Soluția ministrei Buzoianu la Criza Apei: „Singura modalitate e să treacă tot procesul de tratare al apei. Ultima discuție era în vederea unor soluții ca să nu se închidă rafinăria.”

CV-ul lui Ionuţ Moşteanu a reprezentat un „cartof fierbinte” pentru fostul ministru al Apărării în scurtul său mandat. Un CV care a suscitat multe controverse și întrebări și care dovedeşte, pe zi ce trece, că studiile pe care spune că le are fostul ministru sunt contrazise de instituţiile unde spune că le-ar fi şi urmat. […]