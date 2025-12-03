Grindeanu îl critică pe Bolojan pentru că nu le-a cerut miniștrilor să meargă de urgență în Prahova: Asta trebuie să facă premierul
Digi24.ro, 3 decembrie 2025 14:50
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre situaţia apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa, că el, dacă ar fi în locul ministrului Mediului, Diana Buzoianu, s-ar duce acolo, să încerce să rezolve ce a încurcat. El a arătat că a văzut asigurările primite din partea ei în urmă cu aproximativ o săptămână, cum că „totul e sub control, dar din păcate, pare că nu e sub control”. Grindeanu îl critică și pe premierul Ilie Bolojan pentru că nu le-a cerut miniștrilor responsabili să meargă de urgență la Prahova.
Suferă Putin de disonanță cognitivă? Patru citate contradictorii: „N-am început războiul” versus „Am început războiul prea târziu” # Digi24.ro
Propaganda rusă a schimbat în mai multe rânduri modul în care transmite mesajele public. Totul, datorită faptul că dictatorul rus s-a contrazis în mai multe rânduri în ceea ce privește războiul din Ucraina și cauzele care au dus la începerea acestuia. Jurnaliștii ruși independenți au adunat patru citate care arată disonanța congnitivă de care dă dovadă liderul rus.
Belgia își menține poziția și îndeamnă Europa să renunțe la împrumutul pentru Ucraina din activele Rusiei: „Ar însemna falimentul” # Digi24.ro
Belgia a acuzat UE că „minimalizează” îngrijorările sale cu privire la un plan de utilizare a activelor rusești înghețate deținute în Europa pentru a sprijini Ucraina. „Continuăm să pledăm pentru o alternativă, și anume ca UE să împrumute sumele necesare de pe piețe”, a spus ministrul belgian de Externe, Maxime Prevot, relatează BBC.
Grivița 53, primul teatru construit de la zero în România după 1946, pregătit să-și primească spectatorii # Digi24.ro
După aproape un deceniu de eforturi neîntrerupte, donații, rătăciri, reveniri, speranțe și răbdare, Grivița 53, primul teatru construit de la zero în România după 1946, este pregătit să își primească spectatorii.
Val uriaș de tineri ucraineni care cer protecție în Polonia după ce Zelenski a relaxat restricțiile de călătorie în străinătate # Digi24.ro
Polonia a înregistrat un nou val important de bărbați sosiți din Ucraina de când Kievul a renunțat la restricțiile privind călătoriile în străinătate.
Preşedintele Bulgariei cere demisia guvernului: „Țara are nevoie de o schimbare reală. Alegerile anticipate, singura cale de urmat” # Digi24.ro
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut guvernului minoritar condus de premierul Rosen Jeliazkov să demisioneze în urma protestelor masive din această săptămână în privinţa bugetului pentru 2026, informează miercuri Reuters.
O avarie la instalația de producere a energiei termice din CET Palas lasă municipiul Constanța fără apă caldă și căldură începând de la miezul nopții. Termocentrale Constanța anunță că reluarea furnizării agentului termic este estimată pentru vineri dimineață.
Kremlinul spune că Vladimir Putin nu respinge planul de pace al SUA: „Unele aspecte au fost acceptate, altele nu” # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că este greșit să se spună că Vladimir Putin a respins planul de pace al SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, transmite presa rusă, citată de Ukrainska Pravda.
(P) Roche Oncology Talks - Transformarea Îngrijirii Pacienților: Inovatia Roche si abordarea personalizata in Oncologie
Ministrul Educației, Daniel David, vine azi la Digi24, de la ora 21:00
Nicușor Dan, despre criza apei potabile din Prahova: „Vinovăţia este la Apele Române”. Ce spune despre o demisie a ministrului Mediului # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre faptul că i se cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în urma scandalului crizei apei potabile din Dâmboviţa şi Prahova, că suntem în ultima săptămână de campanie şi în această săptămână se fac declaraţii politice. El a mai spus că, în opinia sa, vinovăţia este la Apele Române.
Scenariul ca România să reziste singură câteva săptămâni în caz de război, pe masa CSAT, a anunțat Nicușor Dan # Digi24.ro
Președintele României, întrebat de jurnaliști, miercuri a vorbit despre situația în care se află țara noastră, cu un război la graniță și fără ministru la Apărare. Șeful statului a declarat că o decizie privind viitorul ministru va fi luată în viitorul apropiat. Deocamdată, cel care ocupă interimatul asigură cu responsabilitate funcționarea ministerului. Nicușor Dan a vorbit și despre scenariul în care țara noastră ar fi implicată într-o conflagrație.
Nicușor Dan, despre demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării: „Am vorbit și i-am spus că decizia e la el” # Digi24.ro
Nicușor Dan a afirmat miercuri, 3 decembrie, că a vorbit cu Ionuț Moșteanu și că a lăsat decizia de a demisiona din funcția de ministru al Apărării în mâinile sale. Moșteanu și-a dat demisia în urma izbucnirii scandalului apărut pe tema de studiile sale.
„Rage bait” a fost desemnat cuvântul anului 2025 de Dicționarul Oxford. Termenul este utilizat pentru a descrie conținutul online care a fost conceput intenționat pentru a provoca furie sau indignare.
Avertismentul Kremlinului pentru Europa: oprirea gazului rusesc va accelera prăbușirea economică # Digi24.ro
Europa își va accelera pierderea poziției de lider economic după decizia de a opri importurile de gaz rusesc și de a cumpăra energie mai scumpă, susține purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Uniunea Europeană a stabilit ca toate importurile de gaze din Rusia să se încheie până cel târziu în 2027.
(P) Roche Talks - Transformarea Îngrijirii Pacienților: Inovația Roche și Abordarea Personalizată, Cheia Viitorului în Oncologie
Scandal între USR și PNL. Drulă, clip electoral la Cotroceni împotriva lui Ciucu: „Nicușor Dan și-a dat acordul? Să-ți fie rușine!” # Digi24.ro
Cu doar câteva zile înaintea alegerilor locale, Vlad Voiculescu a postat un clip, filmat la Cotroceni, în care sugerează că Ciprian Ciucu ar fi responsabil de haosul urbanistic din București. Voiculescu apare alături de Cătălin Drulă dar și președintele Nicușor Dan. „Să îți fie rușine”, i-a transmis în replică Ciucu.
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor auto din state non-UE. Care sunt condițiile # Digi24.ro
Camera Deputaților a adoptat miercuri, 3 decembrie, ordonanța de urgență care stabilește noile condiții în care persoanele care dețin permise de conducere emise de state din afara Uniunii Europene pot circula legal pe drumurile publice din România. Documentul modifică Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și introduce reguli clare pentru recunoașterea temporară a unor permise naționale străine, chiar dacă țările emitente nu sunt membre ale Convenției asupra circulației rutiere și nu au încheiat acorduri cu România privind recunoașterea reciprocă a permiselor.
Când vor primi beneficiarii programului FIV voucherele. Florin Manole: „Este speranţă şi este şansa la o familie” # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri că cei declarați eligibili în cadrul programului FIV și care au încheiat contractele de finanțare vor intra în posesia voucherelor până la finalul lunii decembrie, conform News.ro.
Un cosmonaut rus a fost exclus dintr-o misiune a SpaceX ddupă ce a fotografiat componente ale motoarelor de rachetă # Digi24.ro
Un cosmonaut rus a fost eliminat dintr-o viitoare misiune SpaceX către Stația Spațială Internațională după ce, potrivit unor informații, ar fi manipulat în mod necorespunzător materiale tehnice sensibile în timpul antrenamentelor din Statele Unite, scrie The Moscow Times.
PSD: „USR să-și asume catastrofa provocată de ministra Buzoianu, după secarea barajului de la Paltinu” # Digi24.ro
Partidul Social Democrat le cere colegilor de guvernare să își asume „catastrofa” provocată după ce a fost golit lacul de acumulare de la Paltinu, iar premierul Ilie Bolojan să îi ceară explicații ministrei Diana Buzoianu.
Negocierile de pace, aruncate în aer, din nou. Delegația lui Trump nu se mai întâlnește cu Zelenski după discuțiile cu Putin # Digi24.ro
O întâlnire planificată la Bruxelles între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi delegaţia americană care a fost în vizită la Vladimir Putin, care îl includea pe trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, şi pe ginerele lui Trump, Jared Kushner, a fost anulată. Citând „surse”, corespondentul „Kyiv Post” la Washington DC, Alex Raufoglu, a scris pe X că „întâlnirea de la Bruxelles a fost anulată” şi a menţionat că preşedintele ucrainean, care marţi a fost în Irlanda, se întoarce la Kiev.
Doi polițiști transportau droguri și telefoane în închisoare Jilava. Ce au găsit procurorii la agenții de penitenciar # Digi24.ro
Doi poliţişti de penitenciar acuzaţi că au procurat droguri de mare risc pe care intenţionau să le vândă deţinuţilor de la Jilava şi că le-au adus ilegal unor deţinuţi telefoane mobile au fost reţinuţi şi vor fi prezentaţi, miercuri, instanţei cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Ucraina și Rusia „se luptă literalmente pentru 30-50 de kilometri”, susține Marco Rubio. „Rușii sunt dispuși să piardă soldați” # Digi24.ro
Ucraina și Rusia „se luptă literalmente pentru 30-50 de kilometri”, a spus secretarul de stat american Marco Rubio într-un interviu acordat prezentatorului Fox News Sean Hannity, răspunzând la întrebări despre stadiul negocierilor privind acordul de pace.
Criză de încredere între aliați. Pentagonul a întrerupt legătura cu Bundeswehr, spune șeful Armatei germane # Digi24.ro
Pentagonul a „întrerupt contactul” dintre oficialii americani din domeniul apărării și omologii lor germani, potrivit șefului Bundeswehr, Christian Freuding, care deținte titlul oficial de „inspector al Armatei”, scrie The Times.
Spectacol pe cer: o explozie solară ar putea aduce aurore boreale în Europa. În ce zone ar fi vizibil fenomenul # Digi24.ro
O erupţie solară majoră, care a avut loc duminică, ar putea ilumina cerul nocturn al anumitor regiuni din emisfera nordică în zilele următoare, cel mai probabil în noaptea de miercuri spre joi, cu posibile aurore boreale, relatează Le Figaro.
Pasagerii supraponderali, obligați să cumpere două locuri în avion. Zborurile din SUA se scumpesc # Digi24.ro
O nouă regulă introdusă în Statele Unite va obliga pasagerii plus-size care nu încap între cotierele scaunului să cumpere un loc suplimentar înainte de zbor, iar rambursarea acestuia nu va mai fi garantată. Măsura, care intră în vigoare pe 27 ianuarie, riscă să facă zborurile mai scumpe și mai complicate pentru călători.
România ar putea produce celebrele pistoale Beretta, puști de asalt NARP și aruncătoare de grenade # Digi24.ro
Producătorul italian de arme, Beretta, poartă negocieri pentru transfer complet de tehnologie în România, iar în acest sens a transmis oficial răspunsul la Cererea de Informaţii (RFI) lansată de Grupul de lucru SAFE condus de către şeful Cancelariei prim-ministrului României.
O avarie majoră lasă Termocentrala Rovinari cu cărbune pentru doar câteva zile. Ministerul Energiei: „Nu se ia în calcul oprirea” # Digi24.ro
Un incident tehnic grav produs duminică, 30 noiembrie, în Cariera Tismana 2, care a scos din funcțiune utilajele esențiale pentru alimentarea Termocentralei Rovinari, pune presiune pe întregul sistem energetic local. În timp ce stocurile de cărbune ale centralei ajung pentru doar câteva zile, Ministerul Energiei dă asigurări că situația este sub control. Secretarul de stat Pavel Nițulescu a confirmat pentru Digi24.ro avariile din carieră, dar susține că „nu se ia în calcul oprirea termocentralei”, iar România dispune de rezerve și soluții pentru a evita un blocaj energetic, chiar și în scenarii neprevăzute.
Ministerul Energiei a aflat după două zile că sunt probleme cu furnizarea apei în Prahova. „ Problema vine de la Ministerul Mediului” # Digi24.ro
Pavel Casian Nițulescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat miercuri la Digi24 că ministerul a aflat duminică, după mai bine de două zile, că vor fi probleme cu furnizarea și debitul apei. El dă vina pe Ministerul Mediului și pe „o lipsă de colaborare” care au dus la probleme și centrala de la Brazi.
Pete Hegseth a spus pe cine ar vrea să invite la „cina visurilor sale”: ar fi pentru pace # Digi24.ro
Ministrul Apărării al SUA, Pete Hegseth, ar dori să-i invite la „cina visurilor sale” pe președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski, precum și pe dictatorul Vladimir Putin. El a declarat acest lucru într-un interviu acordat jurnalistei Katie Miller, care a lucrat anterior în Departamentul pentru Eficiența Guvernului al SUA.
Donald Trump a spus că este „mai ager decât acum 25 de ani”. Apoi și-a petrecut următoarea oră a ședinței dând impresia că a ațipit # Digi24.ro
Președintele Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, a părut că face eforturi pentru a rămâne treaz în anumite momente ale ședinței de trei ore, de ieri, scrie The People.
Israelul anunță că rămășițele umane primite marți de la Hamas nu aparțin niciunuia dintre cei doi ostatici rămași în Fâșia Gaza # Digi24.ro
Israelul a anunţat miercuri că, în urma examinării medico-legale, s-a ajuns la concluzia că rămăşiţele umane care i-au fost predate cu o zi înainte de Hamas nu sunt ale unuia dintre cei doi ostatici încă aflaţi în Fâşia Gaza, relatează News.ro.
Șeful NATO ia în derâdere amenințarea lui Putin cu războiul în Europa: L-am văzut în haine militare, dar fără a fi pe front, ci departe # Digi24.ro
După ce președintele rus Vladimir Putin a amenințat Europa cu războiul, susținând că Rusia este „pregătită chiar acum” pentru un conflict, șeful NATO l-a ironizat pe liderul de la Kremlin pentru aparițiile sale în uniformă militară.
Propagandista șefă a lui Putin față în față cu realitățile din spitale ruse: „Nu suntem plătiți să vorbim civilizat” # Digi24.ro
Propagandista rusă Margarita Simonian, care urmează un tratament pentru cancer, s-a confruntat în mod neașteptat cu realitatea medicinei din Rusia, scrie presa rusă. Potrivit ei, în timpul unei vizite la unul dintre spitale împreună cu fiica sa de 12 ani, personalul medical le-a strigat grosolan chiar de la recepție.
Ultima lună a anului vibrează pe Film Now cu o colecție de filme captivante: de la frați care se luptă cu un destin ce nu iartă, la o autoare prinsă într-o aventură pe care n-a avut curajul să o inventeze, până la o tânără care redescoperă magia în cel mai neobișnuit mod. Apoi, chiar în inima sărbătorilor, motoarele se aprind cu Maverick, în timp ce noaptea dintre ani explodează în culoare și pasiune cu un musical legendar. Crăciunul capătă intensitate, iar Noul An începe cu un spectacol care îți taie respirația.
Biserica Suediei lansează un avertisment asupra „călugărițelor” pro-Putin care strâng fonduri pentru războiul Rusiei # Digi24.ro
Biserica Suediei a sfătuit parohiile sale să nu coopereze cu o mănăstire din Belarus acuzată că finanțează invazia Rusiei în Ucraina, după ce au apărut informații că reprezentanții acesteia au vândut obiecte de artizanat într-o biserică dintr-un oraș din nordul Stockholmului.
Federica Mogherini și un diplomat de rang înalt al UE, acuzați de fraudă și corupție, eliberați din arest: „Nu prezintă risc de fugă” # Digi24.ro
Poliția belgiană i-a eliberat din arest pe fostul diplomat de rang înalt al UE Federica Mogherini și pe fostul șef al serviciului diplomatic Stefano Sannino, după ce aceștia au fost reținuți pentru a fi interogați în legătură cu o anchetă privind o fraudă, a declarat miercuri dimineață procurorul general al UE, relatează Politico.
Nașterea în urgență survine în situațiile în care travaliul evoluează imprevizibil sau apar complicații acute care necesită intervenția rapidă a echipei medicale. Aflăm mai mult despre aceste situații și cum se produce nașterea în urgență de la Dr. Laura Neacșu, medic specialist obstetrică-ginecologie.
Caz cutremurător în Dolj. Un copil de 10 ani ar fi fost violat de unul de 14 ani, într-un centru de plasament. A fost deschisă anchetă # Digi24.ro
Un copil de 10 ani ar fi fost violat de un altul de 14 ani, într-un centru de plasament din județul Dolj, unde ambii copii locuiau. Poliția a fost anunțată de supraveghetorul lor, care i-a surprins pe cei doi minori.
Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au lăsat 12 localități fără apă și au afectat centrala de la Brazi # Digi24.ro
Criza de la Barajul Paltinu, care a lăsat 12 localități din Prahova fără apă potabilă și a dus la oprirea parțială a uneia dintre cele mai importante centrale electrice din România, nu a fost un accident inevitabil, ci consecința unui lung șir de erori umane, decizii întârziate și lipsă de coordonare instituțională, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă. Dumitru Chisăliță, președintele asociației, a declarat pentru Digi24.ro că situația este „100% o eroare umană” și reprezintă un exemplu elocvent al disfuncțiilor sistemice ale instituțiilor românești: „Noi avem un stat care, din păcate, ne îneacă nu în apă sau aluviuni, ci în propriile instituții care se călăresc unele pe altele.”
Ucrainenii sunt gata să iasă în stradă dacă Kievul cedează teritorii, arată un sondaj. Procentul celor care vor pedepsirea lui Putin # Digi24.ro
51,4% dintre ucraineni au declarat că intenționează să participe la acțiuni de protest dacă Ucraina va face compromisuri inacceptabile în timpul negocierilor.
Schimbare radicală de abordare în Coreea de Sud față de Nord: „Cred că ar trebui să-mi cer scuze” # Digi24.ro
Preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung a declarat miercuri că datorează scuze Coreei de Nord pentru ordinul dat de predecesorul său de a trimite drone şi fluturaşi de propagandă peste graniţă.
Spitale din București, gata să preia pacienți din Prahova. Rogobete: „Situația este sub o formă de alertă de sănătate publică” # Digi24.ro
Având în vedere criza apei din Prahova, mai multe spitale din București sunt pregătite să preia pacienți, dacă va fi necesar. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, la Digi24, că situația din prezent este „sub o formă de alertă de sănătate publică”, precizând că unitățile sanitare au fost aprovizionate atât cu apă potabilă, cât și cu apă menajeră.
Pacientă cu cancer, lăsată singură în ultimele zile de viață. Spitalul din Turda, obligat să plătească 25.000 lei daune morale soțului # Digi24.ro
Tribunalul Cluj a obligat Spitalul Municipal Turda și un medic să plătească 25.000 de lei daune morale, după ce soțul unei paciente aflate în fază terminală a reclamat că femeia a fost lăsată singură în ultimele zile de viață, iar accesul său în salon a fost refuzat repetat. Decizia nu este definitivă.
Fostul ministru PSD al Finanțelor Eurgen Teodorovici a anunțat miercuri că s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, pentru care și-a depus candidatura ca independent.
Kremlinul, după cinci ore de negocieri cu americanii: „Președintele nu a ascuns atitudinea noastră critică și chiar negativă” # Digi24.ro
Reprezentanții SUA au avut o întâlnire „foarte utilă, constructivă și substanțială” la Kremlin, care a durat aproape cinci ore, relatează Interfax.
Ministrul Apărării din Ungaria: Ucraina a pierdut războiul din punct de vedere militar. „1.000 de combatanți, scoși din luptă zilnic” # Digi24.ro
Kristóf Szalay-Bobrovniczky, ministrul maghiar al Apărării, a afirmat că Ucraina a pierdut războiul din punct de vedere militar, reiterând opiniile pe care le-a exprimat încă de anul trecut cu privire la război și la poziția guvernului său.
