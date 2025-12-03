SUA suspendă imigrația pentru 19 ţări după atacul comis de un cetățean afgan la Washington
ObservatorNews, 3 decembrie 2025 10:30
Statele Unite au suspendat toate cererile de imigrare provenite din 19 țări noneuropene cu risc ridicat, la câteva zile după un atac armat mortal comis la Washington de un cetățean afgan, a anunțat marți Departamentul pentru Securitate Internă, potrivit AFP și Reuters, informează Agerpres.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
10:40
Se apropie termenul limită pentru cei care vor să beneficieze de prima de 600 de lei de la stat pentru copiii lor. Contul Junior Centenar, deschis automat de stat ca variantă de economisire până la vârsta majoratului, poate fi alimentat până la finalul anului. Puţini ştiu însă de acest program şi la fel de puţini îl folosesc.
10:40
Percheziţii la o reţea de traficanţi. Droguri strecurate în penitenciare cu ajutorul unei avocate # ObservatorNews
Procurorii DIICOT au desfășurat miercuri 33 de percheziţii în judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Mureş, inclusiv în două penitenciare, într-un amplu dosar privind o reţea de traficanţi care introducea droguri în închisori cu ajutorul unei avocate, informează Agerpres.
Acum 30 minute
10:30
SUA suspendă imigrația pentru 19 ţări după atacul comis de un cetățean afgan la Washington # ObservatorNews
Statele Unite au suspendat toate cererile de imigrare provenite din 19 țări noneuropene cu risc ridicat, la câteva zile după un atac armat mortal comis la Washington de un cetățean afgan, a anunțat marți Departamentul pentru Securitate Internă, potrivit AFP și Reuters, informează Agerpres.
10:30
Un angajat la stat a încasat salarii timp de 10 ani, fără să fi mers nici măcar o zi la muncă, în Kuweit # ObservatorNews
Un angajat guvernamental din Kuweit a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru că a încasat ilegal salarii timp de zece ani, deși nu s-a prezentat niciodată la muncă, potrivit Gulf News.
10:30
Românii mănâncă mai responsabil și aleg eticheta curată, însă carnea de porc rămâne "călcâiul lui Ahile" # ObservatorNews
Piața locală de procesare a cărnii traversează o perioadă de creștere accelerată, susținută de veniturile mai mari ale românilor, preferința pentru produse autohtone și orientarea către etichete curate. În cel mai nou episod IQ Financiar, Iancu Guda discută cu antreprenorul Radu Timiș despre transformările industriei, dar și despre principala vulnerabilitate a României: un deficit de un miliard de euro anual la carnea de porc, amplificat de lipsa controlului asupra pestei porcine.
10:20
În ciuda problemelor înregistrate în ultimii ani, care au dus la o reducere a numărului de efective, în România încă există milioane de porci, iar mulţi dintre aceştia sunt sacrificaţi, de obicei, în perioada sărbătorilor de iarnă.
10:20
Statele Unite au suspendat toate cererile de imigrare provenite din 19 țări noneuropene cu risc ridicat, la câteva zile după un atac armat mortal comis la Washington de un cetățean afgan, a anunțat marți Departamentul pentru Securitate Internă, potrivit AFP și Reuters, informează Agerpres.
Acum o oră
09:50
Copil de 2 ani, găsit lângă părinţii săi morţi. Încerca să se joace cu ei, crezând că dorm, în SUA # ObservatorNews
Un copil de doi ani a fost găsit plin de sânge lângă părinţii săi morţi. Micuţul încerca să se joace cu ei, crezând că dorm. Cuplul american fusese împuşcat de un vecin, care acum şi-a primit condamnarea.
Acum 2 ore
09:40
Accident cu cinci mașini pe Calea Văcăreşti, în București. Unul dintre șoferi era băut # ObservatorNews
Cinci mașini au fost implicate într-un accident pe Calea Văcărești, din Sectorul 4 al Capitalei. Unul dintre șoferii implicați în accident era băut.
09:40
Exerciții militare lângă Tulcea. Au loc trageri cu muniție de război în Poligonul Cataloi # ObservatorNews
Poligonul Cataloi din apropierea municipiului Tulcea găzduiește, începând de miercuri, noi trageri de infanterie cu muniție de război, iar autoritățile avertizează populația să evite zona pentru a preveni incidente în timpul exerciţiilor militare, informează Agerpres.
09:40
Statele europene au ajuns la un acord pentru a renunța treptat la gazele rusești până în 2027 # ObservatorNews
Eurodeputaţii au ajuns la un acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia, urmând ca interdicţia să intre în vigoare în toamna lui 2027, în cadrul eforturilor Uniunii Europene de a-şi reduce dependenţa de energia rusă.
09:30
Femeile lucrează "gratis" 3 luni pentru a egala salariul bărbaților. UE, la 50 de ani de egalitatea de gen # ObservatorNews
Uniunea Europeană este la cel puţin 50 de ani distanţă de atingerea egalităţii de gen depline, în ciuda progreselor înregistrate în statele membre în ultimii ani, conform raportului anual al Institutului European pentru Egalitatea de Gen (EIGE) publicat marţi.
09:30
Tânăr de 20 de ani, băut la volan, a provocat un accident cu 5 maşini pe Calea Văcăreşti. O şoferiţă, rănită # ObservatorNews
Accident în lanţ pe Calea Văcăreşti, în Capitală, după ce un șofer de 20 de ani a izbit o maşină pe care a proiectat-o în alte trei vehicule, potrivit News.ro. Femeia aflată la volanul autoturismului lovit iniţial a fost rănită, iar unul dintre șoferii implicaţi a fost depistat cu 0,11 mg/l alcool în aerul expirat. Poliţia continuă cercetările.
09:20
Prahova și Dâmbovița, alimentate cu apă din rezervele de stat. Decizia CNSU, după criza prelungită # ObservatorNews
Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis, marți, să trimită ajutor umanitar de urgență sub formă de apă potabilă din Rezervele de stat pentru 12 localități din Prahova și una din Dâmbovița, grav afectate de criza apei, informează Agerpres.
09:10
Risc mare de avalanșă în Bucegi, Făgăraș și Parâng. Turiștii, avertizați să evite crestele # ObservatorNews
Turiştii care visau la o drumeţie la mare altitudine, trebuie să îşi regândească planurile, dar şi traseul. În Bucegi, Făgăraş şi Parâng, stratul de zăpadă depus în ultimele zile este moale, instabil şi poate pleca oricând la vale.
09:00
Un raton a vandalizat un magazin de băuturi alcoolice din SUA și apoi a adormit beat în baie # ObservatorNews
Potrivit oficialilor, animalul a fost reținut pentru câteva ore, fiind lăsat să doarmă. Ratonul a fost eliberat apoi în sălbăticie. Incidentul a fost relatat marți seară de reprezentanții unui adăpost de animale din Hanover.
09:00
Samsung introduce soluția pentru bagajele pierdute: SmartThings Find pentru zboruri # ObservatorNews
Samsung extinde serviciul SmartThings Find în zona de călătorii aeriene, printr-un parteneriat cu Turkish Airlines, oferind pasagerilor posibilitatea de a urmări în timp real, prin aplicația SmartThings, bagajele la care atașează un Galaxy SmartTag, ca să știe oricând unde se află și să evite pierderea lor, informează News.ro.
09:00
Care sunt preţurile la carburanţi miercuri, 3 decembrie. Au rămas nemodificate, faţă de ziua precedentă # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 3 decembrie 2025, preţurile la carburanţi au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
09:00
Femeie umilită și ignorată în ultimele clipe de viaţă la spitalul din Turda. Soţul a obţinut daune morale # ObservatorNews
Un caz revoltător de lipsă de empatie și umanitate a zguduit sistemul medical din Cluj. Un bărbat a primit în instanță daune morale, după ce a reclamat modul în care soția lui, internată la Spitalul Municipal Turda, a fost tratată în ultimele zile de viață.
09:00
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 3 decembrie 2025.
08:50
Autorităţile ucrainene l-au arestat pe un instructor militar britanic, acuzat de spionaj pentru Rusia şi de implicare într-un complot de asasinate, infomează The Guardian.
Acum 4 ore
08:40
Supravieţuire miraculoasă pentru un preot și o călugăriță din Gorj, după ce au căzut cu mașina în apele Jiului # ObservatorNews
Un preot și o călugăriță din Gorj au scăpat cu viață după ce au căzut cu mașina în apele Jiului. Maşina în care se aflau cei doi ar fi fost lovită de un alt autoturism iar, în urma impactului, s-a răsturnat în râu.
08:40
Criza apei din Prahova oprește 10% din energia României. Centrala de la Brazi, închisă pentru două zile # ObservatorNews
Criza din Prahova a lovit şi mai departe: în Centrala electrică de la Brazi, care produce aproape 10% din energia națională. A fost închisă din cauza lipsei de apă şi e necesară, acum, reactivarea Centralei de la Paroşeni, pentru acoperirea deficitului. În tot acest timp, autorităţile aruncă vina dintr-o parte în alta pentru criza ce a lăsat fără apă 14 localităţi. Şirul de erori care au dus la colapsul total al sistemului a început încă din luna iunie.
08:30
Federica Mogherini, fostă șefă a diplomației UE, reținută în Belgia pentru suspiciuni de fraudă # ObservatorNews
Federica Mogherini, fosta şefă a diplomaţiei Uniunii Europene, a fost reţinută în Belgia, într-un dosar de corupţie. Poliţia i-a percheziţionat sediul de la Colegiului Europei, unde este rector, şi mai multe locuinţe private.
08:20
Soluția salvatoare pentru a evita haosul de Crăciun: Băcăniile pregătesc pachete tradiționale de la 250 lei # ObservatorNews
Cu trei săptămâni rămase până la Crăciun, începe haosul: în magazine, în pieţe, dar mai ales în bucătării. Şi, pentru că timpul e limitat, unii aleg varianta comodă - pachete gata pregătite cu toate bunătăţile la un loc. De la mezeluri şi până la tochituri sau cozonaci pufoşi, toate sunt incluse. În băcănii şi restaurante primele comenzi au apărut încă de la începutul săptămânii.
08:00
Horoscop 4 decembrie 2025. Ziua aduce energie favorabilă pentru planuri îndrăznețe, discuții profunde și pași concreți în carieră sau în viața personală. Fie că este vorba de colaborări, transformări emoționale sau decizii financiare, astrele susțin claritatea și curajul.
08:00
Celulă de urgenţă în Prahova după ce 5 spitale au rămas fără apă. Pacienţii ar putea fi trimişi în Capitală # ObservatorNews
Se adânceşte criza apei din Prahova. Ministrul Sănătăţii a instituit celulă de urgenţă, după ce cinci spitale din judeţ au rămas fără apă. În paralel, cinci spitale din Bucureşti au fost incluse în planul de urgență și vor avea paturi rezervate pentru pacienții care ar putea fi transferați la nevoie. Şase zile au trecut de când peste 100 de mii de oameni stau la cozi uriaşe pentru a primi sticle din rezerva de stat. Mai mult, stau şi în frig, pentru că centralele au intrat în avarie.
07:50
Niciun compromis privind teritoriile ocupate în Ucraina, după 5 ore de discuţii între Rusia şi SUA, la Kremlin # ObservatorNews
Vladimir Putin a discutat aseară la Moscova cu echipa lui Donald Trump despre planul de pace. Negocierile au durat cinci ore, însă s-au terminat exact ca toate cele de până acum: nu s-a ajuns la niciun compromis privind teritoriile disputate. Înainte să se aşeze la masă cu americanii, Vladimir Putin a ameninţat Europa cu războiul. Rusia este pregătită acum de luptă - a fost mesajul liderului de la Kremlin, care a avertizat că pretenţiile aliaţilor Ucrainei sunt inacceptabile.
07:40
Incendiu la un uscător de cereale în Tulcea. 10 tone de seminţe de floarea-soarelui cuprinse de foc la Enisala # ObservatorNews
Pompierii au intervenit, miercuri dimineaţă, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un uscător de floarea soarelui, în care se aflau zece tone de cereale, în localitatea Enisala din Tulcea.
07:30
Incendiu la un uscător de cereale în Tulcea. 10 tone de seminţe cuprinse de foc la Enisala # ObservatorNews
Pompierii au intervenit, miercuri dimineaţă, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un uscător de floarea soarelui, în care se aflau zece tone de cereale, în localitatea Enisala din Tulcea.
07:30
Sondaj ARP: Bucureştenii, preocupaţi de corupţia de la Primăria Generală. 38% ştiu precis cu cine vor vota # ObservatorNews
Agenţia de Rating Politic a realizat un sondaj din care reiese că, în Bucureşti, există o volatilitate electorală ridicată şi, în paralel, o mare revoltă legată de corupţie şi de modul în care funcţionează administraţia.
Acum 24 ore
21:40
Oraşul San Francisco dă în judecată Coca-Cola şi alte companii mari, din cauza produselor ultraprocesate # ObservatorNews
Orașul San Francisco a dat în judecată marți Kraft, Mondelez, Coca-Cola și alți producători de alimente ultra-procesate, acuzându-i că au îmbolnăvit cu bună știință locuitorii din California cu produse care creează dependență și sunt dăunătoare.
21:30
Capitala, în cursa pentru cel mai instagramabil oraș. Peste 7 milioane de lumini aprind spiritul Crăciunului # ObservatorNews
A început numărătoarea inversă până la Crăciun! Bucureştiul concurează pentru titlul de capitală instagramabilă. Milioane de luminiţe colorate înveselesc oraşul, iar hotelurile şi restaurantele de lux se întrec în decoraţiuni festive uluitoare.
21:20
Gala modei din Londra. Sienna Miller şi Ellie Goulding au dezvăluit pe covorul roşu că vor deveni mame # ObservatorNews
Celebra sală Royal Albert din Londra a devenit o grandioasă scenă fashion. Nume importante din industria de modelling dar şi staruri de film sau muzică au onorat excelenţa în modă. Momentul viral al serii a fost oferit de Sienna Miller şi Ellie Goulding, care au dezvăluit pe covorul roşu că urmează să devină mame.
20:40
OMS cere acces global la tratamentele moderne pentru slăbit și explică modul corect de utilizare # ObservatorNews
Organizaţia Mondială a Sănătăţii trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte noile tratamente injectabile pentru slăbit, extrem de populare în ultimii ani, care nu vor rezolva singure criza mondială a obezităţii. Accesul la aceste terapii rămâne extrem de redus, mai puţin de 10% dintre persoanele eligibile reușesc să le obțină, în timp ce numărul celor afectați continuă să crească accelerat.
20:40
Pregătiri de război în Marea Caraibelor. Donald Trump i-a dat ultimatum preşedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro: renunţă la putere sau riscă o confruntare militară. Pentagonul a trimis în zonă 11 nave de război şi mii de soldaţi.
20:30
În plin post al Crăciunului, creştinii îşi dau seama că nu au motive de bucurie, chiar dacă primesc dezlegări dese la peşte. Prețurile sunt mai mari decât anul trecut, iar oamenii se gândesc de două ori înainte să cumpere. Vânzările s-au redus la mai puțin de jumătate.
20:20
Marius Isăilă, acuzat că ar fi încercat să îl mituiască pe ministrul Apărării, trimis în judecată # ObservatorNews
Marius Isăilă, fostul senator acuzat că ar fi încercat să îl mituiască pe fostul ministru al Apărării cu un milion de euro, a fost trimis în judecată. Potrivit procurorilor anticorupție, acesta i-ar fi cerut lui Ionuț Moșteanu să intervină pentru ca o firmă privată să obțină contracte cu compania de stat Romtehnica.
20:10
Luna cadourilor se anunţă luna surprizelor pentru părinţi. Majoritatea şi-au propus să nu cheltuie mai mult de 700 de lei cu toate cadourile. Chiar şi bine organizaţi, cu liste de priorităţi, economii şi reduceri, mulţi descoperă, însă, că vor avea nevoie de o sumă cel puţin dublă.
20:10
Calcule pentru alegerile la Primăria Capitalei, după ultimul sondaj. Ana Ciceală anunţă că nu se retrage # ObservatorNews
Cursă extrem de strânsă pentru primăria Capitalei, cu răsturnări de clasament şi retrageri de ultim moment. Potrivit ultimului sondaj AtlasIntel, avem doi candidaţi cu procente aproape identice. Daniel Bălută de la PSD are un avans minim faţă de Anca Alexandrescu, independentă susţinută de AUR. Pe 3 a trecut Ciprian Ciucu. El a primit azi susţinerea lui Vlad Gheorghe, fost europarlamentar USR, care a renunţat la participarea la scrutin în favoarea liberalului.
20:00
Motivul pentru care producătorii auto vor renunţa treptat la ecranele din maşini şi vor reveni la butoane # ObservatorNews
Se schimbă normele de siguranţă pentru maşini. Modelele care renunţă la ecrane şi revin la butoane pentru funcțiile esențiale vor primi cele mai mari scoruri la capitolul siguranță de anul viitor. Autoritatea europeană care testează siguranţa autovehiculelor spune că displayurile și meniurile complicate distrag atenţia șoferilor şi cresc riscul de accidente.
19:50
Uniunea Europeană adoptă reguli stricte pentru jucăriile importate din China. Ce se schimbă # ObservatorNews
Uniunea Europeană adoptă cele mai stricte reguli din ultimii 15 ani pentru protejarea copiilor în faţa jucăriilor nocive. Opt din zece sunt aduse acum din China. Jucăriile sunt pe locul doi în topul produselor periculoase raportate în sistemul european de alertă rapidă.
19:40
Fructele feliate şi sucurile de fructe, duse la analize. "Zeci de mii de colonii" şi "pesticide" # ObservatorNews
Fructele sunt cea mai bună gustare între mese. Cu o singură condiţie. Să nu le cumperi gata tăiate din magazin. Desigur, e mult mai comod şi mai rapid, dat ştiţi ce se ascunde în cutiile gata ambalate, cu fructe feliate? Un cocktail de pesticide şi mucegaiuri care pot trimite direct la camera de gardă pe oricine. Marile magazine în care noi am descoperit fructele cu probleme au început propriile verificări.
19:30
Adrian Pleşca, fostul solist de la Timpuri Noi, cunoscut publicului larg drept "Artanu" a murit. Potrivit primelor informaţii, Plesca ar fi suferit un AVC. Adrian Pleşca avea 64 de ani.
19:20
Criza apei din Prahova. Scene dramatice: bătrâni în cârje la coadă pentru rezerve. "Nu am prins" # ObservatorNews
Se adânceşte criza din Prahova. De cinci zile, peste 100 de mii de oameni au rămas fără apă şi stau la cozi uriaşe pentru a primit sticle din rezerva de stat. Mai mult, stau şi în frig, pentru că centralele au intrat în avarie. Ministrul Mediului cere demiterea de urgenţă a celor responsabili de la Apele Române pentru că nu au comunicat riscurile lucrărilor de la Barajul de la Paltinu. Acolo abia azi a putut fi reluată furnizarea apei către staţia de filtrare, însă procesul durează încă 6 zile. Din acest motiv şi Centrala Electrică de la Brazi a fost oprită.
19:20
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: Nicăieri într-o ţară civilizată nu mai există asta # ObservatorNews
Premierul a dat de înţeles că va demisiona dacă reforma pensiilor magistraţilor va fi contestată şi respinsă definitiv de CCR. Guvernul şi-a asumat a doua oară răspunderea, astăzi, pentru legea de care depind 230 de milioane de euro. Angajaţii din parlament îi cer deja demisia lui Ilie Bolojan, furioşi că le-a tăiat sporurile.
19:20
Începe sezonul virozelor şi gripelor. Cazurile cresc pe fondul numărului mic de vaccinări # ObservatorNews
Pe măsură ce temperaturile din termometre scad, cresc cazurile de viroze și gripă. Lovesc mai ales copiii şi vârstnicii, iar medicii avertizează că acest lucru e cauzat şi numărului mic de vaccinări. Sezonul trecut peste 70 de oameni au murit din cauza gripei.
18:40
Legumicultorii trebuie să îşi refacă socotelile pentru anul viitor. În minus din păcate. Noul cod Fiscal le aduce şi lor impozite pe sere, o categorie de construcţii care era scutită de taxe până acum. Guvernul spune că poverile nu vor fi mari, se vor stabili impozite în funcţie de fiecare construcţie în parte, de zona unde se află, dar cert e că... se ia, nu se dă. Pe ultima sută de metri s-ar putea totuşi să nu se aplice această măsură pentru că social democraţii spun că nu sunt de acord cu ea şi că se opun impozitării serelor şi solariilor.
18:40
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat Legea pentru modificarea Statutului deputaţilor şi senatorilor # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat marţi, pe X (fosta Twitter), că a promulgat Legea pentru modificarea Statutului deputaţilor şi senatorilor. Legea introduce Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI).
18:10
E început de decembrie şi pentru cine încă nu şi-a amenajat casa de sărbători apare aceeaşi întrebare: mai cumpărăm decoraţiuni sau ne descurcăm cu ce avem din anii trecuţi? Comercianţii ar spune prima variantă, bugetul ar fi a doua.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.