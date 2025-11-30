La pușcărie, după ce a întreținut raporturi sexuale cu nepoata sa minoră
Jurnal de Vrancea, 30 noiembrie 2025 06:20
Potrivit polișiștilor din județul vecin, bărbatul, în vârsta de 35 de ani, ar fi întreținut relații sexuale cu nepoata sa de 14 ani, din comuna Racovița, județul Brăila. Prin urmare, pe data de 27 noiembrie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ianca l-au reținut pe individ pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii
Acum 30 minute
06:30
VIDEO: „Cravata galbenă”, filmul dedicat maestrului Sergiu Celibidache, poate fi vizionat la Happy Cinema # Jurnal de Vrancea
Cravata Galbenă poate fi vizionat la Happy Cinema Focșani. Reacțiile spectatorilor confirmă impactul puternic al filmului și modul în care acesta rezonează cu publicul, demonstrând nevoia reală pentru povești care inspiră, emoționează și deschid conversații autentice. „Se termină filmul. Nicio mișcare în sală. Nimeni nu vrea să se ridice. Genericul ne-a dat răgaz de
Acum o oră
06:20
Happy Cinema Focșani vă invită la film! PROGRAMUL complet pentru săptămâna 28 noiembrie – 4 decembrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 28 noiembrie – 4 decembrie 2025: Vineri,28 Noiembrie 13:00 Zootropolis 2 (dub)3D – Animaţie, Aventuri,
06:20
06:00
Bărbat în stop cardiac, căzut într-o stație de autobuz din Focșani, salvat de doi polițiști de la Rutieră # Jurnal de Vrancea
La data de 29 noiembrie a.c., în jurul orei 19:10, Vlad și Laurențiu, polițiști în cadrul Biroului Rutier Focșani, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au fost sesizați direct de un cetățean despre faptul că, în stația de autobuz situată în proximitatea Spitalului Județean „Sf. Pantelimon" Focșani, se află o persoană de sex masculin întinsă
Acum 8 ore
00:10
♈ Berbec O zi potrivită pentru clarificări. Poți rezolva o neînțelegere mai veche sau un blocaj profesional. Energia ta este stabilă, iar deciziile inspirate pot aduce mici câștiguri. ♉ Taur Ai parte de o atmosferă calmă și productivă. Concentrarea pe detalii îți aduce rezultate excelente. În relații, sinceritatea duce la un moment frumos de apropiere.
Acum 24 ore
13:10
Georgiana Buloi, o tânără româncă de numai 26 de ani, originară din Nereju, Vrancea, s-a stins din viață la Padova, Italia. Vestea morții ei a lăsat în urmă o tăcere grea și o durere pe care cuvintele abia o ating. Cei care au cunoscut-o o descriu ca pe o fată foarte dulce, mereu cu un
12:30
Accident curios dar nu imposibil, azi-noapte, pe E85, la sensul giratoriu de la Domnești. Șoferul unui TIR a „încălecat" efectiv sensul, probabil din cauza neatenției și a neadaptării vitezei la ondițiile de drum – ploaie și carosabil umed. Nemaiavând posibilitatea de a evita „obstaccolul" care îi stătea în cale, conducătorul auto s-a cocoțat cu mastodontul
11:50
Vrancea se află sub atenționare meteorologică de cod galben până duminică, 30 noiembrie, ora 14. Administrația Națională de Meteorologie anunță ploi însemnate cantitativ pe tot parcursul intervalului. Meteorologii estimează acumulări de 20 până la 30 de litri pe metru pătrat, iar în unele zone izolate se pot depăși chiar și 50 de litri pe metru
09:50
Salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Vrancea au încheiat recent un program amplu de pregătire teoretică și practică, parte din Planul anual de Activitate. Stagiul are loc în fiecare an și este gândit pentru a menține echipele în formă maximă, capabile să intervină rapid și în siguranță în orice situație. Antrenamentele au cuprins
09:10
Trei echipaje cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentul de Pompieri Focșani intervin pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuință din comuna Andreiasu de Jos, sat Răchitașu, anunță ISU Vrancea. Potrivit instituției, incendiul cuprinsese întreaga casă, pe o suprafață de aproximaiv 200 de metri pătrați, în momentul sosirii
08:50
Bilanțul Poliției Locale Focșani pentru luna octombrie: aproape 500 de amenzi în valoare de peste 200.000 de lei # Jurnal de Vrancea
Poliția Locală Focșani a încheiat luna octombrie cu o activitate destul de intensă pe teren, axată pe prevenție și pe menținerea ordinii în oraș. În perioada 1–31 octombrie, echipajele au vizat în special siguranța publică, fluidizarea traficului, descurajarea opririlor și staționărilor neregulamentare, verificarea activităților comerciale, protecția mediului și respectarea disciplinei în construcții. În urma acțiunilor,
08:30
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este oprit pe DN 25 Galați-Tecuci, în afara localității Piscu, județul Galați, după ce, în cursul nopții, a avut loc o coliziune între un autoturism și o autocisternă care transportă 25 de tone de motorină. În urma accidentului, șoferii celor două autovehicule au
08:10
1. Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu şi-a anunţat vineri demisia din funcţie, pe fondul scandalului provocat de infomaţiile contradictorii din CV-ul său. Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretul prin care se ia act de demisia lui Moşteanu din funcţiile de viceprim-ministru şi ministrul Apărării şi decretul care prevede preluarea interimatului de către ministrul Economiei, Radu
Ieri
00:10
♈ Berbec Energia zilei te împinge spre inițiativă. Apar ocazii rapide la job, însă ai grijă la impulsivitate. În dragoste, o conversație sinceră apropie două inimi. ♉ Taur Ai nevoie de stabilitate și de ritmul tău. O problemă financiară se poate rezolva mai ușor decât crezi. Seara aduce liniște în familie. ♊ Gemeni Comunicarea e
28 noiembrie 2025
17:50
Idei de cadouri de Crăciun pentru prietena ta îndrăzneață | Ce poți oferi cuiva care nu se teme să încerce lucruri noi # Jurnal de Vrancea
Există două tipuri de persoane când vine vorba de alegerea cadourilor: cele care sunt ușor de mulțumit și cele pentru care trebuie să depui puțin mai mult efort. Iar dacă prietena ta este genul îndrăzneț, energic, deschis spre experiențe noi și complet neconvențional, s-ar putea ca un cadou clasic să nu îi transmită chiar mesajul
17:40
Holul este una dintre cele mai circulate zone din casă și primul spațiu pe care îl văd oaspeții atunci când îți trec pragul. De aceea, alegerea pardoselii pentru acest spațiu trebuie făcută cu atenție, având în vedere atât estetica, cât și rezistența. Gresia este una dintre cele mai populare opțiuni pentru holuri, iar motivele sunt
17:40
Veste tristă pentru comunitatea oamenilor de cultură și dascălilor din Focșani. A murit profesorul și scriitorul Florinel Agafiței # Jurnal de Vrancea
Profesorul, scriitorul și pictorul Florinel Agafiței a plecat dintre noi vineri, la 60 de ani. Vrancea pierde un intelectual respectat, iar lumea culturală un creator care a știut să îmbine rigoarea istoriei cu sensibilitatea literară și expresia vizuală. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Florinel Agafiței a fost un prozator premiat la concursuri naționale importante.
15:10
Polițiștii și jandarmii vrânceni vor fi la datorie în minivacanța de 1 Decembrie # Jurnal de Vrancea
Minivacanța de Sfântul Andrei și Ziua Națională aduce măsuri întărite de ordine publică în tot județul. Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a mobilizat, în perioada 29 noiembrie 1 decembrie, peste 150 de polițiști care vor acționa zilnic în teren pentru siguranța cetățenilor. Echipajele vor patrula în toate localitățile și vor interveni ori de câte ori
14:40
Studenții vor avea tarif redus la tren și în 2026 dar apar reguli noi pentru cei cu buletin electronic # Jurnal de Vrancea
Guvernul a decis joi, 27 noiembrie, că studenții din România vor beneficia și în anul 2026 de tarif redus la transportul feroviar pe ruta dintre localitatea de domiciliu și orașul unde studiază. Hotărârea adoptată modifică normele privind facilitățile de transport pentru studenți atât la tren, cât și la metrou. Schimbările au fost necesare după introducerea
14:30
ISU Vrancea: peste o sută de pompieri și paramedici SMURD vor fi la datorie în acest weekend prelungit # Jurnal de Vrancea
În minivacanța prilejuită de Ziua Națională a României, zilnic, peste 100 pompieri și paramedici SMURD vor fi la datorie, având misiunea de a asigura un răspuns eficient și rapid în cazul producerii unor situații de urgență și de a interveni, în caz de nevoie, pentru acordarea primului ajutor calificat. În funcție de situația operativă, numărul
13:00
Mausoleul Eroilor din Mărășești, gazda comemorării a 162 de ani de la nașterea generalului Eremia Grigorescu # Jurnal de Vrancea
Generalul Eremia Grigorescu a fost comemorat astăzi la Mausoleul Eroilor din Mărășești, în cadrul Zilelor Liceului Tehnologic „Eremia Grigorescu", printr-un eveniment solemn organizat de instituția de învățământ, în parteneriat cu Muzeul Vrancei. Manifestarea a debutat cu o slujbă religioasă, urmată de alocuțiunea primarului Orașului Mărășești, Adrian Toderașc, care a evidențiat rolul istoric al generalului și
12:40
O țeavă de gaze avariată de un șofer neatent a mobilizat astăzi echipajele SVSU Odobești și specialiștii companiei de gaze pe strada Dragalina, nr. 23. Incidentul a fost semnalat după ce un conducător auto, încercând să întoarcă autovehiculul, a lovit țeava unui branșament, provocând scăpări de gaze în atmosferă. Echipa SVSU a ajuns rapid la
12:20
ULTIMA ORĂ Ionuț Moșteanu își anunță demisia din funcția de ministru al Apărării # Jurnal de Vrancea
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, și-a anunțat astăzi demisia în urma controverselor legate de studiile sale. Decizia a fost comunicată printr-o postare pe pagina sa de Facebook, în care acesta afirmă că părăsește funcția din respect pentru Armata Română și pentru a nu afecta activitatea instituției într-un moment sensibil pentru securitatea țării. Moșteanu spune că
12:10
Se lucrează de zor la crearea Centrului Educațional al Parcului Natural „Putna” Vrancea # Jurnal de Vrancea
Lucrările la Centrul Educațional al Parcului Natural Putna Vrancea avansează vizibil, iar proiectul mult așteptat începe să capete forma finală. Spațiul multifuncțional dedicat educației pentru natură se apropie de momentul în care va fi deschis elevilor, profesorilor și tuturor celor care vor să descopere valorile naturale și culturale ale zonei. Noul centru este parte din
11:50
Conducerea Tribunalului Vrancea, prezentă la sărbătorirea Asociaţiei „Sfântul Stelian, ocrotitorul copiilor” # Jurnal de Vrancea
Preşedintele Tribunalului Vrancea – judecător Dinu Jelea, vicepreşedintele Tribunalului Vrancea – judecător Iolanda Bejenaru, judecător pensionar Daniela Matache şi judecător pensionar Luminiţa Duţă au fost alături de Asociaţia „Sfântul Stelian, ocrotitorul copiilor" la evenimentul prin care au fost sărbătoriţi cei 14 ani de activitate neîntreruptă în slujba copiilor, fie ei cu dizabilităţi sau nu. Susţinerea
11:20
Conectează-te la viață” – proiect derulat de Asociatia „Change Your Lifestyle For You” și finanțat de Consiliul Județean Vrancea # Jurnal de Vrancea
Proiectul are ca obiectiv prevenirea consumului de substanțe psihoactive în rândul tinerilor și promovarea unui stil de viață echilibrat și sănătos. Evenimentul de închidere a proiectului a reunit profesori, consilieri școlari, psihologi, medici, reprezentanți ai autorităților locale și ai ONG-urilor partenere. Împreună am pus bazele unei rețele durabile de sprijin pentru elevii din Vrancea, astfel
09:50
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 221 locuri de muncă vacante pe raza județului, pentru mijlocul lunii noiembrie. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie de specialiști cu studii superioare. Potrivit datelor transmise de AJOFM, angajatorii caută,
07:40
1. Încrederea consumatorilor și a managerilor din mediul de afaceri românesc în economia locală a revenit pe creștere în noiembrie, după ce în octombrie a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani, conform Indicatorului de încredere publicat în fiecare lună de Comisia Europeană. Aceasta a fost prima lună de creștere după șapte
Mai mult de 2 zile în urmă
05:10
Accident groaznic, joi seara, la ieșirea din Tecuci! Două mașini s-au făcut praf! # Jurnal de Vrancea
Accidentul rut
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec O zi excelentă pentru a lua decizii rapide. Energia ta este la cote înalte, iar o conversație cu cineva apropiat îți poate aduce o idee valoroasă. Evită impulsivitatea în plan financiar. ♉ Taur Atmosfera calmă te ajută să te reorganizezi. Se pot clarifica unele neînțelegeri cu partenerul sau cu o persoană din familie. […] Articolul Horoscopul zilei de 28 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
27 noiembrie 2025
20:50
ULTIMA ORĂ Tragedie pe DN 11A, între Adjud și Onești! Un adolescent și o femeie au murit după impactul dintre un autoturism și un TIR # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Traficul pe DN 11A Onești – Adjud a fost serios afectat astăzi, în jurul orei 19.00, după un accident violent petrecut în apropierea localității Urechești, județul Bacău, între Adjud și Onești. Un TIR a intrat în coliziune cu un autoturism, iar impactul a avut consecințe dramatice. La sosirea echipajelor, salvatorii au găsit trei persoane încarcerate […] Articolul ULTIMA ORĂ Tragedie pe DN 11A, între Adjud și Onești! Un adolescent și o femeie au murit după impactul dintre un autoturism și un TIR apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:20
VIDEO Reținuți pentru omor și tentativă de omor în urma unui atac violent, ca în filmele cu asasini plătiți # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 19 noiembrie a.c., procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila a reținut, pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore, un bărbat, de 42 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de omor, tentativă la omor calificat, violare de domiciliu, distrugere, uz de armă fără drept și tulburarea ordinii și liniștii publice […] Articolul VIDEO Reținuți pentru omor și tentativă de omor în urma unui atac violent, ca în filmele cu asasini plătiți apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:10
Poliția avertizează a asupra unei noi metode de înșelătorie: „Povestea celor 2,6 milioane de dolari” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Totul începe cu un e-mail aparent emoționant. Expeditorul se prezintă ca o femeie cu un diagnostic crunt. Spune că nu mai are mult de trăit, că nu are copii, iar soțul i-a murit. Susține că a strâns, împreună cu el, 2.622.000 de dolari și că și-ar dori ca această sumă să ajungă la cineva „mai […] Articolul Poliția avertizează a asupra unei noi metode de înșelătorie: „Povestea celor 2,6 milioane de dolari” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului prelungeşte termenul de înscriere în cadrul programului pentru stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii „Start-Up Nation – România”, ediţia 2024. ”Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului anunţă prelungirea termenului de înscriere în cadrul programului pentru stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii „Start-Up Nation – România”, ediţia 2024. Modificarea a fost aprobată […] Articolul Programul Start-Up Nation, prelungit de Ministerul Economiei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit ultimelor informații transmise de ISU Vrancea, trei echipaje – două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD – din cadrul Detașamentul de Pompieri Focșani și Punctului de Lucru Dumbrăveni, intervin în forță pentru a stinge un incendiu ce izbucnit la o casă din localitate. Flăcările au cuprins întreaga locuință care arde generalizat, pe o […] Articolul Incendiu la Tâmboești! O casă a luat foc! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:50
Ministrul Energiei promite schimbări rapide în legislație și investiții masive pentru reducerea prețului la electricitate # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că problema prețului ridicat la energie electrică a ajuns pe masa Consiliului Suprem de Apărare a Țării și a președintelui României. Subiectul nu a fost însă introdus pe ordinea de zi a ședințelor din cauza lipsei unui aviz formal din partea premierului. Ivan spune că va continua să preseze […] Articolul Ministrul Energiei promite schimbări rapide în legislație și investiții masive pentru reducerea prețului la electricitate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Elevii Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” și Școlii Gimnaziale „Anghel Saligny”din Focșani – întâlnire cu reprezentanții Muzeului Vrancei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Muzeografa Emilia Atanasiu s-a aflat în mijlocul elevilor de la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” și de la Școala Gimnazială „Anghel Saligny”, unde a coordonat o activitate specială dedicată Zilei Naționale a României, rspectiv cultivarea sentimentului național și întărirea respectului față de istoria românilor. Elevii au participat la dezbateri interactive despre semnificația zilei de 1 Decembrie […] Articolul Elevii Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” și Școlii Gimnaziale „Anghel Saligny”din Focșani – întâlnire cu reprezentanții Muzeului Vrancei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe 1 Decembrie, majoritatea instituțiilor din subordinea Primăriei Municipiului Focșani își ajustează programul, fie prin zile libere, fie prin asigurarea serviciilor de permanență. Mai jos este prezentat programul complet pentru această zi. Primăria Municipiului Focșani Nu se lucrează. Teatrul Maior Gheorghe Pastia Nu se lucrează. Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007 Nu se lucrează. Serviciul Public […] Articolul Programul instituțiilor din subordinea Primăriei Focșani pentru 1 decembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, organizează la sediul instituției, str. Mitropolit Varlaam, 48 Bis, expoziția de artă vizuală MEETING. Pe simezele galeriei Centrului Cultural Vrancea vor fi reunite lucrări de artă ale foștilor și actualilor elevi ai clasei Școlii Populare de Artă din Focșani. Momentul artistic ce-și dorește celebrarea Zilei Naționale a României, […] Articolul Expoziție de pictură la sediul Centrului Cultural Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:50
Astăzi se deschide pe Lotul 3 al Autostrăzii A7, între Pietroasele și Municipiul Buzău # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, de la ora 15:30, se deschide circulația rutieră pe Lotul 3 al Autostrăzii A7, pe sectorul Pietroasele – Municipiul Buzău, cu o lungime de 13,9 kilometri. Odată cu acest pas, șoferii vor putea circula continuu pe autostradă între București și Focșani, o legătură rutieră așteptată de mulți ani. Conducătorii auto trebuie să țină cont […] Articolul Astăzi se deschide pe Lotul 3 al Autostrăzii A7, între Pietroasele și Municipiul Buzău apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Mii de brazi vor fi scoși la vânzare de Romsilva, cu ocazia sărbătorilor de iarnă # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Regia Națională a Pădurilor Romsilva anunță că pune la dispoziția populației, în această iarnă, 16.415 pomi de Crăciun. Dintre aceștia, 13.462 sunt brazi, iar 2.953 sunt molizi sau alte specii de rășinoase. Cei mai mulți provin din culturi specializate din pepinierele silvice ale Romsilva. O parte mai mică este recoltată din zone de fond forestier […] Articolul Mii de brazi vor fi scoși la vânzare de Romsilva, cu ocazia sărbătorilor de iarnă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:50
11:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Joi, 27 Noiembrie 2025, la ora 09:09:55 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe Scara Richter, la o adâncime de 111,1 km. Seismul a avut epicentrul pe raza comunei Gura Teghii din județul Buzău, la 48 km NV de Buzău, 64 km SV de Focșani, 66 km NE de Ploiești, […] Articolul Cutremur cu epicentrul în Zona Seismică Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 27 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai unităților subordonate, au pus în aplicare 37 de mandate de percheziție la sediile unor persoane juridice printre care și un operator portuar, precum și […] Articolul Zeci de percheziții în București și alte 8 județe din țară! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
„Poveste de Decembrie…”, spectacol special organizat de Centrul Cultural Vrancea la Dumitrești # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea și Casa de Cultură „Alexandru Dobrescu” Dumitrești, organizează vineri, 5 decembrie 2025, la ora 18.00, un spectacol folcloric denumit sugestiv Poveste de Decembrie… Luna sărbătorilor de iarnă aduce, în premieră, iubitorilor de folclor, jocul și cântecul, susținute de Ansamblul Folcloric Doina Covurluiului din Galați, care creează prin talent […] Articolul „Poveste de Decembrie…”, spectacol special organizat de Centrul Cultural Vrancea la Dumitrești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Datoria statului român va ajunge anul acesta la 1.130 miliarde lei, 59% din PIB, iar cheltuielile cu dobânzile vor depăși în premieră 3% din PIB. Deteriorarea finanțelor publice ale României va aduce guvernul în postura ca în 2026 să dea pe dobânzi 9,6% din veniturile totale ale statului, mai mult decât orice altă țară […] Articolul Cronica dimineții – 27.11.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Astăzi ai parte de o energie curajoasă, perfectă pentru a începe un proiect nou. Evită impulsivitatea în discuții — cineva apropiat ar putea fi mai sensibil decât pare. Seara aduce o veste bună. ♉ Taur Zi potrivită pentru stabilitate și confort. O situație financiară se clarifică sau apare o oportunitate de câștig. Ai […] Articolul Horoscopul zilei de 27 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
26 noiembrie 2025
16:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Au fost deblocate fondurile pentru Autostrada Moldovei, ceea ce permite accelerarea lucrărilor pe A7 și finalizarea unor tronsoane esențiale, inclusiv sectorul Focșani – Pașcani, a anunțat ministrul Finațelor. Alexandru Nazare a precizat că Autostrada A7, cunoscută drept Autostrada Moldovei, a trecut, pentru prima dată, integral pe finanțare nerambursabilă, ceea ce garantează finalizarea tronsonului Focșani – […] Articolul Banii pentru Autostrada Moldovei au fost deblocați apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:40
Bărbat cercetat pentru pornografie infantilă și racolare de minori în scopuri sexuale # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Biroul Teritorial Brăila au pus în aplicare, miercuri, un mandat de aducere într-un dosar de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor, racolare a minorilor în scopuri sexuale şi trafic de influenţă. „Din probatoriul administrat […] Articolul Bărbat cercetat pentru pornografie infantilă și racolare de minori în scopuri sexuale apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În conformitate cu pct. 4.3. din H.G. nr. 1666/2004 – Normele de aplicare a Legii 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, în data de *04.12.2025, ora 09:00*, la sediul Inspectoratului de Poliţie Județean Vrancea, se va desfăşura examenul de atestare a calităţii de detectiv particular. Pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv […] Articolul IPJ Vrancea organizează examen de atestare pentru detectivi particular apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
