Putin amenință Europa cu războiul: „Suntem pregătiți chiar acum”. Kushner și Witkoff, lăsați să aștepte ore la Kremlin

Miniștrii de Externe ai NATO se vor reuni miercuri pentru a discuta un plan de pace pentru Ucraina elaborat de SUA, cu privire la care nu au fost consultați, iar Alianța va fi reprezentată doar de un ministru adjunct al țării membre celei mai puternice, comentează Euractiv. În ciuda negocierilor în curs pentru o soluționare arăzboiului din Ucraina, Guvernul SUA nu consideră necesar ca secretarul de Stat Marco Rubio să participe la o reuniune NATO planificată de mult timp, scrie și Spiegel.