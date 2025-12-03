Guvernul trimite apă potabilă din rezerva de stat în zonele afectate de criza de la Paltinu
SportMedia, 3 decembrie 2025 12:00
Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat o nouă măsură pentru a gestiona criza apei potabile care afectează 13 localități din Prahova și Dâmbovița. Autoritățile vor scoate cantități suplimentare de apă din rezervele de stat, urmând ca livrarea și distribuirea acestora să fie asigurată de Administrația Națională a Rezervelor de Stat, împreună cu Inspectoratul
Guvernul trimite apă potabilă din rezerva de stat în zonele afectate de criza de la Paltinu
Javier Zanetti, convins că Inter a dat lovitura cu Cristi Chivu: „Merită să aibă mult succes"
Cristian Chivu 'merită să aibă mult succes', a declarat Javier Zanetti, vicepreședintele clubului Inter Milano, care a fost coechipier cu tehnicianul român la formația lombardă, informează site-ul Football Italia. 'Da, îl cunosc foarte bine pe Cristian. Ca și coechipier și prieten, a fost o persoană specială și inteligentă. Abordarea sa la Inter nu mă surprinde.
Vladimir Putin a folosit un amestec de farmec, tergiversări calculate și amenințări directe pentru a le arăta trimișilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner care este poziția Rusiei în ceea ce privește pacea cu Ucraina. Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, și Kushner, ginerele președintelui american, s-au bucurat marți de o plimbare prin Moscova
Presa din Spania scrie despre interesul lui Olympique Lyon pentru Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj. Spaniolii „traduc" interesul lui Lyon pentru Louis Munteanu ca pe un mod al francezilor de a pune presiune pe Real Madrid în ceea ce privește împrumutul brazilianului Endrick. În presa internațională se discută deja de ceva
Europa ajunge la un acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze rusești până în 2027
Consiliul European a anunţat miercuri că a ajuns la un acord cu Parlamentul European pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până în 2027, ca parte a eforturilor de a pune capăt dependenţei de energia rusă. Acordul va include o interdicţie treptată şi obligatorie din punct de vedere legal în ceea ce
O grupare de traficanți introducea droguri în penitenciare cu ajutorul unei avocate. Percheziții în România și Italia
Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, 33 de percheziții în județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, inclusiv în două penitenciare, pentru destructurarea unei vaste rețele de traficanți care introducea droguri în închisori cu ajutorul unei avocate. Acuzațiile aduse membrilor rețelei sunt de trafic internațional de droguri, efectuare de operațiuni cu produse care au efecte psihoactive, spălare a
Deutsche Welle și Radio France International au semnat la București un memorandum de cooperare, punând bazele unui "scut informațional" și unor proiecte jurnalistice comune pentru România și Republica Moldova. DW și RFI se mută într-un birou comun în România. Conducerile celor două instituții media publice din Germania și Franța au semnat, la sediul din București
Macron face lobby pentru Ucraina la aliatul lui Putin: Contăm pe China să facă presiuni asupra Rusiei
Preşedintele francez Emmanuel Macron va ajunge, miercuri, la Beijing, unde se aşteaptă să exercite presiuni asupra omologului său chinez Xi Jinping pentru a ajuta la asigurarea unui armistiţiu în Ucraina şi pentru a discuta relaţiile comerciale, transmite Kyiv Post. Macron, aflat la a patra vizită de stat în China de la preluarea mandatului în 2017,
FCSB i-a găsit dublură lui Risto Radunovic (33 de ani), fundașul stânga al echipei. Risto Radunovic e „sub observație" la FCSB, după ce ultimele prestații ale sale au nemulțumit conducerea, iar muntenegreanului i se caută concurență. Potrivit Fanatik, Kevin Ciubotaru (21 de ani) de la Hermannstadt este pe lista de transferuri a FCSB. Jucătorul convocat
Genoa a făcut un anunț despre viitorul lui Nicolae Stanciu (32 de ani), căpitanul naționalei României. Prin vocea lui Răzvan Raț, oficial al clubului italian, Genoa a făcut un anunț important despre viitorul lui Stanciu. Presa din Italia a anunțat că există șanse ca Stanciu să plece de la Genoa în 2026, iar Raț a
Denis Alibec (34 de ani) nu mai are viitor la FCSB, iar în 2026 va pleca de la echipa „roș-albastră". Alibec nu a dat randamentul așteptat la FCSB, iar contextul actual duce spre o despărțire celor două părți la începutul lui 2026. Prin vocea lui Victor Angelescu, unul dintre patroni, Rapid a vorbit despre un
Ancheta pentru fraudă care riscă să arunce UE în cea mai gravă criză din ultimele decenii
Ursula von der Leyen se află în fața celei mai mari provocări la adresa credibilității UE din ultimele decenii, odată cu ancheta de fraudă care lovește doi dintre cei mai importanți oficiali de la Bruxelles și care riscă să declanșeze o criză amplă. La un an după ce a început cel de-al doilea său mandat
Alegerea unui rod pod poate părea la prima vedere simplă: un cadru metalic pe care sprijini lansetele. Dar, dacă privești mai atent, fiecare detaliu contează, stabilitatea, numărul de posturi, reglajele fine sau materialul din care e realizat. În funcție de stilul de pescuit pe care îl practici, rod pod-ul potrivit transformă întreaga experiență de pe
Primăria Municipiului București, prin CREART, anunță deschiderea târgului de Crăciun „Bucharest Opera Christmas Market", pe 6 decembrie, pe esplanada Operei Naționale București. Acesta va completa evenimentele organizate de Municipalitate, care transformă Bucureștiul în Capitala Sărbătorilor de Iarnă, până pe 28 decembrie 2025. Organizat de Primăria Capitalei prin CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție
Mirosul neplăcut persistă uneori chiar și după periajul riguros, iar mulți ajung să creadă că problema ține doar de igienă. În realitate, respirația urât mirositoare poate fi un simptom mult mai complex, cu rădăcini în sănătatea orală, digestivă, hormonală sau chiar emoțională. Corpul transmite semnale, iar cavitatea orală este una dintre primele zone unde se
„Un risc major pentru civilizație": Elon Musk explică cele trei condiții pentru ca inteligența artificială să nu scape de sub control
Elon Musk a reluat avertismentele privind riscurile inteligenţei artificiale şi a prezentat trei principii pe care le consideră vitale pentru ca tehnologia să evolueze într-o direcţie benefică. Miliardarul, CEO al Tesla, SpaceX, xAI, X şi The Boring Company, a vorbit în cadrul unui podcast găzduit de omul de afaceri indian Nikhil Kamath, citat de CNBC.
Întâlnirea de aproape cinci ore dintre Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff, la care a participat și Jared Kushner, nu a reușit să producă un progres privind teritoriile ocupate din Ucraina, relatează AFP. Kremlinul a admis, prin vocea consilierului Iuri Ușakov, că „nu a fost încă aleasă nicio soluție de compromis", chiar dacă „anumite
Trump lungește lista țărilor „blestemate": Au inundat națiunea noastră cu criminali și lipitori. Nu-i vrem
Administrația Trump se pregătește să lărgească lista țărilor ai căror cetățeni nu vor mai avea voie să intre în Statele Unite în urma atacului de săptămâna trecută de la Washington, au relatat marți mai multe media americane, notează AFP. Secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, a afirmat luni seară pe X că i-a recomandat președintelui
Știm multe despre T. rex, dar nu totul. De pildă putea înota? Noi descoperiri sugerează ca da. Deși e greu să ne imaginăm cu reușea să facă asta cu brațele sale minuscule, arheologii au descoperit urme care par a fi făcute de ghearele unui dinozaur biped, precum T. rex, care ar fi zgâriat sedimentele în timp ce înota.
Tulburările de alimentație cresc riscul mai multor boli și la 5 sau 10 ani distanță – studiu
Un nou studiu arată că persoanele diagnosticate cu tulburări de alimentație continuă să prezinte riscuri crescute pentru mai multe boli grave chiar şi după cinci sau zece ani. Cercetarea, realizată în Marea Britanie pe peste jumătate de milion de oameni, unii cu un astfel de diagnostic, alții fără, a arătat că riscurile rămân semnificativ mai
Andrei Țăranu: Marele eșec și marea trădare vin de la elitele culturale – Interviu video
Profesorul de științe politice a explicat, într-o discuție cu spotmedia.ro, faptul că țara noastră stă îngrozitor la capitolul cultura politică, acest lucru explicând apetitul scăzut din partea populației pentru democrație și stat de drept. Deficiența majoră în ceea ce privește cultura politică reprezintă un efect al crizei din educație, provocată în principal de relativizarea nevoii
Criza apei în Prahova și Dâmbovița: Ministerul Mediului acuză instituțiile locale că au ascuns riscurile. Apele Române estimează probleme pentru încă șase luni
Veștile nu sunt tocmai bune pentru cei peste 100.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa rămași de câteva zile fără apă potabilă. Deși autoritățile anunță că furnizarea apei bune pentru consum s-ar putea relua săptămâna viitoare, Administraţia Naţională „Apele Române" avertizează că situaţia tehnică a barajului Paltinu, cel de la care au pornit problemele,
Germania, „în cea mai profundă criză postbelică". Industria pierde zeci de mii de locuri de muncă
Economia germană traversează „cea mai profundă criză" de după război, avertizează Federația Industriilor Germane (BDI), care acuză Guvernul condus de Friedrich Merz că nu reacționează în fața unui declin industrial prelungit. Producția industrială va scădea în 2025 pentru al patrulea an consecutiv, iar BDI spune că situația nu mai este un accident conjunctural, ci un
Horoscop zilnic pentru 3 decembrie 2025.
Norvegia lucrează la unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură subacvatică: tunelul rutier Rogfast – 27 de kilometri săpați în adâncurile mării, până la aproape 400
Bolojan, în turneu diplomatic: Se întâlnește cu Viktor Orban și apoi cu liderii Austriei # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan pleacă în vizită oficială la Viena, unde va avea întrevederi cu cancelarul austriac Christian Stocker și mai mulți membri ai cabinetului acestuia, în contextul intensificării dialogului bilateral și al eforturilor României de aderare la OCDE. Înainte de sosirea în Austria, Bolojan va face o oprire la Budapesta, pentru o discuție cu premierul … The post Bolojan, în turneu diplomatic: Se întâlnește cu Viktor Orban și apoi cu liderii Austriei appeared first on spotmedia.ro.
SpotMedia.ro vă prezintă rezultatele înregistrate marți în meciurile din etapa a doua a grupelor Cupei României. Grupa A CSC Dumbrăvița – CSM Slatina 2-1 Marcatori: Curescu (min. 74 – pen.), Popa (90+3) / Stan (min. 47) FC Argeș – Rapid 2-1 Marcatori: Moldoveanu ’39, ’52 / Petrila ’21 Grupa C Csikszereda – Oțelul Galați 1-2 … The post Cupa României: Rezultatele de marți appeared first on spotmedia.ro.
Statul pornește centrala pe cărbune de la Paroșeni pentru a acoperi lipsa energiei produsă la Brazi # SportMedia
Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cassian Pavel Nițulescu, a anunțat marți, la Ploiești, că oprirea centralei electrice de la Brazi – cauzată de criza apei din barajul Paltinu – nu afectează funcționarea sistemului energetic, energia pierdută fiind deja suplimentată din alte surse stabile. „Din punctul de vedere al sistemului energetic naţional, suntem stabili, avem … The post Statul pornește centrala pe cărbune de la Paroșeni pentru a acoperi lipsa energiei produsă la Brazi appeared first on spotmedia.ro.
Patru persoane, anchetate în Italia după moartea muncitorului român prins sub dărâmăturile Torre dei Conti # SportMedia
Procurorii din Roma au deschis o anchetă penală și au pus sub acuzare patru persoane în cazul prăbușirii parțiale a turnului medieval Torre dei Conti, din Roma. Incidentul s-a produs pe 3 noiembrie și soldat cu moartea muncitorului român Octav Stroici. Bărbatul de 66 de ani a fost prins sub dărâmături timp de 11 ore … The post Patru persoane, anchetate în Italia după moartea muncitorului român prins sub dărâmăturile Torre dei Conti appeared first on spotmedia.ro.
Senatul blochează inițiativa de limitare a prețului apei la 3 lei în gări și aeroporturi # SportMedia
Senatul a respins, marți, proiectul depus de mai mulți parlamentari USR care propunea plafonarea la 3 lei a prețului apei potabile îmbuteliate vândute în spații unde consumatorii nu au alternative reale – precum aeroporturi, gări, metrou sau benzinării. Inițiativa, care stabilea un preț unic pentru recipientele de 500 ml, a fost respinsă cu 79 de … The post Senatul blochează inițiativa de limitare a prețului apei la 3 lei în gări și aeroporturi appeared first on spotmedia.ro.
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan # SportMedia
Adrian Pleșca, cunoscut în lumea artistică drept Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit marți. Artistul, care avea 64 de ani, a murit la Spitalul Pantelimon, după ce ar fi suferit un AVC, afirmă surse medicale. În urmă cu două luni, artistul a fost acuzat că ar fi hărțuit o tânără … The post A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan appeared first on spotmedia.ro.
Control asupra lobby-ului: parlamentarii trebuie să anunțe toate întâlnirile cu terți cu 48 de ore înainte # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a promulgat o lege care impune transparență totală asupra întâlnirilor dintre parlamentari și terți. Toate întrevederile vor trebui raportate în Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), măsură pe care șeful statului o descrie drept „un pas decisiv” în alinierea României la standardele OCDE și în creșterea integrității procesului legislativ. „Am promulgat recent … The post Control asupra lobby-ului: parlamentarii trebuie să anunțe toate întâlnirile cu terți cu 48 de ore înainte appeared first on spotmedia.ro.
Anchetă penală după comemorarea legionară de la Tâncăbești. Procurorii investighează manifestarea în memoria lui Zelea Codreanu # SportMedia
Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a deschis o anchetă penală in rem după comemorarea de la Tâncăbești, unde zeci de persoane au marcat, pe 30 noiembrie, moartea lui Corneliu Zelea Codreanu, fondatorul Mișcării Legionare. Procurorii s-au sesizat din oficiu în legătură cu posibila încălcare a OUG 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter … The post Anchetă penală după comemorarea legionară de la Tâncăbești. Procurorii investighează manifestarea în memoria lui Zelea Codreanu appeared first on spotmedia.ro.
Un nou mecanism pentru scăderea prețurilor la alimente: plafonarea adaosului comercial ar fi activată doar când inflația trece de 5% # SportMedia
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, propune un nou mecanism prin care statul ar putea interveni pentru temperarea scumpirilor la alimente: plafonarea adaosului comercial doar în perioadele în care inflația depășește pragul de 5%. Sub acest nivel, măsura nu ar fi activată. Barbu a explicat la Antena 3 că propunerea vine în contextul în care și alte … The post Un nou mecanism pentru scăderea prețurilor la alimente: plafonarea adaosului comercial ar fi activată doar când inflația trece de 5% appeared first on spotmedia.ro.
Conducerea clubului CFR Cluj a făcut public motivul pentru care Louis Munteanu este într-o criză fără precedent. Președintele Iuliu Mureșan spune că atacantul este profund afectat de zvonurile privind un transfer în străinătate. Din acest motiv, Louis Munteanu a dat doar 1 gol în cele 12 meciuri din acest sezon de Superliga, după ce stagiunea … The post Cauza crizei în care se află Louis Munteanu, făcută publică appeared first on spotmedia.ro.
Criza apei din Prahova și Dâmbovița oprește centrala Brazi, care asigură 10% din energia electrică produsă în țară # SportMedia
Centrala electrică de la Brazi, din judeţul Prahova, care asigură aproximativ 10% din energia electrică produsă în ţară, a fost oprită, marţi, din cauza lipsei alimentării cu apă. Oprirea centralei are loc pe fondul crizei apei, cauzată de creşterea turbidităţii în barajul Paltinu, care asigura furnizarea apei către platforma industrială. Centrala electrică de la Brazi, … The post Criza apei din Prahova și Dâmbovița oprește centrala Brazi, care asigură 10% din energia electrică produsă în țară appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a oficializat primul transfer al iernii și anunță că nu se oprește aici. Campioana României l-a adus pe André Duarte, dar are și alte ținte. Cei de la FCSB ar putea să mai aducă încă un fundaș central, dar și jucători pe alte poziții. FCSB mai caută un fundaș stânga, un mijlocaș central de … The post FCSB, de neoprit pe piața transferurilor: Anunțul roș-albaștrilor appeared first on spotmedia.ro.
Percheziții la Bruxelles: Suspiciuni de fraudă cu fonduri europene la pregătirea viitorilor diplomați. UPDATE Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută # SportMedia
Autorităţile belgiene au reţinut marţi trei suspecţi şi au efectuat o descindere la Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) şi la Colegiul Europei, în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă legată de pregătirea, finanţată din fonduri europene, a viitorilor diplomaţi. Percheziţiile – efectuate la cererea Parchetului European (EPPO) condus de Laura Codruţa Kovei – … The post Percheziții la Bruxelles: Suspiciuni de fraudă cu fonduri europene la pregătirea viitorilor diplomați. UPDATE Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută appeared first on spotmedia.ro.
TAS a anulat excluderea totală a schiorilor ruși și belaruși de la Jocurile Olimpice ce de iarnă # SportMedia
Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anulat marți excluderea totală a schiorilor ruși și belaruși din competițiile internaționale, deschizând calea pentru participarea lor sub drapel neutru la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina din 2026, ce vor avea loc între 6 și 22 februarie, informează AFP. Dacă ‘îndeplinesc criteriile’ stabilite de Comitetul Internațional Olimpic (CIO) pentru … The post TAS a anulat excluderea totală a schiorilor ruși și belaruși de la Jocurile Olimpice ce de iarnă appeared first on spotmedia.ro.
Corul Madrigal în Spania-succes internațional cu peste 4.000 de spectatori și vizibilitate media record # SportMedia
Pe 30 noiembrie 2025, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, a încheiat turneul internațional „Madrigal în Spania” – o amplă misiune de diplomație culturală și de conectare prin artă a României cu Regatul Spaniei. Turneul Corului Madrigal în cifre: peste 4.000 de spectatori, 5 zile, 3 orașe, 5 evenimente, … The post Corul Madrigal în Spania-succes internațional cu peste 4.000 de spectatori și vizibilitate media record appeared first on spotmedia.ro.
Măcelarii, la mare căutare în țară și peste hotare înainte de sărbători. Salariile pot ajunge și la 3.000 de euro în România # SportMedia
În multe carmangerii și abatoare a început cea mai aglomerată perioadă din an, dar piața muncii duce lipsă de măcelari iscusiți. La noi, cei cu experiență pot câștiga și două mii de euro pe lună. Și în străinătate sunt căutați specialiștii. Însă acolo salariile ajung, în medie, la trei mii de euro, potrivit unei platforme … The post Măcelarii, la mare căutare în țară și peste hotare înainte de sărbători. Salariile pot ajunge și la 3.000 de euro în România appeared first on spotmedia.ro.
Calitate fără compromis: luxul adevărat al lenjeriilor de pat din damasc și bumbac egiptean # SportMedia
Dormitorul este sanctuarul personal, iar textilele pe care le alegem joacă un rol esențial nu doar în estetică, ci și în calitatea somnului nostru. Pentru cei care transformă odihna într-un ritual, calitatea superioară a fibrelor și a modului în care sunt țesute acestea este de neînlocuit. Două dintre cele mai prestigioase alegeri în acest domeniu … The post Calitate fără compromis: luxul adevărat al lenjeriilor de pat din damasc și bumbac egiptean appeared first on spotmedia.ro.
Cum îți transformi pasiunea pentru irigații într-o afacere profitabilă în doar 7 săptămâni. Școala de Irigații, programul care îi formează pe instalatorii profesioniști ai generației noi # SportMedia
Piața sistemelor de irigații din România a crescut masiv în ultimii ani. Tot mai mulți proprietari își modernizează curțile, iar firmele de peisagistică sunt depășite de cererea pentru lucrări corecte, eficiente și durabile. În același timp, numărul instalatorilor cu pregătire reală rămâne redus. Aici intervine Scoala de irigatii, proiect creat de Irigarden și gândit special … The post Cum îți transformi pasiunea pentru irigații într-o afacere profitabilă în doar 7 săptămâni. Școala de Irigații, programul care îi formează pe instalatorii profesioniști ai generației noi appeared first on spotmedia.ro.
Alegerea scaunelor potrivite pentru o insulă ridică mereu întrebarea dacă există o metodă simplă și sigură care să evite greșelile costisitoare. Spațiul pare ușor de mobilat, dar detaliile fac diferența. În primele decizii poate apărea confuzie, iar în această etapă mulți caută inspirație sau surse de achiziție, precum ImportatorScaune.ro. O selecție corectă influențează confortul, estetica … The post Cum alegi scaune potrivite pentru locuințele cu insulă în bucătărie appeared first on spotmedia.ro.
Imaginează-ți un Revelion diferit, în care ceasul bate ultimele secunde ale anului pe malul Dunării, iar cerul se aprinde cu un spectacol de artificii care îți taie respirația. Budapesta, orașul luminilor și al clădirilor istorice, te invită să trăiești o experiență de neuitat pentru vacanțe ieftine revelion 2025-2026. Cu pachete atent planificate de Hello Holidays, … The post Budapesta de Revelion 2025-2026 – vacanță de neuitat în inima Europei appeared first on spotmedia.ro.
Atacantul franco-ivorian Desire Doue (Paris Saint-Germain) a primit luni, la Torino, trofeul Golden Boy 2025, acordat de ziarul italian Tuttosport celui mai bun fotbalist Under-21 și în palmaresul căruia îi succede spaniolului Lamine Yamal (FC Barcelona), laureatul de anul trecut, scrie EFE. Doue, în vârstă de 20 de ani, a acumulat 450 de puncte din … The post A fost desemnat cel mai bun fotbalist tânăr din lume appeared first on spotmedia.ro.
Slovenia a înscris în Constituție dreptul tuturor cetățenilor de a plăti în numerar, după ce digitalizarea rapidă a tranzacțiilor financiare a stârnit temeri cu privire la dispariția banilor cash din viața de zi cu zi. Amendamentul constituțional corespunzător, care consacră dreptul de a utiliza bancnote și monede în toate tranzacțiile bancare și juridice, a fost … The post Slovenia înscrie în Constituție dreptul cetățenilor de a plăti în numerar appeared first on spotmedia.ro.
Vânzările globale de arme au atins niveluri record, Europa se înarmează până în dinți din cauza Rusiei. Ce face România # SportMedia
Vânzările globale de arme au crescut la niveluri fără precedent, cele mai mari 100 de companii de armament și servicii militare din lume generând venituri de 679 de miliarde de dolari în 2024. Cheltuielile pentru apărare în UE au crescut semnificativ anul trecut, pe măsură ce amenințările globale se intensifică, aproape dublându-se în ultimii cinci … The post Vânzările globale de arme au atins niveluri record, Europa se înarmează până în dinți din cauza Rusiei. Ce face România appeared first on spotmedia.ro.
Fostul senator Marius Isăilă, trimis în judecată de DNA după ce ar fi promis intervenții la ministrul Apărării # SportMedia
Fostul senator Marius Ovidiu Isăilă a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, după ce ar fi promis intervenții la fostul ministru al Apărării Ionuț Moșteanu în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată și compania națională Romtehnica. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Direcției … The post Fostul senator Marius Isăilă, trimis în judecată de DNA după ce ar fi promis intervenții la ministrul Apărării appeared first on spotmedia.ro.
