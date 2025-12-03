Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025
Jurnal de Vrancea, 3 decembrie 2025 04:50
♈ Berbec Zi bună pentru inițiativă și curaj. Poți primi o veste care îți confirmă că ești pe drumul cel bun. Evită graba în discuții — cineva poate înțelege greșit intențiile tale. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate și confort. O conversație sinceră cu cineva drag te ajută să înțelegi mai profund o situație. Atenție […]
Acum o oră
04:50
Acum 8 ore
23:10
Dacă ești pasionat de domeniul beauty și îți dorești o carieră de succes în coafură, tuns și vopsit, Profesional New Consult te invită la Cursul Acreditat de Coafor Hairstylist din Focșani! Profesional New Consult este un lider în formarea profesională, cu o experiență de peste 17 ani. Prin acest curs, vei dobândi abilitățile necesare pentru […]
Acum 12 ore
19:50
ULTIMA ORĂ Arde o casă la Nereju! Pericol de extindere a inceniului și la alte gospodării # Jurnal de Vrancea
Pompierii militari din cadrul Stației Vidra și Punctului de Lucru Năruja intervin la această oră (19.30) cu două autospeciale de stingere pentru lichidarea unui incendiu care a cuprins o casă din comuna Nereju. În sprijinul lor interin și pompierii voluntari (SVSU) din localitate cu încă o autospecială. Din ce știm, flăcările au cuprins întreaga casă […]
18:50
Consilierii județeni au aprobat astăzi documentațiile pentru lucrările de refacere a drumurilor județene afectate de calamități # Jurnal de Vrancea
În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean de astăzi au fost aprobate documentațiile pentru lucrările de refacere și punere în siguranță a unor sectoare de drumuri județene afectate de calamități în acest an. Este vorba despre intervenții care au asigurat accesul în condiții de siguranță pentru aproape 19.000 de locuitori din 7 localități afectate: Dumitrești, […]
Acum 24 ore
14:50
Șofer fără permis și cu alcoolemie record, reținut după ce a intrat pe interzis și a lovit mai multe mașini # Jurnal de Vrancea
Prima zi de decembrie a venit cu bucurie pentru unii și cu bătăi de cap pentru polițiștii rutieri, care au avut de gestionat cazul unui tânăr de 29 de ani din Măstăcani, o localitate din Galați. Acesta a decis că legea rutieră e opțională, iar indicatorul de „Acces interzis" este doar o sugestie. Potrivit poliției […]
14:30
Plan major de dezvoltare pentru microregiunea Năruja–Reghiu. Investiții europene estimate la 45 de milioane de euro # Jurnal de Vrancea
Microregiunea Năruja–Reghiu ar putea intra în următorii ani într-un amplu proces de transformare. Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, s-a întâlnit săptămâna trecută cu primarii Grigore Mihăeș, din Năruja, și Cătălin Valisăreanu, din Reghiu, pentru a pune la punct direcțiile unui plan integrat de dezvoltare. La discuții au mai participat consultantul în fonduri europene Cătălin […]
13:20
Municipaliatea ne informează că timp de trei zile, începând de mâine (miercuri, joi și vineri), vor fi introduse restricţii de circulaţie pe Bulevardul Unirii, în zona Pieţei Unirii. Motivul ar fi, ne spune municipalitatea, anumite lucrări la carosabil. „Traficul rutier va fi închis pe banda destinata transportului public în comun şi pe banda a doua […]
13:10
Agricultorii vârstnici din zonele necooperativizate ar putea primi în sfârșit pensie # Jurnal de Vrancea
Senatorii dezbat o schimbare legislativă așteptată de peste trei decenii O inițiativă legislativă aflată acum pe masa senatorilor încearcă să repare o nedreptate istorică. Agricultorii din zonele necooperativizate, care au contribuit la sistemul public înainte de 1990, nu sunt recunoscuți nici astăzi ca asigurați. În lipsa documentelor și a unei proceduri clare, mii de oameni […]
11:40
VIDEO PNL Vrancea cere consiliului județean transparență în cheltuirea banilor pentru balastările unor drumuri județene # Jurnal de Vrancea
Partidul Național Liberal – Filiala Vrancea atrage public atenția asupra unei situații alarmante privind modul în care conducerea Consiliului Județean Vrancea a direcționat sume uriașe din bugetul județului către lucrări de balastare mascate drept intervenții de urgență. Lucrări de întreținere, decontate ca și cum ar fi fost calamități În ultimele luni, CJ Vrancea a cheltuit […]
09:50
PNL Vrancea cere transparență totală și explicații urgente privind balastările de zeci de milioane de lei executate sub pretextul „calamităților”! # Jurnal de Vrancea
Partidul Național Liberal – Filiala Vrancea atrage public atenția asupra unei situații alarmante privind modul în care conducerea Consiliului Județean Vrancea a direcționat sume uriașe din bugetul județului către lucrări de balastare mascate drept intervenții de urgență. Lucrări de întreținere, decontate ca și cum ar fi fost calamități În ultimele luni, CJ Vrancea a cheltuit […]
09:20
ULTIMA ORĂ Bărbat din Golești, mort după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el # Jurnal de Vrancea
În jurul orei 08.30, pompierii au fost alertați prin 112 de faptul că un bărbat a fost surprins de un mal de pământ în comuna Golești în timp ce lucra la canalizare. La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), modulul SMURD, autospeciala multirisc și un buldoexcavator. Din nefericire, […]
09:10
ULTIMA ORĂ Bărbat din Golești rănit grav după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el # Jurnal de Vrancea
În jurul orei 08.30, pompierii au fost alertați prin 112 de faptul că un bărbat a fost surprins de un mal de pământ în comuna Golești. La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), modulul SMURD, autospeciala multirisc și un buldoexcavator. Din nefericire, bărbatul, în vârstă de 54 de […]
06:20
Un accident rutier grav a avut loc luni seară pe DJ 242, în jurul orei 17.00, în apropiere de Berești Meria, județul Galați. Un bărbat de 35 de ani din Cavadinești a murit după ce a făcut o depășire neregulamentară și a ajuns pe contrasens, unde s-a izbit frontal de un alt autoturism. Potrivit informațiilor […]
Ieri
15:40
Luni, 1 decembrie 2025, la ora 05:40:01 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3,8 grade pe Scara Richter, la o adâncime de 139,4 kilometri. Seismul a avut epicentrul pe raza comunei Nereju din județul Vrancea, la 50 km V de Focșani, 62 km N de Buzău, 62 km E de Sfântu-Gheorghe, 72 km […]
15:00
VIDEO La muncă de Ziua Națională a României! Se trage tare pe pe lotul Focșani – Domnești Târg al A7 # Jurnal de Vrancea
Lucrările pe lotul 1 Focșani – Domnești Târg al Autostrăzii Moldovei A7 avansează rapid, iar imaginile surprinse luni, 1 decembrie 2025, de pasionatul de infrastructură Emilian Grigoraș arată un șantier în plină mișcare. Filmarea publicată pe contul său de YouTube arată ritmul alert în care se lucrează la nodul rutier Tișița și pe întreg sectorul […]
13:40
Agenția Națională de Administrare Fiscală lucrează la o platformă online complet transparentă pentru valorificarea bunurilor confiscate. Proiectul este finanțat prin PNRR și, potrivit președintelui ANAF, Adrian Nicușor Nica, va schimba modul în care instituția vinde aceste produse. Noua platformă va lista toate bunurile confiscate, iar orice cetățean va putea să le cumpere direct, fără intermediari. […]
12:50
Mister în jurul morții Georgianei Buloi, tânăra din Vrancea decedată în Italia. Accident, gest voluntar sau crimă? Ce s-a întâmplat în ultimele ei ore? # Jurnal de Vrancea
Apelul sfâșietor al mamei: „Dacă cineva a văzut ce s-a întâmplat, vă rog, să vorbească O familie din Vrancea trăiește un coșmar care nu se mai termină. Georgiana Buloi, o tânără de doar 26 de ani, stabilită la Padova, a murit după două zile de luptă în spital. A fost găsită inconștientă în canalul Piovego, […]
12:20
Directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Paul Anghel, atrage atenția asupra unui fenomen tot mai des întâlnit în magazine: pachetele de carne care conțin un lichid sangvinolent în cantitate mare. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a explicat că astfel de modificări pot indica pierderea siguranței alimentare. Potrivit lui Anghel, acumularea de lichid […]
12:00
Zeci de copii prezenți la competiția de karate organizată de Clubul „Foc Viu” din Focșani # Jurnal de Vrancea
Sâmbătă, 29 noiembrie, Sala Sporturilor din Golești a fost gazda unui eveniment sportiv dedicat Zilei Naționale a României – Cupa 1 Decembrie, o competiție amicală de karate tradițional care a reunit patru cluburi dornice să își măsoare evoluția: două din Botoșani, Curtești și Pater Do Leorda, iar două din Focșani, Foc Viu și Damialan. Întrecerea […]
11:20
În jurul orei 10,30, pe raza localității Haret (DN2 E85) a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autobasculante aparținând grupului de firme Umbrărescu, care lucrează la Autostrada A7. În urma impactului, o cantitate de nisip a căzut pe carosabil fiind necesar îndepărtarea acestuia de urgență pentru reluarea traficului în condiții […]
10:10
Peste 20 de polițiști vrânceni au fost avansați în grad, cu prilejul Zilei Naționale # Jurnal de Vrancea
Cu prilejul Zilei Naționale a României – 1 Decembrie 2025, în cadrul unei ședințe festive organizate la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, 22 de polițiști au fost avansați în gradul profesional următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim, în semn de recunoaștere a meritelor și rezultatelor deosebite obținute în activitatea profesională. Avansarea înainte de termen reflectă […]
09:40
08:10
La mulți ani, România! 1. Populația României ar urma să scadă cu 3,403 milioane persoane, până în 2080, ceea ce ar însemna o diminuare cu 17,9% față de anul 2025. Acesta este cel mai probabil scenariu, consemnat de de Intitutul Național de Statistică (INS), în lucrarea intitulată "Proiectarea populației active a României la orizontul anului […]
Mai mult de 2 zile în urmă
00:10
♈ Berbec Energia zilei te împinge să finalizezi ceva ce ai tot amânat. O conversație sinceră îți poate clarifica un drum. Evită impulsivitatea în decizii financiare. ♉ Taur Ai nevoie de stabilitate, iar ziua îți aduce exact asta. O persoană apropiată îți oferă sprijinul de care aveai nevoie. Profită de timpul liber pentru a-ți reîncărca […]
30 noiembrie 2025
16:00
Un incendiu a izbucnit, duminică, la turla bisericii ortodoxe din satul Luncani – comuna Mărgineni, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău. La faţa locului au intervinit pompierii din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, autoscara, ambulanţa SMURD şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă. […]
11:10
Sâmbătă seara, în jurul orei 21.30, polițiștii din Onești au depistat pe strada Calea Brașovului din localitate, un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, din comuna Căiuți. În urma controlului autovehicului, polițiștii au găsit 13 catalizatoare, un polidisc, precum și alte unelte. Din primele verificări, s-a stabilit că bunurile ar fi fost […]
10:40
Sfântul Andrei, sărbătoare cu rădăcini adânci în credința și tradițiile românilor # Jurnal de Vrancea
Astăzi, 30 noiembrie, credincioșii îl cinstesc pe Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor și unul dintre cei mai iubiți apostoli. Ziua este încărcată de tradiții care vorbesc despre protecție, vindecare și noroc în casă și familie. Pentru multe comunități, data marchează începutul iernii spirituale, momentul în care lumea văzută și cea nevăzută par să fie mai aproape […]
10:10
1. Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu, fost consilier prezidenţial, atrage atenţia asupra faptului că o recunoaştere de facto a peninsulei Crimeea drept pământ aflat sub influenţa Federaţiei Ruse ar pune în discuţie şi apele teritoriale în Marea Neagă, cu posibile efecte asupra siguranţei operaţiunilor de
07:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” aduce publicului din Focșani un cadou special de sărbători. În zilele de 20 și 21 decembrie, începând cu ora 11.00, instituția programează avanpremiera și premiera spectacolului pentru copii „Poveste de Crăciun cu Elfi”, o producție gândită ca un moment de bucurie pentru cei mici și o invitație caldă pentru familii […] Articolul Premieră la Teatrul Municipal Focșani: „Poveste de Crăciun cu Elfi” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:30
VIDEO: „Cravata galbenă”, filmul dedicat maestrului Sergiu Celibidache, poate fi vizionat la Happy Cinema # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Cravata Galbenă poate fi vizionat la Happy Cinema Focșani. Reacțiile spectatorilor confirmă impactul puternic al filmului și modul în care acesta rezonează cu publicul, demonstrând nevoia reală pentru povești care inspiră, emoționează și deschid conversații autentice. „Se termină filmul. Nicio mișcare în sală. Nimeni nu vrea să se ridice. Genericul ne-a dat răgaz de […] Articolul VIDEO: „Cravata galbenă”, filmul dedicat maestrului Sergiu Celibidache, poate fi vizionat la Happy Cinema apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:20
Happy Cinema Focșani vă invită la film! PROGRAMUL complet pentru săptămâna 28 noiembrie – 4 decembrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 28 noiembrie – 4 decembrie 2025: Vineri,28 Noiembrie 13:00 Zootropolis 2 (dub)3D – Animaţie, Aventuri, […] Articolul Happy Cinema Focșani vă invită la film! PROGRAMUL complet pentru săptămâna 28 noiembrie – 4 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit polișiștilor din județul vecin, bărbatul, în vârsta de 35 de ani, ar fi întreținut relații sexuale cu nepoata sa de 14 ani, din comuna Racovița, județul Brăila. Prin urmare, pe data de 27 noiembrie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ianca l-au reținut pe individ pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii […] Articolul La pușcărie, după ce a întreținut raporturi sexuale cu nepoata sa minoră apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:00
Bărbat în stop cardiac, căzut într-o stație de autobuz din Focșani, salvat de doi polițiști de la Rutieră # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 29 noiembrie a.c., în jurul orei 19:10, Vlad și Laurențiu, polițiști în cadrul Biroului Rutier Focșani, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au fost sesizați direct de un cetățean despre faptul că, în stația de autobuz situată în proximitatea Spitalului Județean „Sf. Pantelimon” Focșani, se află o persoană de sex masculin întinsă […] Articolul Bărbat în stop cardiac, căzut într-o stație de autobuz din Focșani, salvat de doi polițiști de la Rutieră apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec O zi potrivită pentru clarificări. Poți rezolva o neînțelegere mai veche sau un blocaj profesional. Energia ta este stabilă, iar deciziile inspirate pot aduce mici câștiguri. ♉ Taur Ai parte de o atmosferă calmă și productivă. Concentrarea pe detalii îți aduce rezultate excelente. În relații, sinceritatea duce la un moment frumos de apropiere. […] Articolul Horoscopul zilei de 30 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
29 noiembrie 2025
13:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Georgiana Buloi, o tânără româncă de numai 26 de ani, originară din Nereju, Vrancea, s-a stins din viață la Padova, Italia. Vestea morții ei a lăsat în urmă o tăcere grea și o durere pe care cuvintele abia o ating. Cei care au cunoscut-o o descriu ca pe o fată foarte dulce, mereu cu un […] Articolul TRAGEDIE O tânără din Vrancea a murit în Italia la doar 26 de ani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accident curios dar nu imposibil, azi-noapte, pe E85, la sensul giratoriu de la Domnești. Șoferul unui TIR a „încălecat” efectiv sensul, probabil din cauza neatenției și a neadaptării vitezei la ondițiile de drum – ploaie și carosabil umed. Nemaiavând posibilitatea de a evita „obstaccolul” care îi stătea în cale, conducătorul auto s-a cocoțat cu mastodontul […] Articolul VIDEO Accident ridicol la Domnești! S-a urcat cu TIR-ul pe sensul giratoriu! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vrancea se află sub atenționare meteorologică de cod galben până duminică, 30 noiembrie, ora 14. Administrația Națională de Meteorologie anunță ploi însemnate cantitativ pe tot parcursul intervalului. Meteorologii estimează acumulări de 20 până la 30 de litri pe metru pătrat, iar în unele zone izolate se pot depăși chiar și 50 de litri pe metru […] Articolul Vrancea – cod galben de ploi până duminică după-amiază apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Vrancea au încheiat recent un program amplu de pregătire teoretică și practică, parte din Planul anual de Activitate. Stagiul are loc în fiecare an și este gândit pentru a menține echipele în formă maximă, capabile să intervină rapid și în siguranță în orice situație. Antrenamentele au cuprins […] Articolul Salvamontiștii vrânceni, pregătire intensă la Centrul Național de la Padina apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Trei echipaje cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentul de Pompieri Focșani intervin pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuință din comuna Andreiasu de Jos, sat Răchitașu, anunță ISU Vrancea. Potrivit instituției, incendiul cuprinsese întreaga casă, pe o suprafață de aproximaiv 200 de metri pătrați, în momentul sosirii […] Articolul ULTIMA ORĂ Bărbat mort scos dintr-o casă în flăcări, la Andreiașu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:50
Bilanțul Poliției Locale Focșani pentru luna octombrie: aproape 500 de amenzi în valoare de peste 200.000 de lei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Poliția Locală Focșani a încheiat luna octombrie cu o activitate destul de intensă pe teren, axată pe prevenție și pe menținerea ordinii în oraș. În perioada 1–31 octombrie, echipajele au vizat în special siguranța publică, fluidizarea traficului, descurajarea opririlor și staționărilor neregulamentare, verificarea activităților comerciale, protecția mediului și respectarea disciplinei în construcții. În urma acțiunilor, […] Articolul Bilanțul Poliției Locale Focșani pentru luna octombrie: aproape 500 de amenzi în valoare de peste 200.000 de lei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este oprit pe DN 25 Galați-Tecuci, în afara localității Piscu, județul Galați, după ce, în cursul nopții, a avut loc o coliziune între un autoturism și o autocisternă care transportă 25 de tone de motorină. În urma accidentului, șoferii celor două autovehicule au […] Articolul Trafic blocat pe DN 25 în urma unui accident între un autoturism și o cisternă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu şi-a anunţat vineri demisia din funcţie, pe fondul scandalului provocat de infomaţiile contradictorii din CV-ul său. Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretul prin care se ia act de demisia lui Moşteanu din funcţiile de viceprim-ministru şi ministrul Apărării şi decretul care prevede preluarea interimatului de către ministrul Economiei, Radu […] Articolul Cronica dimineții – 29.11.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Energia zilei te împinge spre inițiativă. Apar ocazii rapide la job, însă ai grijă la impulsivitate. În dragoste, o conversație sinceră apropie două inimi. ♉ Taur Ai nevoie de stabilitate și de ritmul tău. O problemă financiară se poate rezolva mai ușor decât crezi. Seara aduce liniște în familie. ♊ Gemeni Comunicarea e […] Articolul Horoscopul zilei de 29 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
28 noiembrie 2025
17:50
Idei de cadouri de Crăciun pentru prietena ta îndrăzneață | Ce poți oferi cuiva care nu se teme să încerce lucruri noi # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Există două tipuri de persoane când vine vorba de alegerea cadourilor: cele care sunt ușor de mulțumit și cele pentru care trebuie să depui puțin mai mult efort. Iar dacă prietena ta este genul îndrăzneț, energic, deschis spre experiențe noi și complet neconvențional, s-ar putea ca un cadou clasic să nu îi transmită chiar mesajul […] Articolul Idei de cadouri de Crăciun pentru prietena ta îndrăzneață | Ce poți oferi cuiva care nu se teme să încerce lucruri noi apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Holul este una dintre cele mai circulate zone din casă și primul spațiu pe care îl văd oaspeții atunci când îți trec pragul. De aceea, alegerea pardoselii pentru acest spațiu trebuie făcută cu atenție, având în vedere atât estetica, cât și rezistența. Gresia este una dintre cele mai populare opțiuni pentru holuri, iar motivele sunt […] Articolul Gresia în hol – avantaje și dezavantaje + cum să o întreții corespunzător apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:40
Veste tristă pentru comunitatea oamenilor de cultură și dascălilor din Focșani. A murit profesorul și scriitorul Florinel Agafiței # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Profesorul, scriitorul și pictorul Florinel Agafiței a plecat dintre noi vineri, la 60 de ani. Vrancea pierde un intelectual respectat, iar lumea culturală un creator care a știut să îmbine rigoarea istoriei cu sensibilitatea literară și expresia vizuală. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Florinel Agafiței a fost un prozator premiat la concursuri naționale importante. […] Articolul Veste tristă pentru comunitatea oamenilor de cultură și dascălilor din Focșani. A murit profesorul și scriitorul Florinel Agafiței apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:10
Polițiștii și jandarmii vrânceni vor fi la datorie în minivacanța de 1 Decembrie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Minivacanța de Sfântul Andrei și Ziua Națională aduce măsuri întărite de ordine publică în tot județul. Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a mobilizat, în perioada 29 noiembrie 1 decembrie, peste 150 de polițiști care vor acționa zilnic în teren pentru siguranța cetățenilor. Echipajele vor patrula în toate localitățile și vor interveni ori de câte ori […] Articolul Polițiștii și jandarmii vrânceni vor fi la datorie în minivacanța de 1 Decembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
Studenții vor avea tarif redus la tren și în 2026 dar apar reguli noi pentru cei cu buletin electronic # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Guvernul a decis joi, 27 noiembrie, că studenții din România vor beneficia și în anul 2026 de tarif redus la transportul feroviar pe ruta dintre localitatea de domiciliu și orașul unde studiază. Hotărârea adoptată modifică normele privind facilitățile de transport pentru studenți atât la tren, cât și la metrou. Schimbările au fost necesare după introducerea […] Articolul Studenții vor avea tarif redus la tren și în 2026 dar apar reguli noi pentru cei cu buletin electronic apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
ISU Vrancea: peste o sută de pompieri și paramedici SMURD vor fi la datorie în acest weekend prelungit # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În minivacanța prilejuită de Ziua Națională a României, zilnic, peste 100 pompieri și paramedici SMURD vor fi la datorie, având misiunea de a asigura un răspuns eficient și rapid în cazul producerii unor situații de urgență și de a interveni, în caz de nevoie, pentru acordarea primului ajutor calificat. În funcție de situația operativă, numărul […] Articolul ISU Vrancea: peste o sută de pompieri și paramedici SMURD vor fi la datorie în acest weekend prelungit apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Mausoleul Eroilor din Mărășești, gazda comemorării a 162 de ani de la nașterea generalului Eremia Grigorescu # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Generalul Eremia Grigorescu a fost comemorat astăzi la Mausoleul Eroilor din Mărășești, în cadrul Zilelor Liceului Tehnologic „Eremia Grigorescu”, printr-un eveniment solemn organizat de instituția de învățământ, în parteneriat cu Muzeul Vrancei. Manifestarea a debutat cu o slujbă religioasă, urmată de alocuțiunea primarului Orașului Mărășești, Adrian Toderașc, care a evidențiat rolul istoric al generalului și […] Articolul Mausoleul Eroilor din Mărășești, gazda comemorării a 162 de ani de la nașterea generalului Eremia Grigorescu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
