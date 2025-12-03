Droguri introduse în închisori cu ajutorul unei avocate: percheziţii DIICOT în trei judeţe. Sunt descinderi și în Italia
Digi24.ro, 3 decembrie 2025 10:30
Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, 33 de percheziţii în judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Mureş, inclusiv în două penitenciare, pentru destructurarea unei vaste reţele de traficanţi care introducea droguri în închisori cu ajutorul unei avocate.
• • •
Ministrul Apărării din Ungaria: Ucraina a pierdut războiul din punct de vedere militar. „1.000 de combatanți, scoși din luptă zilnic” # Digi24.ro
Kristóf Szalay-Bobrovniczky, ministrul maghiar al Apărării, a afirmat că Ucraina a pierdut războiul din punct de vedere militar, reiterând opiniile pe care le-a exprimat încă de anul trecut cu privire la război și la poziția guvernului său.
Buzoianu: ESZ Prahova știa de riscul de creștere a turbidității din apa furnizată. Am cerut demisia directorilor ABA Buzău - Ialomița # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, miercuri, la Digi24, că operatorul de apă ESZ Prahova știa că există riscul de creștere de turbiditate în apa furnizată din Lacul Paltinu și dă vina inclusiv pe Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița pentru problemele din aprovizionarea cu apă a 13 localități din Prahova și Dâmbovița. Ea a declarat că a cerut demisia directorilor instituțiilor respective.
Materialele anti-imigranți generate de inteligența artificială au obținut miliarde de vizualizări pe TikTok # Digi24.ro
Materialele anti-imigranți generate de inteligența artificială au obținut miliarde de vizualizări pe TikTok
Emmanuel Macron, acuzat de „derivă totalitară” pentru încercarea sa de reglemantare a rețelelor sociale # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a negat că ar vrea să înfiinţeze un „minister al Adevărului”, în răspuns la acuzaţiile din partea media miliardarului conservator Vincent Bollore, a dreptei şi a extremei drepte, care au denunţat o derivă „autoritară” sau chiar „totalitară” a şefului statului, relatează AFP.
Compania de minat criptomonede a fiilor lui Donald Trump a pierdut un miliard de euro din valoarea sa de piață # Digi24.ro
Acțiunile American Bitcoin, o companie de minat criptomonede susținută de Donald Trump Jr. și Eric Trump, au pierdut aproape 40% din valoare, potrivit Financial Times.
Putin amenință Europa cu războiul: „Suntem pregătiți chiar acum”. Kushner și Witkoff, lăsați să aștepte ore la Kremlin # Digi24.ro
Vladimir Putin a combinat amenințările la adresa Europei cu o demonstrație de forță diplomatică, declarând că Rusia este „pregătită chiar acum” pentru un conflict, în timp ce Jared Kushner și Steve Witkoff au fost lăsați să aștepte aproape trei ore înaintea discuțiilor de la Kremlin privind războiul din Ucraina.
Posibilă revenire a Serenei Wiliams în tenis. Sportiva tocmai a reintrat în programul de testare antidoping # Digi24.ro
Serena Williams a făcut demersul procedural necesar pentru orice jucător care intenționează să revină în competiții, după ce a reintrat în programul de testare al Agenției Internaționale pentru Integritate în Tenis (ITIA), pentru prima dată din 2022.
Exercițiu militar cu muniţie de război în apropierea orașului Tulcea. Accesul civililor în zonă este restricționat # Digi24.ro
Poligonul Cataloi din apropierea municipiului Tulcea găzduieşte, începând de miercuri, noi şedinţe de tragere cu muniţie de război, iar autoritatea locală a informat populaţia pe site-ul propriu cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia pentru a preveni apariţia unor incidente.
Zece mari bănci europene vor să lanseze îm semestrul doi din 2026 o monedă digitală stabilă legată de euro # Digi24.ro
Un grup format din 10 bănci europene, inclusiv ING, UniCredit şi BNP Paribas, au format compania Qivalis pentru a lansa în semestrul doi din 2026 o monedă digitală stabilă (stablecoin) legată de euro, în încercarea de a contracara dominaţia SUA pe segmentul plăţilor digitale, transmite Reuters.
Operatorul ESZ Prahova acuză că deciziile ANAR și ale Ministerului Mediului sunt cauzele problemei în alimentarea cu apă din zonă # Digi24.ro
Operatorul rețelei de apă ESZ Prahova acuză, într-un comunicat de presă transmis marți, că problema apei din Prahova „este cauzată de deciziile greșite ale ANAR și ale Ministerului Mediului privind Barajul Paltinu”. ESZ Prahova spune că operează o infrastructură veche pe care nu are dreptul legal să o modernizeze. „Căutarea unor vinovați în interiorul societății este o acțiune de dezinformare menită să acopere responsabilități reale ale altor instituții”, mai arată sursa citată.
Acord pentru o lege anticorupție de bază în Uniunea Europeană: țările au la dispoziție doi ani pentru implementare # Digi24.ro
Legislatorii UE au ajuns la un acord privind prima lege la nivel de bloc pentru combaterea corupției, după ce au fost făcute mai multe concesii pentru a oferi țărilor mai multă libertate în aplicarea acesteia, informează Politico.
„Condamnate structural” încă de la început: negocierile Washington- Moscova, un fiasco. „A promovat în mod constant interesele Rusiei” # Digi24.ro
Orele de diplomație intensă de la Moscova s-au încheiat marți cu același rezultat cu care au început: niciun progres, niciun acord și niciun semn că Vladimir Putin ar fi dispus să-și reconsidere cererile maximaliste în Ucraina, relatează Kyiv Post.
Accident cu cinci maşini în București: un şofer a lovit o maşină şi a proiectat-o în alte trei vehicule. O femeie a fost rănită # Digi24.ro
Un tânăr de 20 de ani a provocat un accident în Bucureşti, intrând într-o maşină care circula în faţa sa pe care a proiectat-o în alte trei vehicule, unul dintre ele staţionat. Femeia care conducea maşina lovită iniţial a fost rănită. Testarea a arătat 0,11 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru unul dintre şoferii implicaţi.
Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze ruseşti până în 2027 # Digi24.ro
Consiliul European a anunţat miercuri că a ajuns la un acord cu Parlamentul European pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până în 2027, ca parte a eforturilor de a pune capăt dependenţei de energia rusă.
CNSU a aprobat scoaterea unor cantități de apă potabilă din rezervele de stat pentru localitățile afectate din Prahova și Dâmbovița # Digi24.ro
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat o nouă decizie pentru gestionarea situaţiei generate de lipsa apei potabile în 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, urmând a fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat. Transportul apei va fi realizat de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
Elon Musk apără vizele H-1B și critică tarifele vamale ale lui Donald Trump: „Distorsionează piețele” # Digi24.ro
Elon Musk a apărat programul de vize H-1B și a criticat tarifele vamale impuse de Donald Trump, susținând că măsurile protecționiste „distorsionează piețele”. Într-o discuție cu antreprenorul indian Nikhil Kamath, CEO-ul Tesla a spus că SUA au beneficiat masiv de talentul venit din India și a avertizat că restricțiile recente afectează forța de muncă specializată.
San Francisco a dat în judecată Coca-Cola și alte zece corporații: „Au luat alimentele și le-au transformat în produse de nerecunoscut” # Digi24.ro
San Francisco a intentat primul proces guvernamental din SUA împotriva a 11 producători de alimente ultraprocesate. Între aceste firme se regăsesc Kraft Heinz, Coca-Cola, Nestle, Kellogg și Mondelez, scrie DW.
Uniunea Europeană, pe marginea celei mai grave crize interne din ultimele decenii: provocarea pentru Ursula von der Leyen # Digi24.ro
Ursula von der Leyen se confruntă cu cea mai gravă provocare pentru responsabilitatea UE din ultima generație, o anchetă privind frauda care implică două dintre cele mai importante personalități de la Bruxelles și care amenință să degenereze într-o criză de proporții, scrie Politico. Europarlamentarul român Gheorghe Piperea e gata să depună o nouă moțiune împotriva liderei CE
SUA a suspendat toate cererile de imigrare din 19 ţări non-europene. Lista statelor vizate # Digi24.ro
Administraţia Trump a anunţat că a suspendat toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea cărţilor verzi şi a cetăţeniei americane, depuse de imigranţi din 19 ţări non-europene, invocând motive de securitate naţională şi siguranţă publică, transmite Reuters.
Incendiu la un uscător de cereale din Tulcea: ard 10 tone de semințe de floarea-soarelui # Digi24.ro
Un incendiu uriaș a cuprins miercuri dimineața, 3 decembrie, un uscător de cereale din Enisala, județul Tulcea. Ard 10 tone de semințe de floarea-soarelui, iar pompierii se luptă cu flăcările.
Principiile lui Elon Musk pentru ca inteligența artificială să evolueze „spre un viitor pozitiv”. „Poţi face o AI să înnebunească” # Digi24.ro
Elon Musk a reluat avertismentele privind riscurile inteligenţei artificiale şi a prezentat trei principii pe care le consideră vitale pentru ca tehnologia să evolueze într-o direcţie benefică.
Ce spune Pete Hegseth despre atacul SUA din septembrie asupra unei bărci cu traficanți care ridică întrebări de legalitate # Digi24.ro
Cele mai importante evenimente petrecute pe 3 decembrie
Căutările pentru zborul MH370 al Malaysia Airlines vor fi reluate la peste zece ani de când avionul a dispărut # Digi24.ro
Căutările avionului MH370 al companiei Malaysia Airlines vor fi reluate la sfârşitul lunii decembrie, a anunţat miercuri Ministerul Transporturilor din Malaezia, la mai bine de un deceniu de la dispariţia avionului, transmite AFP.
Insulă din Pacific, paradis pentru flota „fantomă” a Rusiei care sfidează sancțiunile occidentale: Utilizează pavilioane de complezență # Digi24.ro
Zeci de petroliere suspectate de contrabandă cu țiței pentru Rusia și Iran au folosit un birou situat pe malul mării în zona tropicală a Pacificului de Sud pentru a-și acoperi urmele, potrivit unei analize AFP a datelor privind sancțiunile, relatează Kyiv Post.
De ce plătim mai mult decât consumăm. Cum se împarte, de fapt, fiecare factură la electricitate și gaze # Digi24.ro
Facturile la energie electrică și gaze pe care le plătim lunar nu reflectă doar consumul din priză sau de la aragaz. Potrivit lui Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, doar o parte din banii plătiți reprezintă energia propriu-zisă. Restul se duc către transportul și distribuția ei, taxe și contribuții impuse de stat, dar și costurile administrative și profitul furnizorului. Cu alte cuvinte, mai puțin de jumătate din sumă acoperă consumul real, diferența finanțând întregul lanț care face posibilă alimentarea locuințelor.
Luna Rece 2025: Ultimul eveniment astronomic al anului. Specialiștii explică: „Fenomen care reflectă frigul nopților de iarnă” # Digi24.ro
„90% sunt din import”. A început goana după bradul de Crăciun. Cât costă și ce preferă românii # Digi24.ro
Brazii de Crăciun sunt la vânzare și este loc pentru toate preferințele: naturali, în ghivece sau artificiali, împodobiți cât mai colorat sau urmărind o singură tendință cromatică. Ca să reziste cât mai mult, cei naturali trebuie ținuți la temperaturi de cel mult 18 grade, spun specialiștii.
Ce este certificatul de viață și cine este obligat să îl depună pentru a nu pierde drepturile de pensie # Digi24.ro
Certificatul de viață a devenit un document esențial pentru românii pensionari care locuiesc în afara țării. Acesta atestă oficial că beneficiarul este în viață la data completării și oferă Casei Naționale de Pensii garanția că plata pensiei poate continua fără întreruperi sau riscul unor erori ori fraude.
Avertismentul Băncii Angliei: „Bula AI” s-ar putea sparge. Prețurile mari sunt alimentate de datorii de trilioane de dolari # Digi24.ro
Banca Angliei a avertizat asupra unei „corecții bruște”, adică a unei scăderi a valorii marilor companii din domeniul tehnologiei. Nu este prima instituție care exprimă temeri legate de o bulă a inteligenței artificiale, potrivit BBC.
Putin încearcă să sperie SUA să se retragă din Europa cu comentariile sale despre război (analiză Sky News) # Digi24.ro
Analistul militar Michael Clarke de la Sky News spune că ultimele comentarii ale lui Vladimir Putin de la Moscova referitoare la Europa și pregătirea sa pentru un eventual război arată că acesta vrea să joace dur și nu va ceda în niciun fel.
Miniștrii de Externe ai NATO vor discuta planul de pace pentru Ucraina, fără plan și fără Marco Rubio # Digi24.ro
Miniștrii de Externe ai NATO se vor reuni miercuri pentru a discuta un plan de pace pentru Ucraina elaborat de SUA, cu privire la care nu au fost consultați, iar Alianța va fi reprezentată doar de un ministru adjunct al țării membre celei mai puternice, comentează Euractiv. În ciuda negocierilor în curs pentru o soluționare arăzboiului din Ucraina, Guvernul SUA nu consideră necesar ca secretarul de Stat Marco Rubio să participe la o reuniune NATO planificată de mult timp, scrie și Spiegel.
Canada a primit aprobarea de a adera la programul de finanțare pentru apărare SAFE al UE, au declarat liderii ambelor părți. Măsura vine în contextul în care o mare parte a Occidentului se înarmează împotriva agresiunii ruse, în timp ce SUA se retrag din ce în ce mai mult.
Istoria lungă a Rusiei în încălcarea acordurilor internaționale: de la tratatul Kuciuk-Kainargi la invazia Georgiei # Digi24.ro
În timp ce președintele SUA, Donald Trump, și echipa sa intensifică eforturile pentru a negocia încetarea războiului Rusiei în Ucraina, cel mai sângeros conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial, TVP World a trecut în revistă acordurile și angajamentele pe care Rusia le-a încălcat în repetate rânduri.
Europa are nevoie de propriul plan de pace pentru Ucraina. Comisarul UE pentru Apărare: „Un acord nefavorabil ar fi dăunător” # Digi24.ro
Europenii trebuie să aibă propriul plan de pace pentru Ucraina și să nu mai aștepte ca americanii să preia inițiativa, a spus comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, relatează Euronews.
Pentru scrutinul local parțial din 7 decembrie 2025, participarea la vot depinde de un element esențial: actul de identitate. Alegătorii trebuie să prezinte un document oficial valabil, care să ateste dreptul de vot. La intrarea în secția arondată, reprezentanții biroului electoral verifică actul și confirmă înscrierea pe lista electorală.
Lecții de matematică cu milioane de vizualizări pe internet. Cum reușesc două profesoare tinere din Iași să îi atragă pe elevi # Digi24.ro
Două tinere din Iași, profesoare de matematică, au găsit o metodă inedită de a capta atenția elevilor pentru cea mai complicată materie din programa școlară. Postează pe platformele sociale lecții și rezolvări ale exercițiilor dificile. Astfel, tinerii interesați pot face gratuit meditații pe platforme, unde oricum petrec timp pentru divertisment. Sunt atrași de explicații, dar și de prezentare. Unele postări au chiar și câteva milioane de vizualizări.
Ce înseamnă amenințarea pe față a lui Putin la adresa Europei. Cristian Diaconescu: „E clar că ne aflăm într-o zonă de răspântie” # Digi24.ro
Fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, a declarat marți seară, la Digi24, despre amenințările pe față lansate de președintele rus Vladimir Putin la adresa statelor europene, că acestea „arată cât se poate clar că ne aflăm într-o zonă de răspântie”. Fostul consilier prezidențial pentru apărare națională a explicat strategia Rusiei în negocierile pentru pace.
Atac armat asupra unui candidat la prezidențiale în Peru: „Este un început prost de campanie” # Digi24.ro
Candidatul la prezidenţialele peruane din aprilie 2026 Rafael Belaunde a scăpat marţi unui atac armat la sud de Lima, într-o ţară care se confruntă cu o creştere a violenţelor legate de crima organizată, relatează AFP.
Erdogan reafirmă obiectivul aderării Turciei la UE, pe fondul tensiunilor crescânde la Marea Neagră # Digi24.ro
Președintele Recep Tayyip Erdogan a reafirmat că aderarea deplină la UE rămâne unul dintre obiectivele strategice centrale ale Turciei, în ciuda obstacolelor politice care continuă să complice negocierile cu Bruxellesul, relatează greekreporter.com. În urma unei reuniuni a cabinetului de la Ankara, el a subliniat că Turcia își menține angajamentul față de aderare și consideră cooperarea consolidată cu UE un pilon cheie al agendei sale de politică externă.
Buzoianu, după acuzațiile lui Grindeanu privind criza apei din Prahova: „Aş fi făcut un abuz în serviciu dacă aş fi intervenit” # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat marți seară, la TVR Info, că subiectul legat de criza apei potabile din judeţul Prahova a devenit unul politic. „Am văzut oameni care au încercat să lipească această problemă îngrozitoare de minister”, a spus ea, după acuzațiile șefului PSD Sorin Grindeanu că „haosul userist” e de vină pentru problema apei.
Un urs a fost filmat în fața unui mall din Brașov. A doua zi a fost surprins un urs care a trecut șoseaua prin fața mașinilor # Digi24.ro
La Brașov, un șofer s-a trezit cu un urs în fața mașinii, în timpul zilei. Autoritățile din Municipiu sunt în alertă, după ce luni spre marți noapte un urs a fost surprins și în parcarea unui mall din oraș. Nu se știe, însă, dacă este vorba despre același animal.
Sabrina Carpenter cere Casei Albe să nu-i mai folosească muzica: „Acest videoclip este malefic și dezgustător” # Digi24.ro
Vedeta pop americană Sabrina Carpenter le-a cerut marţi reprezentanţilor Casei Albei să nu îi mai folosească muzica, după ce administraţia Trump a inclus unul dintre cântecele ei într-un videoclip distribuit pe reţelele de socializare ce prezenta agenţi ICE care arestau mai multe persoane.
Trump anunță că Statele Unite vor elimina traficanți de droguri și în alte țări decât Venezuela. „Oricine este pasibil de a fi atacat” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat marți că Statele Unite vor începe în curând să lovească ținte terestre în Venezuela, o escaladare a ofensivei administrației sale în războiul declarat împotriva traficanților de droguri din această țară. În plus, a precizat că astfel de lovituri nu se vor limita doar la traficanții din Venezuela. La rândul său, secretarul de Război Pete Hegseth a apărat loviturile din Caraibe şi Oceanul Pacific asupra unor ambarcațiuni care ar fi transportat droguri, afirmând că atacurile vor continua, în ciuda întrebărilor ridicate de experţi şi aleşi cu privire la legalitatea unor astfel de operaţiuni.
Bijuterie a familiei imperiale ruse, vândută cu preț record. Oul de Iarnă al Romanovilor este împodobit cu 4.500 de diamante # Digi24.ro
Oul de Iarnă al familiei imperiale ruse, considerat unul dintre cele mai frumoase obiecte create de bijutierul Fabergé, a fost vândut cu preţul record de 22,9 milioane de lire sterline (26 milioane de euro) la o licitaţie organizată marţi la Londra de casa Christie's, informează AFP.
Fiul lui El Chapo pledează vinovat și promite să dea informații „complete”, pentru a scăpa de închisoarea pe viață # Digi24.ro
Fiul celebrului baron mexican al drogurilor Joaquin Guzman cunoscut ca „El Chapo”, a încheiat un acord cu justiţia americană prin care a pledat vinovat de trafic de droguri şi participare la activitate criminală. Joaquín Guzmán López se află în închisoare în Statele Unite.
