Doi polițiști transportau droguri și telefoane în închisoare Jilava. Ce au găsit procurorii la agenții de penitenciar
Digi24.ro, 3 decembrie 2025 13:20
Doi poliţişti de penitenciar acuzaţi că au procurat droguri de mare risc pe care intenţionau să le vândă deţinuţilor de la Jilava şi că le-au adus ilegal unor deţinuţi telefoane mobile au fost reţinuţi şi vor fi prezentaţi, miercuri, instanţei cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Acum 5 minute
13:50
Avertismentul Kremlinului pentru Europa: oprirea gazului rusesc va accelera prăbușirea economică # Digi24.ro
Europa își va accelera pierderea poziției de lider economic după decizia de a opri importurile de gaz rusesc și de a cumpăra energie mai scumpă, susține purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Uniunea Europeană a stabilit ca toate importurile de gaze din Rusia să se încheie până cel târziu în 2027.
Acum 15 minute
13:40
(P) Roche Talks - Transformarea Îngrijirii Pacienților: Inovația Roche și Abordarea Personalizată, Cheia Viitorului în Oncologie # Digi24.ro
13:40
Scandal între USR și PNL. Drulă, clip electoral la Cotroceni împotriva lui Ciucu: „Nicușor Dan și-a dat acordul? Să-ți fie rușine!” # Digi24.ro
Cu doar câteva zile înaintea alegerilor locale, Vlad Voiculescu a postat un clip, filmat la Cotroceni, în care sugerează că Ciprian Ciucu ar fi responsabil de haosul urbanistic din București. Voiculescu apare alături de Cătălin Drulă dar și președintele Nicușor Dan. „Să îți fie rușine”, i-a transmis în replică Ciucu.
13:40
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor auto din state non-UE. Care sunt condițiile # Digi24.ro
Camera Deputaților a adoptat miercuri, 3 decembrie, ordonanța de urgență care stabilește noile condiții în care persoanele care dețin permise de conducere emise de state din afara Uniunii Europene pot circula legal pe drumurile publice din România. Documentul modifică Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și introduce reguli clare pentru recunoașterea temporară a unor permise naționale străine, chiar dacă țările emitente nu sunt membre ale Convenției asupra circulației rutiere și nu au încheiat acorduri cu România privind recunoașterea reciprocă a permiselor.
Acum 30 minute
13:30
Când vor primi beneficiarii programului FIV voucherele. Florin Manole: „Este speranţă şi este şansa la o familie” # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri că cei declarați eligibili în cadrul programului FIV și care au încheiat contractele de finanțare vor intra în posesia voucherelor până la finalul lunii decembrie, conform News.ro.
13:30
Un cosmonaut rus a fost exclus dintr-o misiune a SpaceX ddupă ce a fotografiat componente ale motoarelor de rachetă # Digi24.ro
Un cosmonaut rus a fost eliminat dintr-o viitoare misiune SpaceX către Stația Spațială Internațională după ce, potrivit unor informații, ar fi manipulat în mod necorespunzător materiale tehnice sensibile în timpul antrenamentelor din Statele Unite, scrie The Moscow Times.
13:30
PSD: „USR să-și asume catastrofa provocată de ministra Buzoianu, după secarea barajului de la Paltinu” # Digi24.ro
Partidul Social Democrat le cere colegilor de guvernare să își asume „catastrofa” provocată după ce a fost golit lacul de acumulare de la Paltinu, iar premierul Ilie Bolojan să îi ceară explicații ministrei Diana Buzoianu.
13:30
Negocierile de pace, aruncate în aer, din nou. Delegația lui Trump nu se mai întâlnește cu Zelenski după discuțiile cu Putin # Digi24.ro
O întâlnire planificată la Bruxelles între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi delegaţia americană care a fost în vizită la Vladimir Putin, care îl includea pe trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, şi pe ginerele lui Trump, Jared Kushner, a fost anulată. Citând „surse”, corespondentul „Kyiv Post” la Washington DC, Alex Raufoglu, a scris pe X că „întâlnirea de la Bruxelles a fost anulată” şi a menţionat că preşedintele ucrainean, care marţi a fost în Irlanda, se întoarce la Kiev.
Acum o oră
13:20
13:10
Ucraina și Rusia „se luptă literalmente pentru 30-50 de kilometri”, susține Marco Rubio. „Rușii sunt dispuși să piardă soldați” # Digi24.ro
Ucraina și Rusia „se luptă literalmente pentru 30-50 de kilometri”, a spus secretarul de stat american Marco Rubio într-un interviu acordat prezentatorului Fox News Sean Hannity, răspunzând la întrebări despre stadiul negocierilor privind acordul de pace.
13:00
Criză de încredere între aliați. Pentagonul a întrerupt legătura cu Bundeswehr, spune șeful Armatei germane # Digi24.ro
Pentagonul a „întrerupt contactul” dintre oficialii americani din domeniul apărării și omologii lor germani, potrivit șefului Bundeswehr, Christian Freuding, care deținte titlul oficial de „inspector al Armatei”, scrie The Times.
13:00
Spectacol pe cer: o explozie solară ar putea aduce aurore boreale în Europa. În ce zone ar fi vizibil fenomenul # Digi24.ro
O erupţie solară majoră, care a avut loc duminică, ar putea ilumina cerul nocturn al anumitor regiuni din emisfera nordică în zilele următoare, cel mai probabil în noaptea de miercuri spre joi, cu posibile aurore boreale, relatează Le Figaro.
Acum 2 ore
12:50
Pasagerii supraponderali, obligați să cumpere două locuri în avion. Zborurile din SUA se scumpesc # Digi24.ro
O nouă regulă introdusă în Statele Unite va obliga pasagerii plus-size care nu încap între cotierele scaunului să cumpere un loc suplimentar înainte de zbor, iar rambursarea acestuia nu va mai fi garantată. Măsura, care intră în vigoare pe 27 ianuarie, riscă să facă zborurile mai scumpe și mai complicate pentru călători.
12:50
România ar putea produce celebrele pistoale Beretta, puști de asalt NARP și aruncătoare de grenade # Digi24.ro
Producătorul italian de arme, Beretta, poartă negocieri pentru transfer complet de tehnologie în România, iar în acest sens a transmis oficial răspunsul la Cererea de Informaţii (RFI) lansată de Grupul de lucru SAFE condus de către şeful Cancelariei prim-ministrului României.
12:30
O avarie majoră lasă Termocentrala Rovinari cu cărbune pentru doar câteva zile. Ministerul Energiei: „Nu se ia în calcul oprirea” # Digi24.ro
Un incident tehnic grav produs duminică, 30 noiembrie, în Cariera Tismana 2, care a scos din funcțiune utilajele esențiale pentru alimentarea Termocentralei Rovinari, pune presiune pe întregul sistem energetic local. În timp ce stocurile de cărbune ale centralei ajung pentru doar câteva zile, Ministerul Energiei dă asigurări că situația este sub control. Secretarul de stat Pavel Nițulescu a confirmat pentru Digi24.ro avariile din carieră, dar susține că „nu se ia în calcul oprirea termocentralei”, iar România dispune de rezerve și soluții pentru a evita un blocaj energetic, chiar și în scenarii neprevăzute.
12:30
Ministerul Energiei a aflat după două zile că sunt probleme cu furnizarea apei în Prahova. „ Problema vine de la Ministerul Mediului” # Digi24.ro
Pavel Casian Nițulescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat miercuri la Digi24 că ministerul a aflat duminică, după mai bine de două zile, că vor fi probleme cu furnizarea și debitul apei. El dă vina pe Ministerul Mediului și pe „o lipsă de colaborare” care au dus la probleme și centrala de la Brazi.
12:30
Pete Hegseth a spus pe cine ar vrea să invite la „cina visurilor sale”: ar fi pentru pace # Digi24.ro
Ministrul Apărării al SUA, Pete Hegseth, ar dori să-i invite la „cina visurilor sale” pe președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski, precum și pe dictatorul Vladimir Putin. El a declarat acest lucru într-un interviu acordat jurnalistei Katie Miller, care a lucrat anterior în Departamentul pentru Eficiența Guvernului al SUA.
12:20
Donald Trump a spus că este „mai ager decât acum 25 de ani”. Apoi și-a petrecut următoarea oră a ședinței dând impresia că a ațipit # Digi24.ro
Președintele Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, a părut că face eforturi pentru a rămâne treaz în anumite momente ale ședinței de trei ore, de ieri, scrie The People.
12:20
Israelul anunță că rămășițele umane primite marți de la Hamas nu aparțin niciunuia dintre cei doi ostatici rămași în Fâșia Gaza # Digi24.ro
Israelul a anunţat miercuri că, în urma examinării medico-legale, s-a ajuns la concluzia că rămăşiţele umane care i-au fost predate cu o zi înainte de Hamas nu sunt ale unuia dintre cei doi ostatici încă aflaţi în Fâşia Gaza, relatează News.ro.
12:10
Șeful NATO ia în derâdere amenințarea lui Putin cu războiul în Europa: L-am văzut în haine militare, dar fără a fi pe front, ci departe # Digi24.ro
După ce președintele rus Vladimir Putin a amenințat Europa cu războiul, susținând că Rusia este „pregătită chiar acum” pentru un conflict, șeful NATO l-a ironizat pe liderul de la Kremlin pentru aparițiile sale în uniformă militară.
12:10
Propagandista șefă a lui Putin față în față cu realitățile din spitale ruse: „Nu suntem plătiți să vorbim civilizat” # Digi24.ro
Propagandista rusă Margarita Simonian, care urmează un tratament pentru cancer, s-a confruntat în mod neașteptat cu realitatea medicinei din Rusia, scrie presa rusă. Potrivit ei, în timpul unei vizite la unul dintre spitale împreună cu fiica sa de 12 ani, personalul medical le-a strigat grosolan chiar de la recepție.
12:10
Ultima lună a anului vibrează pe Film Now cu o colecție de filme captivante: de la frați care se luptă cu un destin ce nu iartă, la o autoare prinsă într-o aventură pe care n-a avut curajul să o inventeze, până la o tânără care redescoperă magia în cel mai neobișnuit mod. Apoi, chiar în inima sărbătorilor, motoarele se aprind cu Maverick, în timp ce noaptea dintre ani explodează în culoare și pasiune cu un musical legendar. Crăciunul capătă intensitate, iar Noul An începe cu un spectacol care îți taie respirația.
Acum 4 ore
11:50
Biserica Suediei lansează un avertisment asupra „călugărițelor” pro-Putin care strâng fonduri pentru războiul Rusiei # Digi24.ro
Biserica Suediei a sfătuit parohiile sale să nu coopereze cu o mănăstire din Belarus acuzată că finanțează invazia Rusiei în Ucraina, după ce au apărut informații că reprezentanții acesteia au vândut obiecte de artizanat într-o biserică dintr-un oraș din nordul Stockholmului.
11:30
Federica Mogherini și un diplomat de rang înalt al UE, acuzați de fraudă și corupție, eliberați din arest: „Nu prezintă risc de fugă” # Digi24.ro
Poliția belgiană i-a eliberat din arest pe fostul diplomat de rang înalt al UE Federica Mogherini și pe fostul șef al serviciului diplomatic Stefano Sannino, după ce aceștia au fost reținuți pentru a fi interogați în legătură cu o anchetă privind o fraudă, a declarat miercuri dimineață procurorul general al UE, relatează Politico.
11:20
Nașterea în urgență survine în situațiile în care travaliul evoluează imprevizibil sau apar complicații acute care necesită intervenția rapidă a echipei medicale. Aflăm mai mult despre aceste situații și cum se produce nașterea în urgență de la Dr. Laura Neacșu, medic specialist obstetrică-ginecologie.
11:20
Caz cutremurător în Dolj. Un copil de 10 ani ar fi fost violat de unul de 14 ani, într-un centru de plasament. A fost deschisă anchetă # Digi24.ro
Un copil de 10 ani ar fi fost violat de un altul de 14 ani, într-un centru de plasament din județul Dolj, unde ambii copii locuiau. Poliția a fost anunțată de supraveghetorul lor, care i-a surprins pe cei doi minori.
11:20
Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au lăsat 12 localități fără apă și au afectat centrala de la Brazi # Digi24.ro
Criza de la Barajul Paltinu, care a lăsat 12 localități din Prahova fără apă potabilă și a dus la oprirea parțială a uneia dintre cele mai importante centrale electrice din România, nu a fost un accident inevitabil, ci consecința unui lung șir de erori umane, decizii întârziate și lipsă de coordonare instituțională, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă. Dumitru Chisăliță, președintele asociației, a declarat pentru Digi24.ro că situația este „100% o eroare umană” și reprezintă un exemplu elocvent al disfuncțiilor sistemice ale instituțiilor românești: „Noi avem un stat care, din păcate, ne îneacă nu în apă sau aluviuni, ci în propriile instituții care se călăresc unele pe altele.”
11:20
Ucrainenii sunt gata să iasă în stradă dacă Kievul cedează teritorii, arată un sondaj. Procentul celor care vor pedepsirea lui Putin # Digi24.ro
51,4% dintre ucraineni au declarat că intenționează să participe la acțiuni de protest dacă Ucraina va face compromisuri inacceptabile în timpul negocierilor.
11:10
Schimbare radicală de abordare în Coreea de Sud față de Nord: „Cred că ar trebui să-mi cer scuze” # Digi24.ro
Preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung a declarat miercuri că datorează scuze Coreei de Nord pentru ordinul dat de predecesorul său de a trimite drone şi fluturaşi de propagandă peste graniţă.
11:10
Spitale din București, gata să preia pacienți din Prahova. Rogobete: „Situația este sub o formă de alertă de sănătate publică” # Digi24.ro
Având în vedere criza apei din Prahova, mai multe spitale din București sunt pregătite să preia pacienți, dacă va fi necesar. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, la Digi24, că situația din prezent este „sub o formă de alertă de sănătate publică”, precizând că unitățile sanitare au fost aprovizionate atât cu apă potabilă, cât și cu apă menajeră.
11:10
Pacientă cu cancer, lăsată singură în ultimele zile de viață. Spitalul din Turda, obligat să plătească 25.000 lei daune morale soțului # Digi24.ro
Tribunalul Cluj a obligat Spitalul Municipal Turda și un medic să plătească 25.000 de lei daune morale, după ce soțul unei paciente aflate în fază terminală a reclamat că femeia a fost lăsată singură în ultimele zile de viață, iar accesul său în salon a fost refuzat repetat. Decizia nu este definitivă.
11:00
Fostul ministru PSD al Finanțelor Eurgen Teodorovici a anunțat miercuri că s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, pentru care și-a depus candidatura ca independent.
11:00
Kremlinul, după cinci ore de negocieri cu americanii: „Președintele nu a ascuns atitudinea noastră critică și chiar negativă” # Digi24.ro
Reprezentanții SUA au avut o întâlnire „foarte utilă, constructivă și substanțială” la Kremlin, care a durat aproape cinci ore, relatează Interfax.
10:50
Ministrul Apărării din Ungaria: Ucraina a pierdut războiul din punct de vedere militar. „1.000 de combatanți, scoși din luptă zilnic” # Digi24.ro
Kristóf Szalay-Bobrovniczky, ministrul maghiar al Apărării, a afirmat că Ucraina a pierdut războiul din punct de vedere militar, reiterând opiniile pe care le-a exprimat încă de anul trecut cu privire la război și la poziția guvernului său.
10:40
Buzoianu: ESZ Prahova știa de riscul de creștere a turbidității din apa furnizată. Am cerut demisia directorilor ABA Buzău - Ialomița # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, miercuri, la Digi24, că operatorul de apă ESZ Prahova știa că există riscul de creștere de turbiditate în apa furnizată din Lacul Paltinu și dă vina inclusiv pe Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița pentru problemele din aprovizionarea cu apă a 13 localități din Prahova și Dâmbovița. Ea a declarat că a cerut demisia directorilor instituțiilor respective.
10:40
Materialele anti-imigranți generate de inteligența artificială au obținut miliarde de vizualizări pe TikTok # Digi24.ro
10:30
Droguri introduse în închisori cu ajutorul unei avocate: percheziţii DIICOT în trei judeţe. Sunt descinderi și în Italia # Digi24.ro
Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, 33 de percheziţii în judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Mureş, inclusiv în două penitenciare, pentru destructurarea unei vaste reţele de traficanţi care introducea droguri în închisori cu ajutorul unei avocate.
10:20
Emmanuel Macron, acuzat de „derivă totalitară” pentru încercarea sa de reglemantare a rețelelor sociale # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a negat că ar vrea să înfiinţeze un „minister al Adevărului”, în răspuns la acuzaţiile din partea media miliardarului conservator Vincent Bollore, a dreptei şi a extremei drepte, care au denunţat o derivă „autoritară” sau chiar „totalitară” a şefului statului, relatează AFP.
10:20
Compania de minat criptomonede a fiilor lui Donald Trump a pierdut un miliard de euro din valoarea sa de piață # Digi24.ro
Acțiunile American Bitcoin, o companie de minat criptomonede susținută de Donald Trump Jr. și Eric Trump, au pierdut aproape 40% din valoare, potrivit Financial Times.
10:00
Putin amenință Europa cu războiul: „Suntem pregătiți chiar acum”. Kushner și Witkoff, lăsați să aștepte ore la Kremlin # Digi24.ro
Vladimir Putin a combinat amenințările la adresa Europei cu o demonstrație de forță diplomatică, declarând că Rusia este „pregătită chiar acum” pentru un conflict, în timp ce Jared Kushner și Steve Witkoff au fost lăsați să aștepte aproape trei ore înaintea discuțiilor de la Kremlin privind războiul din Ucraina.
10:00
Posibilă revenire a Serenei Wiliams în tenis. Sportiva tocmai a reintrat în programul de testare antidoping # Digi24.ro
Serena Williams a făcut demersul procedural necesar pentru orice jucător care intenționează să revină în competiții, după ce a reintrat în programul de testare al Agenției Internaționale pentru Integritate în Tenis (ITIA), pentru prima dată din 2022.
Acum 6 ore
09:50
Exercițiu militar cu muniţie de război în apropierea orașului Tulcea. Accesul civililor în zonă este restricționat # Digi24.ro
Poligonul Cataloi din apropierea municipiului Tulcea găzduieşte, începând de miercuri, noi şedinţe de tragere cu muniţie de război, iar autoritatea locală a informat populaţia pe site-ul propriu cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia pentru a preveni apariţia unor incidente.
09:50
Zece mari bănci europene vor să lanseze îm semestrul doi din 2026 o monedă digitală stabilă legată de euro # Digi24.ro
Un grup format din 10 bănci europene, inclusiv ING, UniCredit şi BNP Paribas, au format compania Qivalis pentru a lansa în semestrul doi din 2026 o monedă digitală stabilă (stablecoin) legată de euro, în încercarea de a contracara dominaţia SUA pe segmentul plăţilor digitale, transmite Reuters.
09:50
Operatorul ESZ Prahova acuză că deciziile ANAR și ale Ministerului Mediului sunt cauzele problemei în alimentarea cu apă din zonă # Digi24.ro
Operatorul rețelei de apă ESZ Prahova acuză, într-un comunicat de presă transmis marți, că problema apei din Prahova „este cauzată de deciziile greșite ale ANAR și ale Ministerului Mediului privind Barajul Paltinu”. ESZ Prahova spune că operează o infrastructură veche pe care nu are dreptul legal să o modernizeze. „Căutarea unor vinovați în interiorul societății este o acțiune de dezinformare menită să acopere responsabilități reale ale altor instituții”, mai arată sursa citată.
09:40
Acord pentru o lege anticorupție de bază în Uniunea Europeană: țările au la dispoziție doi ani pentru implementare # Digi24.ro
Legislatorii UE au ajuns la un acord privind prima lege la nivel de bloc pentru combaterea corupției, după ce au fost făcute mai multe concesii pentru a oferi țărilor mai multă libertate în aplicarea acesteia, informează Politico.
09:40
„Condamnate structural” încă de la început: negocierile Washington- Moscova, un fiasco. „A promovat în mod constant interesele Rusiei” # Digi24.ro
Orele de diplomație intensă de la Moscova s-au încheiat marți cu același rezultat cu care au început: niciun progres, niciun acord și niciun semn că Vladimir Putin ar fi dispus să-și reconsidere cererile maximaliste în Ucraina, relatează Kyiv Post.
09:30
Accident cu cinci maşini în București: un şofer a lovit o maşină şi a proiectat-o în alte trei vehicule. O femeie a fost rănită # Digi24.ro
Un tânăr de 20 de ani a provocat un accident în Bucureşti, intrând într-o maşină care circula în faţa sa pe care a proiectat-o în alte trei vehicule, unul dintre ele staţionat. Femeia care conducea maşina lovită iniţial a fost rănită. Testarea a arătat 0,11 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru unul dintre şoferii implicaţi.
09:30
Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze ruseşti până în 2027 # Digi24.ro
Consiliul European a anunţat miercuri că a ajuns la un acord cu Parlamentul European pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până în 2027, ca parte a eforturilor de a pune capăt dependenţei de energia rusă.
09:20
CNSU a aprobat scoaterea unor cantități de apă potabilă din rezervele de stat pentru localitățile afectate din Prahova și Dâmbovița # Digi24.ro
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat o nouă decizie pentru gestionarea situaţiei generate de lipsa apei potabile în 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, urmând a fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat. Transportul apei va fi realizat de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
09:20
Elon Musk apără vizele H-1B și critică tarifele vamale ale lui Donald Trump: „Distorsionează piețele” # Digi24.ro
Elon Musk a apărat programul de vize H-1B și a criticat tarifele vamale impuse de Donald Trump, susținând că măsurile protecționiste „distorsionează piețele”. Într-o discuție cu antreprenorul indian Nikhil Kamath, CEO-ul Tesla a spus că SUA au beneficiat masiv de talentul venit din India și a avertizat că restricțiile recente afectează forța de muncă specializată.
