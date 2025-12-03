Eugen Teodorovici renunță la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei
Europa Liberă România, 3 decembrie 2025 12:00
Candidatul independent Eugen Teodorovici, fost ministrul al Finanțelor din partea PSD, a anunțat miercuri că renunță la candidatura pentru alegerile generale ale municipiului București. Teodorovici este cotat în sondajele de opinie cu șanse mici să câștige.
• • •
Acum 30 minute
12:00
Eugen Teodorovici renunță la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei
Candidatul independent Eugen Teodorovici, fost ministrul al Finanțelor din partea PSD, a anunțat miercuri că renunță la candidatura pentru alegerile generale ale municipiului București. Teodorovici este cotat în sondajele de opinie cu șanse mici să câștige.
Acum 4 ore
09:30
UE vrea să interzică total importurile de gaz natural din Rusia până în 2027 # Europa Liberă România
Președinția Consiliului și reprezentanții Parlamentului European au ajuns la un acord provizoriu privind regulamentul de eliminare treptată a importurilor de gaze naturale rusești, anunță, joi dimineață, Consiliul European.
08:30
Președintele francez Emmanuel Macron merge în China pentru a susține cauza Ucrainei # Europa Liberă România
Liderul de la Paris se va întâlni miercuri, la Beijing, cu omologul său Xi Jingping. Războiul din Ucraina se află pe agenda discuțiilor – Emmanuel Macron încercând să îl convingă pe Xi Jingping să pună presiune pe Rusia pentru a fi de acord cu încetarea focului.
Acum 24 ore
21:10
Ce termen a acordat Comisia Europeană României pentru evaluarea reformelor pentru PNRR # Europa Liberă România
Reforma cu întârziere a pensiilor magistraților riscă să lase România fără o parte din banii europeni pe care România îi așteaptă prin PNRR.
20:00
Criza apei din Prahova și Dâmbovița. 107.000 de oameni nu au încă apă. Situația va dura cel puțin o săptămână # Europa Liberă România
Centrala de la Brazi a fost nevoită marți să-și suspende activitatea pentru două zile, a anunțat marți ministrul Energiei Bogdan Ivan, după ce a discutat cu autoritățile locale din Prahova despre lipsa apei ca urmare a creșterii tubidității apei ( murdăririi) apei
18:50
Zelenski, despre întâlnirea Witkoff-Putin, de la Moscova: „Acum, mai mult ca niciodată, există o șansă de a pune capăt acestui război” # Europa Liberă România
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că „acum, mai mult ca niciodată, există o șansă de a pune capăt acestui război”, în timp ce trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a ajuns la Kremlin pentru discuții privind o propunere de pace elaborată de SUA.Witkoff și ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, au zburat la Moscova pe 2 decembrie pentru a se întâlni cu președintele Vladimir Putin și negociatorii ruși, după ce o propunere inițială a SUA în 28 de puncte -...
13:30
Mai mult de jumătate din marile rafinării de petrol din Rusia – multe dintre ele situate în interiorul țării – sunt cuprinse de flăcări, lovite de atacurile cu drone ucrainene. Ar putea această nouă serie de atacuri să schimbe cursul războiului?
Ieri
11:30
Ucraina evacuează locuitorii din Pokrovsk în timp ce Rusia avansează în regiune # Europa Liberă România
Forțele ruse se apropie de Pokrovsk, un sat strategic situat între Donețk și Zaporojie.
11:30
Russia claimed it had captured a strategic city in Ukraine's Donbas region, an announcement that appeared timed with a critical Kremlin meeting with visiting US officials trying to reach agreement on a peace deal.
11:00
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, cotat cu șanse mici să câștige alegerile pentru Primăria București, și-a îndemnat marți alegătorii să îl voteze pe candidatul Ciprian Ciucu (PNL).
09:10
„Săptămâna crucială”. Emisarul lui Donald Trump și ginerele acestuia, la Moscova pentru discuții cu Putin # Europa Liberă România
Emisarul președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele liderului american, Jared Kushner, se întâlnesc marți cu președintele rus Vladimir Putin pentru discuții referitoare la o posibilă încheiere a războiului din Ucraina.Trimisul lui Donald Trump îi va prezenta lui Putin un plan de pace revizuit, după o serie de discuții recente ce au avut loc între oficialii americani și cei ucraineni.Va fi a șasea vizită a lui Steve Witkoff la Moscova de la începutul acestui an....
07:50
Guvernul își asumă răspunderea în Parlament, pentru a doua oară, pentru proiectul pensiilor speciale ale magistraților # Europa Liberă România
Executivul condus de Ilie Bolojan își va angaja răspunderea pentru proiectul privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților într-o ședință a Parlamentului care va avea loc marți, 2 decembrie.
1 decembrie 2025
19:00
Nicușor Dan, de Ziua Națională: România este o țară coruptă. Totuși, suntem mai puțin corupți decât acum 20 de ani # Europa Liberă România
Președintele României, Nicușor Dan, a spus în discursul susținut cu ocazia recepției de Ziua Națională de la Palatul Cotroceni că România are, în continuare, probleme cu corupția – chiar dacă acest fenomen este mai redus decât acum 20 de ani.
14:10
100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița, afectați de lipsa apei. Aprovizionarea, reluată cel mai devreme, miercuri. # Europa Liberă România
Autoritățile locale din județul Prahova și Dâmbovița discută luni după amiază despre gestionarea crizei create în urma sistării livrării apei în mai multe localități din regiune. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, acuză neprofesionalismul unor șefi din Prahova în acest caz.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Președinții SUA, Franței, Republicii Moldova, Ucrainei, regele Regatului Unit al Marii Britanii, mesaje de felicitare pentru România # Europa Liberă România
Președintele SUA, Donald Trump, și secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, transmit României că și-au propus sp strângă relația strategică între cele două țări. Iar președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, spune că libertatea și democrația din România sunt amenințate.
00:00
Duminică, la Congresul Național al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) desfășurat în apropiere de Alba Iulia, George Simion a fost ales pentru un nou mandat la conducerea partidului. El a fost singurul candidat pentru această funcție.
30 noiembrie 2025
18:10
Cine și de ce și-ar apăra țara pe front? Soldat din Cernăuți: „Cu viața ucrainenilor se oprește năvala care poate ajunge și în România.” # Europa Liberă România
Cu ajutor aliat, România ridică uneori avioane să le însoțească până trec granița înapoi, în Ucraina, victimă a invaziei rusești. Avioanele NATO le păzesc să nu lovească ținte civile. Dacă apare riscul, le-ar doborî.
18:10
De peste trei ani, forțele rusești încearcă să șteargă Ucraina suverană de pe hartă. Ar fi un pas decisiv spre dominația asupra întregii Europe Centrale și de Est, avertizează analiști politici și experți militari.
15:20
Premierul Benjamin Netanyahu cere președintelui israelian grațierea în procesul său de corupție # Europa Liberă România
Prim-ministrul israelian Beniamin Netanyahu a solicitat duminică președintelui țării grațierea în procesul său de corupție care durează de mai mulți ani. Premierul Netanyahu a argumentat că procedurile penale îi împiedică capacitatea de a guverna și că o grațiere ar fi benefică pentru Israel.
14:20
Bătut, stresat, izolat – calvarul unui civil ucrainean în închisorile rusești # Europa Liberă România
Serghei Ahmetov voia să înceapă o afacere cu jucării educative pentru copii.În schimb, a petrecut mai mult de trei ani și jumătate închis într-o serie de instituții din Rusia și Belarus, după ce soldații ruși i-au invadat orașul, arestând oameni la întâmplare.În octombrie, a fost eliberat, într-un schimb de prizonieri. Acum, încearcă să-și reconstruiască viața„Toate planurile, toate lucrurile la care mă gândeam când eram în închisoare s-au dus... Acum nu este momentul potrivit. Voi...
12:30
Programul slujbelor de Sfântul Andrei și Ziua Națională la Catedrala Națională # Europa Liberă România
Catedrala Națională din București va găzdui o serie de slujbe speciale cu ocazia sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei, pe 30 noiembrie. De asemenea, vor fi slujbe speciale de Ziua Națională a României, pe 1 decembrie.Potrivit Biroului de Presă al Patriarhiei Române, programul va începe duminică, 30 noiembrie, cu slujbele Miezonopticii, Utreniei și Ceasurilor, care se vor desfășura între orele 7:00 și 10:00.De la ora 10:00 și până la 13:00 va fi...
12:10
Oficiali ucraineni se află în SUA pentru noi discuții de pace, în timp ce președintele Zelenski se confruntă cu un scandal de corupție # Europa Liberă România
Negociatorii ucraineni merg în SUA în contextul intensificării eforturilor de a stabili termenii unui plan care să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
11:30
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei cu peste 120 de drone și cu rachete balistice # Europa Liberă România
În noaptea de 29 spre 30 noiembrie 2025, Federația Rusă a lansat un atac masiv asupra teritoriului Ucrainei, utilizând două rachete balistice și 122 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera și alte modele. Atacul a vizat mai multe regiuni, iar autoritățile vorbesc despre victime în rândul populației civile și pagube serioase aduse infrastructurii.Potrivit comandamentului Forțelor Aeriene ale Ucrainei, dronele au fost lansate din mai multe direcții.„În noaptea de 30 noiembrie Rusia a...
11:00
„Situație critică” la Barajul Paltinu. Alimentarea cu apă potabilă, întreruptă în mai multe localități din Prahova # Europa Liberă România
Administraţia Naţională „Apele Române” anunţă că situaţia de la barajul Paltinu – principala sursă de apă potabilă pentru o mare parte a judeţului Prahova – a devenit „critică” după ploile abundente din ultimele zile. Zeci de mii de locuitori au rămas fără apă potabilă.
29 noiembrie 2025
13:20
Două petroliere din „flota fantomă” a Rusiei, atacate în Marea Neagră. Turcia confirmă lovituri cu vehiculele fără echipaj # Europa Liberă România
Ministerul Transporturilor din Turcia a anunțat sâmbătă că petrolierul Virat, lovit deja vineri seară în Marea Neagră, a fost atacat din nou în dimineața zilei de sâmbătă de vehicule maritime fără pilot (drone navale).„Virat, care fusese anterior atacat de vehicule maritime fără echipaj la aproximativ 35 de mile marine de coasta Mării Negre, a fost atacat din nou în această dimineață de vehicule maritime fără echipaj”, a transmis ministerul pe platforma X.Nava a suferit doar „daune...
12:30
Mii de aeronave Airbus au nevoie de o actualizare importantă de software, esențială pentru siguranța zborurilor # Europa Liberă România
Mai multe companii aeriene din întreaga lume au anunțat sâmbătă zboruri întârziate sau anulate, în urma unei alerte transmise de producătorul european Airbus că până la 6.000 de aeronave A320 ar putea avea nevoie de actualizări ale software-ului de bord.Airbus a instruit clienții săi vineri să ia „măsuri imediate de precauție” după ce a evaluat o defecțiune tehnică la bordul unui zbor JetBlue în octombrie.„Radiația solară intensă ar putea corupe date critice pentru funcționarea...
11:00
Rusia a lansat un atac de amploare asupra Ucrainei în noaptea de 28 spre 29 noiembrie 2025 care a dus la moartea a cel puțin două persoane în capitala Kiev și la rănirea a cel puțin 27, potrivit celor mai recente informații transmise de autorități.
10:20
Spațiul aerian al R. Moldova, închis noaptea trecută, după ce țara a fost survolată ilegal de două drone # Europa Liberă România
Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar în noaptea de 28 spre 29 noiembrie, timp de aproximativ o oră și 10 minute, după ce două drone au survolat ilegal teritoriul național, anunță Ministerul Afacerilor Interne (MAI), citat de Europa Liberă Moldova.
06:10
SmartJob contra minciunii | Nicolae Țibrigan, expert Academia Română: Este o nouă tendință în dezinformare, misoginismul, ura față de femei # Europa Liberă România
Nicolae Țibrigan vorbește la SmartJob despre cum oamenii acceptă dezinformarea, deși unii știu că e minciună, doar pentru că le confirmă frustrări și dezamăgiri. Se referă și la „dezinformarea misogină”. „Această nouă tendință vizează femeile din politică sau cele active din punct de vedere civic.”
00:10
SmartJob contra minciunii | Nicolae Țibrigan, expert Academia Română: Este o nouă tendință în dezinformare, misoginismul, ura față de femei # Europa Liberă România
Nicolae Țibrigan vorbește la SmartJob despre cum oamenii acceptă dezinformarea, deși unii știu că e minciună, doar pentru că le confirmă frustrări și dezamăgiri. Se referă și la „dezinformarea misogină”. „Această nouă tendință vizează femeile din politică sau cele active din punct de vedere civic.”
28 noiembrie 2025
18:40
Guvernul începe procedura de asumare a răspunderii pentru legea pensiilor magistraților, adoptată vineri. Marți, prezentarea în Parlament # Europa Liberă România
Guvernul a aprobat, vineri, proiectul privind pensiile magistraţilor, care crește treptat, timp de 15 ani, vârsta de pensionare până la 65 de ani și limitează cuantumului net al pensiei la 70% din venitul net din ultima lună de activitate.
18:10
SmartJob contra minciunii | Nicolae Țibrigan, expert Academia Română: Este o nouă tendință în dezinformare, misoginismul, ura față de femei # Europa Liberă România
Nicolae Țibrigan vorbește la SmartJob despre cum oamenii acceptă dezinformarea, deși unii știu că e minciună, doar pentru că le confirmă frustrări și dezamăgiri. Se referă și la „dezinformarea misogină”. „Această nouă tendință vizează femeile din politică sau cele active din punct de vedere civic.”
15:30
Mașinile hibride sunt din ce în ce mai mult pe placul românilor. Specialist: vânzările celor electrice au scăzut # Europa Liberă România
Piața mașinilor electrice a fost influențată negativ în 2025 de incertitudinea privind programul Rabla, spune la #10întrebări Adrian Sandu, secretarul general al Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).
14:10
Premierul maghiar, Viktor Orban, în vizită la Moscova: „Livrările de energie din Rusia sunt baza aprovizionării energetice a Ungariei” # Europa Liberă România
Premierul maghiar, Viktor Orban, a declarat la Moscova, pe 28 noiembrie, că Rusia rămâne principalul furnizor de energie pentru Ungaria. Declarațiile vin în ciuda presiunilor din partea UE și Statelor Unite asupra Budapestei de a-și reduce dependența de resursele de energie rusești.
12:50
ANAF vrea să îl execute silit pe fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie. Peste 13 milioane de lei, de recuperat # Europa Liberă România
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a început procedurile pentru recuperarea a peste 13,7 milioane lei de la fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, în urma unei decizii judecătorești.
12:00
Vladimir Putin: Rusia va continua războiul dacă Ucraina nu cedează teritoriile revendicate de Moscova # Europa Liberă România
Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, în timpul unei vizite în Kârgâzstan, că Rusia este pregătită să înceteze atacurile asupra Ucrainei numai dacă forțele ucrainene se retrag din teritoriile pe care Moscova le revendică. În caz contrar armata rusă le va cuceri prin forță, spune Putin.
08:50
Ilie Bolojan: Reforma pensiilor speciale trebuie dusă până la capăt. „Regula trebuie extinsă și la celelalte categorii” # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, că proiectul privind pensiile magistraților trebuie adoptat rapid și validat constituțional. El a afirmat că întârzierea avizului din partea CSM a încetinit calendarul guvernamental.
08:10
Refugiații afgani sunt îngrijorați de oprirea cererilor de imigrare în SUA, după atacul armat de la Washington # Europa Liberă România
Autoritățile din Statele Unite au anunțat că opresc toate cererile de imigrare legate de Afganistan după ce un cetățean afgan a împușcat doi membri ai Gărzii Naționale, în apropiere de Casa Albă. Unul dintre soldați a murit la o zi după atac.
27 noiembrie 2025
16:50
Ministerul Energiei investighează contractele prin care Hidroelectrica ar fi furnizat gratuit energie, pe criterii politice # Europa Liberă România
Corpul de Control al Ministerului Energiei va verifica contractele dintre Hidrolectrica – producător și distribuitor de energie electrică – și mai multe companii și instituții care ar fi beneficiat de energie electrică gratuită. Ancheta vine după ce publicația Recorder a dezvăluit că Hidroelectrica ar fi furnizat, mai mulţi ani la rând, energie electrică gratuită către 20 de persoane juridice – unele cu conexiuni politice, paguba fiind estimată la peste 9 milioane de lei.Anunțul a fost...
16:30
Ambasadorul Republicii Coreea în România, despre livrările militare către România și situația din Indo-Pacific # Europa Liberă România
Acordul de colaborare militară semnat în 2024 între Coreea de Sud și România are efecte concrete și ar putea duce la semnarea de noi contracte. După o primă înțelegere semnată anul trecut, țara asiatică vrea să intre în noi competiții de achiziții militare mari de către România.
14:50
Guvernul analizează un proiect de construire a unei gigafabrici de Inteligență Artificială (IA) în România # Europa Liberă România
Un memorandum discutat în ședința de guvern din 27 noiembrie prezintă un proiect de construire în România a unei așa-numite „gigafabrici” de Inteligență Artificială, Black Sea AI Gigafactory. Inițiativa urmărește să combine tehnologia de vârf cu resursele energetice naționale și să ofere României un statut de centru regional în domeniul Inteligenței Artificiale.Inițiativa se aliniază planurilor Comisiei Europene de a întări poziția Europei în domeniul IA, dominat în prezent de SUA și...
12:40
CSM dă aviz negativ proiectului privind pensiile magistraților. Avizul este consultativ. Guvernul îşi poate asuma răspunderea # Europa Liberă România
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a emis un aviz negativ pentru proiectul de lege care prevede majorarea vârstei de pensionare a magistraților. Deși avizul CSM este consultativ, emiterea lui permite Guvernului să înceapă din nou procedura de angajare a răspunderii Guvernului în Parlament.
11:50
Ministrul Finanțelor: Deficitul e în scădere. Rectificarea bugetară păstrează ținta de deficit. Sănătatea primește peste 2 miliarde de lei # Europa Liberă România
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că în luna octombrie, deficitul bugetar a scăzut semnificativ față de aceeași lună a anului trecut.
11:20
România respinge cumpărarea E.ON de către o companie controlată de Guvernul Ungariei. CSAT – aviz negativ # Europa Liberă România
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a respins intenția companiei maghiare MVM Group de a prelua pachetul majoritar al E.ON Energie România, unul dintre cei mai mari furnizori de gaze și electricitate din țară.
10:00
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan: Crește din nou interesul vaccinare # Europa Liberă România
După ani marcați de controverse publice și rate insuficiente de vaccinare, datele oficiale ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) indică o revenire a încrederii în vaccinuri.
09:00
Proteste la Sofia împotriva proiectului de Buget, care prevede majorarea taxelor și contribuțiilor cetățenilor și companiilor # Europa Liberă România
Mii de oameni s-au adunat în centru capitalei Bulgariei, Sofia, în Piața Independenței, pentru a protesta împotriva proiectului de Buget pentru 2026 propus de guvern.
08:10
Ambasadorul Coreei de Sud la București, Rim Kap-Soo: Companiile noastre sunt interesate de noi contracte militare cu România # Europa Liberă România
Acordul de colaborare militară semnat în 2024 între Republica Coreea și România are efecte concrete și ar putea duce la semnarea de noi contracte. După o primă înțelegere pentru obuziere, țara asiatică vrea să vândă României echipamente de miliarde de dolari.
08:00
Atac armat lângă Casa Albă: Un afgan a împușcat doi soldați ai Gărzii Naționale. Trump oprește toate cererile de imigrație din Afganistan # Europa Liberă România
Doi soldați ai Gărzii Naționale din West Virginia au fost împușcați și se află în stare critică după ce au fost atacați miercuri după-amiază în centrul Washingtonului, la doar câteva străzi de Casa Albă. Atacatorul a fost rănit în schimbul de focuri și a fost reținut.
26 noiembrie 2025
22:10
Șefa diplomației UE: Acordul de pace ar trebui să limiteze armata Rusiei, nu pe cea a Ucrainei # Europa Liberă România
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, și-a exprimat nemulțumirea față de cheltuielile Rusiei pentru apărare, considerându-le o amenințare la adresa UE.
20:20
Proiectul de lege prin care încălcarea sancțiunilor internaționale devine infracțiune, adoptat de Parlament # Europa Liberă România
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri anunță adoptarea, în Camera Deputaților, a proiectului de lege privind sancțiunile internaționale, inclusiv împotriva Rusiei, care prevede că încălcarea sau eludarea lor este infracțiune gravă, în competenţa DIICOT.Actul normativ clarifică mecanismele de cooperare și coordonare între autoritățile implicate în aplicarea sancțiunilor și stabilește cadrul penal pentru persoanele fizice și juridice care sprijină entități sancționate.Proiectul...
