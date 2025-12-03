Europa ajunge la un acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze ruseşti până în 2027
News.ro, 3 decembrie 2025 08:50
Consiliul European a anunţat miercuri că a ajuns la un acord cu Parlamentul European pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până în 2027, ca parte a eforturilor de a pune capăt dependenţei de energia rusă.
Acum 10 minute
09:10
Vladimir Putin a folosit un amestec de farmec, tergiversări calculate şi ameninţări directe pentru a le arăta trimişilor americani Steve Witkoff şi Jared Kushner poziţia exactă a Rusiei în ceea ce priveşte pacea cu Ucraina, scrie POLITICO.
Acum 30 minute
09:00
Janiva Magness, superstar al blues-ului american, în premieră în România la Braşov Jazz & Blues Festival 2026 # News.ro
Janiva Magness, câştigătoare a şapte Blues Music Awards din 26 de nominalizări şi nominalizată la Grammy într-o carieră jalonată de nenumărate concerte memorabile şi 17 albume, cel mai recent, „Back For Me”, apărut chiar anul acesta, va concerta în prima zi a Braşov Jazz & Blues Festival, care va avea loc între 14 şi 16 august.
09:00
Accident cu cinci maşini în Capitală – Un şofer de 20 de ani a intrat într-o maşină, pe care a proiectat-o în alte trei vehicule / Femeia care conducea maşina lovită iniţial a fost rănită / Unul dintre şoferi - 0,11 mg/l alcool pur în aerul expirat # News.ro
Un tânăr de 20 de ani a provocat un accident în Bucureşti, intrând într-o maşină care circula în faţa sa pe care a proiectat-o în alte trei vehicule, unul dintre ele staţionat. Femeia care conducea maşina lovită iniţial a fost rănită. Testarea a arătat 0,11 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru unul dintre şoferii implicaţi.
09:00
Elevii şi profesorii care au obţinut rezultate la olimpiadele internaţionale, premiaţi de Ministerul Educaţiei - 157 de elevi au obţinut 206 de medalii, premii şi menţiuni la 35 de concursuri / Bugetul pentru premii, aproape 4,5 milioane de lei # News.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării premiază miercuri, elevii şi profesorii care au obţinut rezultate la olimpiadele internaţionale. Aceştia vor primi bani, cea mai mare sumă urmând a fi acordată elevilor cu punctajul maxim. Aceştia vor primi câte 20.000 de lei. În total, vor fi premiaţi 157 de elevi şi 179 de profesori de la instituţii de învăţământ de stat sau private, care au obţinut 206 de medalii, premii şi menţiuni la 35 de concursuri.
08:50
08:50
Serena Williams spune că nu va reveni în circuitul WTA, deşi a reintrat în programul de testare antidoping # News.ro
Serena Williams a reintrat în programul de testare antidoping din tenis, dar campioana cu 23 de titluri de Grand Slam a negat marţi că această mişcare ar avea vreo legătură cu revenirea ei în sportul pe care l-a dominat timp de aproape două decenii, relatează Reuters.
Acum o oră
08:40
Bucharest Opera Christmas Market - Concerte, recitaluri şi spectacole de muzică clasică, pe esplanada Operei Naţionale din 6 decembrie # News.ro
Târgul de Crăciun „Bucharest Opera Christmas Market” se deschide în 6 decembrie pe esplanada Operei Naţionale Bucureşti. Acesta va completa evenimentele organizate de Municipalitate, care transformă Bucureştiul în Capitala Sărbătorilor de Iarnă, până la 28 decembrie.
08:20
Elon Musk apără vizele H-1B şi critică tarifele vamale ale lui Donald Trump: ”Distorsionează pieţele” # News.ro
CEO-ul Tesla, Elon Musk, a declarat într-un podcast, alături de antreprenorul indian Nikhil Kamath, că Statele Unite au beneficiat masiv de talentul venit din India, adăugând însă că programul de vize H-1B a fost uneori abuzat de unele companii, relatează CNBC.
08:20
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat o nouă decizie pentru genstionarea situaţiei generate de lipsa apei potabile în 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa / Va fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat # News.ro
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat o nouă decizie pentru genstionarea situaţiei generate de lipsa apei potabile în 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, urmând a fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat. Transportul apei va fi realizat de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
Acum 2 ore
08:00
Un ou Fabergé rar atinge suma record de 22,9 milioane de lire sterline la o licitaţie din Londra # News.ro
Un ou Fabergé din cristal împodobit cu diamante, care a aparţinut cândva familiei imperiale ruse, s-a vândut la Londra pentru suma record de 22,9 milioane de lire sterline, transmite BBC.
07:50
Administraţia Trump a anunţat că a suspendat toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea cărţilor verzi şi a cetăţeniei americane, depuse de imigranţi din 19 ţări non-europene, invocând motive de securitate naţională şi siguranţă publică, transmite Reuters.
07:20
Hegseth afirmă că nu a văzut supravieţuitori după prima lovitură asupra navei cu droguri şi susţine decizia de a lovi din nou # News.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat, marţi, că a urmărit în timp real prima lovitură americană din septembrie asupra unei nave suspectate de trafic de droguri, dar că nu a văzut supravieţuitori în apă şi nici a doua lovitură letală, pe care a descris-o ca fiind efectuată în ”ceaţa războiului”, transmite Reuters.
07:20
SmartThings Find, serviciul Samsung de localizare a smartphone-urilor şi a altor obiecte, va putea fi folosit şi pentru găsirea bagajelor de avion pierdute.
Acum 4 ore
07:10
Pompierii intervin, miercuri dimineaţă, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un uscător de floarea soarelui, în care se află zece tone de cereale.
07:10
Exxon negociază cu Irakul preluarea participaţiei Lukoil în uriaşul zăcământ West Qurna 2, susţin surse # News.ro
Exxon Mobil a abordat Ministerul Petrolului din Irak pentru a-şi exprima interesul de a cumpăra participaţia majoritară deţinută de compania rusă Lukoil în gigantul zăcământ West Qurna 2, au declarat pentru Reuters cinci oficiali irakieni cu acces direct la discuţii, citaţi de Reuters.
07:00
Naţionala de rugby a României îşi află adversarele de la Cupa Mondială din 2027. Tragerea la sorţi are loc la Sydney # News.ro
Naţionala de rugby a României îşi va afla, miercuri, adversarele de la Cupa Mondială care va fi găzduită de Australia, în 2027. Tragerea la sorţi are loc la Sydney, de la ora 11.00.
06:50
Elon Musk a enumerat cele trei ingrediente esenţiale pentru un viitor pozitiv al inteligenţei artificiale # News.ro
Elon Musk a reluat avertismentele privind riscurile inteligenţei artificiale şi a prezentat trei principii pe care le consideră vitale pentru ca tehnologia să evolueze într-o direcţie benefică. Miliardarul, CEO al Tesla, SpaceX, xAI, X şi The Boring Company, a vorbit în cadrul unui podcast găzduit de omul de afaceri indian Nikhil Kamath, citat de CNBC.
06:50
Preşedintele francez Emmanuel Macron va ajunge, miercuri, la Beijing, unde se aşteaptă să exercite presiuni asupra omologului său chinez Xi Jinping pentru a ajuta la asigurarea unui armistiţiu în Ucraina şi pentru a discuta relaţiile comerciale, transmite Kyiv Post.
06:40
Amazon va folosi tehnologie Nvidia în cipurile sale AI şi lansează servere noi pentru antrenarea modelelor # News.ro
Amazon Web Services (AWS) a anunţat marţi că va integra tehnologia cheie NVLink Fusion de la Nvidia în generaţiile viitoare ale cipului său de inteligenţă artificială Trainium4, parte a unei strategii de consolidare a ofertei pentru clienţii mari din domeniul AI, transmite Reuters.
06:30
Sabrina Carpenter condamnă utilizarea ”malefică” a muzicii sale într-un videoclip al Casei Albe - VIDEO # News.ro
Cântăreaţa pop americană Sabrina Carpenter a dezaprobat, marţi, utilizarea uneia dintre melodiile sale într-un videoclip distribuit de Casa Albă pe reţelele de socializare, descriind clipul care prezintă raidurile autorităţilor de imigrare ca fiind ”malefic şi dezgustător”, transmite AFP.
06:10
Malaezia anunţă reluarea căutărilor avionului MH370, la mai bine de un deceniu de la dispariţie # News.ro
Căutările avionului MH370 al companiei Malaysia Airlines vor fi reluate la sfârşitul lunii decembrie, a anunţat miercuri Ministerul Transporturilor din Malaezia, la mai bine de un deceniu de la dispariţia avionului, transmite AFP.
06:10
Acţiunile Bayer au crescut marţi cu 12% după sprijinul administraţiei Trump pentru limitarea proceselor Roundup; bursele europene au închis în urcare # News.ro
Bursele europene au închis marţi uşor pe plus, după o sesiune ezitantă, care a urmat declinului abrupt din prima zi a lunii decembrie, relatează CNBC.
06:00
Premierul Ilie Bolojan, în vizită oficială la Viena/ El va fi primit de cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, şi se va întâlni, la Budapesta, cu premierul ungar, Viktor Orban # News.ro
Premierul Ilie Bolojan face, miercuri şi joi, o vizită oficială la Viena, în Austria, unde va fi primit de cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker. Bolojan va discuta cu acesta şi despre îmbunătăţirea interconectării în sectorul energiei electrice între statele din regiune, se va întâlni cu mai mulţi miniştri şi va participa la o recepţie de Ziua Naţională a României. Anterior, Bolojan se va întâlni, la Budapesta, cu premierul ungar, Viktor Orban.
05:30
Michael şi Susan Dell donează 6,25 miliarde de dolari pentru finanţarea ”conturilor Trump” destinate a 25 de milioane de copii americani # News.ro
Michael şi Susan Dell au anunţat marţi o donaţie de 6,25 miliarde de dolari pentru finanţarea unor conturi de investiţii dedicate aproximativ 25 de milioane de copii din Statele Unite. Potrivit organizaţiei nonprofit Invest America, parteneră a familiei Dell, este cea mai mare sumă donată vreodată pentru bunăstarea copiilor americani, transmite CNBC.
Acum 6 ore
05:10
Laboratorul francez de inteligenţă artificială Mistral lansează noi modele AI pentru a ţine pasul cu OpenAI şi Google # News.ro
Startupul francez Mistral a anunţat marţi o nouă suită de modele de inteligenţă artificială, într-o perioadă în care laboratoarele din întreaga lume accelerează competiţia pentru a rămâne în fruntea cercetării şi a-şi consolida liniile comerciale, transmite CNBC.
Acum 8 ore
01:20
UPDATE-Putin, Witkoff şi Kushner nu ajung la un ”compromis” cu privire la teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina, după o întâlnire de cinci ore la Kremlin, anunţă Uşakov. Dmitriev cataloghează întâlnirea drept ”pozitivă” # News.ro
Reuniunea dintre emisarul american Steve Witkoff şi preşedinele rus Vladimir Putin, care a durat cinci ore, marţi, la Kremlin, a fost catalogată drept ”productivă” de către emisarul rus în probleme economice internaţionale Kirill Dmitriev, relatează AFP.
Acum 12 ore
00:50
Emisarul preşedintelui rus Vladimir Putin în pronleme economice internaţionale Kirill Dmitriev a salutat, în declaraţii de presă după eveniment, negocieri ”productive”, la Kremlin, cu reprezentanţi americani, iar emisarul american Steve Witkoff a sosit miercuri la Ambasada Statelor Unite la Moscova după întâlnirea cu liderul de Kremlin, potrivit agenţiei oficiale ruse de presă Tass.
00:30
Emisarul preşedintelui rus Vladimir Putin în pronleme economice internaţionale Kirill Dmitriev a salutat, în declaraţii de presă după eveniment, negocieri ”productive”, la Kremlin, cu reprezentanţi americani, iar emisarul american Steve Witkoff a sosit miercuri la Ambasada Statelor Unite la Moscova după întâlnirea cu liderul de Kremlin, potrivit agenţiei oficiale ruse de presă Tass.
00:20
Emisarul preşedintelui rus Vladimir Putin în pronleme economice internaţionale Kirill Dmitriev a salutat, în declaraţii de presă după eveniment, negocieri ”productive”, la Kremlin, cu reprezentanţi americani, iar emisarul american Steve Witkoff a sosit miercuri la Ambasada Statelor Unite la Moscova după întâlnirea cu liderul de Kremlin, potrivit agenţiei oficiale ruse de presă Tass.
00:10
Echipa germană Bayer Leverkusen a învins marţi seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Borussia Dortmund, în optimile Cupei Germaniei, calificându-se astfel în sferturile competiţiei.
00:10
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins marţi seara, scor 3-1, gruparea Atletico Madrid, într-un meci contând pentru etapa a 19-a din La Liga.
00:00
Un nou proces în Argentina privind circumstanţele morţii lui Diego Maradona în 2020 este pe cale să înceapă în martie, după o audiere preliminară marţi care a stabilit modalităţile, în special un ritm accelerat, cu trei audieri pe săptămână.
00:00
Cupa Italiei: Juventus Torino s-a impus cu 2-0 în faţa lui Udinese, în poarta căreia s-a aflat Răzvan Sava # News.ro
Echipa italiană Udinese, cu portarul român Răzvan Sava titular, a pierdut marţi seara, în deplasare, scor 0-2, în faţa formaţiei Juventus Torino, în optimile Cupei Italiei.
2 decembrie 2025
23:50
Pedro Sanchez întinde mâna Partidului separatist catalan Junts în vederea depăşirii crizei politice din Spania # News.ro
Premierul spaniol Pedro Sánchez s-a angajat marţi să aprobe măsuri în vederea recâştigării încrederii Partidului Junts (separatist catalan), care i-a retras recent susţinerea parlamentară, complicându-i şi mai mult legislatura Executivului minoritar, relatează AFP.
23:50
Ancelotti avertizează că Vinicius va trebui să fie în formă maximă pentru a putea fi selecţionat pentru CM-2026 # News.ro
Selecţionerul Braziliei, Carlo Ancelotti, a declarat că Vinicius Jr va trebui să fie complet apt pentru a spera să figureze pe lista Cupei Mondiale de anul viitor, reafirmând politica sa de a selecta doar jucători în perfectă condiţie fizică.
23:40
Premier League: Meci nebun, cu nouă goluri, la Londra, unde Manchester City a dispus cu 5-4 de Fulham # News.ro
Echipa engleză Manchester City a învins marţi seara, în deplasare, scor 5-4, formaţia londoneză Fulham, în etapa a 14-a din Premier League. City a condus cu 5-1.
23:30
Apărarea lui Luigi Mangione cere anularea probelor în dosarul uciderii CEO-ului primului asigurător american de sănătate # News.ro
Luigi Mangione, acuzat de uciderea CEO-ului celui mai mare asigurător de sănătate american pentru a se răzbuna pe derivele sectorului, a compărut marţi a doua zi consecutiv la New York, decis să obţină anularea elementelor culese împotriva sa de către acuzare, relatează AFP.
23:30
Echipa Minaur Baia Mare a ratat marţi, în deplasare, calificarea în grupele principale ale European League, după ce a fost învinsă de formaţia Fraikin BM Granollers, scor 29-28 (14-18), în ultima etapă din grupa preliminară C a competiţiei.
23:20
Isago, fiul lui Thiago Silva, a semnat primul său contract profesionist cu Chelsea la vârsta de 17 ani # News.ro
La doar 17 ani, Isago, fiul cel mare al fostului căpitan al naţionalei Braziliei, Thiago Silva, a semnat primul său contract profesionist, cu gruparea engleză Chelsea, clubul unde joacă, pentru academia de tineret, încă din anul 2020.
23:20
Dr. Aniela Nodiţi, chirurg la Institutul Oncologic Bucureşti: Cred că cel mai preţios cadou pe care şi-l poate face cineva este grija de sine # News.ro
Dr. Aniela Nodiţi, chirurg în cadrul Institutului Oncologic din Bucureşti, este de părere că femeile care îşi îngrijesc sănătatea şi fac controale de rutină îşi fac un cadou lor şi familiilor lor. ”Cred că cel mai preţios cadou pe care şi-l poate face cineva este grija de sine”, spune medicul.
23:10
Dr. Aniela Nodiţi: Testarea genetică pentru cancerul de sân este recomandată în special pentru femeile care au avut rude de gradul unu cu această boală sau dacă au mai multe rude care au fost diagnosticate cu cancer de sân # News.ro
Medicul Aniela Nodiţi, chirurg cu supraspecializare în chirurgie oncologică în cadrul Institutului Oncologic din Bucureşti, explică în ce cazuri se recomandă testarea genetică pentru cancerul de sân, arătând că aceasta este indicată în special persoanelor care au o rudă de gradul unu cu această boală sau au în familie mai multe persoane diagnosticate cu cancer de sân.
23:10
Dr. Aniela Nodiţi, chirurg oncolog: Din echipa multidisciplinară care tratează pacienta cu cancer de sân, sau cu cancer în general, trebuie neapărat, dar neapărat, să facă parte şi un psiholog sau un psihoterapeut # News.ro
Medicul Aniela Nodiţi, chirurg cu supraspecializare în chirurgie oncologică în cadrul Institutului Oncologic din Bucureşti, afirmă că există studii care au arătat că persoanele care au apelat sau au vorbit cu un psihoterapeut pe parcursul tratamentului au avut şanse mai mari de vindecare.
22:50
Secretar de stat din Ministerul Energiei: Pe partea de energie electrică suntem asiguraţi pe această perioadă de iarnă, până în 31 martie. Avem strategii cu care să putem ieşi din orice fel de impas # News.ro
Pavel Casian Niţulescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, dă asigurări că România va dispune de energia electrică de care are nevoie până la finalul acestei ierni, el spunând că au fost făcute simulări şi scenarii care permit ieşirea ”din orice fel de impas”.
22:40
Qatarul îşi exprimă speranţa ca Hamasul şi Israelul să reia ”foarte curând” negocierile de pace cu privire la faza a doua a planului Trump, după ce poliţia israeliană anunţă că a primit presupusele rămăşiţe ale unuia dintre ultimii doi ostatici morţi în F # News.ro
Qatarul, o ţară mediatoare în Războiul din Fâşia Gaza, şi-a exprimat speranţa ca Israelul şi Hamasul să participe ”foarte curând” la a doua fază a negocierilor în vederea unui acord de pace în enclava palestiniană, în care este în vigoare un armistiţiu de la 10 octombrie, relatează AFP.
22:30
Denis Popescu este primul sportiv român calificat într-o finală la Campionatul European de înot în bazin scurt (25 m) de la Lublin.
22:30
Ministrul Mediului afirmă că deja a devenit un subiect politic criza apei potabile din judeţul Prahova: Am văzut şi oameni care au încercat să lipească această problemă îngrozitoare de minister # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, constată că subiectul legat de criza apei potabile din judeţul Prahova a devenit unul politic. ”Am văzut şi oameni care au încercat să lipească această problemă îngrozitoare de minister. Realitatea, dovedită prin documente, este că principalele decizii care au fost luate au fost luate în luna iunie”, spune Dana Buzoianu. Ea explică faptul că, la nivelul Ministerului Mediului, o comisie formată din personal tehnic a analizat lucrarea de la Paltinu, subliniind că, dacă ar fi intervenit în deciziile acestei comisii, ar fi comis un abuz în serviciu.
22:20
Echipa naţională feminină a Spaniei a cucerit, marţi, Liga Naţiunilor la fotbal feminin, după ce a învins, pe teren propriu, scor 3-0, echipa naţională a Germaniei.
22:20
Rafinăria Petrobrazi va primi apă, din mai multe surse, pentru a-şi putea continua activitatea, pe fondul crizei apei din Prahova # News.ro
Operatorul Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova şi furnizorul de agent termic Termo Ploieşti vor asigura, în zilele următoare, alimentarea cu apă a rafinăriei de la Brazi din judeţul Prahova, operată de compania OMV Petrom, pentru ca aceasta să îşi poată continua activitatea pe fondul crizei apei care afectează o parte a judeţului Prahova, în urma problemelor de la barajul Paltinu.
22:10
Economia germană traversează ”cea mai profundă criză” postbelică, trag un semnal de alarmă industriaşii germani şi-l acuză pe Merz de inacţiune după patru ani la rând de scădere a producţiei industriale # News.ro
Economia germană traversează ”cea mai profundă criză” postbelică, avertizează marţi prima federaţie industrială germană, care acuză Guvernul Merz de inacţiune, în pofida faptului că producţia industrială scade de patru ani, relatează AFP.
21:50
Dr. Aniela Nodiţi: Foarte multe dintre pacientele care ni se adresează sunt în stadiu avansat de boală. A început să scadă numărul lor/ Investigaţiile imagistice ne ajută să descoperim boala când are câţiva milimetri şi nu se simte la palpare # News.ro
Medicul Aniela Nodiţi, chirurg cu supraspecializare în chirurgie oncologică în cadrul Institutului Oncologic din Bucureşti, afirmă că numărul femeilor care ajung la medic cu cancer de sân în stadii avansate începe să scadă, însă acesta este, în continuare, destul de mare. Nodiţi explică faptul că autopalparea nu este metoda ideală de a descoperi cancerul de sân în stadiu incipient, pentru că, de cele mai multe ori, când se simte un nodul boala este deja în stadiu avansat.
