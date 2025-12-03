Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat o nouă decizie pentru genstionarea situaţiei generate de lipsa apei potabile în 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa / Va fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat

21:50

Medicul Aniela Nodiţi, chirurg cu supraspecializare în chirurgie oncologică în cadrul Institutului Oncologic din Bucureşti, afirmă că numărul femeilor care ajung la medic cu cancer de sân în stadii avansate începe să scadă, însă acesta este, în continuare, destul de mare. Nodiţi explică faptul că autopalparea nu este metoda ideală de a descoperi cancerul de sân în stadiu incipient, pentru că, de cele mai multe ori, când se simte un nodul boala este deja în stadiu avansat.