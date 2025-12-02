Autobuzul electric fără șofer, testat în România VIDEO
Profit.ro, 2 decembrie 2025 23:20
Autobuzul electric fără șofer a fost testat acum și de aeroportul din Cluj-Napoca.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 30 minute
23:20
Autobuzul electric fără șofer a fost testat acum și de aeroportul din Cluj-Napoca.
Acum 2 ore
22:10
Afacerile românești care vor fi moștenite. CCF - Este nevoie de o lege a fundației private. Suntem încă în punctul în care nu avem un impozit pe moșteniri. # Profit.ro
România nu are încă o Lege a Fundației Private pentru planificarea succesiunii afacerilor între generații și are nevoie de un astfel de instrument în contextul în care urmează o perioadă în care multe dintre afacerile dezvoltate de antreprenori români ar putea fi transferate moștenitorilor. Legislația fundației private ar putea proteja aceste afaceri de preluări de către investitori din țările vecine, cazuri în care se ajunge de multe ori la dispariția unor branduri românești, afirmă Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali, și Ionuț Simion, membru în Consiliul superior CCF.
Acum 4 ore
21:20
Blocuri din centrul capitalei, inclusiv Dalles - de o săptămână lăsate fără gaze. Nu au căldură, nici apă caldă # Profit.ro
Blocul Dalles, din centrul capitalei, a fost lăsat de o săptămână fără gaze, după ce un locatar a anunțat Distrigaz că ar simți miros de gaz, confom informațiilor Profit.ro.
21:20
Industria românească e singura din regiune cu o scădere a încrederii managerilor în noiembrie GRAFICE # Profit.ro
Încrederea în rândul managerilor din industrie s-a îmbunătățit în toată regiunea, în noiembrie, cu excepția României, unde producția și comenzile au scăzut. Industria din regiune continuă să fie marcată de cererea externă slabă, mai ales din Germania.
21:10
Alimentarea cu gaze naturale din imobilele situate pe o stradă din sectorul 4 al Capitalei a fost oprită temporar.
21:10
Blocul Dalles, din centrul capitalei, a fost lăsat de o săptămână fără gaze, după ce un locatar a anunțat Distrigaz că ar simți miros de gaz, confom informațiilor Profit.ro.
20:50
CEO-ul Gunvor, care a fost la un pas de a prelua Lukoil România, părăsește compania, catalogată de SUA drept o marionetă a Kremlinului. Înlocuitorul său: un american apropiat de fații Koch, sponsori libertarian-conservatori ai republicanilor # Profit.ro
CEO-ul Gunvor, Torbjörn Törnqvist, care a fondat, împreună cu miliardarul rus Gennady Timchenko, trader-ul Gunvor, părăsește compania și își vinde participația evaluată la cel puțin 5 miliarde de dolari, în urma scandalului preluării eșuate a activelor externe ale Lukoil, după ce trader-ul a fost catalogat de administrația SUA drept o “marionetă a Kremlinului”.
20:40
În drum spre Viena, premierul Ilie Bolojan se va întâlni la Budapesta cu omologul ungar Viktor Orban # Profit.ro
În drum spre Viena, unde va avea o vizită oficială, premierul Ilie Bolojan va avea o întâlnire la Budapesta cu premierul Ungariei Viktor Orban, cu participarea liderului UDMR Kelemen Hunor. Cu prilejul acestor deplasări fi discutată cooperarea între România, Ungaria și Austria pentru dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice.
20:20
Amazon declanșează una dintre cele mai mari reduceri de comisioane, pentru a lupta cu Shein și Temu # Profit.ro
Amazon reduce comisioanele percepute comercianților în Europa.
20:10
Senatorii au respins, prin vot în plen, proiectul care prevede un preț maxim de 3 lei la vânzarea cu amănuntul pentru apa potabilă îmbuteliată în sticle de 500 ml și vândută în aeroporturi, gări, autogări, la metrou sau în porturi. Prețul ar trebui să fie cel final de vânzare către consumator, afișat la raft, cu toate taxele, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.
19:40
Autori: Cristina Bojica, Partener, Gruia Dufaut & Asociații.
Acum 6 ore
19:20
Kia a publicat câteva imagini teaser cu un viitor model electric de oraș.
19:00
Fondatorul Just Eat pleacă de la conducerea companiei după preluarea de către Prosus, acționarul majoritar al eMAG # Profit.ro
Jitse Groen, fondatorul Just Eat Takeaway.com, companie preluată recent de Prosus, acționarul majoritar al eMAG, va demisiona din funcția de director general, conducerea companiei urmând să fie preluată de șeful Prosus Europe.
18:40
Președintele rus, Vladimir Putin, are un mesaj războinic cu puțin înainte de o întâlnire cu emisarul american Steve Witkoff, la Kremlin.
18:20
Economia mondială a rezistat mai bine decât se aștepta în acest an, susținută de creșterea investițiilor în inteligența artificială, care au compensat parțial șocul majorărilor tarifare decise de SUA, însă vulnerabilitățile structurale persistă, potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).
18:00
Compania Națională Aeroporturi București a fost blocată din drumul spre o listare la Bursa de Valori București, au transmis pentru Profit.ro surse din ministerul de resort.
17:50
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acordă un împrumut de până la 29,9 milioane de euro orașului Brașov, pentru a finanța modernizarea eficienței energetice a clădirilor publice, inițiind participarea orașului la programul emblematic BERD „Orașe Verzi”.
17:50
China va impozita prezervativele, o premieră în ultimii 30 de ani.
17:40
Revolut a lansat Street Mode, o extindere a funcției de protecție a fondurilor.
Acum 8 ore
17:30
VIDEO Bolojan: Casa noastră avea o temelie "din cel ce mai șubredă" în ultimii ani. A trebuit să facem ordine. Țara are nevoie de responsabilitate politică, nu de instigare și haos # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan spune, în ședința solemnă a Parlamentului dedicată Zilei Naționale, că "România, casa noastră, avea o temelie din cel ce mai șubredă în ultimii ani".
17:30
Plan pentru Ucraina, subminat. BCE refuză să garanteze un împrumut UE de 140 miliarde de euro pentru Ucraina # Profit.ro
Banca Centrală Europeană (BCE) a refuzat să garanteze o plată de 140 de miliarde de euro către Ucraina, subminând un plan al UE de a contracta un „împrumut pentru reparații” garantat cu active rusești blocate, potrivit Financial Times (FT), care citează surse.
17:10
Fost senator, trimis în judecată de DNA după ce ar fi promis intervenții la ministrul Apărării # Profit.ro
Fostul senator Marius Isăilă, acuzat de DNA că ar fi vrut să dea 1 milion de euro ministrului Apărării pentru încheierea unor contracte între Romtehnica și o firmă privată, a fost trimis în judecată.
16:50
Prima reacție a autorităților după oprirea centralei Brazi a OMV Petrom din lipsă de apă # Profit.ro
Ministerul Energiei a transmis că sistemul energetic național (SEN) dispune de capacități suficiente pentru a acoperi integral necesarul de consum, în contextul suspendării temporare a activității centralei de la Brazi a OMV Petrom, de peste 800 MW, pentru două zile.
16:50
Până pe 6 decembrie, la toată gama de jucării din Auchan primești 50% bani înapoi sub formă de voucher pe cardul de fidelitate # Profit.ro
Auchan România își întâmpină clienții cu o gamă de peste 2.000 de jucării care acoperă toate categoriile de vârstă, de la jucării pentru nou-născuți, până la jocuri și jucării destinate celor mici, adolescenților și adulților, la care, în perioada 2–6 decembrie 2025, oferă 50% bani înapoi ca voucher pe cardul de fidelitate MyCLUB Auchan, în cadrul campaniei de Moș Nicolae.
16:40
FOTO Bolojan a vorbit cu șefia OMV Petrom de Neptun Deep. A cerut ″echilibru între investiții și beneficiile pentru stat și cetățeni″, precum și energie la ″costuri suportabile″ # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu conducerea OMV Petrom, axată pe evoluția proiectului Neptun Deep, planurile de investiții ale companiei și rolul acesteia în asigurarea securității energetice a României, în contextul regional actual, a anunțat Guvernul.
16:40
Mozaik Investments poate începe programul de investiții în Genesis College. Tranzacția prin care devine acționar majoritar a fost aprobat # Profit.ro
Genesis College, una dintre cele mai mari instituții private de învățământ din România, anunță aprobarea cu succes a tranzacției prin care firma de investiții Mozaik Investments devine acționarul său majoritar.
16:40
VIDEO&FOTO Bolojan, mesaj tranșant la angajarea răspunderii privind pensiile magistraților: Nicăieri nu există pensionari la 48-50 de ani și pensie cât ultimul salariu. Oamenii care lucrează în schimburi, care se duc autobuzele la serviciu, care țin benzi # Profit.ro
Proiectul de majorare a vârstei de pensionare a magistraților, pe care Guvernul și-a angajat marți răspunderea în Parlament, răspunde unui aspect de inechitate socială pe care cetățenii României îl percep, a declarat premierul Bolojan în Parlament.
16:20
Armata germană a fost victima unui furt în urmă cu o săptămână, când un transport de muniție, transportat de un curier civil, a fost furat.
16:20
FOTO Agricultura - mai degrabă un blocaj decât un motor pentru economia României. Mult sub potențial deși are resurse primare considerabile # Profit.ro
Deși are resurse primare considerabile, agricultura românească continuă să performeze mult sub potențial, arată „Analiza cu privire la valoarea adăugată și contribuția a trei sectoare strategice la economia națională: producția agricolă primară, procesarea alimentară, distribuția și comercializarea agroalimentară”, un studiu recent dat publicității de Confederația Patronală Concordia.
16:10
Mega Image și Profi își unesc forțele prin fuziune. Păstrează separate brandurile locale # Profit.ro
Mega Image și Profi, ambele membre ale grupului Ahold Delhaize, vor funcționa sub forma unei entități juridice unice, începând cu 31 martie 2026, păstrând separate brandurile locale.
16:10
Rusia accelerează blocarea WhatsApp, după scurgeri de informații despre discuțiile dintre Moscova și Washington # Profit.ro
Scurgerea de informații privind contactele trimisului special al Casei Albe, Steve Witkoff, cu reprezentanți ai Kremlinului s-ar afla la originea precipitării blocării serviciului de mesagerie WhatsApp de către autoritățile ruse.
16:00
Economia germană traversează „cea mai profundă criză” de după război, a avertizat cea mai mare federație industrială a țării, reproșând guvernului lipsa de acțiune în ciuda celui de-al patrulea an consecutiv de scădere a producției industriale, potrivit Le Figaro.
16:00
Record în România - Cea mai mare achiziție de contoare inteligente din istoria distribuitorului de energie din grupul Electrica SA: A semnat cu un furnizor de profil francez controlat de britanici # Profit.ro
Distribuție Energie Electrică România SA (DEER), operatorul de distribuție a energiei din grupul Electrica SA, la care cel mai mare acționar este statul român, cu peste 49% din capital, a semnat cu un furnizor din Franța, controlat de un asset manager private equity din Marea Britanie, cel mai mare contract de achiziție de contoare inteligente din istoria companiei românești.
15:50
Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, a fost reținută în cadrul unei anchete în Belgia privind o posibilă fraudă în utilizarea fondurilor UE.
15:50
Divizia electrică Ampere a produs 100.000 de Renault 5, devenită a doua cea mai vândută BEV din Europa # Profit.ro
Automobilul electric Renault 5 E-Tech a intrat într-o fază nouă, de accelerare a vânzărilor, iar fabrica din Douai, din cadrul complexului Ampere ElectriCity, a produs deja 100.000 de exemplare.
Acum 12 ore
15:30
Guvernul crede că a eliminat provizoratele la 50% din companiile centrale și la 10% din cele locale. ”Putem să ajungem la 75% sau la 80%” # Profit.ro
Dacă în octombrie ajunsese cu eliminarea provizoratelor la conducerea companiilor de stat la 32,% dintre societățile de stat și la 9,2% la cele de la nivel local, între timp, prin reducerea numărului de membri în consiliile de administrație, Guvernul estimează că a atins pragul de 50% la companii centrale, și de 10% la companii locale fără șefi numiți provizoriu.
15:10
Primăria Brașov propune amenajarea unei instalații de transport pe cablu spre Cetățuia Brașovului, în parteneriat cu Ana Teleferic # Profit.ro
Propunerea amenajării unei instalații de transport pe cablu spre fortăreață a fost lansată de primarul George Scripcaru, care a propus companiei Ana Teleferic un parteneriat pentru realizarea unei astfel de investiții.
14:50
Producătorii auto din China inundă piețele emergente și secundare din Europa de Est, Asia, America Latină și Rusia, cu mașini pe benzină.
14:50
Reprezentanții sindicatului personalului contractual din Parlament protestează din nou pe holurile Camerei Deputaților.
14:20
Rafinăria NIS din Serbia se poate închide: Belgradul nu reușește să ajungă la un acord cu SUA pentru o nouă amânare a sancțiunilor impuse Gazprom Neft # Profit.ro
Principala rafinărie din Serbia, de la Pancevo, deținută de gigantul rus Gazprom Neft, se va închide acum, pe 2 decembrie, urmând a fi declanșată o adevărată apocalipsă ca urmare a refuzului SUA de a acorda o amânare de 50 de zile a sancțiunilor impuse NIS, a avertizat președintele sârb, Aleksandar Vučić.
14:10
Rezervele valutare la Banca Națională a României (BNR) au crescut la finalul lunii noiembrie la 65,408 miliarde euro, față de 65,347 miliarde euro, la 31 octombrie 2025.
14:00
PPC vine cu o ofertă de preț în România. Schimbare importantă și la index, facturile pot întârzia! FOTO # Profit.ro
PPC Energie vine cu o nouă ofertă la energie cu un preț fix, acum de 0.550 lei/kWh.
14:00
Românii, în număr mare spre mașini pe final de an. Cu o lună înainte de finalul anului, piața auto rămâne însă sub nivelul din 2024. Mașinile pe benzină și motorină au scăderi foarte mari # Profit.ro
Înmatriculările de autoturisme noi din România au înregistrat în luna noiembrie o creștere importantă față de anul precedent, dar nu au reușit să compenseze scăderile din prima parte a acestui an, relevă datele analizate de Profit.ro.
14:00
Anul viitor vor începe lucrările de construire a drumului expres Someș Expres, de 10,83 km, care va asigura inclusiv legătura cu frontiera dintre România și Ungaria.
13:50
Ford Otosan a făcut mai puțini bani cu mașinile produse la Craiova în acest an, deși producția a crescut # Profit.ro
Ford Otosan a făcut mai puțini bani cu mașinile produse la Craiova în acest an, deși producția a crescut. Clientul principal al uzinei rămâne Ford Motor, care cumpără mașinile produse în România și le vinde pe piețele europene.
13:50
PPC cine cu o ofertă de preț în România. Schimbare importantă și la index, facturile pot întârzia! FOTO # Profit.ro
PPC Energie vine cu o nouă ofertă la energie cu un preț fix, acum de 0.550 lei/kWh.
13:40
Dreptul cetățenilor de a plăti în numerar, trecut în Constituție de o țară din Uniunea Europeană # Profit.ro
Slovenia a înscris în Constituție dreptul tuturor cetățenilor de a plăti în numerar, după ce digitalizarea rapidă a tranzacțiilor financiare a stârnit temeri cu privire la dispariția banilor cash din viața de zi cu zi.
13:30
Concertul tradițional de Revelion de pe Champs-Elysees nu va mai avea loc, după ce primăria capitalei franceze a fost de acord cu solicitarea poliției de a-l anula din motive de securitate, a relatat postul France Info, preluat de EFE.
13:30
Ministru anunță o veste bună: Numirile în companiile din domeniul energetic, finalizate cu câteva excepții. Ne așteptăm la o penalizare marginală # Profit.ro
Pentru jalonul 121 din PNRR, vizând guvernanța corporativă a companiilor de stat în sectorul energetic, din valoarea totală de 227,9 milioane euro a alocării, Guvernul se așteaptă la o penalizare marginală, având în vedere că doar pentru câte două poziții de director, la Hidroelectrica și CE Oltenia, nu s-au îndeplinit procedurile, în timp ce la alte două companii, Euroest și Oil Terminal, a fost vorba de câte un membru în consiliile de administrație, a declarat ministrul Proiectelor și Investițiilor Europene, Dragoș Pîslaru.
13:30
Bonificație de 3% - Finanțele își fac procedură pentru diminuarea sau anularea bonificației de bun-platnic, care nu a fost acordată nici până la acest moment, deși este o obligație legală. Costul este de circa 1 miliard de lei # Profit.ro
Bonificația de 3% din impozitul pe profitul firmelor sau pe venitul microîntreprinderilor, introdusă anul trecut pentru firmele bun-platnice în contextul amnistiei fiscale acordate contribuabililor cu datorii, va putea fi anulată sau diminuată în cazurile în care ANAF emite decizii de impunere după controale la firmele în cauză, potrivit unui proiect pregătit de către Ministerul Finanțelor. Guvernul este restant la acordarea bonificației, care trebuia calculată și aplicată firmelor începând din iunie (după depunerea situațiilor anuale și plata taxelor aferente).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.