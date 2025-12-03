Trei persoane acuzate că au furat 80.000 de euro de la blocurile pe care le administrau. Locatarii au rămas fără utilități
HotNews.ro, 3 decembrie 2025 12:00
Cele trei persoane acuzate de delapidare sunt o femeie de 57 de ani, fiica sa de 30 de ani și ginerele de 33 de ani. Ele au sustras banii din fondul de rulment, reparații sau…
Acum 5 minute
12:20
De ce afacerea Mogherini, cazul de corupție care zguduie UE, riscă să se transforme într-o criză de proporții la Bruxelles # HotNews.ro
Presupusa implicare în cazul de fraudă anchetat de Parchetul European a doi diplomați care s-au aflat sau se află la vârful politicii externe europene reprezintă o lovitură pentru UE, iar criticii Comisiei Europene au început…
12:20
Într-o lume în care informațiile digitale sunt consumate cu o viteză fără precedent, iar majoritatea deciziilor sunt influențate de ceea ce vedem sau citim online, autenticitatea conținutului devine un element critic de siguranță digitală. Deși legislația…
12:20
FestEVE – Revelionul-festival și primul eveniment dintr-o serie nouă de experiențe nocturne # HotNews.ro
SYN, noul concept dedicat experiențelor de nightlife curate, cinematice și imersive, lansează FestEVE, un Revelion transformat în festival și, totodată, primul eveniment dintr-o serie nouă de experiențe nocturne ce își propune să rescrie viața de…
Acum 15 minute
12:10
Ce trucuri folosesc românii ca să reducă consumul de energie? Am întrebat oamenii pe stradă # HotNews.ro
Deși majoritatea dintre noi încearcă să reducă facturile la energie, puțini știu exact ce funcționează și ce nu. Unii sting luminile permanent, alții închid caloriferele în camerele nefolosite sau opresc tot ce pot din priză.…
12:10
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru fosta Primă Doamnă a Coreei de Sud, inculpată într-un proces separat de al soțului ei # HotNews.ro
Procurorii sud-coreeni au solicitat miercuri o pedeapsă totală de 15 ani de închisoare pentru fosta Primă Doamnă Kim Keon Hee, care a fost inculpată pentru luare de mită și alte infracțiuni, transmit agențiile Reuters și…
Acum 30 minute
12:00
Acum o oră
11:50
[P] Proiectul premium Jakob Sonne din Poiana Brașov, semnat de arhitectul austriac Franz Janz, a câștigat un premiu pentru arhitectură # HotNews.ro
Pentru al doilea an consecutiv, proiectul Jakob Sonne, care este în curs de dezvoltare în Poiana Brașov, a fost recunoscut în cadrul Romanian Property Awards, de această dată în categoria „Leisure Architecture”. Proiectul, care promite…
11:40
Înalta Curte vrea să atace la CCR legea lui Bolojan privind pensiile magistraților / Când va fi luată decizia # HotNews.ro
Instanța supremă, condusă de Lia Savonea, își convoacă judecătorii pentru a decide dacă va ataca la Curtea Constituțională legea privind pensiile magistraților pentru care Cabinetul Bolojan și-a asumat pentru a doua oară, marți, răspunderea în…
11:40
Centrala OMV Petrom de la Brazi va sta închisă maximum o săptămână, a anunțat ministrul energiei # HotNews.ro
Criza apei din Prahova a afectat centrala pe gaze de la Brazi, Prahova, operată de OMV Petrom, aceasta urmând să rămână închisă mai multe zile. „Maximum o săptămână”, a anunțat Bogdan Ivan, ministrul energiei la…
11:30
Alegeri Primăria București: După Makaveli și Vlad Gheorghe, un nou candidat se retrage. El și-a anunțat sprijinul pentru Daniel Băluță # HotNews.ro
Eugen Teodorovici, candidat independent în alegerile pentru București pentru funcția de primar general al Capitalei a anunțat miercuri dimineață că se retrage din cursa electorală și îl va susține pe Daniel Băluță, candidatul PSD. Eugen…
Acum 2 ore
11:20
Marco Rubio, despre stadiul negocierilor de pace: „Se luptă literalmente pentru un spațiu de 30-50 de kilometri” # HotNews.ro
Negocierile de pace au progresat, iar SUA încearcă să înțeleagă care sunt aspectele pe care le poate accepta partea ucraineană și ce garanții de securitate pot obține, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio…
11:20
Scandalul crizei de apă din Prahova și Dâmbovița. Operatorul local și Ministerul Mediului se acuză reciproc. Buzoianu, anunț despre reluarea furnizării apei # HotNews.ro
Livrarea apei potabile în localități din județele Prahova și Dâmbovița va reîncepe de luni, 8 decembrie, iar vina pentru situația existentă la momentul actual aparține atât Administrației Bazinale Buzău-Ialomița, cât și operatorului de apă de…
11:20
Cea mai valoroasă companie europeană de inteligență artificială lansează noi modele avansate de AI, în încercarea de a ține pasul cu OpenAI și Google # HotNews.ro
Compania franceză Mistral a lansat o nouă suită de modele AI de limbaj, cele mai avansate de până acum, în încercarea de a ține pasul cu OpenAI, Google și Anthropic. Compania este evaluată la 14…
11:10
Malformațiile cardiace congenitale: soluții integrate pentru pacienții cu afecțiuni complexe # HotNews.ro
Malformațiile cardiace congenitale sunt defecte structurale ale inimii ce apar în perioada de dezvoltare intrauterină și se mențin adesea și după naștere. Ele pot modifica modul în care sângele circulă în inimă și în organism sau…
10:40
„Rusia nu vrea să negocieze nimic altceva decât condițiile capitulării Ucrainei și Occidentului”. Culisele negocierilor fără rezultat dintre Putin și emisarii lui Trump # HotNews.ro
Trimisul președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, a ajuns marți pentru a șasea vizită la Moscova, în misiunea sa de a negocia încheierea războiului din Ucraina. Toate semnele și declarațiile oficiale arată că pacea nu este…
10:30
Fostul șef al Trezoreriei SUA Larry Summers a primit interdicție pe viață de la Asociația Economiștilor Americani # HotNews.ro
Reputatul economist Larry Summers, care a servit timp de 4 ani ca secretar al Trezoreriei SUA sub fostul președinte democrat Bill Clinton, a fost exclus pe viață marți din Asociația Economiștilor Americani (AEA), în cel…
Acum 4 ore
09:50
Mijlocașul belgian Xian Emmers a semnat un contract valabil pe un an și jumătate cu echipa FC Argeș a anunțat clubul din Superligă, marți seara, pe site-ul său oficial, scrie Agerpres. Acesta este primul transfer…
09:40
Accident cu cinci mașini în București. Un șofer de 20 de ani a lovit un autoturism pe care l-a proiectat în alte trei vehicule # HotNews.ro
Un tânăr de 20 de ani a provocat un accident în Bucureşti, intrând într-o maşină care circula în faţa sa pe care a proiectat-o în alte trei vehicule, informează News.ro. Femeia care conducea maşina lovită…
09:30
Decizie de urgență în criza apei din Prahova şi Dâmboviţa: Va fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat # HotNews.ro
Peste 100.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa nu primesc de vineri apă în sistem centralizat, după ce apa din barajul Paltinu a crescut cu aproximativ 12 metri, iar apa încă nu poate fi tratată corespunzător…
09:10
CJUE redefinește granițele „transformării substanțiale” în regulile de origine: lecții-cheie din cauza C-86/24 CS STEEL despre originea nepreferențială în dreptul vamal UE # HotNews.ro
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis recent în cauza C-86/24, CS STEEL a.s. împotriva Generální ředitelství, venind cu clarificări importante privind aplicarea regulilor de origine nepreferențială pentru produsele încadrate la subpoziția 7304…
09:10
SUA suspendă toate cererile de imigrare din 19 ţări non-europene. Motivul invocat de administrația Trump # HotNews.ro
Toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea cărţilor verzi şi a cetăţeniei americane, depuse de imigranţi din 19 ţări non-europene, au fost suspendate de SUA. Motivele invocate de administrația Trump țin de securitatea naţională şi de…
09:10
Românii reușesc, în general, să-și țină finanțele în echilibru, dar acest echilibru este unul fragil. Asta arată noul Indice de Flux Financiar (IFX), lansat de Asociația CFA România și KRUK România. Scorul pentru 2025 este…
09:00
Rata generală a sărăciei în blocul comunitar este în scădere, dar nu peste tot. Franța este una dintre puținele țări europene în care rata sărăciei a crescut în ultimul deceniu, informează Euronews, citată de bulgarii…
09:00
O nouă tentativă pentru rezolvarea unui mare mister al aviației mondiale. Avionul dispărut MH370, căutat pe fundul oceanului # HotNews.ro
Căutarea avionului dispărut MH370 al Malaysia Airlines va fi reluată pe 30 decembrie, a anunțat miercuri Ministerul Transporturilor din Malaezia, la mai bine de un deceniu după ce zborul care avea destinația Beijing a dispărut,…
08:30
VIDEO. „Am fost ciclist 15 ani în București, dar n-am convins pe nimeni să meargă cu bicicleta”. Victor încearcă să reducă riscurile pentru bicicliști, cu aplicația Defensive Pedal. # HotNews.ro
Un antreprenor român construiește o aplicație de mobil, cu inteligență artificială, prin care încearcă să reducă riscul de accidente pentru bicicliști în orașe și să-i suie în șa și pe cei cărora acum „le este…
Acum 6 ore
08:10
Depozit de petrol din regiunea Tambov, în flăcări, după un atac cu drone ucrainene, anunță autoritățile ruse # HotNews.ro
Un atac cu drone lansat de Ucraina a provocat un incendiu la un depozit de petrol din regiunea Tambov din sud-estul Rusiei, a declarat miercuri guvernatorul Evgheni Pervișov, informează Reuters. „Pompierii și forțele de ordine…
07:40
„Una dintre principalele pandemii care îi afectează pe copiii noștri”. Undă verde pentru interzicerea telefoanelor în școlile publice și private din Chile # HotNews.ro
Parlamentul chilian a aprobat marți un proiect de lege care interzice utilizarea telefoanelor mobile în școlile primare și secundare, alăturându-se unui număr tot mai mare de țări care reglementează utilizarea smartphone-urilor în școli, notează AFP.…
07:20
Xi Jinping încheie anul într-o poziție mai bună decât omologii lui american și rus, scrie Financial Times # HotNews.ro
„N-am mai văzut bărbați atât de speriați.” E verdictul pe care Donald Trump l-a dat amuzat după ce observase la o întâlnire recentă efectul intimidant pe care-l are Xi Jinping asupra propriului anturaj. „Aș vrea…
07:10
SONDAJ AtlasIntel. Surpriză în lupta pe „moștenirea lui Nicușor Dan”. Drulă ia mai puține voturi din rândul alegătorilor lui Dan la prezidențiale chiar decât Daniel Băluță # HotNews.ro
Candidatul USR este abia al treilea în topul opțiunilor celor din București care l-au votat pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din mai, arată datele sondajului AtlasIntel realizat pentru HotNews. Fostul primar general, devenit între…
07:10
FOTO&DOCUMENT Frații Micula și-au cumpărat lobby la Congresul SUA și Administrația Trump pentru litigiul cu România # HotNews.ro
Compania românească European Food SA, din comuna Drăgănești, sat Păntășești, județul Bihor, controlată de frații Viorel și Ioan Micula, a contractat o firmă americană de lobby pentru a-i pleda cauza pe lângă autoritățile federale de…
07:10
Șeful Microsoft numește o calitate crucială la locul de muncă în era AI: Degeaba ai IQ, dacă nu ai EQ # HotNews.ro
Satya Nadella, directorul general al Microsoft, afirmă, pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai avansată, că oamenii nu se mai pot baza doar pe creierul lor pentru a avea succes la locul de muncă,…
07:00
VIDEO Ciucu, atac voalat la Nicușor Dan, care nu a atras fonduri europene pe proiecte mari. Cum răspunde candidatul Ciucu întrebărilor incomode ale unor studenți # HotNews.ro
„Nu mai e loc să punem parcări în oraș. Să nu-i mințim pe oameni. Ca să apară noi parcări, e nevoie să luăm din spațiul verde. Ați vrea să luăm din spațiul verde și să-l…
06:30
„Enigma” succesului Beijingului explicat de o economistă chineză, care a predat la Harvard # HotNews.ro
Fie că îi este sau nu meritul lui Donald Trump, China face prozelitism în întreaga lume, scrie presa italiană. Admiratorii săi sunt în creștere, chiar și în Statele Unite. Un fenomen care a avut loc…
Acum 12 ore
00:40
ULTIMA ORĂ Primele anunțuri de la Kremlin, după întâlnirea de 5 ore a lui Putin cu echipa lui Trump. Un mesaj optimist, cu un singur cuvânt, vs. „Mai sunt multe de făcut” # HotNews.ro
Întâlnirea președintelui rus Vladimir Putin cu emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, desfășurată marți la Kremlin, s-a încheiat, a anunțat serviciul de presă al președinției…
00:00
Donald Trump, diatribă împotriva Somaliei: „O țară stricată/ N-au nimic, nu fac decât să se omoare între ei” # HotNews.ro
Președintele SUA Donald Trump s-a lansat, marți, într-o distribă violentă împotriva Somaliei, spunând că imigranții din țara africană nu ar trebui primiți în Statele Unite, scrie AFP. Considerațiile sale au venit pe marginea scandalului din…
2 decembrie 2025
23:40
Ciorchinii, „noul capitol” lansat de celebrul ghid Michelin. Doar o categorie restrânsă poate obține al treilea nivel al distincției # HotNews.ro
După „stele” pentru restaurante și „chei” pentru hoteluri, Ghidul Michelin își extinde influența și în universul vinurilor odată cu lansarea „ciorchinilor Michelin”, o nouă recompensă dedicată domeniilor viticole, a anunțat marți directorul internațional al acestui…
Acum 24 ore
23:20
Tentativă de asasinat asupra unui candidat la prezidențialele din Peru. „Un început prost de campanie” # HotNews.ro
Candidatul la prezidenţialele peruane din aprilie 2026 Rafael Belaunde a scăpat marţi unui atac armat la sud de Lima, într-o ţară care se confruntă cu o creştere a violenţelor legate de crima organizată, relatează AFP,…
23:10
Guvernul italian va amâna aprobarea unui decret care ar permite Romei să prelungească furnizarea de echipament militar către Ucraina până anul viitor, au declarat marți surse apropiate acestei chestiuni, pentru agenția de presă Reuters. Amânarea…
22:50
Președintele american Donald Trump a declarat marți că orice țară care introduce droguri în Statele Unite riscă să fie atacată, informează Reuters. „Oricine face acest lucru și vinde droguri în țara noastră este pasibil de…
22:30
Ministerul Energiei: Deficitul de energie provocat de oprirea centralei de la Brazi, compensată prin centralele pe cărbune și energia hidro # HotNews.ro
Secretarul de stat Pavel Niţulescu din Ministerul Energiei a declarat marţi, la Ploieşti, că energia pe care o producea centrala de la Brazi, oprită din cauza crizei apei de la Paltinu, va fi suplinită din…
22:20
VIDEO O vedetă pop cere Casei Albe să nu îi mai folosească muzica și denunță o înregistrare „dezgustătoare” # HotNews.ro
Vedeta pop americană Sabrina Carpenter a cerut marți Casei Albe să nu se mai folosească muzica ei, după ce administrația Trump a inclus una dintre melodiile ei într-o înregistrare video publicată pe rețelele de socializare,…
22:00
Moldova se teme în continuare de Moscova: „Atitudinea Kremlinului nu s-a schimbat. Riscurile vor crește” # HotNews.ro
Riscurile din partea Rusiei la adresa securităţii Republicii Moldova vor creşte, motiv pentru care autorităţile nu trebuie să se relaxeze, a declarat preşedintele Maia Sandu după şedinţa Consiliului Naţional de Securitate desfăşurată marţi la Chişinău,…
21:40
FOTO Preț record pentru o bijuterie a familiei imperiale ruse. „Oul de Iarnă” a fost realizat cu 4.500 de diamante # HotNews.ro
Oul de Iarnă al familiei imperiale ruse, considerat unul dintre cele mai frumoase obiecte create de bijutierul Fabergé, a fost vândut cu preţul record de 22,9 milioane de lire sterline (26 milioane de euro) la…
21:30
VIDEO „Spectacolul cinematografic suprem”: Noul film „Avatar” al lui James Cameron i-a uimit pe critici înainte de lansarea în cinematografe # HotNews.ro
„Foc și cenușă”, al treilea film „Avatar” al lui James Cameron, a fost în sfârșit prezentat membrilor presei de film de la Hollywood înainte de lansarea sa în cinematografe mai târziu în cursul lunii decembrie,…
21:10
„Mă bucur foarte mult să vă văd”. Putin i-a primit pe trimișii lui Trump, Witkoff și Kushner, la Kremlin pentru a discuta despre planul american privind pacea în Ucraina # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit marți, la Kremlin, cu emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, pentru a discuta despre o posibilă soluție care să…
20:50
Cătălin Drulă, reacție la sondajul AtlasIntel, în care Anca Alexandrescu este pe primul loc: „Este un pericol exagerat de cei de la PNL” # HotNews.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat, la Europa FM, referindu-se la sondajul AtlasIntel, publicat de HotNews, că rezultatele acestuia sunt exagerate de PNL. Potrivit lui Drulă, sondajele interne ale USR arată că…
20:30
Nicușor Dan a promulgat o nouă lege. Devine obligatorie înregistrea oricărei întâlniri a parlamentarilor cu terți. „Element cheie în îndeplinirea standardelor OCDE” # HotNews.ro
Întâlnirile dintre parlamentari și terți vor fi de acum înainte înregistrate în Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), potrivit unei legi promulgate de către președintele Nicușor Dan. „Am promulgat recent Legea pentru modificarea Statutului deputaților…
20:10
EXCLUSIV. Noi date din sondajul AtlasIntel: Pe cine votează cei mai mulți tineri din București și ce segment de vârstă domină la Ciucu, Băluță, Drulă și Alexandrescu # HotNews.ro
Candidatul PSD, Daniel Băluță și candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în cursa pentru Primăria Capitalei, după cum au arătat primele date ale sondajului AtlasIntel realizat pentru Hotnews și publicat luni. Cercetarea oferă informații…
20:10
Amazon reduce comisioanele în Europa ca să facă față concurenței platformelor chinezești Shein și Temu # HotNews.ro
Gigantul american al vânzărilor online Amazon a decis să diminueze comisioanele percepute comercianţilor în Europa, în încercarea de a răspunde la concurenţa venită din partea unor platforme precum Shein şi Temu, care comercializează haine, articole…
19:40
Ciprian Ciucu: „Anca Alexandrescu este principalul meu contracandidat”. Ce spune liberalul despre retragerea din cursă a altor competitori # HotNews.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală, a afirmat, la Digi24, că sondajele pe care le-a văzut confirmă ascensiunea Ancăi Alexandrescu în opțiunile de vot, astfel că aceasta ar fi principala sa adversară în cursa…
