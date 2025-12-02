 Curs acreditat de coafor hairstylist în Focșani

14:50

Prima zi de decembrie a venit cu bucurie pentru unii și cu bătăi de cap pentru polițiștii rutieri, care au avut de gestionat cazul unui tânăr de 29 de ani din Măstăcani, o localitate din Galați. Acesta a decis că legea rutieră e opțională, iar indicatorul de „Acces interzis" este doar o sugestie. Potrivit poliției […]