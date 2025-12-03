Grindeanu îl critică pe Bolojan pentru că nu le-a cerut miniștrilor să meargă de urgență în Prahova: Asta trebuie să facă premierul

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre situaţia apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa, că el, dacă ar fi în locul ministrului Mediului, Diana Buzoianu, s-ar duce acolo, să încerce să rezolve ce a încurcat. El a arătat că a văzut asigurările primite din partea ei în urmă cu aproximativ o săptămână, cum că „totul e sub control, dar din păcate, pare că nu e sub control”. Grindeanu îl critică și pe premierul Ilie Bolojan pentru că nu le-a cerut miniștrilor responsabili să meargă de urgență la Prahova.

