O contabilă, fiica și ginerele ei, acuzați că au delapidat fonduri și au lăsat zeci de blocuri fără apă

Se adânceşte criza apei din Prahova. Ministrul Sănătăţii a instituit celulă de urgenţă, după ce cinci spitale din judeţ au rămas fără apă. În paralel, cinci spitale din Bucureşti au fost incluse în planul de urgență și vor avea paturi rezervate pentru pacienții care ar putea fi transferați la nevoie. Şase zile au trecut de când peste 100 de mii de oameni stau la cozi uriaşe pentru a primi sticle din rezerva de stat. Mai mult, stau şi în frig, pentru că centralele au intrat în avarie.