Ilie Bolojan: Reforma pensiilor speciale trebuie dusă până la capăt. „Regula trebuie extinsă și la celelalte categorii”

Oficiali americani și ruși au purtat discuții pentru a dezvolta un plan de pace care să pună capăt războiului Moscovei cu Ucraina, în timp ce Washingtonul intensifică presiunile asupra ambelor părți pentru a încheia un acord care să pună capăt celui mai mare și mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace.Secretarul armatei americane, Dan Driscoll, s-a întâlnit cu o delegație rusă la Abu Dhabi pe 25 noiembrie, potrivit unui purtător de cuvânt al armatei...