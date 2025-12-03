Programul Târgului de Crăciun din Piața Constituției, pentru weekendul 5 – 7 decembrie
Buletin de București, 3 decembrie 2025 14:50
Programul Târgului de Crăciun București, din Piața Constituției, pentru weekendul 5 – 7 decembrie, include concerte ale mai multor artiști cunoscuți, pe lângă atracțiile și activitățile destinate vizitatorilor de toate vârstele. Târgul este organizat de Primăria Capitalei, prin CREART, și s-a deschis pe 29 noiembrie 2025, atunci când s-au aprins luminițele în București. Al doilea […]
Acum 30 minute
15:10
Eugen Teodorovici se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Daniel Băluță # Buletin de București
Fostul ministru PSD Eugen Teodorovici se retrage din cursa pentru Primăria Generală, în favoarea lui Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul social-democraților la scrutinul din 7 decembrie. Eugen Teodorovici, al treilea candidat care se retrage Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă comună, cu doar patru zile înainte de alegeri. Motivul pentru care […]
Acum o oră
14:50
Programul Târgului de Crăciun din Piața Constituției, pentru weekendul 5 – 7 decembrie # Buletin de București
Programul Târgului de Crăciun București, din Piața Constituției, pentru weekendul 5 – 7 decembrie, include concerte ale mai multor artiști cunoscuți, pe lângă atracțiile și activitățile destinate vizitatorilor de toate vârstele. Târgul este organizat de Primăria Capitalei, prin CREART, și s-a deschis pe 29 noiembrie 2025, atunci când s-au aprins luminițele în București. Al doilea […]
Acum 2 ore
13:30
Organizatorii Bucharest International Air Show (BIAS) au stabilit deja coordonatele pentru ediția de anul viitor, care va avea loc în zilele de 28 și 29 august 2026, și demarează o amplă campanie de promovare începând cu data de 5 decembrie. Decizia de a comunica datele și conceptul evenimentului cu mai bine de opt luni înainte […]
Acum 4 ore
13:20
CFR Călători renunță la câteva trenuri Intercity pe rutele București – Suceava și București – Iași | Club Feroviar # Buletin de București
CFR Călători renunță la câteva trenuri Intercity pe două rute către Moldova, potrivit Club Feroviar. De la intrarea în vigoare a Mersului Trenurilor 2025 – 2026, începând cu 14 decembrie 2025, vor fi introduse doar două trenuri Intercity pe relația București – Suceava și două pe București – Iași. Inițial, CFR Călători avea de gând […]
12:50
Traseul liniei 425 se modifica începând cu data de 03.12.2025, linia 425. Autobuzele STB vor funcționa între stația „Clinceni" și terminalul „Ghencea". Traseul liniei 425 va fi următorul: Traseu dus: Stația „Clinceni", Șos. Ordoreanu (DC125), Str. Principală (DJ401A), Str. Răsăritului (DJ401A), Str. Sabarului (DJ401A), Str. Ciocârliei (DC121), Str. Ciorogârlei (DC121), Str. Puțul Olteni (DC122), Șos. Tudor […]
Acum 6 ore
11:20
Fraudă cu banii de întreținere: Trei persoane, inclusiv un contabil, ridicate de poliție pentru furt din fondul de rulment și utilități neplătite # Buletin de București
Poliția Capitalei a efectuat percheziții într-un dosar de fraudă cu banii de întreținere. Trei persoane, printre care și un contabil, au fost ridicate pentru furt din fondul de rulment și utilități neplătite. Miercuri, 3 decembrie, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 5, sub […]
09:30
Primăria Voluntari a atribuit contractul pentru proiectul de reabilitare a Bulevardului Eroilor, o investiție de peste 17,5 milioane de lei (3,5 milioane de euro), fără TVA. Până în acest moment, instituția condusă de Florentin Pandele (PSD) nu a transmis un motiv pentru care acest drum trebuie reabilitat. Din observațiile de pe teren, carosabilul, cu câteva […]
Acum 8 ore
08:30
INVESTIGAȚIE | „Spitalul” de Stomatologie, „secția electorală” a lui Băluță. Dotări ascunse în spatele unei sponsorizări de 100.000 de euro pentru PSD # Buletin de București
Spitalul de Stomatologie, secția campanie electorală În vara lui 2018, Daniel Băluță, aflat la primul mandat de primar de sector, anunța că „singurul spital de profil stomatologic din Capitală, care oferă servicii medicale gratuite cetățenilor Bucureștiului, se va muta în sectorul 4". Aceasta era o promisiune care contura imaginea publică a primarului din Sectorul 4, […]
Acum 12 ore
07:00
INTERVIU | Vlad Gheorghe, fost candidat independent la Primăria Capitalei: „Dacă este problema extremismului, atunci candidații să fie niște oameni responsabili și să facă discuția asta” # Buletin de București
Vlad Gheorghe, fost candidat independent la Primăria Capitalei, susținut de Partidul Drept, a avut cea mai radicală propunere din această campanie electorală: desființarea sectoarelor și a județului Ilfov. În ultima săptămână de campanie, a decis să se retragă din cursă și să-l susțină pe unul dintre cei doi primari de sector care candidează la rândul […]
05:10
Cătălin Drulă despre contracandidații săi: Ciucu a făcut un sport din a închide ochii la corupție. Băluță reprezintă pesedismul original # Buletin de București
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a vorbit foarte dur despre contracandidații săi, în interviul pe care l-a acordat Buletin de București. Cel mai mult l-a criticat pe Ciprian Ciucu, principalul său adversat pe culoarul de dreapta. Dar nu l-a menajat nici pe Daniel Băluță. „Buletin de București: Pe Ciprian Ciucu l-ați acuzat sau, […]
05:00
Târgul de Crăciun „Bucharest Opera Christmas Market", de pe esplanada Operei Naţionale, se deschide pe 6 decembrie, de Moș Nicolae. Acesta se va închide pe 28 noiembrie. „Bucharest Opera Christmas Market" este organizat de Primăria Capitalei prin CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București în parteneriat cu Opera Națională București. Căsuțele vor oferi […]
Acum 24 ore
20:40
Adrian Pleșca, cunoscut publicului drept Artanu, fondatorul trupei Timpuri Noi a încetat din viață marți, 2 decembrie. Născut la 29 mai 1961, la București, Artan a devenit cunoscut ca solist al trupei Timpuri Noi, pe care a fondat-o în 1983, împreună cu Dan Iliescu. Conform primelor informații, Adrian Pleșca ar fi suferit un accident vascular […]
18:40
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a fost blocată din drumul spre listarea la Bursa de Valori București (BVB), potrivit Profit.ro. Decizia a fost luată în consiliul acționarilor. Astfel, a fost blocat oficial primul demers necesar listării, și anume reluarea procesului de selecție a auditoriului financiar. Listarea companiei la BVB fusese susținută public de Fondul Proprietatea, […]
16:50
Târgul de carte Gaudeamus 2025 se deschide miercuri, la Romexpo. Accesul este gratuit # Buletin de București
Târgul de carte Gaudeamus Radio România revine de miercuri, 3 decembrie, la Romexpo. Cea de-a 32-a ediție a târgului va aduce peste 180 de participanți și peste 600 de evenimente editoriale pentru vizitatori, potrivit organizatorilor. Accesul este gratuit. Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc miercuri, de la ora 12:00, la standul Radio România din […]
16:20
Grădina Zoologică București îi invită pe toți copiii să se bucure de magia zilei de Moș Nicolae. Un program special va fi sâmbătă, 6 decembrie, între orele 10:00 – 13:00. Cei mici vor putea descoperi curiozități despre animalele preferate, vor participa la ateliere tematice și, bineînțeles, îl vor întâlni pe Moș Nicolae, care vine pregătit […]
16:00
O campanie împotriva violenței domestice este derulată în Sectorul 2 al Capitalei. „Sectorul 2 spune NU violenței domestice", parte din inițiativa globală „16 Zile de Activism împotriva Violenței asupra Femeilor" are loc alături de de D.G.A.S.P.C Sector 2 și Asociația ANAIS. Mesajele campaniei sunt vizibile în stațiile de metrou, stațiile STB, pe panouri outdoor și […]
Ieri
15:10
Ciprian Ciucu, despre subvenția pe care Primăria Capitalei o plătește pentru transportul în Ilfov: „Nu este acceptabil așa ceva” # Buletin de București
Primăria Capitalei a plătit 23 de milioane de euro, în 2024, sub formă de subvenție pentru traseele pe care le acoperă Societatea de Transport Voluntari între București și Ilfov. Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru funcția de primar general, a declarat într-un interviu pentru Buletin de București că acest lucru este inacceptabil și crede că nu […]
15:10
În pragul sărbătorilor de iarnă, Muzeul Antipa îi invită pe copii la „Globul de Cristal" – o aventură de iarnă în lumea mineralelor. La ateliere, pot participa copiii cu vârste intre 6 și 12 ani. Evenimentul are loc pe 13 decembrie. În cadrul activității, cei mici vor explora un kit cu 24 de minerale, pe […]
15:00
Institutul Quartet prezintă miercuri, 3 decembrie, de ora 13:00, lansarea publică a raportului De la „Autostrada suspendată" la „Parcul suspendat". Costul real al fanteziilor electorale de la Gara de Nord. Analiza, realizată de Victor Meșter, prezintă costul real al proiectelor pentru refacerea Gării de Nord. Zona Gara de Nord a făcut obiectul mai multor propuneri […]
14:10
Târgul Sfântului Nicolae va avea loc în weekendul 5 – 7 decembrie, la Muzeul Țăranului Român, și va reuni peste 80 de meșteri din toată România. Olari, lingurari, cofetari, cusătorese, împletitoare, pielari, rudari, iconari și cioplitori vor fi prezenți la târg, alături de numeroase obiecte lucrate cu atenție. Târgul Sfântului Nicolae, în weekendul 5 – […]
13:20
Alegeri PMB | Parcări gratuite, impozite zero pe locuințe și circuit de formula 1. Ce promisiuni „trăznite” au făcut candidații la Primăria Capitalei # Buletin de București
Competiția pentru funcția de primar general este foarte strânsă. Nu mai puțin de 17 persoane au intrat în cursă. Unii foarte cunoscuți, alții anonimi. O parte dintre candidații la Primăria Capitalei au atras atenția bucureștenilor cu promisiuni dintre cele mai „trăznite". Printre acestea se numără parcări gratuite sau la 1 leu, Formula 1 în București […]
11:40
Cum ar putea arăta cei 26 de kilometri ai Dâmboviței, din Crângași până la Glina. Șase proiecte pentru „coridorul verde-albastru” al Bucureștiului # Buletin de București
Cei 26 de kilometri ai Dâmboviței, din Crângași până la Glina, ar putea arăta complet diferit, cu un coridor verde-albastru, cu maluri naturale și zone umbrite, potrivit G4Media. În urma concursului „Dâmbovița 2035", organizat de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 și Ordinul Arhitecților din România, cu un juriu internațional, au fost alese șase proiecte […]
09:30
Averea din umbră a primarului de la Sectorul 4. Părinții pensionari ai lui Daniel Băluță au achiziționat opt locuințe în fieful lui Negoiță # Buletin de București
O investigație Public Record și Snoop.ro scoate la lumină o tranzacție imobiliară masivă efectuată de părinții primarului Sectorului 4, Daniel Băluță. Aceștia au achiziționat, într-o singură zi, opt apartamente și locurile de parcare aferente într-un complex rezidențial controlat de familia Negoiță. Ansamblul imobiliar, denumit Grand Arena Residence, a beneficiat de autorizații de construire emise chiar […]
08:40
INTERVIU | Cătălin Drulă, candidat USR la Primăria Capitalei: „Nu-mi dau seama cum o să fie bine pentru cineva rezultatul acestor alegeri” # Buletin de București
Cătălin Drulă, candidat USR la Primăria Capitalei, este behement în a-și acuza principalii contracandidați de corupție. Sau, în cel mai bun caz, de complicitate cu corupția. Susține că Daniel Băluță este reprezentarea clasică a pesedismului, în timp ce pe Ciprian Ciucu îl acuză de faptul că „închide ochii" la afacerile imobiliare controversate din Sectorul 6. […]
04:10
Ciprian Ciucu despre STB: „Nu are nevoie de atât de mult funcționari, are nevoie de șoferi” # Buletin de București
Societatea de Transport București are prea mulți funcționari și prea puțini șoferi, afirmă candidatul PNL la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu susține despre STB că are nevoie de reformă, chiar dacă societatea este sub influență liberală. De asemenea, în interviul acordat Buletin de București în cadrul campaniei electorale pentru funcția de primar general, politicianul a admis […]
1 decembrie 2025
22:30
Alegeri PMB | Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru funcția de primar general în favoarea lui Ciprian Ciucu # Buletin de București
Vlad Gheorghe, candidat independent susținut de Partidul Drept, se retrage din cursa pentru funcția de primar al Capitalei și își va anunța susținerea pentru Ciprian Ciucu, candidatul PNL, potrivit surselor Buletin de București. Decizia ar fi venit în contextul în care majoritatea sondajelor îl dau câștigător pe Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4 și […]
17:40
Părintele noii generații de arhitecți din Capitală. Cum a scos arhitectul Dorin Ştefan Capitala din „griul comunismului” # Buletin de București
Profesorul Dorin Ștefan, părintele noii generații de arhitecți din Capitală, este cel care a reușit să scoată Bucureștiul din „griul comunismului" și, totodată, unul dintre cei mai importanți arhitecți din
16:40
FOTOGALERIE | Spiritul Paradei Militare de la Arcul de Triumf, surprins de fotoreporterii Inquam # Buletin de București
Bucureștiul a îmbrăcat din nou haine de sărbătoare pe 1 Decembrie. Dincolo de rigoarea militară, de zgomotul șenilelor și de solemnitatea imnului, parada de la Arcul de Triumf rămâne un spectacol al detaliilor umane și al camaraderiei. Fotoreporterii Inquam Photos au surprins spiritul Zilei Naționale, de la pregătirile din culise și până la emoția veteranilor […] The post FOTOGALERIE | Spiritul Paradei Militare de la Arcul de Triumf, surprins de fotoreporterii Inquam appeared first on Buletin de București.
16:40
Cunoscutul producător de televiziune, Mihai Stegerean, a încetat din viață, astăzi, 1 Decembrie, în vârstă de 50 de ani. Stegerean suferea, de mai mult timp, de o boală incurabilă. Vestea morții a fost anunțată de familie, într-o postare pe Facebook. „(…) Mihai Stegerean s-a stins. De astăzi, Mihai rămâne doar o amintire… de fapt, multe. […] The post A murit cunoscutul producător de televiziune Mihai Stegerean appeared first on Buletin de București.
15:30
Viaductul de la Cernica a depășit cu un an termenul contractual și riscă să devină „muzeu” în lipsa nodului rutier de pe DN3 Pantelimon # Buletin de București
Șantierul celor 4,5 kilometri dintre Cernica și Autostrada Soarelui, cel mai scurt dar și cel mai complex segment al Autostrăzii de Centură a Bucureștiului, a intrat în ultima fază de execuție. Deși constructorul român a ridicat pilonii viaductului peste lac și finalizează structura metalica, lipsa de sincronizare cu lotul vecin, de la Nord, sau a […] The post Viaductul de la Cernica a depășit cu un an termenul contractual și riscă să devină „muzeu” în lipsa nodului rutier de pe DN3 Pantelimon appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Magistrala M8, luată în calcul de Ministerul Transporturilor: ar uni șase cartiere din București, ocolind centrul | Club Feroviar # Buletin de București
Magistrala M8 este discutată de Ministerul Transporturilor pentru a contribui la dezvoltarea rețelei de metrou în viitor. Proiectul ar crea o legătură circulară în partea de sud a Capitalei, unind șase cartiere, potrivit Club Feroviar. Răzvan Dobre, director în Ministerul Transporturilor, a explicat că noua Magistrală M8 ar închide actualul semi-inel format de M1 între […] The post Magistrala M8, luată în calcul de Ministerul Transporturilor: ar uni șase cartiere din București, ocolind centrul | Club Feroviar appeared first on Buletin de București.
11:50
Parada de 1 Decembrie a început oficial, la Arcul de Triumf. Program și evenimente de Ziua Națională a României # Buletin de București
Parada de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, are loc astăzi, la Arcul de Triumf, iar la aceasta participă peste 2.900 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor. La manifestări participă și 220 de mijloace tehnice, dintre care […] The post Parada de 1 Decembrie a început oficial, la Arcul de Triumf. Program și evenimente de Ziua Națională a României appeared first on Buletin de București.
11:10
Termonergetica anunță că doar 34 de blocuri nu au căldură pe 1 decembrie. Avariile ar urma sa fie remediate în cursul zilei # Buletin de București
Compania Termoenergetica a anunțat că doar 34 de blocuri din București nu au căldură luni, 1 decembrie 2025. Acestea sunt afectare de avarii ce ar urma să fie remediate în cursul acestei zile. Blocurile afectate de lipsa căldurii sunt din Sectoarele 2, 5 și 6, la ora publicării acestui articol. Doar 34 de blocuri nu […] The post Termonergetica anunță că doar 34 de blocuri nu au căldură pe 1 decembrie. Avariile ar urma sa fie remediate în cursul zilei appeared first on Buletin de București.
09:50
INTERVIU | Ciprian Ciucu, candidat PNL pentru Primăria Capitalei: „Nu propun un proiect major. Bucureștiului îi lipsește o cultură a mentenanței, a întreținerii” # Buletin de București
Ciprian Ciucu, candidat PNL pentru Primăria Capitalei, spune într-un interviu pentru Buletin de București că nu va propune un proiect major pentru cei trei ani care mai sunt din actualul mandat de primar general. „Nu este timp”. În schimb, promite soluții care să permită îngrijirea Bucureștiului, pe care o consideră neglijată în ultimii ani. Mai […] The post INTERVIU | Ciprian Ciucu, candidat PNL pentru Primăria Capitalei: „Nu propun un proiect major. Bucureștiului îi lipsește o cultură a mentenanței, a întreținerii” appeared first on Buletin de București.
09:00
ANALIZĂ | O cursă indecisă și „surprizele” din fragmentarea moștenirii lui Nicușor Dan: Unde migrează electoratul din 2024 la scrutinul de duminică? # Buletin de București
Dacă sondajele apărute în spațiul public în ultimele săptămâni au stârnit rumoare și mult patos politic, alimentând diverse teorii printre care „votul util”, ar fi bine să zăbovim asupra unui sondaj (disponibil integral aici) diferit de toate cele prezentate până acum, măcar pentru faptul că nu intră (aproape) deloc în discuția despre cifrele cu privire […] The post ANALIZĂ | O cursă indecisă și „surprizele” din fragmentarea moștenirii lui Nicușor Dan: Unde migrează electoratul din 2024 la scrutinul de duminică? appeared first on Buletin de București.
08:00
Mame și fiice în vizorul Securității. Expoziția „Dușmance ale poporului” ajunge la București # Buletin de București
Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) organizează, începând cu 4 decembrie 2025, o expoziție dedicată femeilor care au suferit condamnări politice în timpul regimului comunist. Proiectul, realizat în colaborare cu Fundația Academia Civică, documentează profilurile a zeci de victime, de la eleve și studente, până la femei din mediul rural care s-au opus colectivizării. […] The post Mame și fiice în vizorul Securității. Expoziția „Dușmance ale poporului” ajunge la București appeared first on Buletin de București.
05:10
COFFeEAST, festivalul cafelei, anunță o ediție specială de iarnă, în perioada 5 – 7 decembrie # Buletin de București
COFFeEAST 2025 Special X’MAS, un festival dedicat culturii cafelei din Europa de Est, organizează o ediție specială de iarnă între 5 și 7 decembrie 2025. Evenimentul va avea loc în Unirea Shopping Center din București. Potrivit organizatorilor, este vorba despre un festival-galerie desfășurat pe trei niveluri, fiecare având propriul concept. Festivalul COFFeEAST, între 5 și […] The post COFFeEAST, festivalul cafelei, anunță o ediție specială de iarnă, în perioada 5 – 7 decembrie appeared first on Buletin de București.
04:10
Patinoarul Caro IceLand își redeschide porțile pe 5 decembrie. Care sunt tarifele # Buletin de București
Patinoarul Caro IceLand își redeschide porțile pe 5 decembrie 2025, marcând începutul unui nou sezon de iarnă. Organizatorii au anunțat programul zilnic, dar și activitățile, care sunt potrivite pentru toaste vârstele. Există opțiuni de agrement atât pentru începători, cât și pentru cei pasionați de hochei. În afară de activitățile de la patinoar, vizitatorii au parte […] The post Patinoarul Caro IceLand își redeschide porțile pe 5 decembrie. Care sunt tarifele appeared first on Buletin de București.
30 noiembrie 2025
22:40
S-au aprins luminițele de Crăciun și în sectorul 5. Care sunt străzile decorate și până când vor rămâne aprinse # Buletin de București
Luminițele de Crăciun au fost aprinse și în Sectorul 5. Primăria a anunțat că anul acesta a extins numărul de străzi care sunt decorate de sărbătoare. Au fost montate ghirlande și figurine luminoase pe stâlpii de iluminat public și decorațiuni luminoase 2D și 3D în zonele pietonale, Arborii au fost decorați cu instalații LED cu […] The post S-au aprins luminițele de Crăciun și în sectorul 5. Care sunt străzile decorate și până când vor rămâne aprinse appeared first on Buletin de București.
17:30
Luminițele de Crăciun în Sectorul 4 se vor aprinde luni, 1 decembrie, în parcul Lumea Copiilor, unde este organizat și târgul de Crăciun din acest an. Au fost montate milioane de beculețe și aproximativ 5.000 de instalații și decorațiuni luminoase, pe bulevardele și intersecțiile din Sectorul 4. Se aprind luminițele de Crăciun în Sectorul 4 […] The post Când se aprind luminițele de Crăciun în Sectorul 4 appeared first on Buletin de București.
16:20
Doar 38,6% dintre bucureșteni știu sigur cu cine vor vota, cu o săptămână înainte de alegeri. Competiția pentru Primăria Capitalei este foarte strânsă # Buletin de București
Cursa pentru Primăria București este extrem de strânsă și incertă și va fi așa până la final, arată un sondaj realizat de Agenția de Rating Politic (ARP). Există destul de multă indecizie, inclusiv între cei care au o opțiune. La fel, între cei care spun că merg la vot, 13,5% sunt încă fără opțiune. Alegerile […] The post Doar 38,6% dintre bucureșteni știu sigur cu cine vor vota, cu o săptămână înainte de alegeri. Competiția pentru Primăria Capitalei este foarte strânsă appeared first on Buletin de București.
16:00
Cafeneaua BdB | „Spațiile abandonate funcționează ca niște camere de reflecție”. Cum arată Capitala prin detalii pe care oamenii le ratează # Buletin de București
Exploratorul urban Alex Iacob, cunoscut ca „Reptilianul”, e un om legat puternic de București, atent la (sub)straturile orașului, la fațade crăpate, la simboluri mici, ascunse în tencuială și în timp. Pseudonimul l-a ales acum 16 ani, ca un nume ușor de ținut minte pentru munca lui de „urbex”. Buletin de București a stat de vorbă […] The post Cafeneaua BdB | „Spațiile abandonate funcționează ca niște camere de reflecție”. Cum arată Capitala prin detalii pe care oamenii le ratează appeared first on Buletin de București.
13:20
Silent Day, la Târgul de Crăciun București, pe 3 decembrie. Evenimentul este dedicat copiilor cu dizabilități # Buletin de București
Miercuri, 3 decembrie 2025, va fi Silent Day în cadrul Târgului de Crăciun București, din Piața Constituției. Evenimentul are loc în intervalul orar 13:00 – 17:00 și va fi dedicat copiilor cu nevoi speciale, a anunțat Primăria Capitalei. În intervalul orar menționat, Târgul de Crăciun București va fi adaptat pentru copiii cu dizabilități senzoriale. Astfel, […] The post Silent Day, la Târgul de Crăciun București, pe 3 decembrie. Evenimentul este dedicat copiilor cu dizabilități appeared first on Buletin de București.
13:10
Bucureștiul alege. Cine merită votul tău? Interviurile Buletin de București cu candidații pentru Primăria Capitalei ar putea să îți ofere răspunsul # Buletin de București
Bucureștiul alege. Din nou, pe 7 decembrie. Dar cu cine? Toate sondajele de opinie arată o diferență foarte mică între principalii candidați. Între cel plasat pe primul loc (variază, în funcție de sondaj) și cel plasat pe locul al cincilea (de asemenea variază) sunt doar maxim 5 puncte procentuale. Asta înseamnă o diferență care poate […] The post Bucureștiul alege. Cine merită votul tău? Interviurile Buletin de București cu candidații pentru Primăria Capitalei ar putea să îți ofere răspunsul appeared first on Buletin de București.
11:40
Târgul Cadourilor de Crăciun și Antique Market III, la Romexpo, în perioada 4 – 7 decembrie # Buletin de București
În perioada 4 – 7 decembrie, la Romexpo au loc Târgul Cadourilor de Crăciun și Antique Market III, în Pavilionul C2. Vor avea loc evenimente ce reunesc artă, antichități și produse de sezon, iar vizitatorii vor descoperi obiecte cu valoare istorică, dar și contemporane. Timp de patru zile, vor fi mai mulți expozanți (anticari, galerii […] The post Târgul Cadourilor de Crăciun și Antique Market III, la Romexpo, în perioada 4 – 7 decembrie appeared first on Buletin de București.
10:10
Societatea de Transport București (STB SA) a anunțat că suplimentează vehiculele de 1 Decembrie, pe liniile care converg în zona de paradă. Măsura a fost luată pentru a asigura transportul spectatorilor la manifestațiile dedicate Zilei Naționale a României. De 1 Decembrie, STB suplimentează vehiculele Astfel, pe 1 decembrie, STB suplimentează parcul de vehicule care converg […] The post STB suplimentează vehiculele de 1 Decembrie, pe liniile din zona paradei appeared first on Buletin de București.
07:00
Spectacolul „Crăciunul Dirijorului cu Daniel Jinga” are loc la sala Palatului, pe 20 decembrie, de la ora 19:00. Evenimentul aduce o nouă interpretare a colindelor, în preajma sărbătorilor de iarnă. Un concert de sărbători în care colindele — de la cele vechi europene, cântate în puritatea lor originară, până la reinterpretările moderne cu orchestră și […] The post „Craciunul dirijorului cu Daniel Jinga”, la Sala Palatului appeared first on Buletin de București.
06:30
Câinii de la adăpostul ASPA Mihailesti au un loc nou de joacă. Amplasamentul a fost construit cu materiale donate de asociația suedeză Raise the Standards. Acesta este amplasat în zona noilor țarcuri de cazare, realizate la începutul acestui an. În aceste țarcuri sunt cazați aproximativ 300 de câini, iar în acest loc nou de joacă […] The post ASPA | Loc nou de joacă, la adăpostul de la Mihăilești appeared first on Buletin de București.
06:00
Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Unde întrerupe curentul electric Rețele Electrice Muntenia în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 2-8 decembrie. Întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în condiții bune. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, […] The post Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
05:30
Apa Nova | Zonele din București care rămân fără apă rece între 13-14 noiembrie # Buletin de București
Mai multe zone din București rămân fără apă rece între 2-4 decembrie. Furnizarea se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție, potrivit APA NOVA. Zonele din București care rămân fără apă rece Sector 1 – din data de 03.12.2025, ora 23:00 până în data de 04.12.2025, ora 06:00 Sector 2 3 decembrie în intervalul orar […] The post Apa Nova | Zonele din București care rămân fără apă rece între 13-14 noiembrie appeared first on Buletin de București.
