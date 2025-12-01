Parada de 1 Decembrie a început oficial, la Arcul de Triumf. Program și evenimente de Ziua Națională a României

16:20

Cursa pentru Primăria București este extrem de strânsă și incertă și va fi așa până la final, arată un sondaj realizat de Agenția de Rating Politic (ARP). Există destul de multă indecizie, inclusiv între cei care au o opțiune. La fel, între cei care spun că merg la vot, 13,5% sunt încă fără opțiune. Alegerile […] The post Doar 38,6% dintre bucureșteni știu sigur cu cine vor vota, cu o săptămână înainte de alegeri. Competiția pentru Primăria Capitalei este foarte strânsă appeared first on Buletin de București.