Explozie neurmată de incendiu la o locuinţă din Râmnicu Sărat. O persoană a ajuns la spital
News.ro, 3 decembrie 2025 12:00
O explozie neurmată de incendiu s-a produs, miercuri, într-o locuinţă din municipiul Râmnicu Sărat. La faţa locului au intervenit rapid două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, precum şi o ambulanţă SMURD. Un bărbat de 74 de ani care a suferit arsuri la faţă a fost transportat la spital.
Acum 5 minute
12:20
O puternică erupţie solară ar putea oferi un spectacol de aurore boreale începând de miercuri seara # News.ro
O erupţie solară majoră care a avut loc duminică ar putea ilumina cerul nocturn al anumitor regiuni din emisfera nordică în zilele următoare, cel mai probabil în noaptea de miercuri spre joi, cu posibile aurore boreale, relatează Le Figaro.
Acum 15 minute
12:10
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca, 25 de ani de la înfiinţarea UPU - A primit 460.000 de pacienţi, capacitatea fiind permanent mărită / Doar în ultimii zece ani, investiţii de 17 milioane de lei, din fondurile Consiliului Judeţean # News.ro
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca, unitate sanitară aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, a marcat împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea Unităţii de Primire a Urgenţelor Pediatrice (UPU). Unitatea a primit 460.000 de cazuri de la înfiinţare, capacitatea fiind permanent mărită.
12:10
Israelul a anunţat miercuri că, în urma examinării medico-legale, s-a ajuns la concluzia că rămăşiţele umane care i-au fost predate cu o zi înainte de Hamas nu sunt ale unuia dintre cei doi ostatici încă aflaţi în Fâşia Gaza, relatează AFP şi Reuters.
12:10
Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger şi Village People vor cânta la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale # News.ro
FIFA a anunţat că Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger şi Village People vor cânta la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale, vineri, la Washington.
Acum 30 minute
12:00
Acum o oră
11:50
Ministrul Muncii anunţă că beneficiarii declaraţi eligibili în cadrul Programului FIV şi care au semnat contractele de finanţare vor primi voucherele în cont până la finalul anului / Deja se pregăteşte programul pentru anul viitor # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă, miercuri, că beneficiarii declaraţi eligibili în cadrul Programului FIV şi care au semnat contractele de finanţare vor primi voucherele în cont până la finalul anului.
11:50
Rugby: România şi-a aflat adversarele de la Cupa Mondială, în Grupa B. Printre acestea, deţinătoarea trofeului / Duel de foc în Grupa A # News.ro
Reprezentativa de rugby a României şi-a aflat miercuri adversarele de la Cupa Mondială din 2027, competiţie la care urmează să evolueze în grupa B.
11:50
Suspectul afgan în cazul atacului de la Washington asupra a doi militari din Garda Naţională a pledat „nevinovat” # News.ro
Presupusul autor al atentatului de săptămâna trecută de la Washington, care a vizat a doi militari din Garda Naţională, dintre care unul a decedat, a pledat marţi nevinovat la acuzaţiile aduse, inclusiv cea de omor, relatează AFP.
11:50
Timiş: Un bărbat de 39 de ani a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri de mare risc/ La locuinţa sa au fost găsite 23 de pungi cu peste 11 kilograme de drog 4-CMC şi 29 de plicuri cu substanţe cristaline şi vegetale # News.ro
Un bărbat de 39 de ani a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, fiind acuzat că ar fi procurat şi deţinut diferite cantităţi de substanţe cristaline din categoria drogurilor de mare risc, pe care intenţiona să le vândă unor consumatori din judeţul Timiş. La locuinţa sa, poliţiştii au găsit 23 de pungi cu peste 11 kilograme de drog de mare risc 4-CMC şi 29 de plicuri cu substanţe cristaline şi vegetale.
11:50
Un teren de 37 de hectare al fostei platforme Electroputere din Craiova este scos la vânzare de compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox. Terenul ar putea depăşi 65 milioane euro # News.ro
Compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox anunţă că a fost desemnată consultantul exclusiv pentru vânzarea terenului de 37 de hectare al fostei platforme Electroputere, situată în partea central-estică a municipiului Craiova. Potrivit specialiştilor consultaţi de News.ro, terenul ar putea depăşi 65 de milioane euro.
11:30
Eugen Teodorovici se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Daniel Băluţă - FOTO, VIDEO # News.ro
Eugen Teodorovici se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea candidatului PSD Daniel Băluţă, el fiind al doilea candidat care face un astfel de gest, după Vlad Gheorghe, care s-a retras pentru a-l susţine pe liberalul Ciprian Ciucu.Candidaturile au rămas definitive din data de 23 noiembrie, astfel că, în pofida deciziei de retragere, numele lui Teodorovici se va regăsi pe buletinele de vot.
11:30
Botoşani: Maşină care a refuzat să oprească la semnalul, urmărită până în judeţul Suceava, unde s-a răsturnat / Şoferul a reuşit să fugă, dar pasagerul a fost prins / În autoturism se aflau ţigări de contrabandă # News.ro
O maşină care a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor din Botoşani a fost urmărită de aceştia până într-o localitate din judeţul Suceava, unde autoturismul s-a răsturnat. Şoferul a reuşit să fugă, dar poliţiştii au reuşit prinderea pasagerului, un bărbat de 43 de ani din Suceava, care a fost reţinut pentru 24 de ore. În maşină au fost găsite ţigări de contrabandă.
11:30
Israelul deschide punctul de trecere de la Rafah pentru ca locuitorii din Gaza să plece în Egipt # News.ro
Punctul de trecere de la Rafah se va deschide în următoarele zile pentru a permite locuitorilor din Gaza să treacă în Egipt, a anunţat miercuri COGAT, braţul militar israelian care supraveghează fluxurile de ajutoare, informează AFP şi Reuters.
11:30
Drumul expres Satu Mare – Baia Mare primeşte aviz favorabil pentru studiul de fezabilitate, de la Consiliul Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice din cadrul Ministerului Dezvoltării # News.ro
Drumul Expres Satu Mare – Baia Mare este cu un pas mai aproape de realizare, anunţă Consiliul Judeţean Satu Mare, după ce Consiliul Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice din cadrul Ministerului Dezvoltării a emis aviz favorabil pentru studiul de fezabilitate al investiţiei.
Acum 2 ore
11:20
REGINA MARIA dă startul Adventului Sănătăţii: o lună întreagă de beneficii medicale şi prevenţie accesibilă # News.ro
Pentru al treilea an consecutiv, Reţeaua de sănătate REGINA MARIA lansează Calendarul Advent promoţional în aplicaţia Regina Maria - Contul Meu, o iniţiativă care a devenit deja tradiţie şi un motiv în plus pentru pacienţi să îşi pună sănătatea pe primul loc.
11:20
Europarlamentarul USR Vlad Voiculescu acuză PNL şi pe Ciprian Ciucu, într-un clip filmat la Cotroceni în care mai apar Nicuşor Dan şi Cătălin Drulă, că nu au votat suspendarea PUZ-urilor/ Ciucu: Minte cu premeditare! Să îţi fie ruşine, Vlad Voiculescu! # News.ro
Europarlamentarul Vlad Voiculescu afirmă, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook şi filmat în Palatul Cotroceni, de Ziua Naţională, în care apare alături de preşedintele Nicuşor Dan şi de candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, discutând despre problemele urbanistice ale Capitalei, că PNL nu a votat supendarea PUZ-urilor, „inclusiv sub conducerea lui Ciprian Ciucu, şeful PNL Bucureşti”. Într-un mesaj postat tot pe Facebook, candidatul PNL Ciprian Ciucu respinge acuzaţiile lui Voiculescu şi spune că acesta „minte cu neruşinare şi cu premeditare”.
11:20
Eugen Teodorovici se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Daniel Băluţă # News.ro
Eugen Teodorovici se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea candidatului PSD Daniel Băluţă, el fiind al doilea candidat care face un astfel de gest, după Vlad Gheorghe, care s-a retras pentru a-l susţine pe liberalul Ciprian Ciucu.Candidaturile au rămas definitive din data de 23 noiembrie, astfel că, în pofida deciziei de retragere, numele lui Teodorovici se va regăsi pe buletinele de vot.
11:20
Bucureşti - O femeie, fiica şi ginerele său, cercetaţi pentru delapidare / Ar fi luat bani de la 9 asociaţii de proprietari pe care le reprezentau, fără să plătească reparaţiile sau utilităţile # News.ro
O femeie de 57 de ani, dar şi fiica şi ginerele ei, sunt cercetaţi pentru delapidare în formă continuată, fiind suspectaţi că ar fi sustras din conturile a 9 asociaţii de proprietari pe care le reprezentau, fără să plătească reparaţiile sau utilităţile. La un moment dat, oamenii au rămas fără apă din cauză că nu au plătit facturile.
11:00
Preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung a declarat miercuri că datorează scuze Coreei de Nord pentru ordinul dat de predecesorul său de a trimite drone şi fluturaşi de propagandă peste graniţă, relatează AFP.
11:00
Haaland a devenit cel mai rapid jucător care a marcat 100 de goluri în Premier League. "Sunt mândru, sunt fericit. Nu mă descurc rău!" # News.ro
Erling Haaland, de la Manchester City, a devenit cel mai rapid jucător care a atins pragul de 100 de goluri marcate în Premier League, cu un şut puternic cu stângul în minutul 17 al unei victorii spectaculoase cu 5-4 în deplasare cu Fulham, marţi.
10:50
Poliţist din Constanţa, arestat pentru luare de mită / Ar fi făcut un control pe linie de mediu la o societate şi nu a aplicat amenzi / A fost prins în flagrant când primea de la reprezentantul societăţii 25.000 de lei # News.ro
Un poliţist din Constanţa a fost arestat preventiv sub acuzaţia de luare de mită, el fiind cercetat într-un dosar instrumentat de DNA. Poliţistul a făcut un control pe linie de mediu la o societate şi nu a aplicat amenzi. Ulterior, a cerut de la reprezentanţii societăţii bani şi a fost prins în flagrant când primea 25.000 de lei.
10:50
Daniel David, la ceremonia de premiere a olimpicilor internaţionali: Avem şi foarte multe umbre în sistem / Ar fi important să deveniţi repere şi pentru celelalte zone din sistem / Tendinţa de a învăţa mai bine, generalizată în sistemul de educaţie # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat, miercuri, la ceremonia de premiere a elevilor şi profesorilor care au obţinut rezultate la olimpiadele internaţionale că sunt şi foarte multe umbre în sistem şi că ar fi important ca ei să devină repere pentru celelalte zone din sistem. David a explicat că asta nu înseamnă că ne aşteptăm ca toată lumea să devină olimpic, ci ca tendinţa de a învăţa mai bine să fie mai generalizată în sistemul de educaţie.
10:50
Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) organizează miercuri o dezbatere naţională despre situaţia actuală a programelor HIV în România, în parteneriat cu Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, HIV Outcomes Romania, Centrul Român HIV/SIDA, Academia Europeană de HIV/SIDA si Institutul de Antropologie Francisc I. Rainer al Academiei Romane.
10:30
O lucrare de Goya primită de Nicolae Ceauşescu de la Regele Spaniei, în licitaţie la Bucureşti # News.ro
O gravură realizată de pictorul spaniol Francisco Goya, „Logodnă - Capriciul nr. 57”, primită de Nicolae Ceauşescu din partea regelui Spaniei, Juan Carlos I de Bourbon, în jurul anilor 1979-80, va fi scoasă la vânzare cu un preţ de pornire de 8.000 de euro, în 5 decembrie.
Acum 4 ore
10:20
Ţigări în valoare de 6,7 milioane de lei, descoperite într-un camion în apropiere de Vama Nădlac # News.ro
Poliţiştii de frontieră au depistat, într-un camion condus de un cetăţean român şi care era parcat în apropiere de Vama Nădlac, aproape peste 280.000 de pachete de ţigări fără timbru, în valoare de 6,7 milioane de lei.
10:10
Tabăra Trump obţine o victorie modestă într-un bastion republican din Tennessee, un semnal de alarmă pentru alegerile de anul viitor # News.ro
Republicanii au câştigat marţi alegerile legislative parţiale din Tennessee, dar cu un avantaj mult mai mic decât cel obţinut de Donald Trump în această circumscripţie în 2024, trimiţând noi semnale de alarmă pentru majoritatea prezidenţială cu mai puţin de un an înainte de alegerile de la jumătatea mandatului prezidenţial în care miza este păstrarea controlului în Congres, relatează AFP.
09:50
Percheziţii la reţea de traficanţi de droguri care introducea stupefiante în penitenciare şi urmărea reducerea pedepselor unor persoane, prin formularea de denunţuri false / Au loc descinderi şi în Italia / Este vizată şi o avocată # News.ro
Poliţiştii şi procurorii fac, miercuri, 33 de percheziţii în judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Mureş, inclusiv în două penitenciare, într-un dosar care vizează trafic internaţional de droguri şi alte infracţiuni. Simultan au loc trei descinderi în Italia. Gruparea ar fi introdus droguri în ţară din străinătate şi facilita introducerea lor în penitenciare. De asemenea, urmărea să obţină pedepese reduse pentru persoane cercetate în dosare de trafic de droguri, formulând denunţuri false. În dosar este vizată şi o avocată.
09:50
INS: În luna octombrie, preţurile producţiei industriale pe total au crescut cu 8%, comparativ cu luna octombrie 2024 # News.ro
Preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 8% în luna octombrie 2025, comparativ cu luna octombrie 2024, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
09:50
Expoziţie dedicată practicii străvechi a colindatului - 12 feciori în ceată, cu 12 costume arhaice din 12 sate, vor fi prezenţi la Palatul Dacia-România # News.ro
O ceată de 12 feciori de la Colegiul Naţional „Radu Negru”, unde a învăţat preşedintele Nicuşor Dan, va fi prezentă la expoziţia „Colindătorii” de la Art Safari, proiect dedicat unei practici străvechi înscrisă în Lista Patrimoniului Imaterial al Umanităţii UNESCO.
09:40
09:30
UPDATE - Europa ajunge la un acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze ruseşti până în 2027 # News.ro
Consiliul European a anunţat miercuri că a ajuns la un acord cu Parlamentul European pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până în 2027, ca parte a eforturilor de a pune capăt dependenţei de energia rusă.
09:20
Grupul Editorial Trei la Gaudeamus - „Zsömle s-a dus”, roman semnat de câştigătorul premiului Nobel László Krasznahorkai, lansat vineri # News.ro
Grupul Editorial Trei aduce cititorilor săi la ediţia din această iarnă a Târgului de Carte Gaudeamus (3-7 decembrie) zeci de titluri noi, peste 1000 de volume cu reducere de 30%, dar şi cărţi la preţ special.
09:20
FC Argeş anunţă că a obţinut serviciile fotbalistului Xian Emmers, acesta semnând un contract valabil pe un an şi jumătate. Pentru FC Argeş este primul transfer al perioadei de mercato ce va începe la 1 ianuarie 2026.
09:10
Vladimir Putin a folosit un amestec de farmec, tergiversări calculate şi ameninţări directe pentru a le arăta trimişilor americani Steve Witkoff şi Jared Kushner poziţia exactă a Rusiei în ceea ce priveşte pacea cu Ucraina, scrie POLITICO.
09:00
Janiva Magness, superstar al blues-ului american, în premieră în România la Braşov Jazz & Blues Festival 2026 # News.ro
Janiva Magness, câştigătoare a şapte Blues Music Awards din 26 de nominalizări şi nominalizată la Grammy într-o carieră jalonată de nenumărate concerte memorabile şi 17 albume, cel mai recent, „Back For Me”, apărut chiar anul acesta, va concerta în prima zi a Braşov Jazz & Blues Festival, care va avea loc între 14 şi 16 august.
09:00
Accident cu cinci maşini în Capitală – Un şofer de 20 de ani a intrat într-o maşină, pe care a proiectat-o în alte trei vehicule / Femeia care conducea maşina lovită iniţial a fost rănită / Unul dintre şoferi - 0,11 mg/l alcool pur în aerul expirat # News.ro
Un tânăr de 20 de ani a provocat un accident în Bucureşti, intrând într-o maşină care circula în faţa sa pe care a proiectat-o în alte trei vehicule, unul dintre ele staţionat. Femeia care conducea maşina lovită iniţial a fost rănită. Testarea a arătat 0,11 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru unul dintre şoferii implicaţi.
09:00
Elevii şi profesorii care au obţinut rezultate la olimpiadele internaţionale, premiaţi de Ministerul Educaţiei - 157 de elevi au obţinut 206 de medalii, premii şi menţiuni la 35 de concursuri / Bugetul pentru premii, aproape 4,5 milioane de lei # News.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării premiază miercuri, elevii şi profesorii care au obţinut rezultate la olimpiadele internaţionale. Aceştia vor primi bani, cea mai mare sumă urmând a fi acordată elevilor cu punctajul maxim. Aceştia vor primi câte 20.000 de lei. În total, vor fi premiaţi 157 de elevi şi 179 de profesori de la instituţii de învăţământ de stat sau private, care au obţinut 206 de medalii, premii şi menţiuni la 35 de concursuri.
08:50
Europa ajunge la un acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze ruseşti până în 2027 # News.ro
Consiliul European a anunţat miercuri că a ajuns la un acord cu Parlamentul European pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până în 2027, ca parte a eforturilor de a pune capăt dependenţei de energia rusă.
08:50
Serena Williams spune că nu va reveni în circuitul WTA, deşi a reintrat în programul de testare antidoping # News.ro
Serena Williams a reintrat în programul de testare antidoping din tenis, dar campioana cu 23 de titluri de Grand Slam a negat marţi că această mişcare ar avea vreo legătură cu revenirea ei în sportul pe care l-a dominat timp de aproape două decenii, relatează Reuters.
08:40
Bucharest Opera Christmas Market - Concerte, recitaluri şi spectacole de muzică clasică, pe esplanada Operei Naţionale din 6 decembrie # News.ro
Târgul de Crăciun „Bucharest Opera Christmas Market” se deschide în 6 decembrie pe esplanada Operei Naţionale Bucureşti. Acesta va completa evenimentele organizate de Municipalitate, care transformă Bucureştiul în Capitala Sărbătorilor de Iarnă, până la 28 decembrie.
Acum 6 ore
08:20
Elon Musk apără vizele H-1B şi critică tarifele vamale ale lui Donald Trump: ”Distorsionează pieţele” # News.ro
CEO-ul Tesla, Elon Musk, a declarat într-un podcast, alături de antreprenorul indian Nikhil Kamath, că Statele Unite au beneficiat masiv de talentul venit din India, adăugând însă că programul de vize H-1B a fost uneori abuzat de unele companii, relatează CNBC.
08:20
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat o nouă decizie pentru genstionarea situaţiei generate de lipsa apei potabile în 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa / Va fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat # News.ro
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat o nouă decizie pentru genstionarea situaţiei generate de lipsa apei potabile în 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, urmând a fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat. Transportul apei va fi realizat de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
08:00
Un ou Fabergé rar atinge suma record de 22,9 milioane de lire sterline la o licitaţie din Londra # News.ro
Un ou Fabergé din cristal împodobit cu diamante, care a aparţinut cândva familiei imperiale ruse, s-a vândut la Londra pentru suma record de 22,9 milioane de lire sterline, transmite BBC.
07:50
Administraţia Trump a anunţat că a suspendat toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea cărţilor verzi şi a cetăţeniei americane, depuse de imigranţi din 19 ţări non-europene, invocând motive de securitate naţională şi siguranţă publică, transmite Reuters.
07:20
Hegseth afirmă că nu a văzut supravieţuitori după prima lovitură asupra navei cu droguri şi susţine decizia de a lovi din nou # News.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat, marţi, că a urmărit în timp real prima lovitură americană din septembrie asupra unei nave suspectate de trafic de droguri, dar că nu a văzut supravieţuitori în apă şi nici a doua lovitură letală, pe care a descris-o ca fiind efectuată în ”ceaţa războiului”, transmite Reuters.
07:20
SmartThings Find, serviciul Samsung de localizare a smartphone-urilor şi a altor obiecte, va putea fi folosit şi pentru găsirea bagajelor de avion pierdute.
07:10
Pompierii intervin, miercuri dimineaţă, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un uscător de floarea soarelui, în care se află zece tone de cereale.
07:10
Exxon negociază cu Irakul preluarea participaţiei Lukoil în uriaşul zăcământ West Qurna 2, susţin surse # News.ro
Exxon Mobil a abordat Ministerul Petrolului din Irak pentru a-şi exprima interesul de a cumpăra participaţia majoritară deţinută de compania rusă Lukoil în gigantul zăcământ West Qurna 2, au declarat pentru Reuters cinci oficiali irakieni cu acces direct la discuţii, citaţi de Reuters.
07:00
Naţionala de rugby a României îşi află adversarele de la Cupa Mondială din 2027. Tragerea la sorţi are loc la Sydney # News.ro
Naţionala de rugby a României îşi va afla, miercuri, adversarele de la Cupa Mondială care va fi găzduită de Australia, în 2027. Tragerea la sorţi are loc la Sydney, de la ora 11.00.
06:50
Elon Musk a enumerat cele trei ingrediente esenţiale pentru un viitor pozitiv al inteligenţei artificiale # News.ro
Elon Musk a reluat avertismentele privind riscurile inteligenţei artificiale şi a prezentat trei principii pe care le consideră vitale pentru ca tehnologia să evolueze într-o direcţie benefică. Miliardarul, CEO al Tesla, SpaceX, xAI, X şi The Boring Company, a vorbit în cadrul unui podcast găzduit de omul de afaceri indian Nikhil Kamath, citat de CNBC.
