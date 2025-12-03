Cele 12 greșeli care îți sabotează viața fără să îți dai seama!
Jurnalul.ro, 3 decembrie 2025 10:10
Află care sunt cele mai frecvente 12 greșeli pe care oamenii le fac în viață și cum le poți evita pentru a trăi mai împlinit, cu obiective clare și alegeri conștiente.
• • •
Acum 15 minute
10:10
Consiliul și Parlamentul European au anunțat în această dimineață că au ajuns la un acord privind normele de eliminare treptată a importurilor de gaze rusești pentru o Europă sigură din punct de vedere energetic și independent.
10:10
Acum 30 minute
10:00
Avocată din Cluj, „mâna dreaptă” a dealer-ilor din Cluj: drogurile au ajuns în penitenciare # Jurnalul.ro
O avocată din Cluj le-a oferit unor dealeri de droguri, în mod repetat, date și informații pe care le obținea de la clienții săi sau din dosarele penale în care era angajată. Ea chiar a intermediat legătura suspecților cu deținuții, și astfel timp de doi ani, drogurile au ajuns în penitenciare.
10:00
Respectul nu se cere și nu se impune. Respectul se modelează.
Acum o oră
09:40
Cinci mașini au fost implicate într-un accident pe Calea Văcărești, din Sectorul 4 al Capitalei. Unul dintre șoferii implicați în accident era băut.
09:40
Viața ne lasă urme adânci: despărțiri dureroase, pierderea celor dragi, stres zilnic, bullying, gelozie, depresie sau probleme de sănătate.
09:30
Cuvintele vechi din limba română au adesea un farmec aparte, iar unele dintre ele reapar în vorbirea de astăzi, de cele mai multe ori în glumă sau cu sens figurat.
Acum 2 ore
09:20
Criza apei din Prahova și Dâmbovița. CNSU intervine cu noi ajutoare din rezervele de stat # Jurnalul.ro
Noi cantități de apă potabilă sunt scoase din rezervele de stat, ca ajutor umanitar gratuit. Măsura este destinată localităților din Prahova și Dâmbovița afectate de lipsa apei din cauza problemelor de la acumularea Paltinu.
09:20
Criza generată la Barajul Paltinu nu este, în esență, o criză a apei, ci una a statului.
09:10
3.000 de oi și capre au fost ucise în vară de autoritățile sanitar-veterinare, care le-au promis fermierilor despăgubiri. Acestea nu doar că nu au ajuns nici până acum în conturile fermierilor, dar au fost informați că nici nu vor mai ajunge. Iar fiecare a primit câte un alt motiv.
09:10
Pe 3 decembrie 2025, patru zodii primesc binecuvântări importante din partea universului.
09:00
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a vorbit despre cel mai negru scenariu în situația în care proiectul legii pensiilor speciale nu va trece.
08:50
Te-ai întrebat vreodată ce te ghidează cu adevărat în viață?
08:30
România înființează 3 Registre de screening pentru cancer. Cum vor fi sancționați cei care nu raportează datele # Jurnalul.ro
Vom avea, pentru prima dată, baze de date care unifică raportările medicale din toate unităţile sanitare
Acum 4 ore
08:20
Patru echipaje de pompieri intervin pentru stingerea unui incendiu produs la un uscător de cereale în localitatea Enișala din județul Tulcea.
08:10
Peste 100.000 de prahoveni cară apa în bidoane. Doar comuna Cornu are apă potabilă, în zona afectată de colmatarea barajului de la Paltinu # Jurnalul.ro
Existau soluții pentru asigurarea apei potabile, dar autoritățile le-au ignorat
07:50
Retragerea candidaturii lui Vlad Gheorghe îl menține pe Ciprian Ciucu pe locul trei, dar mărește distanța față de Cătălin Drulă # Jurnalul.ro
Mișcări politice cu patru zile înainte de alegeri. DREPT se aliază cu PNL, în detrimentul USR
07:30
Criza venezueleană se întoarce contra Casei Albe. Trump, prins între portavioanele din Caraibe și furtuna politică de acasă # Jurnalul.ro
Criza dintre Washington și Caracas a intrat într-o fază periculoasă, în care demonstrațiile de forță militară, scandalurile politice interne și sfidarea dictatorului venezuelean, Nicolás Maduro, se amestecă într-un tablou care poate exploda în fața administrației Trump în orice moment.
07:10
Top 100 făuritori de arme: Cursa înarmării aduce 679 miliarde de dolari marilor complexuri militar-industriale # Jurnalul.ro
În clasamentul primelor 100 de companii de armament după venituri, cele din Statele Unite dețin nu mai puțin de 39 de poziți
06:50
Kurt Cobain, de la Nirvana, ar fi spus: „Ei râd de mine pentru că sunt diferit. Eu râd de ei pentru că sunt toți la fel.” Fraza, adesea atribuită lui, se potrivește perfect cu aura aproape zen a lui Sergiu Celibidache.
06:30
Vă propun, mai jos, câteva titluri de referință ale literaturii universale, romane premiate la vârf, cu intrigi zidite-n adevăruri ascunse cu grijă decenii la rând și realități dure asamblate fin în rame de poveste.
Acum 6 ore
06:10
Continuarea dialogului cu reputatul filolog Gheorghiță Ciocioi lasă la vedere - șarmant și ferm - speranța, speranța într-un viitor mai bun, mai drept, mai luminos. Sper s-o vadă și s-o trăiască toți românii.
Acum 12 ore
01:10
Banca Centrală Europeană respinge împrumutul de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina # Jurnalul.ro
Banca Centrală Europeană (BCE) consideră că este imposibil să respecte propunerea Comisiei Europene (CE) de a garanta un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, garantat de active rusești blocate din 2022.
00:30
Pe 3 decembrie 2025, trei zodii vor simți o formă specială de protecție karmică.
00:20
Document-bombă pentru retorica lui Bolojan: pensiile magistraților din UE merg până la 100% din salariul net # Jurnalul.ro
Documente explozive care aruncă în aer și a doua lege a lui Bolojan cu privire la pensiile magistraților
00:00
Papa Leon al XIV-lea a îndemnat Statele Unite ale Americii împotriva unei intervenții americane în Venezuela subliniind că există alternative precum recurgerea la dialog sau exercitarea de presiuni economice, potrivit CNN.
2 decembrie 2025
23:40
Rușii susțin că au capturat orașului cheie Pokrovsk din estul Ucrainei. Lupte grele s-au dat în zonă în ultimele luni, dar ucrainenii au reușit să reziste. Orașul se află într-o poziție strategică la intersecția mai multor drumuri și căi ferate.
23:30
Înmatriculările de autoturisme noi în primele 11 luni ale anului au scăzut ușor, cu 0,6%, față de cele înregistrate în perioada similară a anului trecut.
23:10
Înăuntru nu este nimic high-tech: doar straturi de sare grunjoasă și crenguțe de rozmarin. Totuși, acest amestec ieftin cucerește în liniște casele din Brazilia, Portugalia și acum și țările vorbitoare de limbă engleză, pe măsură ce oamenii caută modalități de a-și împrospăta camerele, de a elimina mirosurile și de a se simți mai calmi fără a pulveriza substanțe chimice în aer.
23:00
Suspiciunile de crimă de război se amplifică. Ordinele lui Hegseth, sub lupa anchetatorilor # Jurnalul.ro
Versiunile contradictorii oferite de Trump și Casa Albă privind un al doilea atac mortal asupra unei bărci suspectate de trafic de droguri ridică întrebări despre legalitate și responsabilitatea lanțului de comandă.
22:40
Amazon reduce comisioanele în Europa. Presiune tot mai mare din partea platformelor Shein și Temu # Jurnalul.ro
Amazon reduce comisioanele percepute vânzătorilor din Europa, ca răspuns la concurența venită din partea platformelor Shein și Temu, care vând haine, articole pentru casă și gadgeturi la prețuri foarte mici.
22:30
Atacurile repetate ale Israelului asupra populației nevinovate din Gaza a atras critici și din partea lumii artistice, care a început să amendeze artiștii israelieni boicotântu-le participarea la diverse evenimente artistice (nu doar de la Eurovision).
22:30
Copil de 10 ani, violat de un coleg. Nenorocirea s-a petrecut într-un centru pentru minori din Craiova # Jurnalul.ro
Un copil de 10 ani a fost violat de un coleg de 14 ani într-un social în care sunt instituționalizați minori din Craiova. Polițiștii fac cercetări.
22:20
Se porneşte centrala de la Paroşeni, în locul celei de la Brazi, oprită de criza apei din Prahova # Jurnalul.ro
Energia produsă de centrala de la Brazi - suplimentată din alte surse. Se porneşte centrala de la Paroşeni
22:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat că riscurile provenite din partea Rusiei asupra securității naționale vor crește, cerând autorităților să rămână vigilente în contextul regional tensionat.
22:10
Sunt foarte sceptic că cineva s-ar putea retrage în favorea cuiva în acest moment, spune Ciprian Ciucu despre candidații la alegerile pentru Primăria Capitalei.
22:00
Mai mulți utilizatori au sesizat specialiștii Directoratului Național de Securitate Cibernetică cu privire la tentative de fraudă apărute pe site-uri, în special pe cele cu conținut pentru adulți.
21:40
MApN: Din perpectivă industrială, România, deschisă să coopereze cu Ucraina în domeniul apărării # Jurnalul.ro
România este deschisă să coopereze cu Ucraina în domeniul apărării, din perspectivă industrială, inclusiv în cadrul Security Action for Europe (SAFE).
21:30
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și iubirea pe 3 decembrie 2025. Miercuri poartă energia Calului de Foc într-o Zi a Pericolului, care aduce o conștientizare sporită și instincte mai ascuțite.
Acum 24 ore
21:10
Șoc în Valea Jiului! Viceprimarul din Uricani, Corneliu Braia, găsit mort în locuinţa sa # Jurnalul.ro
Viceprimarul orașului Uricani, Corneliu Braia, a fost găsit decedat în locuința familiei. Comunitatea este în doliu, iar autoritățile urmează să stabilească cauza morții.
21:10
Bolojan merge la Viena. În drum se oprește la Budapesta pentru o întâlnire cu Viktor Orban # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan face miercuri și joi o vizită la Viena, dar pe drum se oprește la Budapesta pentru o înâlnire cu Viktor Orban. Se va discuta și despre îmbunătățirea interconectării în sectorul energiei electrice.
21:00
Fiul cunoscutului traficant de droguri mexican, El Chapo, a pledat vinovat, luni, pentru acuzațiile de trafic de droguri în SUA, la câteva luni după ce fratele său a încheiat o înțelegere cu procurorii americani.
20:40
Atentie la bradul de Crăciun! Ce vietăți se pot ascunde în crengi și cum să scapi de ele # Jurnalul.ro
Bradul de Crăciun poate aduce în casă nu doar magia sărbătorilor, ci și vizitatori neașteptați. Insecte, precum gândaci, muște, molii și păianjeni, se pot ascunde printre ramuri.
20:10
Măsurile sociale anunțate de Viktor Orban și o ușoară îmbunătățire a încrederii populației în economie au urcat partidul premierului ungar în sondaje, înaintea alegerilor din 2026.
20:00
Adrian „Artan” Pleșca, legenda trupei Timpuri Noi, a murit la 64 de ani. Primul diagnostic: AVC # Jurnalul.ro
Adrian Pleșca, cunoscut de generații întregi drept „Artan”, fostul solist al trupei Timpuri Noi și un pionier al rockului românesc, a murit la vârsta de 64 de ani. Potrivit primelor informații, artistul ar fi suferit un accident vascular cerebral. Mesajele de adio au început să curgă, iar Radio Guerrilla a transmis simplu și emoționant: „Drum bun, Adrian «Artan» Pleșca! Mulțumim!”.
20:00
Dorințele nerostite ale zodiacului ies la lumină. Berbec tânjește după sprijin, Gemeni caută liniște, Leu vrea o pauză de la lume, iar Capricorn își dorește dragoste autentică.
19:30
Premierul israelian Benjamin Netanyahu afirmă că pentru restabilirea securității este necesar ca Siria să creeze o zonă-tampon demilitarizată între Damasc şi zonele ocupate de Israel, inclusiv apropierea de Muntele Hermon. El consideră încă posibilă încheierea unui acord în această direcție.
19:30
Putin a avertizat marți că Ucraina ar putea fi tăiată de la accesul la mare dacă forțele de la Kiev continuă atacurile.
19:20
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a lansat o amenințare fără precedent. Dacă Europa vrea război, suntem pregătiți, a spus liderul rus.
19:00
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat filmul complet al opririi alimentării cu apă în Prahova și Dâmbovița. Ministerul explică faptul că întreruperea nu a fost o decizie a Ministerului, ci consecința neglijențelor și a lipsei de intervenție a operatorului ESZ Prahova.
