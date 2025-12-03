Anchetă în România și Italia într-un mega dosar de trafic de droguri. Stupefiantele ajungeau în penitenciare

Newsweek.ro, 3 decembrie 2025 10:30

Sunt percheziţii la o reţea de traficanţi de droguri care introducea stupefiante în penitenciare şi ...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
10:40
4.500.000 de lei de la buget pentru 157 de elevi și profesorii lor. Pentru ce dă statul român acești bani? Newsweek.ro
Elevii şi profesorii care au obţinut rezultate la olimpiadele internaţionale vor fi premiaţi de Mini...
Acum 30 minute
10:30
Acum o oră
10:10
Înscrierea în Programul FIV s-a finalizat. Când vor primi beneficiarii voucherele? Anunțul lui Florin Manole Newsweek.ro
Înscrierea în Programul FIV s-a finalizat. Când vor primi beneficiarii voucherele? Anunțul lui Flori...
10:00
Testare gratuită pentru o boală grea, inclusiv pentru românii neasigurați. Anunțul Ministerului Sănătății Newsweek.ro
Românii pot beneficia gratuit de testarea pentru hepatitele B și C, dacă prezintă simptome sau suspi...
10:00
Acord istoric în UE: Lege anticorupție de bază, obligatorie în toate statele! Ce va trebui să facă România? Newsweek.ro
UE a ajuns la un acord istoric cu privire la implementarea unei legi anticorupție de bază, obligator...
10:00
Escrocheria care începe cu un apel pierdut și se termină prin golirea contului bancar. E greu de oprit Newsweek.ro
O nouă escrocherie se extinde rapid și face victime. Totul începe cu un apel pierdut. Apoi hoții îți...
09:50
Prințesa Kate, mesaj de Crăciun: „Iubirea prinde contur prin gesturi blânde”. La ce eveniment va participa? Newsweek.ro
Înaintea celei de-a cincea ediții anuale a slujbei de Crăciun „Together at Christmas” (n.r. – Împreu...
Acum 2 ore
09:40
Decizia CNSU în criza din Prahova și Dâmbovița. Oamenii primesc apă potabilă din rezerva de stat Newsweek.ro
Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis ca oamenii din Dâmbovița și Prahova să primeas...
09:30
SUA suspendă cererile de imigrare din 19 ţări non-europene, după atacul asupra membrilor Gărzii Naţionale Newsweek.ro
Administraţia Trump a anunţat că a suspendat toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea cărţilo...
09:20
Europa ajunge la un acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze ruseşti. Care e data limită? Newsweek.ro
Consiliul European a anunţat miercuri că a ajuns la un acord cu Parlamentul European pentru eliminar...
09:10
Schimbări pentru persoanele cu dizabilități. Rămân fără indemnizație dacă nu-și plătesc taxele și datoriile Newsweek.ro
Schimbări pentru persoanele cu dizabilități. Rămân fără indemnizație dacă nu-și plătesc taxele și da...
09:10
Accident în lanț în București. 5 mașini, făcute zob. Unul dintre șoferi consumase alcool Newsweek.ro
Un accident grav s-a produs pe o stradă din București. 5 mașini au fost implicate, iar unul dintre ș...
09:00
Revoltă la sud de Dunăre. „Copiii” Bulgariei mătură politicienii corupți. „Statul e capturat. Venim după voi!” Newsweek.ro
n seara zilei de 1 decembrie 2025, Bulgaria a fost martora celei mai importante mobilizări populare ...
08:50
Premierul Ilie Bolojan efectuează o vizită oficială la Viena după întâlnirea cu Viktor Orban la Budapesta Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan face, miercuri şi joi, o vizită oficială la Viena, în Austria, unde va fi pri...
Acum 4 ore
08:40
Macron merge la Beijing pentru a-l presa pe Xi Jinping să sprijine un armistiţiu în Ucraina Newsweek.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron va ajunge, miercuri, la Beijing, unde se aşteaptă să exercite p...
08:30
Schimbare importantă în Programa școlară. Când vor fi chemați la ore elevii de clasa a VIII-a? Newsweek.ro
Elevii de clasa a VIII-a vor avea programul de venire la școală schimbat în favoarea lor. Un lucru p...
08:20
San Francisco dă în judecată giganţii alimentari, acuzându-i că vând produse ultra-procesate și dăunătoare Newsweek.ro
Orașul San Francisco a dat în judecată marți Kraft, Mondelez, Coca-Cola și alți producători de alime...
08:10
România îşi află miercuri adversarele de la Cupa Mondială de Rugby 2027. Tragerea la sorţi are loc la Sydney Newsweek.ro
Naţionala de rugby a României îşi va afla, miercuri, adversarele de la Cupa Mondială care va fi găzd...
08:00
Negocierile de pace între SUA și Rusia s-au încheiat, războiul continuă. Putin nu a făcut nicio concesie Newsweek.ro
Orele de diplomație de mare miză de la Moscova s-au încheiat marți cu același rezultat cu care au în...
07:50
Secretarul american al Apărării susţine continuarea atacurilor asupra navelor suspectate de trafic de droguri Newsweek.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a apărat marţi atacurile din Caraibe şi Oceanul Pacif...
07:40
Care este „Planul B” al NATO dacă pacea lui Trump eșuează. Putin amenință cu atacuri la Marea Neagră Newsweek.ro
Aliații europeni din NATO salută eforturile SUA de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei...
07:30
Ce înseamnă eroarea E10 la centrală termică? Cum poți remedia rapid și gratuit problema Newsweek.ro
Temperaturile scăzute din ultima vreme au determinat mulți români să-și treacă centralele termice pe...
07:30
Un cuplu din York a descoperit că a câștigat un milion de lire chiar în timp ce lua prânzul la McDonald’s Newsweek.ro
Un cuplu a aflat că a câștigat un milion de lire sterline chiar în timp ce stătea într-un McDonald’s...
07:20
32.000 lei/lună net salariu pentru șefii instituției acuzată că a lăsat 100.000 oameni fără apă în Prahova Newsweek.ro
Directorii Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ Prahova) sunt acuzați că au lăsat 100.000 oameni făr...
07:10
Horoscop 4 decembrie. Luna plină în Gemeni aduce oportunități financiare Berbecilor. Racii sunt optimiști Newsweek.ro
Horoscop 4 decembrie. Luna plină în Gemeni aduce oportunități financiare Berbecilor. Racii sunt opti...
06:50
Pensie crescută. Un pensionar a demonstrat că a muncit „100% din timp în grupa a II-a”. Ce documente a depus? Newsweek.ro
Cum a reușit un pensionar care a avut grupe de muncă să își crească pensia doar prin documente pe ca...
Acum 6 ore
06:30
Sărbătoare 4 decembrie. Sf. Mare Mc. Varvara. Cruce neagră în calendarul ortodox. Zi cu dezlegare la pește Newsweek.ro
Pe 4 decembrie, Biserica o prăznuiește pe Sfânta Mare Muceniță Varvara, zi marcată cu cruce neagră î...
Acum 12 ore
22:00
De ce îl sună Ciprian Ciucu pe Cătălin Drulă, în această seară? &#34;Nu am această mândrie!&#34; Newsweek.ro
De ce îl sună Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală, pe Cătălin Drulă, candidatul USR, ...
21:50
Canada, prima țară non-UE care s-a alăturat Europei în programul de înarmare de 150.000.000.000 € Newsweek.ro
Canada s-a alăturat oficial programului de achiziții publice în domeniul apărării al UE, în valoare ...
Acum 24 ore
21:40
Ilie Bolojan merge în vizită oficială la Viena, în Austria. Dar întâi se întâlneşte cu Viktor Orban. Unde? Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan merge în vizită oficială la Viena, în Austria. Dar întâi se întâlneşte c...
21:20
Fungul de Pașcani aduce bani frumoși. Al doilea an în care profitul producătorului de drojdie crește Newsweek.ro
Producătorul de drojdie RomPak din Pașcani, care produce în județul Iași sub licența Pakmaya drojdie...
21:20
Prahovenii, rămaşi fără apă. Problemele actuale pot dura şi şase luni Newsweek.ro
Prahovenii, rămaşi fără apă, ar putea-o avea din nou peste o săptămână. Dar problemele actuale pot d...
21:00
Adrian Pleşca, zis Artanu, solistul de la Timpuri Noi şi Partizan, a murit la 64 de ani. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Adrian Pleşca, zis şi Artanu, solistul de la Timpuri Noi şi Partizan, a murit fulgerător, la 64 de a...
20:30
Decizia Curții Federale din Germania afectează și românii care locuiesc cu chirie. Furnizorii, în alertă Newsweek.ro
O hotărâre a Curții Federale de Justiție (BGH) din vara aceasta a stârnit îngrijorare în rândul furn...
20:10
Serbia poate să piardă şi gazul din Rusia, şi singura sa rafinărie. Gazprom a refuzat să semneze o prelungire Newsweek.ro
Serbia poate să piardă şi gazul primit din Rusia, şi singura sa rafinărie, cea de la Pancevo. Gazpro...
20:10
Doi polițiști din Iași care ar fi agresat o femeie ce sunase la 112 au scăpat ieftin în fața judecătorilor Newsweek.ro
Acuzați de purtare abuzivă după ce au agresat o săteancă din Cotnari, doi polițiști au scăpat ieftin...
20:00
Viața sănătoasă la pensie. Sfatul medicilor pentru pensionari. Obiceiul zilnic pentru inimă sănătoasă Newsweek.ro
Odată cu trecerea timpului, probabilitatea de a suferi evenimente cardiovasculare crește considerabi...
19:40
Suflantele de frunze sunt ultima trăsnaie care îi divizează pe americani. &#34;Unelte toxice şi zgomotoase&#34; Newsweek.ro
Suflantele de frunze sunt numai ultima trăsnaie care îi divizează pe americani, după imigrația ilega...
19:40
SUA au suspendat livrarea unor arme către Ucraina și au închis canalul cu Germania pentru asistența militară Newsweek.ro
Statele Unite au suspendat furnizarea unor arme către Ucraina și au întrerupt unul dintre canalele d...
19:20
Vicepremierul Semjen: „E timpul ca a fi ungur să fie din nou un avantaj” Newsweek.ro
Aflat la audierile anuale din Parlamentul de la Budapesta, vicepremierul Zsolt Semjen a susținut că,...
19:20
Cum găteau țăranii moldoveni fasolea cu ciolan afumat? Rețeta a apărut prima data în România Newsweek.ro
În inima Moldovei, încă de acum câteva sute de ani, țăranii găteau fasole cu ciolan afumat, o rețetă...
19:10
Putin, ameninţare fără precedent: Dacă Europa intră în război, Moscova nu va avea cu cine să negocieze Newsweek.ro
Vladimir Putin proferează o ameninţare fără precedent. El spune că, dacă Europa intră în război, Mos...
19:10
România e a doua mare destinaţie de export a Ungariei. Ce fac China şi Rusia cu economia vecinului nostru? Newsweek.ro
România este a doua mare destinaţie de export a Ungariei vecine. Ce fac China şi Rusia cu economia s...
19:10
VIDEO Unde se face cel mai lung și mai adânc tunel subacvatic din lume? 27 km, 392 de metri sub nivelul mării Newsweek.ro
Cel mai lung și mai adânc tunel rutier subacvatic din lume este construit în Norvegia, menit să redu...
18:40
Sorin Grindeanu spune că vinovat pentru criza apei din Prahova şi Dâmboviţa este haosul userist Newsweek.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că vinovat pentru criza apei din Prahova şi din Dâmboviţa este c...
18:30
Putin îl părăsește pe aliatul său, Nicolas Maduro. Cetățenii ruși părăsesc Venezuela cu zboruri speciale Newsweek.ro
Putin îl abandonează pe Maduro și își îndeamnă cetățenii să părăsească Venezuela pe fondul tensiunil...
18:20
Primiți adesea mesaje de la firme cu produse ce nu vă interesează? Ați putea face plângere Newsweek.ro
Marketingul agresiv lovește în buzunarul firmelor. Cum a ajuns o companie să plătească amendă dublă ...
18:20
Cum să faci un brad de Crăciun cu un buget redus. Ai nevoie de un cofrag de ouă și o creangă de arțar Newsweek.ro
Cum să faci un brad de Crăciun cu un buget redus. Ai nevoie doar de un cofrag de ouă și o creangă de...
18:10
Horoscop decembrie, de Crăciun și de sărbători. Scorpion - putere, Capricorn - liniște Newsweek.ro
Schimbări importante pentru toate zodiile. Avem Horoscop decembrie, de Crăciun și de sărbători. Scor...
17:50
Ministerul Energiei: Sistemul Energetic Naţional acoperă consumul, deşi centrala de la Brazi este oprită Newsweek.ro
Ministerul Energiei anunţă, marţi, că Sistemul Energetic Naţional dispune de capacităţi suficiente p...
