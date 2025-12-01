Parada de 1 Decembrie a început oficial, la Arcul de Triumf. Program și evenimente de Ziua Națională a României
Buletin de București, 1 decembrie 2025 11:50
Parada de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, are loc astăzi, la Arcul de Triumf, iar la aceasta participă peste 2.900 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor. La manifestări participă și 220 de mijloace tehnice, dintre care […] The post Parada de 1 Decembrie a început oficial, la Arcul de Triumf. Program și evenimente de Ziua Națională a României appeared first on Buletin de București.
Termonergetica anunță că doar 34 de blocuri nu au căldură pe 1 decembrie. Avariile ar urma sa fie remediate în cursul zilei # Buletin de București
Compania Termoenergetica a anunțat că doar 34 de blocuri din București nu au căldură luni, 1 decembrie 2025. Acestea sunt afectare de avarii ce ar urma să fie remediate în cursul acestei zile. Blocurile afectate de lipsa căldurii sunt din Sectoarele 2, 5 și 6, la ora publicării acestui articol. Doar 34 de blocuri nu […] The post Termonergetica anunță că doar 34 de blocuri nu au căldură pe 1 decembrie. Avariile ar urma sa fie remediate în cursul zilei appeared first on Buletin de București.
INTERVIU | Ciprian Ciucu, candidat PNL pentru Primăria Capitalei: „Nu propun un proiect major. Bucureștiului îi lipsește o cultură a mentenanței, a întreținerii” # Buletin de București
Ciprian Ciucu, candidat PNL pentru Primăria Capitalei, spune într-un interviu pentru Buletin de București că nu va propune un proiect major pentru cei trei ani care mai sunt din actualul mandat de primar general. „Nu este timp”. În schimb, promite soluții care să permită îngrijirea Bucureștiului, pe care o consideră neglijată în ultimii ani. Mai […] The post INTERVIU | Ciprian Ciucu, candidat PNL pentru Primăria Capitalei: „Nu propun un proiect major. Bucureștiului îi lipsește o cultură a mentenanței, a întreținerii” appeared first on Buletin de București.
ANALIZĂ | O cursă indecisă și „surprizele” din fragmentarea moștenirii lui Nicușor Dan: Unde migrează electoratul din 2024 la scrutinul de duminică? # Buletin de București
Dacă sondajele apărute în spațiul public în ultimele săptămâni au stârnit rumoare și mult patos politic, alimentând diverse teorii printre care „votul util”, ar fi bine să zăbovim asupra unui sondaj (disponibil integral aici) diferit de toate cele prezentate până acum, măcar pentru faptul că nu intră (aproape) deloc în discuția despre cifrele cu privire […] The post ANALIZĂ | O cursă indecisă și „surprizele” din fragmentarea moștenirii lui Nicușor Dan: Unde migrează electoratul din 2024 la scrutinul de duminică? appeared first on Buletin de București.
Mame și fiice în vizorul Securității. Expoziția „Dușmance ale poporului” ajunge la București # Buletin de București
Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) organizează, începând cu 4 decembrie 2025, o expoziție dedicată femeilor care au suferit condamnări politice în timpul regimului comunist. Proiectul, realizat în colaborare cu Fundația Academia Civică, documentează profilurile a zeci de victime, de la eleve și studente, până la femei din mediul rural care s-au opus colectivizării. […] The post Mame și fiice în vizorul Securității. Expoziția „Dușmance ale poporului” ajunge la București appeared first on Buletin de București.
COFFeEAST, festivalul cafelei, anunță o ediție specială de iarnă, în perioada 5 – 7 decembrie # Buletin de București
COFFeEAST 2025 Special X’MAS, un festival dedicat culturii cafelei din Europa de Est, organizează o ediție specială de iarnă între 5 și 7 decembrie 2025. Evenimentul va avea loc în Unirea Shopping Center din București. Potrivit organizatorilor, este vorba despre un festival-galerie desfășurat pe trei niveluri, fiecare având propriul concept. Festivalul COFFeEAST, între 5 și […] The post COFFeEAST, festivalul cafelei, anunță o ediție specială de iarnă, în perioada 5 – 7 decembrie appeared first on Buletin de București.
Patinoarul Caro IceLand își redeschide porțile pe 5 decembrie. Care sunt tarifele # Buletin de București
Patinoarul Caro IceLand își redeschide porțile pe 5 decembrie 2025, marcând începutul unui nou sezon de iarnă. Organizatorii au anunțat programul zilnic, dar și activitățile, care sunt potrivite pentru toaste vârstele. Există opțiuni de agrement atât pentru începători, cât și pentru cei pasionați de hochei. În afară de activitățile de la patinoar, vizitatorii au parte […] The post Patinoarul Caro IceLand își redeschide porțile pe 5 decembrie. Care sunt tarifele appeared first on Buletin de București.
S-au aprins luminițele de Crăciun și în sectorul 5. Care sunt străzile decorate și până când vor rămâne aprinse # Buletin de București
Luminițele de Crăciun au fost aprinse și în Sectorul 5. Primăria a anunțat că anul acesta a extins numărul de străzi care sunt decorate de sărbătoare. Au fost montate ghirlande și figurine luminoase pe stâlpii de iluminat public și decorațiuni luminoase 2D și 3D în zonele pietonale, Arborii au fost decorați cu instalații LED cu […] The post S-au aprins luminițele de Crăciun și în sectorul 5. Care sunt străzile decorate și până când vor rămâne aprinse appeared first on Buletin de București.
Luminițele de Crăciun în Sectorul 4 se vor aprinde luni, 1 decembrie, în parcul Lumea Copiilor, unde este organizat și târgul de Crăciun din acest an. Au fost montate milioane de beculețe și aproximativ 5.000 de instalații și decorațiuni luminoase, pe bulevardele și intersecțiile din Sectorul 4. Se aprind luminițele de Crăciun în Sectorul 4 […] The post Când se aprind luminițele de Crăciun în Sectorul 4 appeared first on Buletin de București.
Doar 38,6% dintre bucureșteni știu sigur cu cine vor vota, cu o săptămână înainte de alegeri. Competiția pentru Primăria Capitalei este foarte strânsă # Buletin de București
Cursa pentru Primăria București este extrem de strânsă și incertă și va fi așa până la final, arată un sondaj realizat de Agenția de Rating Politic (ARP). Există destul de multă indecizie, inclusiv între cei care au o opțiune. La fel, între cei care spun că merg la vot, 13,5% sunt încă fără opțiune. Alegerile […] The post Doar 38,6% dintre bucureșteni știu sigur cu cine vor vota, cu o săptămână înainte de alegeri. Competiția pentru Primăria Capitalei este foarte strânsă appeared first on Buletin de București.
Cafeneaua BdB | „Spațiile abandonate funcționează ca niște camere de reflecție”. Cum arată Capitala prin detalii pe care oamenii le ratează # Buletin de București
Exploratorul urban Alex Iacob, cunoscut ca „Reptilianul”, e un om legat puternic de București, atent la (sub)straturile orașului, la fațade crăpate, la simboluri mici, ascunse în tencuială și în timp. Pseudonimul l-a ales acum 16 ani, ca un nume ușor de ținut minte pentru munca lui de „urbex”. Buletin de București a stat de vorbă […] The post Cafeneaua BdB | „Spațiile abandonate funcționează ca niște camere de reflecție”. Cum arată Capitala prin detalii pe care oamenii le ratează appeared first on Buletin de București.
Silent Day, la Târgul de Crăciun București, pe 3 decembrie. Evenimentul este dedicat copiilor cu dizabilități # Buletin de București
Miercuri, 3 decembrie 2025, va fi Silent Day în cadrul Târgului de Crăciun București, din Piața Constituției. Evenimentul are loc în intervalul orar 13:00 – 17:00 și va fi dedicat copiilor cu nevoi speciale, a anunțat Primăria Capitalei. În intervalul orar menționat, Târgul de Crăciun București va fi adaptat pentru copiii cu dizabilități senzoriale. Astfel, […] The post Silent Day, la Târgul de Crăciun București, pe 3 decembrie. Evenimentul este dedicat copiilor cu dizabilități appeared first on Buletin de București.
Bucureștiul alege. Cine merită votul tău? Interviurile Buletin de București cu candidații pentru Primăria Capitalei ar putea să îți ofere răspunsul # Buletin de București
Bucureștiul alege. Din nou, pe 7 decembrie. Dar cu cine? Toate sondajele de opinie arată o diferență foarte mică între principalii candidați. Între cel plasat pe primul loc (variază, în funcție de sondaj) și cel plasat pe locul al cincilea (de asemenea variază) sunt doar maxim 5 puncte procentuale. Asta înseamnă o diferență care poate […] The post Bucureștiul alege. Cine merită votul tău? Interviurile Buletin de București cu candidații pentru Primăria Capitalei ar putea să îți ofere răspunsul appeared first on Buletin de București.
Târgul Cadourilor de Crăciun și Antique Market III, la Romexpo, în perioada 4 – 7 decembrie # Buletin de București
În perioada 4 – 7 decembrie, la Romexpo au loc Târgul Cadourilor de Crăciun și Antique Market III, în Pavilionul C2. Vor avea loc evenimente ce reunesc artă, antichități și produse de sezon, iar vizitatorii vor descoperi obiecte cu valoare istorică, dar și contemporane. Timp de patru zile, vor fi mai mulți expozanți (anticari, galerii […] The post Târgul Cadourilor de Crăciun și Antique Market III, la Romexpo, în perioada 4 – 7 decembrie appeared first on Buletin de București.
Societatea de Transport București (STB SA) a anunțat că suplimentează vehiculele de 1 Decembrie, pe liniile care converg în zona de paradă. Măsura a fost luată pentru a asigura transportul spectatorilor la manifestațiile dedicate Zilei Naționale a României. De 1 Decembrie, STB suplimentează vehiculele Astfel, pe 1 decembrie, STB suplimentează parcul de vehicule care converg […] The post STB suplimentează vehiculele de 1 Decembrie, pe liniile din zona paradei appeared first on Buletin de București.
Spectacolul „Crăciunul Dirijorului cu Daniel Jinga” are loc la sala Palatului, pe 20 decembrie, de la ora 19:00. Evenimentul aduce o nouă interpretare a colindelor, în preajma sărbătorilor de iarnă. Un concert de sărbători în care colindele — de la cele vechi europene, cântate în puritatea lor originară, până la reinterpretările moderne cu orchestră și […] The post „Craciunul dirijorului cu Daniel Jinga”, la Sala Palatului appeared first on Buletin de București.
Câinii de la adăpostul ASPA Mihailesti au un loc nou de joacă. Amplasamentul a fost construit cu materiale donate de asociația suedeză Raise the Standards. Acesta este amplasat în zona noilor țarcuri de cazare, realizate la începutul acestui an. În aceste țarcuri sunt cazați aproximativ 300 de câini, iar în acest loc nou de joacă […] The post ASPA | Loc nou de joacă, la adăpostul de la Mihăilești appeared first on Buletin de București.
Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Unde întrerupe curentul electric Rețele Electrice Muntenia în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 2-8 decembrie. Întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în condiții bune. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, […] The post Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
Apa Nova | Zonele din București care rămân fără apă rece între 13-14 noiembrie # Buletin de București
Mai multe zone din București rămân fără apă rece între 2-4 decembrie. Furnizarea se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție, potrivit APA NOVA. Zonele din București care rămân fără apă rece Sector 1 – din data de 03.12.2025, ora 23:00 până în data de 04.12.2025, ora 06:00 Sector 2 3 decembrie în intervalul orar […] The post Apa Nova | Zonele din București care rămân fără apă rece între 13-14 noiembrie appeared first on Buletin de București.
„Blestemul” Astra Imperio: un accident pe săptămână și pagube de peste 650 de mii de euro de când noile tramvaie circulă prin Capitală # Buletin de București
De când au început să circule prin București, tramvaiele Astra Imperio au fost implicate în mai multe accidente de-a lungul timpului. Pagubele înregistrate în aproape trei ani au depășit 650 de mii de euro. Un accident a avut loc chiar la începutul lunii, pe 4 noiembrie, în cartierul Drumul Taberei, între un tramvai și un […] The post „Blestemul” Astra Imperio: un accident pe săptămână și pagube de peste 650 de mii de euro de când noile tramvaie circulă prin Capitală appeared first on Buletin de București.
Jonas Kaufmann vine pentru prima dată în România și va susține un concert la Sala Palatului în preajma sărbătorilor de iarnă. Tenorul, considerat de The New York Times drept „cel mai important reprezentant al generației sale” va urca pe scenă în seara de 11 decembrie. Evenimentul oferă o șansă unică de a îl asculta live […] The post Jonas Kaufmann vine pentru prima dată la Sala Palatului appeared first on Buletin de București.
Concertul Breeze de la West Side Christmas Market, reprogramat din cauza vremii # Buletin de București
Concertul pe care Breeze trebuia să îl susțină sâmbătă la West Side Christmas Market a fost reprogramat din cauza vremii. Concertul Breeze a fost reprogramat pentru marți, 2 decembrie, tot de la ora 19:30, în parcul Drumul Taberei, a anunțat Primăria Sectorului 6. De asemenea, tot din cauza condițiilor meteo nefavorabile, West Side Christmas Market […] The post Concertul Breeze de la West Side Christmas Market, reprogramat din cauza vremii appeared first on Buletin de București.
Funky Citizens prelungește înscrierile pentru observatori independenți până pe 3 decembrie, pentru alegerile din 7 decembrie # Buletin de București
Funky Citizens prelungește înscrierile pentru observatori până pe 3 decembrie. Voluntarii vor monitoriza procesul electoral la alegerile din 7 decembrie 2025, organizate în București, în alte 12 localități din țară și în județul Buzău. Observatorii independenți acreditați vor urmări fiecare etapă a procesului electoral. Aceștia vor fi prezenți la deschiderea secțiilor de votare, dar și […] The post Funky Citizens prelungește înscrierile pentru observatori independenți până pe 3 decembrie, pentru alegerile din 7 decembrie appeared first on Buletin de București.
Capitala se afla sub cod galben de ploaie până mâine, 30 noiembrie, la ora 20:00. Cantitățile de apă vor ajunge la 20…30 l/mp. În județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București, dar și în zona de munte a județelor Sibiu, Brașov și Covasna, va ploua însemnat cantitativ și […] The post METEO | Cod galben de ploaie, în Capitală appeared first on Buletin de București.
Autobuze electrice și stații de încărcare în Ilfov, achiziționate din fonduri europene | Profit # Buletin de București
În județul Ilfov, numărul locuitorilor crește, motiv pentru care primăriile investesc în autobuze electrice și stații de încărcare pentru acestea, pentru un transport mai eficient, a declarat președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, la Profit.ro – Maratonul Infrastructură și Mobilitate. În plus, o schimbare importantă va fi și extinderea metroului către Mogoșoaia, Voluntari, Bragadiru și Berceni. […] The post Autobuze electrice și stații de încărcare în Ilfov, achiziționate din fonduri europene | Profit appeared first on Buletin de București.
Concertul de astăzi, de la West Side Christmas Market, reprogramat din cauza vremii # Buletin de București
Concertul de azi de la West Side Christmas Market, care ar fi trebuit să aibă loc la ora 19:30, a fost reprogramat din cauza vremii. Totodată, târgul se va închide mai devreme astăzi și nu la 22:00, așa cum era programat inițial. Concertul de sâmbătă seara, reprogramat din cauza vremii Este vorba despre concertul Breeze, […] The post Concertul de astăzi, de la West Side Christmas Market, reprogramat din cauza vremii appeared first on Buletin de București.
Cătălin Drulă: „Dacă nu vine la dezbatere domnul Ciucu, îi cer să se retragă” # Buletin de București
Cătălin Drulă îi cere contracandidatului său, Ciprian Ciucu, să se prezinte la dezbatere săptămâna viitoare, care este și ultima din campania electorală. Candidatul USR a susținut o conferință de presă sâmbătă, 29 noiembrie. În urmă cu două zile, Televiziunea Română a organizat o dezbatere între candidații la Primăria Capitalei. Dintre candidații cu cele mai mari […] The post Cătălin Drulă: „Dacă nu vine la dezbatere domnul Ciucu, îi cer să se retragă” appeared first on Buletin de București.
Bolt respinge acuzațiile șoferilor care au amenințat cu proteste în țară. Răspunsul oficial al companiei # Buletin de București
Platforma de ride-sharing Bolt a oferit un răspuns după acuzațiile șoferilor parteneri, care amenință cu proteste săptămâna viitoare. Reprezentanții companiei susțin că aceste proteste nu sunt întemeiate, având în vedere că numărul șoferilor parteneri a crescut în ultimul an, potrivit StartupCafe. În plus, Bolt susține că tarifele reclamate sunt dinamice, scalate de un algoritm care […] The post Bolt respinge acuzațiile șoferilor care au amenințat cu proteste în țară. Răspunsul oficial al companiei appeared first on Buletin de București.
Primul strat de asfalt, pe A0 Nord, pe cel mai întârziat lot al Autostrăzii București # Buletin de București
Primul strat de asfalt a fost așternut pe Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, segmentul care a acumulat cele mai mari întârzieri din inelul de centură al Capitalei. Operațiunea a avut loc la kilometrul 19, pe sectorul gestionat de subcontractorul român Retter, între DN1 (Corbeanca) și DN1A (Mogoșoaia). Avansul pe această porțiune contrastează însă cu […] The post Primul strat de asfalt, pe A0 Nord, pe cel mai întârziat lot al Autostrăzii București appeared first on Buletin de București.
Luminițele de Crăciun se aprind astăzi în București, de la 18:00. Care sunt principalele zone decorate # Buletin de București
Astăzi, 29 noiembrie, luminițele de Crăciun se aprind în București, la ora 18:00, a anunțat Primăria Capitalei. Au fost montate peste 7 milioane de becuri LED pe principalele bulevarde și în zonele unde au loc târgurile de Crăciun. Compania Municipală Iluminat Public București utilizează toate echipamentele proprii pentru aprinderea luminilor. Au fost montate aproximativ 5.500 […] The post Luminițele de Crăciun se aprind astăzi în București, de la 18:00. Care sunt principalele zone decorate appeared first on Buletin de București.
Meciul Dinamo – Oțelul Galați ar putea devia patru linii STB sâmbătă seară. Sunt vizate liniile liniile 86, 90, 104 și 143, după cum a anunțat TPBI. Modificările vor apărea doar dacă situația va impune acest lucru. Astfel, la dispoziția Brigăzii Rutiere de Poliție, vehiculele liniilor 86, 90 și 143 nu vor mai întoarce la […] The post Patru linii STB ar putea fi deviate pentru meciul Dinamo – Oțelul Galați appeared first on Buletin de București.
Încă un târg de târgul de Crăciun se deschide sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 19:00. Cu o zi înainte, organizatorii au făcut testele de lumini. Cum arată târgul de Crăciun din Piața Constituției cu liminile aprinse și fără. Iluminatul festiv în Capitală se va aprinde de la ora 18:00, iar pe scenă vor urca […] The post VIDEO | Cum arată târgul de Crăciun din Piața Constituției cu și fără lumini appeared first on Buletin de București.
Societatea de Transport București (STB SA) a anunțat că a fost inaugurată o nouă stație pe traseul liniei 443 începând de astăzi, 29 noiembrie 2025. Este vorba despre stația nou înființată „Troița”, amplasată pe strada Grigore Alexandrescu, pe sensul de mers către Piața Presei. De la 1 noiembrie, linia 443 și-a extins traseul în mai […] The post STB | Linia 443 are o nouă stație de autobuz începând de astăzi appeared first on Buletin de București.
Câștigarea Primăriei Generale a Capitalei a reprezentat, istoric vorbind, validarea supremă pentru un politician și o rampă de lansare pentru Palatul Cotroceni. Dar, prin perspectiva unei table de șah și a unor „mutări” deja stabilite din cauza necesităților Bucureștiului, axioma pare să fi expirat. Viitorul primar general preia un mandat „otrăvit“, comprimat de realitate la […] The post EDITORIAL | Capcanele care-l așteaptă pe viitorul primar general appeared first on Buletin de București.
Un târg de adopții de pisici are loc sâmbătă, 29 noiembrie, în Sectorul 3, începând cu ora 11:00. Evenimentul este organizat de o casă de avocatură din București, împreună cu organizația Refugiul Felinelor. „Adoptă un AristoCrat” va are loc pe strada Labirint 205 (la sediul Societății Civile de Avocați Todeancă și Asociații) în intervalul orar […] The post „Adoptă un AristoCrat”, târg de adopții de pisici, în week-end appeared first on Buletin de București.
Tramvaiul de pe linia 5 a trecut de probele de după finalizarea șantierului. Intră în circulație cu călători de săptămâna viitoare # Buletin de București
Probele tehnice pentru tramvaiul de pe linia 5, de la strada Barbu Văcărescu la strada Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu, s-au încheiat cu succes vineri, a anunțat Societatea de Transport București. Acesta a fost ultimul pas înainte ca traseul să fie redeschis circulației. A fost folosit ca tramvai de probă un vehicul V3A modernizat la Uzina […] The post Tramvaiul de pe linia 5 a trecut de probele de după finalizarea șantierului. Intră în circulație cu călători de săptămâna viitoare appeared first on Buletin de București.
Târgul de Crăciun din Piața Constituției se deschide sâmbătă. Care sunt atracțiile principale # Buletin de București
Târgul de Crăciun din Piața Constituției își deschide porțile sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 19:00. Primăria Capitalei promite că ediția din acest an va fi cea mai spectaculoasă de până acum, întrucât vine cu o serie de atracții noi, precum „Piramida de Crăciun” sau proiecții festive pe Palatul Parlamentului, în fiecare seară. Intrarea este […] The post Târgul de Crăciun din Piața Constituției se deschide sâmbătă. Care sunt atracțiile principale appeared first on Buletin de București.
Studentă transgender cazată într-o cameră de băieți într-un cămin al Universității din București. Cum răspunde instituția # Buletin de București
O studentă transgender de la Universitatea din București a fost repartizată la începutul anului universitar într-o cameră de băieți, pentru că în actul de identitate figurează ca „băiat”, scrie PressOne. Contactat de Buletin de București, purtatorul de cuvânt al instituției, Bogdan Oprea, a precizat că situația a ajuns abia acum la nivelul rectoratului, fiind gestionată […] The post Studentă transgender cazată într-o cameră de băieți într-un cămin al Universității din București. Cum răspunde instituția appeared first on Buletin de București.
Băluță, Ciucu și Alexandrescu, pe primele locuri în cursa pentru Primăria Capitalei, conform celui mai recent sondaj # Buletin de București
Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Anca Alexandrescu (susținută de AUR) s-ar clasa în topul preferințelor bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, conform unui sondaj realizat de CIRA, la comanda unui alt candidat, și anume fostul europarlamentar Vlad Gheorghe. Candidatul USR Cătălin Drulă este cotat pe locul 4, în timp ce pe locul 5 sunt poziționați […] The post Băluță, Ciucu și Alexandrescu, pe primele locuri în cursa pentru Primăria Capitalei, conform celui mai recent sondaj appeared first on Buletin de București.
Sector 1 | Primăria a dat undă verde pentru Pasajul Săbăreni. A fost semnat contractul # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a semnat contractul pentru proiectarea și execuția noului pasaj rutier Săbăreni, o investiție pe care o va face în parteneriat cu Primăria Sectorului 6 și care are scopul de a fluidiza traficul între cartierele Giulești și 16 Februarie. Noul pasaj va fi construit după ce actualul va fi dărâmat. „Expertiza tehnică realizată […] The post Sector 1 | Primăria a dat undă verde pentru Pasajul Săbăreni. A fost semnat contractul appeared first on Buletin de București.
Fasole cu ciolan, de 60 de mii de euro, de la Hubert Thuma. Meniul de 1 Decembrie de la Buftea, achitat prin „spargerea” achiziției în trei contracte directe # Buletin de București
Ciolan din bani publici, în Ilfov, de Ziua Națională An de an, Ziua Națională a României devine un prilej de cheltuire a banilor publici pe concerte, artificii sau mâncare tradițională. Toate acestea sunt oferite și prezentate plătitorilor de taxe, pe afișe cu iz electoral, cu titlul „gratuit”. Ilfovul, județul care înconjoară Capitala, nu face excepție […] The post Fasole cu ciolan, de 60 de mii de euro, de la Hubert Thuma. Meniul de 1 Decembrie de la Buftea, achitat prin „spargerea” achiziției în trei contracte directe appeared first on Buletin de București.
EDITORIAL | „Laborator de idei“ la dezbaterea pentru PMB: Formula 1 în Capitală, interzicerea paradelor LGBTQ+ și „estetica urâtului” # Buletin de București
Pentru că iUmor nu se mai difuzează, Televiziunea Română a zis să le facă fanilor genului o surpriză, așa că a organizat un moment de stand-up politic involuntar, cu glume rostite direct de candidații la PMB și livrate pe un ton atât de serios încât nu puteai să nu bufnești în râs. Din cei mai […] The post EDITORIAL | „Laborator de idei“ la dezbaterea pentru PMB: Formula 1 în Capitală, interzicerea paradelor LGBTQ+ și „estetica urâtului” appeared first on Buletin de București.
Ziua Nationala va modifica circulația transportului public, în zona Arcului de Triumf. Se vor devia unele linii de transport public în zona Șos. Kiseleff – Bd. Regele Mihai I – Piața Arcul de Triumf. Pentru repetiții și paradă, dar și pentru executarea lucrărilor de amplasare a sistemului de sonorizare și a tribunei oficiale, traficul rutier […] The post Transportul public va fi modificat la Arcul de Triumf, de Ziua Națională appeared first on Buletin de București.
„Moștenitorii” lui Daniel Băluță şi Ciprian Ciucu. Pe cine ar lasă interimar la sector, dacă ar câştigă cursa pentru Primăria Capitalei # Buletin de București
Printre candidaţii înscrişi în cursa pentru fotoliul de primar al Capitalei se numără şi doi edili de sector: Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL). Potrivit legii, dacă vreunul dintre ei va câștiga alegerile din 7 decembrie, atribuțiile lor actuale vor fi preluate de un primar interimar până la organizarea unui nou scrutin, așa cum […] The post „Moștenitorii” lui Daniel Băluță şi Ciprian Ciucu. Pe cine ar lasă interimar la sector, dacă ar câştigă cursa pentru Primăria Capitalei appeared first on Buletin de București.
Deschiderea târgului de Crăciun din Piața Alba Iulia a fost amânată. Când se deschide „Winter Wonderland” # Buletin de București
Târgul de Crăciun „Winter Wonderland”, organizat în Piața Alba Iulia de Primăria Sectorului 3, ar fi trebui să de deschidă joi, 27 noiembrie, însă deschiderea a fost amânată cu o zi, din cauza vremii nefavorabile. Astfel, târgul îşi va deschide porţile de vineri, 28 noiembrie, de la ora 15:00, indiferent de condiţiile meteo, se precizează […] The post Deschiderea târgului de Crăciun din Piața Alba Iulia a fost amânată. Când se deschide „Winter Wonderland” appeared first on Buletin de București.
Artificiile și petardele, interzise în București, inclusiv la evenimentele private. Este propusă o singură excepție # Buletin de București
Artificiile și petardele ar urma să fie interzise în Capitală, inclusiv în cadrul evenimentelor și festivităților publice și private, potrivit unui proiect de hotărâre aflat în dezbatere publică. Inițiativa are drept scop protejarea animalelor de zgomotul puternic, reducerea poluării și a accidentelor cauzate de articolele pirotehnice, cu precădere în preajma sărbătorilor de iarnă. Artificiile și […] The post Artificiile și petardele, interzise în București, inclusiv la evenimentele private. Este propusă o singură excepție appeared first on Buletin de București.
Forța Dreptei îl susține pe Ciprian Ciucu, în alegerile pentru Primăria Capitalei # Buletin de București
Ciprian Ciucu, candidatul PNL, în cursă pentru Primăria Capitalei este susținut de Forța Dreptei. Anunțul a fost făcut astăzi de președintele formațiunii Ludovic Orban. Liderul partidului Forța Dreptei a declarat, într-o conferință de presă că Ciprian Ciucu „este singurul candidat din bazinul de centru-dreapta care are șansa să câștiga Primăria Capitalei. Am convingerea că va […] The post Forța Dreptei îl susține pe Ciprian Ciucu, în alegerile pentru Primăria Capitalei appeared first on Buletin de București.
Fostul primar general Sorin Oprescu, condamnat pentru corupție, rămâne în Grecia. Curtea de Apel din Salonic a respins extrădarea # Buletin de București
Curtea de Apel din Salonic a decis joi să respingă cererea de extrădare a fostului primar general Sorin Oprescu, scrie Libertatea. Decizia vine la trei ani după ce a fugit în Grecia, fiind condamnat definitiv, în lipsă, la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție. Fostul edil ar fi lipsit de la pronunțare, […] The post Fostul primar general Sorin Oprescu, condamnat pentru corupție, rămâne în Grecia. Curtea de Apel din Salonic a respins extrădarea appeared first on Buletin de București.
Proiecte de 1,7 miliarde euro, votate de Consiliul General pe „repede-înainte”. Vor fi cumpărate 79 de tramvaie și 100 de troleibuze articulate # Buletin de București
Trei proiecte importante au fost votate în grabă de Consiliul General al Municipiului București (CGMB), într-o ședință extraordinară convocată pentru joi. Proiectele au vizeazat modernizarea transportului public. Primul este legat de modernizarea transportului public cu tramvaiul. Valoarea proiectului ajunge la 7.147.697.404,10 de lei, echivalentul a aproape 1,5 miliarde de euro. Potrivit notei de fundamentare, presupune: […] The post Proiecte de 1,7 miliarde euro, votate de Consiliul General pe „repede-înainte”. Vor fi cumpărate 79 de tramvaie și 100 de troleibuze articulate appeared first on Buletin de București.
Ciucu, inspirație pentru Piedone Junior. Vrea să facă „Parcul Șinei” peste calea ferată către Gara Progresu # Buletin de București
Primăria Sectorului 5, condusă de Vlad Popescu Piedone, a lansat o consultare publică pentru transformarea așa-numitei „zone a Șinei” într-un parc liniar, similar cu Parcul Liniei din Sectorul 6. Proiectul, prezentat ca o investiție în regenerare urbană și spații verzi, vizează un culoar liniar aflat în apropierea Șoselei Viilor, o „fâșie urbană reziduală”, folosită în […] The post Ciucu, inspirație pentru Piedone Junior. Vrea să facă „Parcul Șinei” peste calea ferată către Gara Progresu appeared first on Buletin de București.
