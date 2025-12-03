Budăi vrea transparență pentru ajutoarele acordate de România Ucrainei: „Aveți o datorie față de români”

15:00

Nouă șoferi de camion, din România și Ungaria, sunt judecați la Tribunalul Regional din Innsbruck pentru delapidarea a peste jumătate de milion de euro în motorină, pe care ar fi înlocuit-o cu apă pentru a-și ascunde faptele, anunță Adevărul. Potrivit acuzațiilor, șoferii ar fi sustras combustibil de la angajatorul lor pe o perioadă de mai […]