Un copil de doi ani, găsit lângă părinţii săi morți. „Încerca să se joace cu ei și nu înțelegea de ce nu se trezesc”
Adevarul.ro, 3 decembrie 2025 11:30
Un copil de doi ani a fost descoperit acoperit de sânge, lângă trupurile neînsufleţite ale părinților săi.
• • •
Scandal uriaș la IPJ Constanța: ofițer de poliție săltat de DNA după ce a fost prins în flagrant. Pentru ce a primit 5.000 de euro mită # Adevarul.ro
Un ofițer de poliție de la IPJ Constanța a fost arestat preventiv, după ce a fost prins în flagrant primind 5.000 de euro.
Fosta platformă Electroputere Craiova, scoasă la vânzare: 37 de hectare cu potențial turistic, în inima orașului # Adevarul.ro
Terenul de 37 ha al Electroputere Craiova, situat în partea central-estică a municipiului, va fi vândut, a anunțat miercuri firma de consultanță desemnată să finalizeze operațiunea, precizând că amplasamentul oferă o oportunitate de investiții pentru zona turistică.
NATO trasează linii roșii și dorește un loc la masa negocierilor. „Planul B” în cazul în care eforturile actuale de pace privind Ucraina eșuează # Adevarul.ro
Mai mulți diplomați ai statelor membre NATO afirmă că, deși aliații europeni sprijină inițiativele Statelor Unite privind oprirea războiului din Ucraina, există un scepticism tot mai accentuat cu privire la eficiența demersurilor diplomatice, în contextul în care Moscova își menține o poziție inflex
Întâlnirea planificată la Bruxelles între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și delegația americană compusă din trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele lui Trump, Jared Kushner, care s-a deplasat la Moscova pentru discuții cu partea rusă, a fost anulată, relatează Kyiv Post.
Secretarul american al apărării, primele explicații în Congres privind al doilea atac al SUA asupra unei nave suspecte de trafic de droguri în Caraibe # Adevarul.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a oferit marţi primele explicații privind o a doua lovitură a SUA asupra unei nave suspectate de trafic de droguri în Caraibe, în septembrie, susținând că a urmărit în timp real primul atac, dar că nu a asistat asupra atacului letal ulterior.
Cum ar putea arăta parada militară peste 5 ani. Generalul Bălăceanu: Nu este suficient ca populația să aprecieze spectacolul # Adevarul.ro
Parada militară de Ziua Națională a relevat, conform generalului (r) Virgil Bălăceanu, faptul că s-au făcut pași importanți în ceea ce privește înzestrarea forțelor armate. Cu toate acestea, mai sunt multe zone în care trebuie investit masiv, cum ar fi dronele și zona de rezerviști.
Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord pentru eliminarea importurilor de gaze rusești până în 2027 # Adevarul.ro
Consiliul European a anunțat miercuri, 3 decembrie, că a ajuns la un acord cu Parlamentul European pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până în 2027.
Încă un candidat se retrage din cursa electorală pentru Primăria Capitalei. Alegerile vor avea loc duminică, pe 7 decembrie.
Prăbușire pe piața cripto: Compania fiilor lui Trump pierde un miliard de dolari într-o singură zi # Adevarul.ro
American Bitcoin, compania de minat criptomonede susținută de Donald Trump Jr. și Eric Trump, a suferit o prăbușire bruscă la bursă.
Cinci spitale din București vor prelua pacienți din Prahova, din cauza crizei apei. Anunțul ministrului Sănătății # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri, 3 decembrie, că cinci spitale din București vor prelua pacienţi în cazul agravării situaţiei crizei apei din județul Prahova.
Sindicaliștii din Guvern amenință că vor bloca ședințele Executivului, dacă le vor fi diminuate salariile: „Funcționarul onest nu este dușmanul României” # Adevarul.ro
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a respins reforma administrației publice propusă de premierul Ilie Bolojan și a transmis un avertisment ferm.
Autoritățile au retras de la comercializare sute de kilograme de produse alimentare, după ce controalele efectuate au scos la iveală prezența unor larve parazitare și alte neconformități privind calitatea și etichetarea produselor.
Trump amenință cu bombardarea Venezuelei: „Știm unde locuiesc cei răi și vom începe foarte curând” # Adevarul.ro
Donald Trump a reluat amenințările la adresa Venezuelei, declarând că SUA se pregătesc „în curând” să execute bombardamente terestre.
Zelenski, reacție dură după discuțiile de la Kremlin: „Scopul Moscovei este slăbirea sancțiunilor” # Adevarul.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, avertizează că Rusia tratează discuțiile de pace ca pe un instrument politic, nu ca pe o cale reală de a opri războiul.
Care sunt cele 19 ţări noneuropene pentru care SUA suspendă toate cererile de imigrare # Adevarul.ro
Administraţia SUA a suspendat toate cererile de imigrare din 19 ţări noneuropene, considerate cu risc ridicat. Lista include unele dintre cele mai sărace şi mai instabile ţări din lume.
O avocată a ajutat dealerii să vândă droguri în închisori și să importe substanțe din Italia, Spania și Olanda. Rețea destructurată de DIICOT Cluj # Adevarul.ro
DIICOT a destructurat un grup care trafica droguri și introducea substanțe interzise în închisori. Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj, împreună cu polițiști și Europol, au efectuează miercuri, 3 decembrie, 33 de percheziții în Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, inclusiv în două penitenciare.
Un incendiu a cuprins miercuri, 3 decembrie, un uscător de cereale din Enisala, județul Tulcea. Potrivit autorităților, erau stocate circa 10 tone de cereale.
România - Ungaria (miercuri, ora 19:00), la Campionatul Mondial feminin de handbal. Fotbalul a expediat meciul pe posturile secundare # Adevarul.ro
Posturile comerciale care transmit partida, Digi și Prima, au ales să difuzeze meciul de fotbal Farul - Dinamo pe canalul principal.
Ce să mănânci și să bei înainte și după vaccinul antigripal pentru a evita efectele secundare, potrivit medicilor # Adevarul.ro
Vaccinarea antigripală anuală rămâne unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru prevenirea gripei și a complicațiilor acesteia, însă mulți români se tem de efectele secundare, precum febra ușoară, durerile musculare sau amețelile.
Un accident rutier în care au fost implicate cinci autovehicule a avut loc marți seară pe Calea Văcărești din sectorul 4 al Capitalei.
Propagandista Margarita Simonian, șocată de condițiile din spitalele rusești. Aceasta urmează un tratament împotriva cancerului # Adevarul.ro
Margarita Simonian, redactor-șef al televiziunii de stat Russia Today, a mărturisit că a fost neplăcut surprinsă de condițiile din spitalele rusești.
Momentul în care un tânăr de 19 ani este sfâșiat de o leoaică după ce a intrat în țarcul ei. „Visa să devină dresor” # Adevarul.ro
Un tânăr de 19 ani a murit duminică, după ce a intrat în țarcul unei leoaice la Grădina Zoologică Arruda Camara din Joao Pessoa, Brazilia.
Sondaj telefonic în ziua alegerilor pentru București: rezultatele estimative vor fi publicate la ora 21.00 # Adevarul.ro
INSCOP Research, în parteneriat cu informat.ro, va realiza pe 7 decembrie un sondaj telefonic în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. Rezultatele estimative vor fi publicate la ora 21.00.
Un ou Fabergé, vândut la o licitaţie cu un preț colosal. Bijuteria a aparținut familiei imperiale ruse # Adevarul.ro
Un ou Fabergé din cristal împodobit cu diamante, care a aparținut cândva familiei imperiale ruse, Romanov, s-a vândut la Londra pentru suma record de 22,9 milioane de lire sterline.
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri” # Adevarul.ro
Rusia a transmis clar că nu va face niciun compromis pe trei puncte centrale în discuțiile privind un posibil acord de pace cu Ucraina.
Situație de urgență în Prahova și Dâmbovița: Apa din rezervele de stat ajunge la populație, pentru a asigura condițiile minime de trai în localitățile afectate # Adevarul.ro
Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis scoaterea apei din rezervele de stat pentru a sprijini localitățile din Prahova și Dâmbovița afectate de întreruperea alimentării cu apă potabilă, după ce lucrările la barajul Paltinu și fenomenele hidrologice au compromis calitatea apei brute.
Locuitorii unui mic sat cu nume amuzant, invitați să meargă gratuit la Viena pentru a evalua dacă orașul e plictisitor după sărbători # Adevarul.ro
Toți locuitorii micuțului sat scoțian Dull, cunoscut pentru numele său amuzant care înseamnă „plictisitor”, au fost invitați să călătorească gratuit la Viena în ianuarie 2026, pentru a evolua dacă celebrul oraș rămâne lipsit de viață după sărbători.
Înotul românesc mai scoate un campion: Denis Popescu, calificat în finala probei de 50 m fluture la Europenele în bazin scurt # Adevarul.ro
Natația românească are resurse și în afara campionului olimpic și mondial David Popovici (21 de ani).
Elon Musk avertizează că AI poate „înnebuni” dacă este forțată să creadă informații false: „Va ajunge la concluzii greșite” # Adevarul.ro
Miliardarul Elon Musk a avertizat că inteligența artificială (AI) poate deveni periculoasă dacă nu este ghidată „de adevăr, frumusețe și curiozitate”, subliniind că tehnologia riscă să absoarbă informații false și să genereze concluzii eronate.
Liderul Superligii s-a prăbușit în Cupa României la fotbal. Costel Gâlcă a pus tunurile pe elevii săi # Adevarul.ro
Rapid rămâne cu cele trei punccte câștigate în prima etapă din faza grupelor
Kremlinul infirmă un posibil armistițiu de Anul Nou pe frontul din Ucraina. Peskov: „Până acum nu a fost discutat” # Adevarul.ro
Kremlinul nu a discutat până în prezent posibilitatea unui armistițiu temporar pe frontul din Ucraina cu ocazia sărbătorilor de Anul Nou, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov.
Atenționarea unui politolog: „Legionarismul nu a însemnat eroism”. Sugestia pentru președintele Nicușor Dan # Adevarul.ro
Politologul Vladimir Tismăneanu, unul dintre cei mai importanți intelectuali români contemporani care au studiat regimul comunist, reamintește că nu trebuie să confundăm, mai ales în zilele de astăzi, legionarismul cu eroismul și face referire la decorarea veteranului Ion Vasile Banu.
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a distrus experiența exotică # Adevarul.ro
Ceea ce trebuia să fie o escapadă idilică într-un paradis tropical s-a transformat într-un coșmar urban pentru Claudia Tavani, expertă italiană în turism. Turiști zgomotoși, plaje murdare și lipsa infrastructurii adecvate au făcut ca experiența în Bocas del Toro să fie departe de așteptările create.
Prognoza meteo pentru 3 decembrie: vreme mohorâtă în mare parte din țară, cu ploi slabe, burniță și ceață locală # Adevarul.ro
Meteorologii anunță pentru miercuri, 3 decembrie, o vreme capricioasă. Ploile slabe și burnița vor afecta mai ales regiunile extracarpatice, iar dimineața și noaptea se vor semnala condiții de ceață locală.
Mercenari din toată lumea luptă pentru Rusia. Numărul lor ar putea depăși unele armate europene # Adevarul.ro
Rusia și-a extins în ultimii ani rețeaua de recrutare internațională într-un ritm alert, încercând să compenseze pierderile grele ale armatei sale pe frontul din Ucraina.
Ilie Bolojan, vizită oficială la Viena: România și Austria discută despre energie accesibilă, securitate energetică și proiecte comune # Adevarul.ro
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, efectuează în perioada 3–4 decembrie o vizită oficială la Viena, la invitația omologului austriac, cancelarul Christian Stocker.
Situație desprinsă din telenovele în apartamentul lui Aurică Beldeanu. A divorțat de soție, dar trăiesc împreună: „Îmi spală, îmi calcă!” # Adevarul.ro
Aurică Beldeanu, fost component al „Craiovei Maxima”, are vârsta de 74 de ani.
Prințesa inimilor: Aiko, tânăra care a cucerit Japonia și ar putea deveni împărăteasă, reaprinde dezbaterea asupra legii de succesiune # Adevarul.ro
Prințesa Aiko, fiica unică a Împăratului Naruhito și a Împărătesei Masako, a cucerit inimile japonezilor și a devenit simbolul unei monarhii aflate în criză. La 24 de ani, Aiko participă activ la îndatoririle oficiale și se implică în proiecte sociale, dar legea actuală îi interzice accesul la tron.
Disperare în Olt. Fermierii care au rămas și fără animale și fără despăgubiri vor să intre în greva foamei în fața ANSVSA # Adevarul.ro
Șapte fermieri din Olt cărora autoritățile le-au ucis peste 3.000 de oi și capre, ca acțiune într-un focar de variolă, se pregătesc de greva foamei. De peste trei luni așteaptă să primească despăgubiri. Între timp au trimis sesizări inclusiv către DNA.
Furtună de zăpadă puternică în nord-estul SUA: școli închise, drumuri blocate și sute de zboruri întârziate # Adevarul.ro
O furtună puternică de zăpadă a paralizat nord-estul Statelor Unite. Drumurile au devenit impracticabile, sute de zboruri au fost întârziate, iar școlile s-au închis, pe fondul unor ninsori care au depășit pe alocuri 30 de centimetri.
Cosmonaut rus retras din echipajul Crew-12 al SpaceX pe fondul unor suspiciuni privind scurgerea de date # Adevarul.ro
Cosmonautul rus Oleg Artemiev a fost retras din misiunea SpaceX Crew-12 către Stația Spațială Internațională, programată pentru 15 februarie 2026, în urma unor suspiciuni privind o posibilă încălcare a regulamentelor americane privind exportul de tehnologii sensibile.
Planul de pace propus de SUA pentru Ucraina riscă să provoace tensiuni serioase în interiorul NATO — Analiză WSJ # Adevarul.ro
Eforturile administrației Trump de a pune capăt războiului din Ucraina alimentează noi îngrijorări legate de viitorul NATO.
Cum schimbăm România dominată de neîncredere? „Am început să facem politică digitală, dar nu știm să-l ascultăm pe celălalt” # Adevarul.ro
Nu există acel sat idilic românesc în care relațiile dintre comunitate erau bazate pe încredere și ajutor, spune antropologul Radu Umbreș. Neîncrederea față de celălalt are efecte și în societatea românească de azi care a descoperit politica pe TikTok, dar nu are o tradiție democratică a dezbaterii.
Avertismentul medicilor: infecțiile cu ciuperci devin rezistente la antifungice. „Ne vom trezi curând că nu vom mai avea soluții" # Adevarul.ro
O infecție frecvent întâlnită la nivel global, candidoza, prezintă o creștere alarmantă a rezistenței la medicamentele antifungice, atrag atenția oamenii de știință. Specialiștii au constatat că un număr tot mai mare de tulpini nu mai răspund la fluconazol.
Povestea surorilor care pun România pe harta mondială a baletului: „Faptul că este cineva din familia ta lângă tine este ceva ce nu se poate înlocui cu nimic" # Adevarul.ro
Au simțit chemare dansului din copilărie și au transformat pasiunea în vocație. Surorile Alice și Marina Minoiu au dansat pe scenele mari ale lumii, iar acum vor aduce împreună în fața spectatorilor români un stil unic în balet, prin Gala Internațională ,,Balanchine's Legacy".
Pașii pentru a ne construi stima de sine. Ce poți face azi pentru tine. „Este o arhitectură interioară fragilă, întreținută prin obiceiuri mici" # Adevarul.ro
Într-o perioadă în care piața dezvoltării personale vuiește de rețete rapide, stima de sine continuă să fie prezentată ca un dar care ți se dezvăluie peste noapte, ca o epifanie accesibilă oricui, spune psihoterapeutul Laura Găvan.
Concerte în aer liber. Dansuri provocatoare în public. Tinerii din Iran conduc o schimbare socială dramatică: „Avem o generație tânără neînfricată” # Adevarul.ro
Tinerii din Iran au dat startul unor schimbări dramatice ale normelor sociale în ultimele luni. „Avem o tânără generație neînfricată care încalcă tabuurile”, spune unul dintre ei.
De ce nu votează tinerii: „Modul de comunicare nu reflectă problemele cu care se confruntă". Cum ar putea fi convinși # Adevarul.ro
În București se apropie încă o rundă de alegeri importante pentru viața cetățenilor. Mulți se întreabă câți dintre tineri vor vota să își aleagă primarul general. La ultimele alegeri, cele prezidențiale, prezența tinerilor s-a menținut scăzută.
Ucrainenii au doborât o Shahed înarmată cu o rachetă aer-aer cu ajutorul dronei interceptoare Sting # Adevarul.ro
Producătorul dronelor interceptoare Sting a anunțat luni că aceste vehicule fără pilot au reușit să doboare o dronă rusească înarmată cu o rachetă aer-aer, o configurație neobișnuită care semnalează o nouă tactică pe câmpul de luptă, relatează Business Insider.
