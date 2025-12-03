MÂINE Profit.ro Maraton de Retail Ediția a a III-a - Marii jucători vs. retaileri locali, Online, Offine sau Omnichannel, Forța de muncă și migrația, Redefinirea sucursalelor, Investiții sub presiune
Profit.ro, 3 decembrie 2025 08:20
Marii jucători vs. retaileri locali: șanse reale de supraviețuire și consolidare, Online, Offine sau Omnichannel: tehnologiile care schimbă jocul (AI, AR, live shopping), Investiții sub presiune, Forța de muncă și migrația, Redefinirea sucursalelor sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate la Profit.ro Maraton de Retail Ediția a a III-a, programat să fie organizat pe 4 decembrie.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
08:50
Chile se alătură unui număr tot mai mare de țări care reglementează utilizarea smartphone-urilor în școli.
Acum 15 minute
08:40
Subiecții imprevizibili îți testează sistemul AF. Mirrorless-urile moderne au detecție de ochi și de animale, dar setarea corectă și tehnica fac diferența.
Acum o oră
08:20
Marii jucători vs. retaileri locali: șanse reale de supraviețuire și consolidare, Online, Offine sau Omnichannel: tehnologiile care schimbă jocul (AI, AR, live shopping), Investiții sub presiune, Forța de muncă și migrația, Redefinirea sucursalelor sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate la Profit.ro Maraton de Retail Ediția a a III-a, programat să fie organizat pe 4 decembrie.
08:10
Europa ridică standardele de eficiență energetică pentru clădiri: ce soluții propun jucători ca Samsung pentru proprietari și dezvoltatori # Profit.ro
Uniunea Europeană impune standarde tot mai stricte privind eficiența energetică în clădiri comerciale, iar proprietarii și dezvoltatorii trebuie să se adapteze rapid pentru a rămâne competitivi.
08:00
Deși Programul Rabla încă nu a produs prea multe efecte în piața auto din România, situația s-a schimbat radical în ultima lună, pe fondul achizițiilor făcute de românii care s-au săturat să mai aștepte subvențiile de la stat. Modelul Puma Gen-E este noua vedetă a pieței, relevă analiza Profit.ro.
Acum 2 ore
07:50
Longevitatea ca strategie de business: investiție, nu cost - Profit.ro TV Academia de Guvernanță # Profit.ro
Seniorii devin resursă critică într-o economie cu deficit de forță de muncă, iar companiile sunt presate să investească strategic în retenție, reconversie profesională și planificare demografică. Liderii din business și politici publice atrag atenția asupra riscurilor ignorate de boarduri, necesității transferului intergenerațional și rolului educației în pregătirea unei societăți a longevității.
07:40
Israelienii iau bani pentru parcul solar din România. Econergy împrumută 40 milioane euro pentru parcul solar de 87 MW de la Oradea # Profit.ro
Dezvoltatorul israelian de proiecte fotovoltaice Econergy a obținut un împrumut de 40,5 milioane de euro de la UniCredit pentru finanțarea construcției parcului solar de 87 MW din Oradea, pus în funcțiune în vară, relevă datele analizate de Profit.ro.
07:40
Bonificația de 3% poate deveni operațională chiar de luna aceasta. Ministerul Finanțelor ar prefera să înregistreze impactul bugetar în anul 2025 # Profit.ro
Bonificația de 3% din impozitul datorat de microîntreprinderi și firme plătitoare de impozit pe profit, introdusă anul trecut pentru firmele bun-platnice în contextul amnistiei fiscale acordate contribuabililor cu datorii, ar putea aplicată din punct de vedere tehnic chair de luna aceasta sau eventual din ianuarie, potrivit informațiilor Profit.ro.
07:30
Avertisment - Costul datoriei publice din România e nesustenabil. Trecerea la surplus bugetar primar, singura cale de a ieși din spirală. Girul Comisiei Europene pentru măsurile de ajustare bugetară este esențial # Profit.ro
România are nevoie să treacă pe surplus bugetar primar (fără a lua în calcul cheltuielile cu dobânzile) pentru a stabiliza situația bugetară, avertizează analiștii grupului finanicar austriac Erste, care deține pe piața locală BCR. Potrivit acestora, costul datoriei statului este nesustenabil, în contextul în care rata dobânzii nominale este peste creșterea nominală a economiei.
07:20
Telekom Romania ieftinește traficul de date în roaming de la 1 ianuarie 2026. Noutăți și pe relația Republica Moldova și Ucraina # Profit.ro
Telekom România a decis ca, de la 1 ianuarie, tariful reglementat pentru traficul de date în roaming în statele din grupa 0 (Spațiul Economic European) să scadă de la 1,57 euro/GB la 1,33 euro/GB, conform mesajului văzut de Profit.ro.
07:10
Operatorul logistic spaniol Cacesa tech & logistics, specializat în transporturi cargo și gestionarea vamală a mărfurilor în aeroporturi, lider în domeniul procesării coletelor în masă în Europa, a deschis o sucursală în România, la Otopeni, relevă date analizate de Profit.ro.
07:10
Unul dintre cele mai mari conturi din România în asigurări. Broker controlat de cel mai mare intermediar de asigurări din Cehia va intermedia polița TAROM # Profit.ro
Renomia Insurance Reinsurance Broker, controlat de grupul Renomia, cel mai mare intermediar de asigurări din Cehia, a câștigat licitația organizată de operatorul aerian de stat TAROM pentru furnizarea poliței de tip CASCO și de răspundere față de pasageri, marfă și terți.
Acum 4 ore
06:10
Garanta Asigurări majorează. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 8 ore
02:50
Acum 12 ore
00:40
SURPRIZĂ Monetăria Statului iese pe piața imobiliară pentru o achiziție importantă. Vrea o fabrică # Profit.ro
Monetăria Statului, regie autonomă aflată în subordina Băncii Naționale a României, vrea să cumpere de pe piața imobiliară o hală de producție în sudul Bucureștiului sau un teren de 3 hectare pe care să poată construi o fabrică, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
00:40
Evoluția businessului McDonald’s în România a fost preponderent ascendentă în ultimii 10 ani, cu un recul temporar în 2020, an marcat de pandemia COVID, urmat de o revenire puternică.
00:30
FOTO&DOCUMENT Frații Micula și-au cumpărat lobby la Congresul SUA și Administrația Trump pentru litigiul cu România # Profit.ro
Compania românească European Food SA, din comuna Drăgănești, sat Păntășești, județul Bihor, controlată de frații Viorel și Ioan Micula, a contractat o firmă americană de lobby pentru a-i pleda cauza pe lângă autoritățile federale de la Washington în legătură cu litigiul contra statului român.
2 decembrie 2025
23:20
Autobuzul electric fără șofer a fost testat acum și de aeroportul din Cluj-Napoca.
22:10
Afacerile românești care vor fi moștenite. CCF - Este nevoie de o lege a fundației private. Suntem încă în punctul în care nu avem un impozit pe moșteniri. # Profit.ro
România nu are încă o Lege a Fundației Private pentru planificarea succesiunii afacerilor între generații și are nevoie de un astfel de instrument în contextul în care urmează o perioadă în care multe dintre afacerile dezvoltate de antreprenori români ar putea fi transferate moștenitorilor. Legislația fundației private ar putea proteja aceste afaceri de preluări de către investitori din țările vecine, cazuri în care se ajunge de multe ori la dispariția unor branduri românești, afirmă Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali, și Ionuț Simion, membru în Consiliul superior CCF.
21:20
Blocuri din centrul capitalei, inclusiv Dalles - de o săptămână lăsate fără gaze. Nu au căldură, nici apă caldă # Profit.ro
21:20
Industria românească e singura din regiune cu o scădere a încrederii managerilor în noiembrie GRAFICE # Profit.ro
Încrederea în rândul managerilor din industrie s-a îmbunătățit în toată regiunea, în noiembrie, cu excepția României, unde producția și comenzile au scăzut. Industria din regiune continuă să fie marcată de cererea externă slabă, mai ales din Germania.
21:10
Alimentarea cu gaze naturale din imobilele situate pe o stradă din sectorul 4 al Capitalei a fost oprită temporar.
21:10
Blocul Dalles, din centrul capitalei, a fost lăsat de o săptămână fără gaze, după ce un locatar a anunțat Distrigaz că ar simți miros de gaz, confom informațiilor Profit.ro.
20:50
CEO-ul Gunvor, care a fost la un pas de a prelua Lukoil România, părăsește compania, catalogată de SUA drept o marionetă a Kremlinului. Înlocuitorul său: un american apropiat de fații Koch, sponsori libertarian-conservatori ai republicanilor # Profit.ro
CEO-ul Gunvor, Torbjörn Törnqvist, care a fondat, împreună cu miliardarul rus Gennady Timchenko, trader-ul Gunvor, părăsește compania și își vinde participația evaluată la cel puțin 5 miliarde de dolari, în urma scandalului preluării eșuate a activelor externe ale Lukoil, după ce trader-ul a fost catalogat de administrația SUA drept o “marionetă a Kremlinului”.
20:40
20:20
Amazon declanșează una dintre cele mai mari reduceri de comisioane, pentru a lupta cu Shein și Temu # Profit.ro
Amazon reduce comisioanele percepute comercianților în Europa.
20:10
Senatorii au respins, prin vot în plen, proiectul care prevede un preț maxim de 3 lei la vânzarea cu amănuntul pentru apa potabilă îmbuteliată în sticle de 500 ml și vândută în aeroporturi, gări, autogări, la metrou sau în porturi. Prețul ar trebui să fie cel final de vânzare către consumator, afișat la raft, cu toate taxele, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.
Acum 24 ore
19:40
Autori: Cristina Bojica, Partener, Gruia Dufaut & Asociații.
19:20
Kia a publicat câteva imagini teaser cu un viitor model electric de oraș.
19:00
Fondatorul Just Eat pleacă de la conducerea companiei după preluarea de către Prosus, acționarul majoritar al eMAG # Profit.ro
Jitse Groen, fondatorul Just Eat Takeaway.com, companie preluată recent de Prosus, acționarul majoritar al eMAG, va demisiona din funcția de director general, conducerea companiei urmând să fie preluată de șeful Prosus Europe.
18:40
Președintele rus, Vladimir Putin, are un mesaj războinic cu puțin înainte de o întâlnire cu emisarul american Steve Witkoff, la Kremlin.
18:20
Economia mondială a rezistat mai bine decât se aștepta în acest an, susținută de creșterea investițiilor în inteligența artificială, care au compensat parțial șocul majorărilor tarifare decise de SUA, însă vulnerabilitățile structurale persistă, potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).
18:00
Compania Națională Aeroporturi București a fost blocată din drumul spre o listare la Bursa de Valori București, au transmis pentru Profit.ro surse din ministerul de resort.
17:50
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acordă un împrumut de până la 29,9 milioane de euro orașului Brașov, pentru a finanța modernizarea eficienței energetice a clădirilor publice, inițiind participarea orașului la programul emblematic BERD „Orașe Verzi”.
17:50
China va impozita prezervativele, o premieră în ultimii 30 de ani.
17:40
Revolut a lansat Street Mode, o extindere a funcției de protecție a fondurilor.
17:30
VIDEO Bolojan: Casa noastră avea o temelie "din cel ce mai șubredă" în ultimii ani. A trebuit să facem ordine. Țara are nevoie de responsabilitate politică, nu de instigare și haos # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan spune, în ședința solemnă a Parlamentului dedicată Zilei Naționale, că "România, casa noastră, avea o temelie din cel ce mai șubredă în ultimii ani".
17:30
Plan pentru Ucraina, subminat. BCE refuză să garanteze un împrumut UE de 140 miliarde de euro pentru Ucraina # Profit.ro
Banca Centrală Europeană (BCE) a refuzat să garanteze o plată de 140 de miliarde de euro către Ucraina, subminând un plan al UE de a contracta un „împrumut pentru reparații” garantat cu active rusești blocate, potrivit Financial Times (FT), care citează surse.
17:10
Fost senator, trimis în judecată de DNA după ce ar fi promis intervenții la ministrul Apărării # Profit.ro
Fostul senator Marius Isăilă, acuzat de DNA că ar fi vrut să dea 1 milion de euro ministrului Apărării pentru încheierea unor contracte între Romtehnica și o firmă privată, a fost trimis în judecată.
16:50
Prima reacție a autorităților după oprirea centralei Brazi a OMV Petrom din lipsă de apă # Profit.ro
Ministerul Energiei a transmis că sistemul energetic național (SEN) dispune de capacități suficiente pentru a acoperi integral necesarul de consum, în contextul suspendării temporare a activității centralei de la Brazi a OMV Petrom, de peste 800 MW, pentru două zile.
16:50
Până pe 6 decembrie, la toată gama de jucării din Auchan primești 50% bani înapoi sub formă de voucher pe cardul de fidelitate # Profit.ro
Auchan România își întâmpină clienții cu o gamă de peste 2.000 de jucării care acoperă toate categoriile de vârstă, de la jucării pentru nou-născuți, până la jocuri și jucării destinate celor mici, adolescenților și adulților, la care, în perioada 2–6 decembrie 2025, oferă 50% bani înapoi ca voucher pe cardul de fidelitate MyCLUB Auchan, în cadrul campaniei de Moș Nicolae.
16:40
FOTO Bolojan a vorbit cu șefia OMV Petrom de Neptun Deep. A cerut ″echilibru între investiții și beneficiile pentru stat și cetățeni″, precum și energie la ″costuri suportabile″ # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu conducerea OMV Petrom, axată pe evoluția proiectului Neptun Deep, planurile de investiții ale companiei și rolul acesteia în asigurarea securității energetice a României, în contextul regional actual, a anunțat Guvernul.
16:40
Mozaik Investments poate începe programul de investiții în Genesis College. Tranzacția prin care devine acționar majoritar a fost aprobat # Profit.ro
Genesis College, una dintre cele mai mari instituții private de învățământ din România, anunță aprobarea cu succes a tranzacției prin care firma de investiții Mozaik Investments devine acționarul său majoritar.
16:40
VIDEO&FOTO Bolojan, mesaj tranșant la angajarea răspunderii privind pensiile magistraților: Nicăieri nu există pensionari la 48-50 de ani și pensie cât ultimul salariu. Oamenii care lucrează în schimburi, care se duc autobuzele la serviciu, care țin benzi # Profit.ro
Proiectul de majorare a vârstei de pensionare a magistraților, pe care Guvernul și-a angajat marți răspunderea în Parlament, răspunde unui aspect de inechitate socială pe care cetățenii României îl percep, a declarat premierul Bolojan în Parlament.
16:20
Armata germană a fost victima unui furt în urmă cu o săptămână, când un transport de muniție, transportat de un curier civil, a fost furat.
16:20
FOTO Agricultura - mai degrabă un blocaj decât un motor pentru economia României. Mult sub potențial deși are resurse primare considerabile # Profit.ro
Deși are resurse primare considerabile, agricultura românească continuă să performeze mult sub potențial, arată „Analiza cu privire la valoarea adăugată și contribuția a trei sectoare strategice la economia națională: producția agricolă primară, procesarea alimentară, distribuția și comercializarea agroalimentară”, un studiu recent dat publicității de Confederația Patronală Concordia.
16:10
Mega Image și Profi își unesc forțele prin fuziune. Păstrează separate brandurile locale # Profit.ro
Mega Image și Profi, ambele membre ale grupului Ahold Delhaize, vor funcționa sub forma unei entități juridice unice, începând cu 31 martie 2026, păstrând separate brandurile locale.
16:10
Rusia accelerează blocarea WhatsApp, după scurgeri de informații despre discuțiile dintre Moscova și Washington # Profit.ro
Scurgerea de informații privind contactele trimisului special al Casei Albe, Steve Witkoff, cu reprezentanți ai Kremlinului s-ar afla la originea precipitării blocării serviciului de mesagerie WhatsApp de către autoritățile ruse.
16:00
Economia germană traversează „cea mai profundă criză” de după război, a avertizat cea mai mare federație industrială a țării, reproșând guvernului lipsa de acțiune în ciuda celui de-al patrulea an consecutiv de scădere a producției industriale, potrivit Le Figaro.
16:00
Record în România - Cea mai mare achiziție de contoare inteligente din istoria distribuitorului de energie din grupul Electrica SA: A semnat cu un furnizor de profil francez controlat de britanici # Profit.ro
Distribuție Energie Electrică România SA (DEER), operatorul de distribuție a energiei din grupul Electrica SA, la care cel mai mare acționar este statul român, cu peste 49% din capital, a semnat cu un furnizor din Franța, controlat de un asset manager private equity din Marea Britanie, cel mai mare contract de achiziție de contoare inteligente din istoria companiei românești.
