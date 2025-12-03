Cum schimbăm România dominată de neîncredere? „Am început să facem politică digitală, dar nu știm să-l ascultăm pe celălalt”

22:00

Secretarul de stat Pavel Niţulescu din Ministerul Energiei a declarat marţi, la Ploieşti, că energia pe care o producea centrala de la Brazi, oprită din cauza crizei apei de la Paltinu, va fi suplimentată din alte surse, urmând să fie pornite centrala de la Paroşeni şi încă un grup la CEO Oltenia.