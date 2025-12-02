Autobuzul electric fără șofer, testat în România VIDEO

13:30

Pentru jalonul 121 din PNRR, vizând guvernanța corporativă a companiilor de stat în sectorul energetic, din valoarea totală de 227,9 milioane euro a alocării, Guvernul se așteaptă la o penalizare marginală, având în vedere că doar pentru câte două poziții de director, la Hidroelectrica și CE Oltenia, nu s-au îndeplinit procedurile, în timp ce la alte două companii, Euroest și Oil Terminal, a fost vorba de câte un membru în consiliile de administrație, a declarat ministrul Proiectelor și Investițiilor Europene, Dragoș Pîslaru.