Acord istoric în UE: Lege anticorupție de bază, obligatorie în toate statele! Ce va trebui să facă România?
Newsweek.ro, 3 decembrie 2025 10:00
UE a ajuns la un acord istoric cu privire la implementarea unei legi anticorupție de bază, obligator...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 15 minute
10:10
Înscrierea în Programul FIV s-a finalizat. Când vor primi beneficiarii voucherele? Anunțul lui Florin Manole # Newsweek.ro
Înscrierea în Programul FIV s-a finalizat. Când vor primi beneficiarii voucherele? Anunțul lui Flori...
Acum 30 minute
10:00
Testare gratuită pentru o boală grea, inclusiv pentru românii neasigurați. Anunțul Ministerului Sănătății # Newsweek.ro
Românii pot beneficia gratuit de testarea pentru hepatitele B și C, dacă prezintă simptome sau suspi...
10:00
10:00
Escrocheria care începe cu un apel pierdut și se termină prin golirea contului bancar. E greu de oprit # Newsweek.ro
O nouă escrocherie se extinde rapid și face victime. Totul începe cu un apel pierdut. Apoi hoții îți...
Acum o oră
09:50
Prințesa Kate, mesaj de Crăciun: „Iubirea prinde contur prin gesturi blânde”. La ce eveniment va participa? # Newsweek.ro
Înaintea celei de-a cincea ediții anuale a slujbei de Crăciun „Together at Christmas” (n.r. – Împreu...
09:40
Decizia CNSU în criza din Prahova și Dâmbovița. Oamenii primesc apă potabilă din rezerva de stat # Newsweek.ro
Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis ca oamenii din Dâmbovița și Prahova să primeas...
09:30
SUA suspendă cererile de imigrare din 19 ţări non-europene, după atacul asupra membrilor Gărzii Naţionale # Newsweek.ro
Administraţia Trump a anunţat că a suspendat toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea cărţilo...
Acum 2 ore
09:20
Europa ajunge la un acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze ruseşti. Care e data limită? # Newsweek.ro
Consiliul European a anunţat miercuri că a ajuns la un acord cu Parlamentul European pentru eliminar...
09:10
Schimbări pentru persoanele cu dizabilități. Rămân fără indemnizație dacă nu-și plătesc taxele și datoriile # Newsweek.ro
Schimbări pentru persoanele cu dizabilități. Rămân fără indemnizație dacă nu-și plătesc taxele și da...
09:10
Accident în lanț în București. 5 mașini, făcute zob. Unul dintre șoferi consumase alcool # Newsweek.ro
Un accident grav s-a produs pe o stradă din București. 5 mașini au fost implicate, iar unul dintre ș...
09:00
Revoltă la sud de Dunăre. „Copiii” Bulgariei mătură politicienii corupți. „Statul e capturat. Venim după voi!” # Newsweek.ro
n seara zilei de 1 decembrie 2025, Bulgaria a fost martora celei mai importante mobilizări populare ...
08:50
Premierul Ilie Bolojan efectuează o vizită oficială la Viena după întâlnirea cu Viktor Orban la Budapesta # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan face, miercuri şi joi, o vizită oficială la Viena, în Austria, unde va fi pri...
08:40
Macron merge la Beijing pentru a-l presa pe Xi Jinping să sprijine un armistiţiu în Ucraina # Newsweek.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron va ajunge, miercuri, la Beijing, unde se aşteaptă să exercite p...
08:30
Schimbare importantă în Programa școlară. Când vor fi chemați la ore elevii de clasa a VIII-a? # Newsweek.ro
Elevii de clasa a VIII-a vor avea programul de venire la școală schimbat în favoarea lor. Un lucru p...
Acum 4 ore
08:20
San Francisco dă în judecată giganţii alimentari, acuzându-i că vând produse ultra-procesate și dăunătoare # Newsweek.ro
Orașul San Francisco a dat în judecată marți Kraft, Mondelez, Coca-Cola și alți producători de alime...
08:10
România îşi află miercuri adversarele de la Cupa Mondială de Rugby 2027. Tragerea la sorţi are loc la Sydney # Newsweek.ro
Naţionala de rugby a României îşi va afla, miercuri, adversarele de la Cupa Mondială care va fi găzd...
08:00
Negocierile de pace între SUA și Rusia s-au încheiat, războiul continuă. Putin nu a făcut nicio concesie # Newsweek.ro
Orele de diplomație de mare miză de la Moscova s-au încheiat marți cu același rezultat cu care au în...
07:50
Secretarul american al Apărării susţine continuarea atacurilor asupra navelor suspectate de trafic de droguri # Newsweek.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a apărat marţi atacurile din Caraibe şi Oceanul Pacif...
07:40
Care este „Planul B” al NATO dacă pacea lui Trump eșuează. Putin amenință cu atacuri la Marea Neagră # Newsweek.ro
Aliații europeni din NATO salută eforturile SUA de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei...
07:30
Ce înseamnă eroarea E10 la centrală termică? Cum poți remedia rapid și gratuit problema # Newsweek.ro
Temperaturile scăzute din ultima vreme au determinat mulți români să-și treacă centralele termice pe...
07:30
Un cuplu din York a descoperit că a câștigat un milion de lire chiar în timp ce lua prânzul la McDonald’s # Newsweek.ro
Un cuplu a aflat că a câștigat un milion de lire sterline chiar în timp ce stătea într-un McDonald’s...
07:20
32.000 lei/lună net salariu pentru șefii instituției acuzată că a lăsat 100.000 oameni fără apă în Prahova # Newsweek.ro
Directorii Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ Prahova) sunt acuzați că au lăsat 100.000 oameni făr...
07:10
Horoscop 4 decembrie. Luna plină în Gemeni aduce oportunități financiare Berbecilor. Racii sunt optimiști # Newsweek.ro
Horoscop 4 decembrie. Luna plină în Gemeni aduce oportunități financiare Berbecilor. Racii sunt opti...
06:50
Pensie crescută. Un pensionar a demonstrat că a muncit „100% din timp în grupa a II-a”. Ce documente a depus? # Newsweek.ro
Cum a reușit un pensionar care a avut grupe de muncă să își crească pensia doar prin documente pe ca...
06:30
Sărbătoare 4 decembrie. Sf. Mare Mc. Varvara. Cruce neagră în calendarul ortodox. Zi cu dezlegare la pește # Newsweek.ro
Pe 4 decembrie, Biserica o prăznuiește pe Sfânta Mare Muceniță Varvara, zi marcată cu cruce neagră î...
Acum 12 ore
22:00
De ce îl sună Ciprian Ciucu pe Cătălin Drulă, în această seară? "Nu am această mândrie!" # Newsweek.ro
De ce îl sună Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală, pe Cătălin Drulă, candidatul USR, ...
21:50
Canada, prima țară non-UE care s-a alăturat Europei în programul de înarmare de 150.000.000.000 € # Newsweek.ro
Canada s-a alăturat oficial programului de achiziții publice în domeniul apărării al UE, în valoare ...
21:40
Ilie Bolojan merge în vizită oficială la Viena, în Austria. Dar întâi se întâlneşte cu Viktor Orban. Unde? # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan merge în vizită oficială la Viena, în Austria. Dar întâi se întâlneşte c...
Acum 24 ore
21:20
Fungul de Pașcani aduce bani frumoși. Al doilea an în care profitul producătorului de drojdie crește # Newsweek.ro
Producătorul de drojdie RomPak din Pașcani, care produce în județul Iași sub licența Pakmaya drojdie...
21:20
Prahovenii, rămaşi fără apă, ar putea-o avea din nou peste o săptămână. Dar problemele actuale pot d...
21:00
Adrian Pleşca, zis Artanu, solistul de la Timpuri Noi şi Partizan, a murit la 64 de ani. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Adrian Pleşca, zis şi Artanu, solistul de la Timpuri Noi şi Partizan, a murit fulgerător, la 64 de a...
20:30
Decizia Curții Federale din Germania afectează și românii care locuiesc cu chirie. Furnizorii, în alertă # Newsweek.ro
O hotărâre a Curții Federale de Justiție (BGH) din vara aceasta a stârnit îngrijorare în rândul furn...
20:10
Serbia poate să piardă şi gazul din Rusia, şi singura sa rafinărie. Gazprom a refuzat să semneze o prelungire # Newsweek.ro
Serbia poate să piardă şi gazul primit din Rusia, şi singura sa rafinărie, cea de la Pancevo. Gazpro...
20:10
Doi polițiști din Iași care ar fi agresat o femeie ce sunase la 112 au scăpat ieftin în fața judecătorilor # Newsweek.ro
Acuzați de purtare abuzivă după ce au agresat o săteancă din Cotnari, doi polițiști au scăpat ieftin...
20:00
Viața sănătoasă la pensie. Sfatul medicilor pentru pensionari. Obiceiul zilnic pentru inimă sănătoasă # Newsweek.ro
Odată cu trecerea timpului, probabilitatea de a suferi evenimente cardiovasculare crește considerabi...
19:40
Suflantele de frunze sunt ultima trăsnaie care îi divizează pe americani. "Unelte toxice şi zgomotoase" # Newsweek.ro
Suflantele de frunze sunt numai ultima trăsnaie care îi divizează pe americani, după imigrația ilega...
19:40
SUA au suspendat livrarea unor arme către Ucraina și au închis canalul cu Germania pentru asistența militară # Newsweek.ro
Statele Unite au suspendat furnizarea unor arme către Ucraina și au întrerupt unul dintre canalele d...
19:20
Aflat la audierile anuale din Parlamentul de la Budapesta, vicepremierul Zsolt Semjen a susținut că,...
19:20
Cum găteau țăranii moldoveni fasolea cu ciolan afumat? Rețeta a apărut prima data în România # Newsweek.ro
În inima Moldovei, încă de acum câteva sute de ani, țăranii găteau fasole cu ciolan afumat, o rețetă...
19:10
Putin, ameninţare fără precedent: Dacă Europa intră în război, Moscova nu va avea cu cine să negocieze # Newsweek.ro
Vladimir Putin proferează o ameninţare fără precedent. El spune că, dacă Europa intră în război, Mos...
19:10
România e a doua mare destinaţie de export a Ungariei. Ce fac China şi Rusia cu economia vecinului nostru? # Newsweek.ro
România este a doua mare destinaţie de export a Ungariei vecine. Ce fac China şi Rusia cu economia s...
19:10
VIDEO Unde se face cel mai lung și mai adânc tunel subacvatic din lume? 27 km, 392 de metri sub nivelul mării # Newsweek.ro
Cel mai lung și mai adânc tunel rutier subacvatic din lume este construit în Norvegia, menit să redu...
18:40
Sorin Grindeanu spune că vinovat pentru criza apei din Prahova şi Dâmboviţa este haosul userist # Newsweek.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că vinovat pentru criza apei din Prahova şi din Dâmboviţa este c...
18:30
Putin îl părăsește pe aliatul său, Nicolas Maduro. Cetățenii ruși părăsesc Venezuela cu zboruri speciale # Newsweek.ro
Putin îl abandonează pe Maduro și își îndeamnă cetățenii să părăsească Venezuela pe fondul tensiunil...
18:20
Primiți adesea mesaje de la firme cu produse ce nu vă interesează? Ați putea face plângere # Newsweek.ro
Marketingul agresiv lovește în buzunarul firmelor. Cum a ajuns o companie să plătească amendă dublă ...
18:20
Cum să faci un brad de Crăciun cu un buget redus. Ai nevoie de un cofrag de ouă și o creangă de arțar # Newsweek.ro
Cum să faci un brad de Crăciun cu un buget redus. Ai nevoie doar de un cofrag de ouă și o creangă de...
18:10
Horoscop decembrie, de Crăciun și de sărbători. Scorpion - putere, Capricorn - liniște # Newsweek.ro
Schimbări importante pentru toate zodiile. Avem Horoscop decembrie, de Crăciun și de sărbători. Scor...
17:50
Ministerul Energiei: Sistemul Energetic Naţional acoperă consumul, deşi centrala de la Brazi este oprită # Newsweek.ro
Ministerul Energiei anunţă, marţi, că Sistemul Energetic Naţional dispune de capacităţi suficiente p...
17:40
Seniorii nevăzători din Bacău descoperă lumea digitală prin atelierele Fundației Regale Margareta a României # Newsweek.ro
La Bacău, seniorii nevăzători au descoperit că tehnologia poate fi accesibilă. Aceștia au învățat să...
17:40
Peste 35.000 de cazuri de rujeolă în România. 30 de decese, majoritatea la persoane nevaccinate # Newsweek.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică anunţă, marţi, că, în perioada 01.01.2023 – 30.11.2025, în R...
