O contabilă, fiica și ginerele ei, acuzați că au delapidat fonduri și au lăsat zeci de blocuri fără apă
ObservatorNews, 3 decembrie 2025 12:00
O femeie de 57 de ani, împreună cu fiica și ginerele ei, sunt cercetați pentru delapidare în formă continuată, fiind suspectați că ar fi sustras aproximativ 400.000 de lei din conturile a nouă asociații de proprietari din zona Rahova–Pucheni. Deși încasau bani pentru utilități și reparații, aceștia nu ar fi plătit facturile, iar locatarii au rămas la un moment dat fără apă, potrivit News.ro. Poliția Capitalei a efectuat cinci percheziții în București, Tulcea și Ilfov, iar suspecții au fost duși la audieri.
