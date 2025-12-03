Fraudă cu banii de întreținere: Trei persoane, inclusiv un contabil, ridicate de poliție pentru furt din fondul de rulment și utilități neplătite

05:00

De când au început să circule prin București, tramvaiele Astra Imperio au fost implicate în mai multe accidente de-a lungul timpului. Pagubele înregistrate în aproape trei ani au depășit 650 de mii de euro. Un accident a avut loc chiar la începutul lunii, pe 4 noiembrie, în cartierul Drumul Taberei, între un tramvai și un […]