Fostul șef al Trezoreriei SUA Larry Summers a primit interdicție pe viață de la Asociația Economiștilor Americani
HotNews.ro, 3 decembrie 2025 10:30
Reputatul economist Larry Summers, care a servit timp de 4 ani ca secretar al Trezoreriei SUA sub fostul președinte democrat Bill Clinton, a fost exclus pe viață marți din Asociația Economiștilor Americani (AEA), în cel…
• • •
Acum 10 minute
10:40
„Rusia nu vrea să negocieze nimic altceva decât condițiile capitulării Ucrainei și Occidentului”. Culisele negocierilor fără rezultat dintre Putin și emisarii lui Trump # HotNews.ro
Trimisul președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, a ajuns marți pentru a șasea vizită la Moscova, în misiunea sa de a negocia încheierea războiului din Ucraina. Toate semnele și declarațiile oficiale arată că pacea nu este…
Acum 30 minute
10:30
Acum o oră
09:50
Mijlocașul belgian Xian Emmers a semnat un contract valabil pe un an și jumătate cu echipa FC Argeș a anunțat clubul din Superligă, marți seara, pe site-ul său oficial, scrie Agerpres. Acesta este primul transfer…
Acum 2 ore
09:40
Accident cu cinci mașini în București. Un șofer de 20 de ani a lovit un autoturism pe care l-a proiectat în alte trei vehicule # HotNews.ro
Un tânăr de 20 de ani a provocat un accident în Bucureşti, intrând într-o maşină care circula în faţa sa pe care a proiectat-o în alte trei vehicule, informează News.ro. Femeia care conducea maşina lovită…
09:30
Decizie de urgență în criza apei din Prahova şi Dâmboviţa: Va fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat # HotNews.ro
Peste 100.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa nu primesc de vineri apă în sistem centralizat, după ce apa din barajul Paltinu a crescut cu aproximativ 12 metri, iar apa încă nu poate fi tratată corespunzător…
09:10
CJUE redefinește granițele „transformării substanțiale” în regulile de origine: lecții-cheie din cauza C-86/24 CS STEEL despre originea nepreferențială în dreptul vamal UE # HotNews.ro
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis recent în cauza C-86/24, CS STEEL a.s. împotriva Generální ředitelství, venind cu clarificări importante privind aplicarea regulilor de origine nepreferențială pentru produsele încadrate la subpoziția 7304…
09:10
SUA suspendă toate cererile de imigrare din 19 ţări non-europene. Motivul invocat de administrația Trump # HotNews.ro
Toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea cărţilor verzi şi a cetăţeniei americane, depuse de imigranţi din 19 ţări non-europene, au fost suspendate de SUA. Motivele invocate de administrația Trump țin de securitatea naţională şi de…
09:10
Românii reușesc, în general, să-și țină finanțele în echilibru, dar acest echilibru este unul fragil. Asta arată noul Indice de Flux Financiar (IFX), lansat de Asociația CFA România și KRUK România. Scorul pentru 2025 este…
09:00
Rata generală a sărăciei în blocul comunitar este în scădere, dar nu peste tot. Franța este una dintre puținele țări europene în care rata sărăciei a crescut în ultimul deceniu, informează Euronews, citată de bulgarii…
09:00
O nouă tentativă pentru rezolvarea unui mare mister al aviației mondiale. Avionul dispărut MH370, căutat pe fundul oceanului # HotNews.ro
Căutarea avionului dispărut MH370 al Malaysia Airlines va fi reluată pe 30 decembrie, a anunțat miercuri Ministerul Transporturilor din Malaezia, la mai bine de un deceniu după ce zborul care avea destinația Beijing a dispărut,…
Acum 4 ore
08:30
VIDEO. „Am fost ciclist 15 ani în București, dar n-am convins pe nimeni să meargă cu bicicleta”. Victor încearcă să reducă riscurile pentru bicicliști, cu aplicația Defensive Pedal. # HotNews.ro
Un antreprenor român construiește o aplicație de mobil, cu inteligență artificială, prin care încearcă să reducă riscul de accidente pentru bicicliști în orașe și să-i suie în șa și pe cei cărora acum „le este…
08:10
Depozit de petrol din regiunea Tambov, în flăcări, după un atac cu drone ucrainene, anunță autoritățile ruse # HotNews.ro
Un atac cu drone lansat de Ucraina a provocat un incendiu la un depozit de petrol din regiunea Tambov din sud-estul Rusiei, a declarat miercuri guvernatorul Evgheni Pervișov, informează Reuters. „Pompierii și forțele de ordine…
07:40
„Una dintre principalele pandemii care îi afectează pe copiii noștri”. Undă verde pentru interzicerea telefoanelor în școlile publice și private din Chile # HotNews.ro
Parlamentul chilian a aprobat marți un proiect de lege care interzice utilizarea telefoanelor mobile în școlile primare și secundare, alăturându-se unui număr tot mai mare de țări care reglementează utilizarea smartphone-urilor în școli, notează AFP.…
07:20
Xi Jinping încheie anul într-o poziție mai bună decât omologii lui american și rus, scrie Financial Times # HotNews.ro
„N-am mai văzut bărbați atât de speriați.” E verdictul pe care Donald Trump l-a dat amuzat după ce observase la o întâlnire recentă efectul intimidant pe care-l are Xi Jinping asupra propriului anturaj. „Aș vrea…
07:10
SONDAJ AtlasIntel. Surpriză în lupta pe „moștenirea lui Nicușor Dan”. Drulă ia mai puține voturi din rândul alegătorilor lui Dan la prezidențiale chiar decât Daniel Băluță # HotNews.ro
Candidatul USR este abia al treilea în topul opțiunilor celor din București care l-au votat pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din mai, arată datele sondajului AtlasIntel realizat pentru HotNews. Fostul primar general, devenit între…
07:10
FOTO&DOCUMENT Frații Micula și-au cumpărat lobby la Congresul SUA și Administrația Trump pentru litigiul cu România # HotNews.ro
Compania românească European Food SA, din comuna Drăgănești, sat Păntășești, județul Bihor, controlată de frații Viorel și Ioan Micula, a contractat o firmă americană de lobby pentru a-i pleda cauza pe lângă autoritățile federale de…
07:10
Șeful Microsoft numește o calitate crucială la locul de muncă în era AI: Degeaba ai IQ, dacă nu ai EQ # HotNews.ro
Satya Nadella, directorul general al Microsoft, afirmă, pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai avansată, că oamenii nu se mai pot baza doar pe creierul lor pentru a avea succes la locul de muncă,…
07:00
VIDEO Ciucu, atac voalat la Nicușor Dan, care nu a atras fonduri europene pe proiecte mari. Cum răspunde candidatul Ciucu întrebărilor incomode ale unor studenți # HotNews.ro
„Nu mai e loc să punem parcări în oraș. Să nu-i mințim pe oameni. Ca să apară noi parcări, e nevoie să luăm din spațiul verde. Ați vrea să luăm din spațiul verde și să-l…
Acum 6 ore
06:30
„Enigma” succesului Beijingului explicat de o economistă chineză, care a predat la Harvard # HotNews.ro
Fie că îi este sau nu meritul lui Donald Trump, China face prozelitism în întreaga lume, scrie presa italiană. Admiratorii săi sunt în creștere, chiar și în Statele Unite. Un fenomen care a avut loc…
Acum 12 ore
00:40
ULTIMA ORĂ Primele anunțuri de la Kremlin, după întâlnirea de 5 ore a lui Putin cu echipa lui Trump. Un mesaj optimist, cu un singur cuvânt, vs. „Mai sunt multe de făcut” # HotNews.ro
Întâlnirea președintelui rus Vladimir Putin cu emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, desfășurată marți la Kremlin, s-a încheiat, a anunțat serviciul de presă al președinției…
00:00
Donald Trump, diatribă împotriva Somaliei: „O țară stricată/ N-au nimic, nu fac decât să se omoare între ei” # HotNews.ro
Președintele SUA Donald Trump s-a lansat, marți, într-o distribă violentă împotriva Somaliei, spunând că imigranții din țara africană nu ar trebui primiți în Statele Unite, scrie AFP. Considerațiile sale au venit pe marginea scandalului din…
2 decembrie 2025
23:40
Ciorchinii, „noul capitol” lansat de celebrul ghid Michelin. Doar o categorie restrânsă poate obține al treilea nivel al distincției # HotNews.ro
După „stele” pentru restaurante și „chei” pentru hoteluri, Ghidul Michelin își extinde influența și în universul vinurilor odată cu lansarea „ciorchinilor Michelin”, o nouă recompensă dedicată domeniilor viticole, a anunțat marți directorul internațional al acestui…
23:20
Tentativă de asasinat asupra unui candidat la prezidențialele din Peru. „Un început prost de campanie” # HotNews.ro
Candidatul la prezidenţialele peruane din aprilie 2026 Rafael Belaunde a scăpat marţi unui atac armat la sud de Lima, într-o ţară care se confruntă cu o creştere a violenţelor legate de crima organizată, relatează AFP,…
23:10
Guvernul italian va amâna aprobarea unui decret care ar permite Romei să prelungească furnizarea de echipament militar către Ucraina până anul viitor, au declarat marți surse apropiate acestei chestiuni, pentru agenția de presă Reuters. Amânarea…
22:50
Președintele american Donald Trump a declarat marți că orice țară care introduce droguri în Statele Unite riscă să fie atacată, informează Reuters. „Oricine face acest lucru și vinde droguri în țara noastră este pasibil de…
22:30
Ministerul Energiei: Deficitul de energie provocat de oprirea centralei de la Brazi, compensată prin centralele pe cărbune și energia hidro # HotNews.ro
Secretarul de stat Pavel Niţulescu din Ministerul Energiei a declarat marţi, la Ploieşti, că energia pe care o producea centrala de la Brazi, oprită din cauza crizei apei de la Paltinu, va fi suplinită din…
22:20
VIDEO O vedetă pop cere Casei Albe să nu îi mai folosească muzica și denunță o înregistrare „dezgustătoare” # HotNews.ro
Vedeta pop americană Sabrina Carpenter a cerut marți Casei Albe să nu se mai folosească muzica ei, după ce administrația Trump a inclus una dintre melodiile ei într-o înregistrare video publicată pe rețelele de socializare,…
22:00
Moldova se teme în continuare de Moscova: „Atitudinea Kremlinului nu s-a schimbat. Riscurile vor crește” # HotNews.ro
Riscurile din partea Rusiei la adresa securităţii Republicii Moldova vor creşte, motiv pentru care autorităţile nu trebuie să se relaxeze, a declarat preşedintele Maia Sandu după şedinţa Consiliului Naţional de Securitate desfăşurată marţi la Chişinău,…
Acum 24 ore
21:40
FOTO Preț record pentru o bijuterie a familiei imperiale ruse. „Oul de Iarnă” a fost realizat cu 4.500 de diamante # HotNews.ro
Oul de Iarnă al familiei imperiale ruse, considerat unul dintre cele mai frumoase obiecte create de bijutierul Fabergé, a fost vândut cu preţul record de 22,9 milioane de lire sterline (26 milioane de euro) la…
21:30
VIDEO „Spectacolul cinematografic suprem”: Noul film „Avatar” al lui James Cameron i-a uimit pe critici înainte de lansarea în cinematografe # HotNews.ro
„Foc și cenușă”, al treilea film „Avatar” al lui James Cameron, a fost în sfârșit prezentat membrilor presei de film de la Hollywood înainte de lansarea sa în cinematografe mai târziu în cursul lunii decembrie,…
21:10
„Mă bucur foarte mult să vă văd”. Putin i-a primit pe trimișii lui Trump, Witkoff și Kushner, la Kremlin pentru a discuta despre planul american privind pacea în Ucraina # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit marți, la Kremlin, cu emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, pentru a discuta despre o posibilă soluție care să…
20:50
Cătălin Drulă, reacție la sondajul AtlasIntel, în care Anca Alexandrescu este pe primul loc: „Este un pericol exagerat de cei de la PNL” # HotNews.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat, la Europa FM, referindu-se la sondajul AtlasIntel, publicat de HotNews, că rezultatele acestuia sunt exagerate de PNL. Potrivit lui Drulă, sondajele interne ale USR arată că…
20:30
Nicușor Dan a promulgat o nouă lege. Devine obligatorie înregistrea oricărei întâlniri a parlamentarilor cu terți. „Element cheie în îndeplinirea standardelor OCDE” # HotNews.ro
Întâlnirile dintre parlamentari și terți vor fi de acum înainte înregistrate în Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), potrivit unei legi promulgate de către președintele Nicușor Dan. „Am promulgat recent Legea pentru modificarea Statutului deputaților…
20:10
EXCLUSIV. Noi date din sondajul AtlasIntel: Pe cine votează cei mai mulți tineri din București și ce segment de vârstă domină la Ciucu, Băluță, Drulă și Alexandrescu # HotNews.ro
Candidatul PSD, Daniel Băluță și candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în cursa pentru Primăria Capitalei, după cum au arătat primele date ale sondajului AtlasIntel realizat pentru Hotnews și publicat luni. Cercetarea oferă informații…
20:10
Amazon reduce comisioanele în Europa ca să facă față concurenței platformelor chinezești Shein și Temu # HotNews.ro
Gigantul american al vânzărilor online Amazon a decis să diminueze comisioanele percepute comercianţilor în Europa, în încercarea de a răspunde la concurenţa venită din partea unor platforme precum Shein şi Temu, care comercializează haine, articole…
19:40
Ciprian Ciucu: „Anca Alexandrescu este principalul meu contracandidat”. Ce spune liberalul despre retragerea din cursă a altor competitori # HotNews.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală, a afirmat, la Digi24, că sondajele pe care le-a văzut confirmă ascensiunea Ancăi Alexandrescu în opțiunile de vot, astfel că aceasta ar fi principala sa adversară în cursa…
19:40
ULTIMA ORĂ Adrian Pleșca a murit. Artan, fondatorul formației „Timpuri Noi” și vocea „Partizan”, avea 64 de ani # HotNews.ro
Cunoscutul solist vocal Artan, pe numele său real Adrian Pleșca, de la formația Partizan, a încetat din viață marți, 2 decembrie, a confirmat, în această seară, pentru HotNews, un membru al trupei de rock. Informația,…
19:10
Șeful unei rețele de spionaj rusesc, pus sub acuzare în Polonia. El coordona câteva zeci de persoane # HotNews.ro
Parchetul Naţional din Polonia a anunţat marţi că a pus sub acuzare, în lipsă, un cetăţean rus suspectat că a condus operaţiuni de spionaj şi sabotaj în 2023, relatează AFP, preluată de Agerpres. Conform unui…
19:00
După atacurile ucrainene din Marea Neagră asupra tancurilor petroliere rusești, Putin amenință că va recurge la „soluția cea mai radicală” # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a amenințat marți că „va izola” Ucraina de mare, ca răspuns la atacurile cu drone asupra tancurilor petroliere ale „flotei fantomă” a Rusiei din Marea Neagră, scrie Reuters. „Soluția cea mai…
18:50
„7 greșeli majore ale autorităților, care au cauzat criza apei din Prahova”. Un expert susține că dezastrul de la Paltinu putea fi evitat # HotNews.ro
Criza de la barajul Paltinu a fost consecința inevitabilă a unui lanț de neglijențe tehnice tolerate în timp, a unei goliri operate fără rezerve și fără strategii alternative, agravate de lipsa de coordonare între instituții…
18:40
„Voința politică a fost demonstrată”: Cum speră Guvernul Bolojan să salveze 231 milioane de euro deși n-a promulgat la timp legea privind pensiile magistraților # HotNews.ro
Ministrul Investiţiilor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat marți la Palatul Victoria că speră ca legea privind pensiile magistraților să fie promulgată „într-un timp cât mai scurt cu putință”, după ce guvernul își va asuma răspunderea…
18:30
Ciprian Drulă, ripostă la Grindeanu care l-a acuzat că este „dușmanul bucureștenilor”: „Adevăratul dușman rămân mafiile PNL-PSD” # HotNews.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a comentat într-o postare pe Facebook, declarațiile făcute de către Sorin Grindeanu, potrivit cărora Drulă și USR reprezintă „adevăratul dușman al bucureștenilor”. În replică, Drulă susține că este…
18:20
Criza apei din Prahova poate să mai dureze încă o săptămână, anunță autoritățile. Apele Române acuză administratorul sistemului local pentru problemă # HotNews.ro
Alimentarea cu apă a populației din Prahova va fi reluată în cel mult o săptămână, a anunțat Administrația Națională Apele Române, marți după-amiază. În total, aproximativ 100.000 de oameni sunt afectați de situație, în timp…
18:10
Vladimir Putin amenință direct Europa: „Dacă dorește să intre în război, suntem pregătiți chiar acum” # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că Moscova nu dorește un război cu puterile europene, dar că, dacă Europa vrea război, Rusia este pregătită să lupte chiar acum, informează Reuters, AFP și Sky News.…
18:10
România are nevoie de o Lege a Fundației Private pentru planificarea succesiunii afacerilor între generații, spun consultanții fiscali # HotNews.ro
Acest demers legislativ este menit sa completeze un gol în legislația noastră, oferindu-le antreprenorilor un instrument juridic adecvat care să le permită să asigure continuitatea afacerii atunci când nu există succesori din familie interesați să…
18:00
Marea Britanie vrea să limiteze drastic numărul proceselor cu jurați, un drept consfințit încă din 1215 în celebra „Magna Carta” # HotNews.ro
Marea Britanie va elimina dreptul istoric la un proces cu juriu pentru inculpații din numeroase dosare penale legate de infracțiuni mai puțin grave, într-un efort de a aborda criza tot mai profundă din sistemul judiciar,…
17:50
Victor Ponta, deputat afiliat grupului PSD din Parlament, a semnat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului # HotNews.ro
Deputatul Victor Ponta, exclus din partidul condus de Sorin Grindeanu, dar care este încă parlamentar afiliat grupului PSD din Camera Deputaților, a semnat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, din care face…
17:40
Ministrul Mediului acuză Apele Române pentru întreruperea activității centralei OMV de la Brazi: „Oamenii aceștia nu vor putea să gestioneze actuala criză” # HotNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că, deşi a avut în ultimele trei zile trei şedinţe cu reprezentanţii Administraţiei Naţionale Apele Române (ANAR), nicio clipă aceştia nu au ridicat problema conform căreia criza apei din judeţul…
17:30
Investitorul legendar Michael Burry afirmă că bitcoin e „tulipomania” zilelor noastre: „E chiar mai rău” # HotNews.ro
Michael Burry, faimosul investitor imortalizat de filmul „The Big Short”, afirmă că entuziasmul din jurul bitcoin a scăpat de sub control, relatează Business Insider. Burry, care a devenit celebru după ce a fost una dintre…
17:30
Raportarea SAF-T: O șefă din ANAF spune care sunt cele mai întâlnite greșeli. La ce să fie atente firmele # HotNews.ro
O șefă din ANAF a explicat, în cadrul unei discuții tehnice, care sunt erorile cel mai des întâlnite în raportarea SAF-T (declarația D406), erori pe care firmele și contabilii trebuie să le aibă în vedere…
