Spaniolii s-au convins de transferul lui Louis Munteanu la Lyon: Concluzie fermă

15:30

Vânzările globale de arme au crescut la niveluri fără precedent, cele mai mari 100 de companii de armament și servicii militare din lume generând venituri de 679 de miliarde de dolari în 2024. Cheltuielile pentru apărare în UE au crescut semnificativ anul trecut, pe măsură ce amenințările globale se intensifică, aproape dublându-se în ultimii cinci … The post Vânzările globale de arme au atins niveluri record, Europa se înarmează până în dinți din cauza Rusiei. Ce face România appeared first on spotmedia.ro.