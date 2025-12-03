Horoscop miercuri, 3 decembrie 2025

Covasna Media, 3 decembrie 2025 06:40

Horoscop miercuri, 3 decembrie 2025

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Covasna Media

Acum 30 minute
07:00
De la tâmplărie, la Neonatologie – Maricica Jugănaru, asistenta care ocrotește începuturile Covasna Media
De la tâmplărie, la Neonatologie – Maricica Jugănaru, asistenta care ocrotește începuturile
06:50
Pedibus mobilizează comunitatea într-o acțiune caritabilă de iarnă Covasna Media
Pedibus mobilizează comunitatea într-o acțiune caritabilă de iarnă
06:50
Parada ajutoarelor lui Moş Nicoale, concerte la castel şi târguri de Crăciun, printre... Covasna Media
Parada ajutoarelor lui Moş Nicoale, concerte la castel şi târguri de Crăciun, printre...
Acum o oră
06:40
Horoscop miercuri, 3 decembrie 2025 Covasna Media
Horoscop miercuri, 3 decembrie 2025
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al... Covasna Media
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
Acum 24 ore
17:30
19 polițiști avansați în grad la IPJ Covasna de Ziua Națională Covasna Media
19 polițiști avansați în grad la IPJ Covasna de Ziua Națională
16:40
Victorie pentru Sepsi-SIC Futsal U19: revenire de la 0-5 în fața celor de la CS United Galați Covasna Media
Victorie pentru Sepsi-SIC Futsal U19: revenire de la 0-5 în fața celor de la CS United Galați
16:20
Avansări în grad la Jandarmeria Covasna, de Ziua Națională a României Covasna Media
Avansări în grad la Jandarmeria Covasna, de Ziua Națională a României
15:50
Avocatul Poporului, din nou la Sfântu Gheorghe Covasna Media
Avocatul Poporului, din nou la Sfântu Gheorghe
15:20
Prezentare dedicată educației copiilor, organizată de Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1... Covasna Media
Prezentare dedicată educației copiilor, organizată de Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1...
12:10
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
11:50
UPU–SMURD Sfântu Gheorghe: peste 260 de pacienți în minivacanța de 1 Decembrie Covasna Media
UPU–SMURD Sfântu Gheorghe: peste 260 de pacienți în minivacanța de 1 Decembrie
11:20
Selectarea corectă a deşeurilor reciclabile (P) Covasna Media
Selectarea corectă a deşeurilor reciclabile (P)
Ieri
07:10
După cancer, abuz și ani de nesiguranță, o familie din Zagon încearcă să construiască un „acasă” Covasna Media
După cancer, abuz și ani de nesiguranță, o familie din Zagon încearcă să construiască un „acasă”
06:50
Dulányi-Balogh Szilárd revine în funcția de subprefect al județului Covasna Covasna Media
Dulányi-Balogh Szilárd revine în funcția de subprefect al județului Covasna
06:40
Horoscop marți, 2 decembrie 2025 Covasna Media
Horoscop marți, 2 decembrie 2025
06:30
Anunț de presă începere proiect: „INVESTIȚII ÎN SISTEME DE ENERGIE REGENERABILĂ PENTRU... Covasna Media
Anunț de presă începere proiect: „INVESTIȚII ÎN SISTEME DE ENERGIE REGENERABILĂ PENTRU...
1 decembrie 2025
16:10
Sepsi OSK bifează o victorie importantă cu Poli Iaşi Covasna Media
Sepsi OSK bifează o victorie importantă cu Poli Iaşi
Mai mult de 2 zile în urmă
07:00
Startul sărbătorilor la Întorsura Buzăului, programat de Moș Nicolae. Când se aprinde iluminatul festiv Covasna Media
Startul sărbătorilor la Întorsura Buzăului, programat de Moș Nicolae. Când se aprinde iluminatul festiv
06:40
Horoscop luni, 1 decembrie 2025 Covasna Media
Horoscop luni, 1 decembrie 2025
30 noiembrie 2025
19:00
Horoscop lunar decembrie 2025 Covasna Media
Horoscop lunar decembrie 2025
29 noiembrie 2025
14:20
Mâine, maraton teatral la ActorFest 2025: program complet Covasna Media
Mâine, maraton teatral la ActorFest 2025: program complet
11:50
Cod galben de ploi în mai multe judeţe, până duminică la 14:00; lapoviță și ninsoare la... Covasna Media
Cod galben de ploi în mai multe judeţe, până duminică la 14:00; lapoviță și ninsoare la...
11:00
Bărbatul care a amenințat că incendiază locuința fostei iubite a venit din Hunedoara până la... Covasna Media
Bărbatul care a amenințat că incendiază locuința fostei iubite a venit din Hunedoara până la...
07:00
Horoscop de weekend, 29-30 noiembrie 2025: Venus în Săgetător Covasna Media
Horoscop de weekend, 29-30 noiembrie 2025: Venus în Săgetător
07:00
Lucrările cu fonduri PNRR la Muzeul ororilor comunismului se vor încheia în iulie anul viitor Covasna Media
Lucrările cu fonduri PNRR la Muzeul ororilor comunismului se vor încheia în iulie anul viitor
28 noiembrie 2025
17:20
ISU Covasna: Măsuri preventive cu ocazia minivacanței de Sfântul Andrei și 1 Decembrie Covasna Media
ISU Covasna: Măsuri preventive cu ocazia minivacanței de Sfântul Andrei și 1 Decembrie
17:00
Bărbat acuzat de amenințare, găsit cu benzină și arme albe asupra sa Covasna Media
Bărbat acuzat de amenințare, găsit cu benzină și arme albe asupra sa
15:30
Măsuri dispuse de Jandarmeria Covasna pentru perioada 29 noiembrie – 1 decembrie 2025 Covasna Media
Măsuri dispuse de Jandarmeria Covasna pentru perioada 29 noiembrie – 1 decembrie 2025
15:00
Târgul de Crăciun din Sfântu Gheorghe Covasna Media
Târgul de Crăciun din Sfântu Gheorghe
14:50
Polițiștii covăsneni vor acționa pentru siguranța tuturor, în minivacanța de 1 Decembrie Covasna Media
Polițiștii covăsneni vor acționa pentru siguranța tuturor, în minivacanța de 1 Decembrie
07:00
Raul Urdă: De la „tată” pentru zeci de copii, la primarul pe două roți din Întorsura Buzăului Covasna Media
Raul Urdă: De la „tată” pentru zeci de copii, la primarul pe două roți din Întorsura Buzăului
07:00
Premieră la Întorsura Buzăului: Shakespeare, „tradus” în limbajul generației actuale de trupa de teatru 3T Covasna Media
Premieră la Întorsura Buzăului: Shakespeare, „tradus” în limbajul generației actuale de trupa de teatru 3T
06:50
În ritm de sărbătoare: evenimentele din jurul Zilei Naționale Covasna Media
În ritm de sărbătoare: evenimentele din jurul Zilei Naționale
06:40
Horoscop vineri, 28 noiembrie 2025: Saturn își reia mersul direct Covasna Media
Horoscop vineri, 28 noiembrie 2025: Saturn își reia mersul direct
27 noiembrie 2025
18:10
Concert extraordinar de Crăciun la Sfântu Gheorghe cu Orchestra Filarmonicii Braşov şi Corul... Covasna Media
Concert extraordinar de Crăciun la Sfântu Gheorghe cu Orchestra Filarmonicii Braşov şi Corul...
15:30
Concertul „De la folclor la clasic”, cu Monica Opra și Cvartetul NaunArt, momentul central al... Covasna Media
Concertul „De la folclor la clasic”, cu Monica Opra și Cvartetul NaunArt, momentul central al...
09:40
Hydrokov: La Târgu Secuiesc se pregătesc lucrările pentru anul viitor Covasna Media
Hydrokov: La Târgu Secuiesc se pregătesc lucrările pentru anul viitor
07:00
Medicii de familie din județul Covasna: Număr în scădere, presiune în creștere Covasna Media
Medicii de familie din județul Covasna: Număr în scădere, presiune în creștere
07:00
Parada cu cai de 1 Decembrie adună zeci de participanți la Barcani Covasna Media
Parada cu cai de 1 Decembrie adună zeci de participanți la Barcani
06:40
Horoscop joi, 27 noiembrie 2025 Covasna Media
Horoscop joi, 27 noiembrie 2025
26 noiembrie 2025
18:40
An dificil pentru agricultorii din judeţ; producţia de cartofi, cu 20% mai mică Covasna Media
An dificil pentru agricultorii din judeţ; producţia de cartofi, cu 20% mai mică
18:20
Primăria Târgu Secuiesc oferă şi anul viitor sprijin pentru familiile monoparentale Covasna Media
Primăria Târgu Secuiesc oferă şi anul viitor sprijin pentru familiile monoparentale
15:00
Sfântu Gheorghe: două tinere au încercat să fure dintr-o locuință al cărei proprietar se afla... Covasna Media
Sfântu Gheorghe: două tinere au încercat să fure dintr-o locuință al cărei proprietar se afla...
14:40
Sfântu Gheorghe și județul Covasna, în cursa pentru titlul de „Destinația de Crăciun 2025” Covasna Media
Sfântu Gheorghe și județul Covasna, în cursa pentru titlul de „Destinația de Crăciun 2025”
13:20
Trafic de droguri ca în filme, în penitenciarul de la Codlea Covasna Media
Trafic de droguri ca în filme, în penitenciarul de la Codlea
13:10
CJ Covasna: Violența împotriva femeilor este o problemă care privește întreaga comunitate Covasna Media
CJ Covasna: Violența împotriva femeilor este o problemă care privește întreaga comunitate
12:50
Sfântu Gheorghe: Se apropie termenul de plată a chiriei pentru locurile de parcare de... Covasna Media
Sfântu Gheorghe: Se apropie termenul de plată a chiriei pentru locurile de parcare de...
12:40
Vremea se va răci semnificativ, vor fi ploi dar și lapoviță și ninsoare în anumite zone,... Covasna Media
Vremea se va răci semnificativ, vor fi ploi dar și lapoviță și ninsoare în anumite zone,...
10:00
Comunicat de presă privind începerea proiectului „ÎNFIINȚAREA SISTEMELOR FOTOVOLTAICE DE... Covasna Media
Comunicat de presă privind începerea proiectului „ÎNFIINȚAREA SISTEMELOR FOTOVOLTAICE DE...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.