Pensie crescută. Un pensionar a demonstrat că a muncit „100% din timp în grupa a II-a”. Ce documente a depus?
Newsweek.ro, 3 decembrie 2025 06:50
Cum a reușit un pensionar care a avut grupe de muncă să își crească pensia doar prin documente pe ca...
Acum 10 minute
07:10
Horoscop 4 decembrie. Luna plină în Gemeni aduce oportunități financiare Berbecilor. Racii sunt optimiști # Newsweek.ro
Horoscop 4 decembrie. Luna plină în Gemeni aduce oportunități financiare Berbecilor. Racii sunt opti...
Acum 30 minute
06:50
Cum a reușit un pensionar care a avut grupe de muncă să își crească pensia doar prin documente pe ca...
Acum o oră
06:30
Sărbătoare 4 decembrie. Sf. Mare Mc. Varvara. Cruce neagră în calendarul ortodox. Zi cu dezlegare la pește # Newsweek.ro
Pe 4 decembrie, Biserica o prăznuiește pe Sfânta Mare Muceniță Varvara, zi marcată cu cruce neagră î...
Acum 12 ore
22:00
De ce îl sună Ciprian Ciucu pe Cătălin Drulă, în această seară? "Nu am această mândrie!" # Newsweek.ro
De ce îl sună Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală, pe Cătălin Drulă, candidatul USR, ...
21:50
Canada, prima țară non-UE care s-a alăturat Europei în programul de înarmare de 150.000.000.000 € # Newsweek.ro
Canada s-a alăturat oficial programului de achiziții publice în domeniul apărării al UE, în valoare ...
21:40
Ilie Bolojan merge în vizită oficială la Viena, în Austria. Dar întâi se întâlneşte cu Viktor Orban. Unde? # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan merge în vizită oficială la Viena, în Austria. Dar întâi se întâlneşte c...
21:20
Fungul de Pașcani aduce bani frumoși. Al doilea an în care profitul producătorului de drojdie crește # Newsweek.ro
Producătorul de drojdie RomPak din Pașcani, care produce în județul Iași sub licența Pakmaya drojdie...
21:20
Prahovenii, rămaşi fără apă, ar putea-o avea din nou peste o săptămână. Dar problemele actuale pot d...
21:00
Adrian Pleşca, zis Artanu, solistul de la Timpuri Noi şi Partizan, a murit la 64 de ani. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Adrian Pleşca, zis şi Artanu, solistul de la Timpuri Noi şi Partizan, a murit fulgerător, la 64 de a...
20:30
Decizia Curții Federale din Germania afectează și românii care locuiesc cu chirie. Furnizorii, în alertă # Newsweek.ro
O hotărâre a Curții Federale de Justiție (BGH) din vara aceasta a stârnit îngrijorare în rândul furn...
20:10
Serbia poate să piardă şi gazul din Rusia, şi singura sa rafinărie. Gazprom a refuzat să semneze o prelungire # Newsweek.ro
Serbia poate să piardă şi gazul primit din Rusia, şi singura sa rafinărie, cea de la Pancevo. Gazpro...
20:10
Doi polițiști din Iași care ar fi agresat o femeie ce sunase la 112 au scăpat ieftin în fața judecătorilor # Newsweek.ro
Acuzați de purtare abuzivă după ce au agresat o săteancă din Cotnari, doi polițiști au scăpat ieftin...
20:00
Viața sănătoasă la pensie. Sfatul medicilor pentru pensionari. Obiceiul zilnic pentru inimă sănătoasă # Newsweek.ro
Odată cu trecerea timpului, probabilitatea de a suferi evenimente cardiovasculare crește considerabi...
19:40
Suflantele de frunze sunt ultima trăsnaie care îi divizează pe americani. "Unelte toxice şi zgomotoase" # Newsweek.ro
Suflantele de frunze sunt numai ultima trăsnaie care îi divizează pe americani, după imigrația ilega...
19:40
SUA au suspendat livrarea unor arme către Ucraina și au închis canalul cu Germania pentru asistența militară # Newsweek.ro
Statele Unite au suspendat furnizarea unor arme către Ucraina și au întrerupt unul dintre canalele d...
19:20
Aflat la audierile anuale din Parlamentul de la Budapesta, vicepremierul Zsolt Semjen a susținut că,...
19:20
Cum găteau țăranii moldoveni fasolea cu ciolan afumat? Rețeta a apărut prima data în România # Newsweek.ro
În inima Moldovei, încă de acum câteva sute de ani, țăranii găteau fasole cu ciolan afumat, o rețetă...
19:10
Putin, ameninţare fără precedent: Dacă Europa intră în război, Moscova nu va avea cu cine să negocieze # Newsweek.ro
Vladimir Putin proferează o ameninţare fără precedent. El spune că, dacă Europa intră în război, Mos...
19:10
România e a doua mare destinaţie de export a Ungariei. Ce fac China şi Rusia cu economia vecinului nostru? # Newsweek.ro
România este a doua mare destinaţie de export a Ungariei vecine. Ce fac China şi Rusia cu economia s...
19:10
VIDEO Unde se face cel mai lung și mai adânc tunel subacvatic din lume? 27 km, 392 de metri sub nivelul mării # Newsweek.ro
Cel mai lung și mai adânc tunel rutier subacvatic din lume este construit în Norvegia, menit să redu...
18:40
Sorin Grindeanu spune că vinovat pentru criza apei din Prahova şi Dâmboviţa este haosul userist # Newsweek.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că vinovat pentru criza apei din Prahova şi din Dâmboviţa este c...
18:30
Putin îl părăsește pe aliatul său, Nicolas Maduro. Cetățenii ruși părăsesc Venezuela cu zboruri speciale # Newsweek.ro
Putin îl abandonează pe Maduro și își îndeamnă cetățenii să părăsească Venezuela pe fondul tensiunil...
18:20
Primiți adesea mesaje de la firme cu produse ce nu vă interesează? Ați putea face plângere # Newsweek.ro
Marketingul agresiv lovește în buzunarul firmelor. Cum a ajuns o companie să plătească amendă dublă ...
18:20
Cum să faci un brad de Crăciun cu un buget redus. Ai nevoie de un cofrag de ouă și o creangă de arțar # Newsweek.ro
Cum să faci un brad de Crăciun cu un buget redus. Ai nevoie doar de un cofrag de ouă și o creangă de...
Acum 24 ore
18:10
Horoscop decembrie, de Crăciun și de sărbători. Scorpion - putere, Capricorn - liniște # Newsweek.ro
Schimbări importante pentru toate zodiile. Avem Horoscop decembrie, de Crăciun și de sărbători. Scor...
17:50
Ministerul Energiei: Sistemul Energetic Naţional acoperă consumul, deşi centrala de la Brazi este oprită # Newsweek.ro
Ministerul Energiei anunţă, marţi, că Sistemul Energetic Naţional dispune de capacităţi suficiente p...
17:40
Seniorii nevăzători din Bacău descoperă lumea digitală prin atelierele Fundației Regale Margareta a României # Newsweek.ro
La Bacău, seniorii nevăzători au descoperit că tehnologia poate fi accesibilă. Aceștia au învățat să...
17:40
Peste 35.000 de cazuri de rujeolă în România. 30 de decese, majoritatea la persoane nevaccinate # Newsweek.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică anunţă, marţi, că, în perioada 01.01.2023 – 30.11.2025, în R...
17:30
Scandal în cazul crizei apei din Prahova și Buzău. Ministra Mediului cere demisii: „Știau și nu au spus” # Newsweek.ro
Ministra mediului cere demisii după ce două județe au rămas fără apă potabilă. Diana Buzoianu susțin...
17:20
Banca Angliei avertizează că bula AI se poate sparge. Care vor fi consecinţele deosebit de grave? # Newsweek.ro
Banca Angliei avertizează din nou că bula inteligentei artificiale se poate sparge. Care vor fi cons...
17:20
FOTO Camion românesc, imobilizat în Germania. Doar capul tractor avea 18 defecțiuni grave. Ce a pățit șoferul? # Newsweek.ro
Un camion de transport automobile românesc a fost imobilizat de poliție în Germania. În urma unui co...
17:20
România semnează un acord de 280 milioane € pentru restaurarea marilor monumente culturale # Newsweek.ro
Preşedintele României a promulgat, vineri, Legea nr. 200/2025 pentru aprobarea Acordului-cadru de îm...
17:10
Zelenski: SUA și Ucraina au revizuit din nou planul de pace după negocierile din Florida # Newsweek.ro
Negociatorii americani şi ucraineni au revizuit din nou, în întâlnirile de duminică şi luni din Flor...
17:10
Soț și soție, medici la Băile Felix, au recunoscut că au luat mită în mod repetat de la pacienți # Newsweek.ro
Doi medici din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală - Băile Felix, soţ şi soţie, au înche...
17:00
Comandamentul Energetic Naţional, convocat după oprirea Centralei de la Brazi. Ce spune Ministerul Energiei? # Newsweek.ro
Ministerul Energiei anunță că a fost convocat Comandamentul Energetic Naţional. Măsura a fost decisă...
16:50
Criza din industria auto: „Motorul Europei” s-a gripat. A dat afară 50.000 de angajați în 2025 # Newsweek.ro
Criza din industria auto, generată în principal de costurile electrificării și concurența neloială a...
16:50
Elon Musk: „Sfârșitul muncii umane” și cea mai radicală schimbare din următorii 20 de ani # Newsweek.ro
Elon Musk afirmă că avansul inteligenței artificiale va transforma complet piața muncii în următoare...
16:30
Spania mobilizează forțe masive după un focar de pestă porcină africană care pune în pericol exporturile # Newsweek.ro
Autoritățile spaniole au declanșat o mobilizare masivă în apropiere de Barcelona, după apariția unui...
16:20
Avertisment dur de la Moscova: Rusia și China promit să blocheze revenirea „regimurilor criminale” în Europa # Newsweek.ro
Rusia lansează un nou mesaj tensionat către Occident, prin vocea lui Serghei Șoigu, care afirmă că M...
16:10
Percheziţii la sediul Serviciului Extern al UE. Federica Mogherini, reținută de procurorii Codruței Kovesi # Newsweek.ro
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută într-o anchetă a Parchetului Europe...
16:10
Bolojan și-a asumat tăierea pensiilor speciale în Parlament. „Nicăieri nu există pensionări la 48 de ani ” # Newsweek.ro
Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe proiectul pensiilor speciale. Ilie Bolojan a preciz...
16:00
În primele 11 luni ale anului 2025, românii și-au luat 135.491 de mașini noi și 330.557 de mașini se...
16:00
Ghid Practic: Cum Să Alegi Mobilierul Esențial Pentru un Apartament Funcțional și Atractiv (P) # Newsweek.ro
Când te muți într-un apartament nou, entuziasmul poate fi rapid înlocuit de o senzație de copleșire....
15:50
Vaccinarea nou-născuților împotriva hepatitei B, subiect de discuții în SUA. Care este situația în România # Newsweek.ro
Datele susțin politica SUA privind vaccinarea nou-născuților împotriva hepatitei B, în timp ce ofici...
15:30
Centrala electrică de la Brazi, oprită din cauza lipsei alimentării cu apă. Asigura 10% din producția țării # Newsweek.ro
Centrala electrică cu ciclu combinat (CECC) de la Brazi, din judeţul Prahova, care asigură aproximat...
15:30
Escrocherie nouă pe WhatsApp. Dacă primești acest mesaj, telefonul tău a fost spart. Hackerii îți fură banii # Newsweek.ro
Un nou malware pentru Android numit Albiriox, capabil să fure parolele aplicațiilor bancare, se răsp...
15:10
Salariu de 3.300 €/ lunar, plus mașină de serviciu, cazare și alte beneficii. Nu trebuie să ai rău de înălțime # Newsweek.ro
Un salariu de 3.300 €/ lunar nu este ușor de câștigat însă cei care au o anumită specializare ar put...
15:10
Pensiile speciale au crescut cu 3.800 lei într-un singur an. Care politicieni au fost darnici cu magistrații? # Newsweek.ro
Newsweek vă prezintă azi modul în care pensiile speciale au crescut de la 9.000 de lei pe lună în ur...
15:00
Contructorii auto chinezi inundă lumea cu mașini pe benzină pe care nu le mai pot vinde în China # Newsweek.ro
În timp ce țările occidentale se concentrează pe amenințarea mașinilor electrice chinezești, constru...
14:40
Kelemen Hunor, despre demisia lui Moșteanu: Coaliţia merge mai departe. Trebuie un ministru civil, categoric # Newsweek.ro
Kelemen Hunor a declarat marţi după demisia ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, că guvernul, coali...
