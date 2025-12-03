Eugen Teodorovici renunță la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei

14:20

Serghei Ahmetov voia să înceapă o afacere cu jucării educative pentru copii.În schimb, a petrecut mai mult de trei ani și jumătate închis într-o serie de instituții din Rusia și Belarus, după ce soldații ruși i-au invadat orașul, arestând oameni la întâmplare.În octombrie, a fost eliberat, într-un schimb de prizonieri. Acum, încearcă să-și reconstruiască viața„Toate planurile, toate lucrurile la care mă gândeam când eram în închisoare s-au dus... Acum nu este momentul potrivit. Voi...