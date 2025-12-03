Explozie neurmată de incendiu la o locuinţă din Râmnicu Sărat. O persoană a ajuns la spital

10:50

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat, miercuri, la ceremonia de premiere a elevilor şi profesorilor care au obţinut rezultate la olimpiadele internaţionale că sunt şi foarte multe umbre în sistem şi că ar fi important ca ei să devină repere pentru celelalte zone din sistem. David a explicat că asta nu înseamnă că ne aşteptăm ca toată lumea să devină olimpic, ci ca tendinţa de a învăţa mai bine să fie mai generalizată în sistemul de educaţie.