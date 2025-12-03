Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
Covasna Media, 3 decembrie 2025 06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
• • •
Alte ştiri de Covasna Media
Acum 30 minute
07:00
De la tâmplărie, la Neonatologie – Maricica Jugănaru, asistenta care ocrotește începuturile # Covasna Media
De la tâmplărie, la Neonatologie – Maricica Jugănaru, asistenta care ocrotește începuturile
06:50
Pedibus mobilizează comunitatea într-o acțiune caritabilă de iarnă
06:50
Parada ajutoarelor lui Moş Nicoale, concerte la castel şi târguri de Crăciun, printre... # Covasna Media
Parada ajutoarelor lui Moş Nicoale, concerte la castel şi târguri de Crăciun, printre...
Acum o oră
06:40
Horoscop miercuri, 3 decembrie 2025
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al... # Covasna Media
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
Acum 24 ore
17:30
19 polițiști avansați în grad la IPJ Covasna de Ziua Națională
16:40
Victorie pentru Sepsi-SIC Futsal U19: revenire de la 0-5 în fața celor de la CS United Galați # Covasna Media
Victorie pentru Sepsi-SIC Futsal U19: revenire de la 0-5 în fața celor de la CS United Galați
16:20
Avansări în grad la Jandarmeria Covasna, de Ziua Națională a României
15:50
Avocatul Poporului, din nou la Sfântu Gheorghe
15:20
Prezentare dedicată educației copiilor, organizată de Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1... # Covasna Media
Prezentare dedicată educației copiilor, organizată de Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1...
12:10
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... # Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
11:50
UPU–SMURD Sfântu Gheorghe: peste 260 de pacienți în minivacanța de 1 Decembrie
11:20
Selectarea corectă a deşeurilor reciclabile (P)
Ieri
07:10
După cancer, abuz și ani de nesiguranță, o familie din Zagon încearcă să construiască un „acasă” # Covasna Media
După cancer, abuz și ani de nesiguranță, o familie din Zagon încearcă să construiască un „acasă”
06:50
Dulányi-Balogh Szilárd revine în funcția de subprefect al județului Covasna
06:40
Horoscop marți, 2 decembrie 2025
06:30
Anunț de presă începere proiect: „INVESTIȚII ÎN SISTEME DE ENERGIE REGENERABILĂ PENTRU... # Covasna Media
Anunț de presă începere proiect: „INVESTIȚII ÎN SISTEME DE ENERGIE REGENERABILĂ PENTRU...
1 decembrie 2025
16:10
Sepsi OSK bifează o victorie importantă cu Poli Iaşi
Mai mult de 2 zile în urmă
07:00
Startul sărbătorilor la Întorsura Buzăului, programat de Moș Nicolae. Când se aprinde iluminatul festiv # Covasna Media
Startul sărbătorilor la Întorsura Buzăului, programat de Moș Nicolae. Când se aprinde iluminatul festiv
06:40
Horoscop luni, 1 decembrie 2025
30 noiembrie 2025
19:00
Horoscop lunar decembrie 2025
29 noiembrie 2025
14:20
Mâine, maraton teatral la ActorFest 2025: program complet
11:50
Cod galben de ploi în mai multe judeţe, până duminică la 14:00; lapoviță și ninsoare la... # Covasna Media
Cod galben de ploi în mai multe judeţe, până duminică la 14:00; lapoviță și ninsoare la...
11:00
Bărbatul care a amenințat că incendiază locuința fostei iubite a venit din Hunedoara până la... # Covasna Media
Bărbatul care a amenințat că incendiază locuința fostei iubite a venit din Hunedoara până la...
07:00
Horoscop de weekend, 29-30 noiembrie 2025: Venus în Săgetător
07:00
Lucrările cu fonduri PNRR la Muzeul ororilor comunismului se vor încheia în iulie anul viitor # Covasna Media
Lucrările cu fonduri PNRR la Muzeul ororilor comunismului se vor încheia în iulie anul viitor
28 noiembrie 2025
17:20
ISU Covasna: Măsuri preventive cu ocazia minivacanței de Sfântul Andrei și 1 Decembrie # Covasna Media
ISU Covasna: Măsuri preventive cu ocazia minivacanței de Sfântul Andrei și 1 Decembrie
17:00
Bărbat acuzat de amenințare, găsit cu benzină și arme albe asupra sa
15:30
Măsuri dispuse de Jandarmeria Covasna pentru perioada 29 noiembrie – 1 decembrie 2025 # Covasna Media
Măsuri dispuse de Jandarmeria Covasna pentru perioada 29 noiembrie – 1 decembrie 2025
15:00
Târgul de Crăciun din Sfântu Gheorghe
14:50
Polițiștii covăsneni vor acționa pentru siguranța tuturor, în minivacanța de 1 Decembrie # Covasna Media
Polițiștii covăsneni vor acționa pentru siguranța tuturor, în minivacanța de 1 Decembrie
07:00
Raul Urdă: De la „tată” pentru zeci de copii, la primarul pe două roți din Întorsura Buzăului # Covasna Media
Raul Urdă: De la „tată” pentru zeci de copii, la primarul pe două roți din Întorsura Buzăului
07:00
Premieră la Întorsura Buzăului: Shakespeare, „tradus” în limbajul generației actuale de trupa de teatru 3T # Covasna Media
Premieră la Întorsura Buzăului: Shakespeare, „tradus” în limbajul generației actuale de trupa de teatru 3T
06:50
În ritm de sărbătoare: evenimentele din jurul Zilei Naționale
06:40
Horoscop vineri, 28 noiembrie 2025: Saturn își reia mersul direct
27 noiembrie 2025
18:10
Concert extraordinar de Crăciun la Sfântu Gheorghe cu Orchestra Filarmonicii Braşov şi Corul... # Covasna Media
Concert extraordinar de Crăciun la Sfântu Gheorghe cu Orchestra Filarmonicii Braşov şi Corul...
15:30
Concertul „De la folclor la clasic”, cu Monica Opra și Cvartetul NaunArt, momentul central al... # Covasna Media
Concertul „De la folclor la clasic”, cu Monica Opra și Cvartetul NaunArt, momentul central al...
09:40
Hydrokov: La Târgu Secuiesc se pregătesc lucrările pentru anul viitor
07:00
Medicii de familie din județul Covasna: Număr în scădere, presiune în creștere
07:00
Parada cu cai de 1 Decembrie adună zeci de participanți la Barcani
06:40
Horoscop joi, 27 noiembrie 2025
26 noiembrie 2025
18:40
An dificil pentru agricultorii din judeţ; producţia de cartofi, cu 20% mai mică
18:20
Primăria Târgu Secuiesc oferă şi anul viitor sprijin pentru familiile monoparentale
15:00
Sfântu Gheorghe: două tinere au încercat să fure dintr-o locuință al cărei proprietar se afla... # Covasna Media
Sfântu Gheorghe: două tinere au încercat să fure dintr-o locuință al cărei proprietar se afla...
14:40
Sfântu Gheorghe și județul Covasna, în cursa pentru titlul de „Destinația de Crăciun 2025” # Covasna Media
Sfântu Gheorghe și județul Covasna, în cursa pentru titlul de „Destinația de Crăciun 2025”
13:20
Trafic de droguri ca în filme, în penitenciarul de la Codlea
13:10
CJ Covasna: Violența împotriva femeilor este o problemă care privește întreaga comunitate # Covasna Media
CJ Covasna: Violența împotriva femeilor este o problemă care privește întreaga comunitate
12:50
Sfântu Gheorghe: Se apropie termenul de plată a chiriei pentru locurile de parcare de... # Covasna Media
Sfântu Gheorghe: Se apropie termenul de plată a chiriei pentru locurile de parcare de...
12:40
Vremea se va răci semnificativ, vor fi ploi dar și lapoviță și ninsoare în anumite zone,... # Covasna Media
Vremea se va răci semnificativ, vor fi ploi dar și lapoviță și ninsoare în anumite zone,...
10:00
Comunicat de presă privind începerea proiectului „ÎNFIINȚAREA SISTEMELOR FOTOVOLTAICE DE... # Covasna Media
Comunicat de presă privind începerea proiectului „ÎNFIINȚAREA SISTEMELOR FOTOVOLTAICE DE...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.