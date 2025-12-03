Fabrica de Profile, producător de profile decorative şi soluţii de design fondat de Dan Panciu, l-a numit pe Valentin Ivănescu în funcţia de Chief Executive Officer
Ziarul Financiar, 3 decembrie 2025 15:00
Veşti proaste: Indicele PMI pentru sectorul manufacturier din România, calculat de BCR, a scăzut la 47,2 în noiembrie, dinamica slabă fiind determinată în principal de reducerea producţiei şi de comenzile noi. România este singura ţară din regiune în care sentimentul pieţei a scăzut # Ziarul Financiar
Uniunea Europeană va opri în mod efectiv şi permanent importul de gaze ruseşti şi va trece la eliminarea treptată a petrolului rusesc, în conformitate cu acordul politic provizoriu la care au ajuns miercuri Parlamentul European şi Consiliul.
Radiografia economiei locale. Microîntreprinderile şi companiile mici şi mijlocii angajează 65% din forţa de muncă locală, deşi generează sub jumătate din cifra de afaceri din economie. Astăzi, Ziarul Financiar lansează suplimentul ZF IMM, care arată nu contribuţia acestui segment de companii în economia locală, dar şi provocările cu care se confruntă acestea # Ziarul Financiar
Microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii sunt companiile care angajează cea mai multă forţă de muncă de pe plan local, cu toate că generează mai puţin de jumătate din cifra de afaceri totală din economie, potrivit unei analize ZF făcute pe baza datelor Registrului Comerţului.
Bursă. Când va începe One United Properties programul de răscumpărare de până la 20% din acţiuni? „Nu anul acesta“, spune Victor Căpitanu. „Nu există legătură între răscumpărare şi vânzarea One Tower“ # Ziarul Financiar
One United Properties (ONE), cel mai mare dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori Bucureşti, cu o capitalizare de aproximativ 3 miliarde de lei, nu va începe programul de răscumpărare a acţiunilor în acest an, deşi operaţiunea rămâne o prioritate pentru companie, a spus Victor Căpitanu, co-CEO şi unul dintre fondatorii grupului, în cadrul teleconferinţei cu analiştii.
Bursă. OMV Petrom plăteşte pe 3 decembrie un dividend special de 1,24 miliarde de lei, jumătate către OMV, 20% statului şi 15% fondurilor de pensii Pilon II, cu un randament de 2% # Ziarul Financiar
Pe 3 decembrie, OMV Petrom îşi remunerează investitorii cu un dividend special în valoare totală de 1,24 miliarde de lei, echivalent cu 0,02 lei pe acţiune.
Bursă. Oferta Contakt se încheie astăzi: până acum au fost subscrise 18% din acţiuni # Ziarul Financiar
Astăzi se încheie oferta publică a companiei Contakt, distribuitor de accesorii şi servicii pentru telefonie mobilă, prin care vizează listarea la Bursa de Valori Bucureşti. Până acum, investitorii au subscris circa 3 milioane de lei, echivalentul a 18% din valoarea totală a ofertei.
Puma de Craiova a urcat pe locul 1 în noiembrie: Ford a vândut 221 de maşini electrice în România luna trecută, echivalentul a 21% cotă de piaţă # Ziarul Financiar
Ford a devenit în noiembrie de lider de piaţă în vânzările de automobile electrice din România, după ce în luna noiembrie a reuşit livrarea a 221 de unităţi, conform cifrelor furnizate de Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări (DRPCIV).
ZF Agropower. Familia Răşinar din Pâncota a făcut o afacere integrată din 600 de porci mangaliţa şi bazna: carmangerie, restaurant şi magazin în Arad, iar acum termină un abator nou # Ziarul Financiar
Ioan Răşinar s-a născut în Răchiţele, un sat mic din Munţii Apuseni, judeţul Cluj, unde a văzut pentru prima dată mangaliţa într-o fotografie veche cu mama sa, din 1965. Rasa autohtonă de porci părea că a dispărut din România. Dar, ani mai târziu, după ce s-a mutat din Cluj în judeţul Arad, la Pâncota, a redescoperit mangaliţa în gospodăria unui prieten şi a cumpărat trei scroafe şi un vier, primul nucleu al fermei sale.
Afaceri de la Zero. Teodora Sorescu, programator de profesie, a construit o comunitate a artiştilor prin platforma SelfPosters, care găzduieşte lucrări ale acestora. „Am ajuns la nouă artişti în platformă“ # Ziarul Financiar
SelfPosters, o platformă online care găzduieşte lucrări ale artiştilor români, a pornit anul trecut în luna august din dorinţa Teodorei Sorescu - absolventă de Calculatoare (Politehnica) şi programator de profesie - de a dezvolta ceva în domeniul creativ.
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Mihai Stănescu, managing partner RoCoach: Proprietatea unor active şi leadershipul sunt profund diferite. Progres fără fricţiune nu există la trecerea de la o generaţie la alta # Ziarul Financiar
Predarea afacerii către urmaşi este cel mai dificil test pentru prima generaţie de antreprenori din România, cei cu care a început practic povestea de capitalism locală. „Cernoziomul de cadavre este uriaş“, spune Mihai Stănescu, managing partner, RoCoach, într-un nou episod al CEC Bank pentru afaceri româneşti, făcând referire la multiplele afaceri locale care au cedat odată cu ieşirea din peisaj a fondatorilor lor. Ce garantează succesul tranziţiei? Experienţa de a creşte pe lângă firmă, o construcţie de tip schelă care să valideze luarea deciziilor, dar şi fricţiunile dintre generaţii pot duce un business, cu succes, de la fondatorii săi la o nouă generaţie.
Aurelian Marin, un antreprenor care a pariat pe litoralul românesc, unde operează şase hoteluri: Am investit până acum 12 mil. euro şi continui. Vreau ca în cinci ani să ajung la 15-20 de unităţi # Ziarul Financiar
Litoralul românesc este mult mai bun decât ştiu oamenii în general, mai ales cei care nu au ajuns aici de multă vreme, afirmă Aurelian Marin, un antreprenor care a pariat pe această zonă, unde operează şase hoteluri.
ZF Supliment IMM. Leasingul, o soluţie pentru dezvoltare. Vlad Vitcu, BCR Leasing: „Antreprenorii români nu văd leasingul doar ca pe o soluţie de finanţare, ci ca un instrument strategic pentru eficienţă şi dezvoltare sustenabilă” # Ziarul Financiar
Pentru micile businessuri, uneori e dificilă accesarea unei linii de credit pentru susţinerea activităţii sau pentru dezvoltare. Cu toate că mediul de business local a crescut foarte mult, reuşind chiar să se tripleze în ultimele trei decenii, bancabilitatea rămâne o problemă de fundal. Totuşi, micii antreprenori pot găsi soluţii care să îi ajute în dezvoltarea businessului, iar leasingul ar putea fi una dintre acestea.
ZF Supliment IMM. Forţa de muncă şi costurile, cele mai mari provocări ale micilor antreprenori, în timp ce accesul la finanţare a devenit cea mai puţin presantă problemă. Cât de greu este antreprenoriatul în România faţă de alte ţări din UE? # Ziarul Financiar
Într-un mediu economic tot mai incert, determinat de creşterea costurilor şi a taxelor, antreprenorii sunt primii loviţi de orice schimbare apare în piaţa locală. Cu lecţia rezilienţei învaţă în ultimii ani, businessurile locale reuşesc să facă faţă provocărilor, însă unele se simt mult mai acut decât altele. Forţa de munca, mai exact găsirea oamenilor potriviţi, cât şi costurile salariale, administrative şi de producţie reprezintă cele mai mari provocări ale antreprenorilor în această perioadă, potrivit unui raport despre IMM-uri al Comisiei Europene.
Putea fi oprită drama din Prahova a 100.000 de oameni care au rămas fără apă? „Trebuie investiţii periodice în retehnologizare“ # Ziarul Financiar
Criza apei care a afectat o parte din localităţile din Prahova, dar şi din Dâmboviţa vine cu o serie de întrebări legate de expertiza oamenilor care conduc ministere şi companii-cheie din România.
Reportaj de pe mapamond. România, văzută de pe coridoarele CEE Property Forum Viena: mult potenţial, puţine proiecte mari # Ziarul Financiar
„Vechea ordine mondială dispare, iar noile reguli nu sunt încă scrise. Avem AI, schimbări climatice, reaşezarea lanţurilor de aprovizionare – iar CEE seamănă tot mai mult cu Singapore ca poziţie: un nod între lumi, nu doar un teritoriu periferic”, a spus James Dearsley, CEO EMEA, Verv în deschiderea CEE Property Forum. James Dearsley este un jucător important în industria PropTech şi un avocat pentru transformarea digitală a industriei imobiliare.
ZF Supliment IMM. Cât de antreprenorială este România? Cu doar 49 de IMM la 1.000 de locuitori, România se plasează pe ultimele locuri în Europa # Ziarul Financiar
Numărul companiilor, în special al IMM-urilor, a crescut în ultimii ani, cu mici excepţii, ceea ce arată un trend pozitiv al economiei văzute pe termen mediu. Însă buna evoluţie nu este suficientă pentru a plasa România pe primele locuri în clasamentul antreprenorial.
ZF Supliment IMM. Tabloul economiei locale. Numărul de microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii a scăzut, dar veniturile sunt în creştere, în pofida provocărilor economice, câştigând o pondere mai mare în faţa marilor companii # Ziarul Financiar
Microîntreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii, pe scurt denumite segmentul de IMM-uri, reprezintă nucleul economiei locale, fiind reprezentante nu doar de cele mai multe companii din economie, dar sunt şi cele care numără cei mai mulţi angajaţi, potrivit datelor Registrului Comerţului.
Curaj, rezilienţă şi flexibilitate sunt termenii care îi definesc pe micii antreprenori locali, care au dovedit în multe momente dificile că o criză nu e despre a pune stop, ci despre reinventare şi chiar creştere. Microîntreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă baza economiei locale, care nu doar că angajează cei mai mulţi oameni din economie şi reuşesc să fie cele mai profitabile businessuri, dar câştigă şi o pondere mai mare din totalul veniturilor în faţa marilor companii.
ZF Live. Steffen Heringhaus, fondator, Five Elements Digital: Inteligenţa artificială nu va schimba nevoia de conţinut original. Conţinutul scris artificial se bazează pe conţinut care există deja, nu conţine nimic nou # Ziarul Financiar
Inteligenţa artificială nu va putea înlocui oamenii de content, cei care construiesc şi sintetizează informaţiile. Chiar dacă tot mai multe companii experimentează cu soluţii de generare automată a textelor, diferenţa reală este făcută de creativitate - idei proaspete, perspective neexplorate, context local şi interpretare - elemente care nu pot fi „sintetizate“ din datele existente.
Alarmă! De ce a ajuns rata de neperformanţă la 9% la creditele cu garanţie de stat, dublă faţă de rata NPL la cele negarantate. Cine e de vină? # Ziarul Financiar
Rata creditelor neperformante (NPL- non-performing loans) pentru finanţările garantate de stat are o creştere semnificativă, în septembrie ajungând la 9%, după ce până acum a primit finanţare „cine a vrut şi cine n-a vrut“, după cum a avertizat Florian Neagu, directorul direcţiei stabilitate financiară din BNR, adăugând că rata NPL la creditele fără garanţie de stat este la jumătate.
Globalworth revine la dezvoltări noi după aproape cinci ani: lansează clădirea Green Court D în Barbu Văcărescu # Ziarul Financiar
Globalworth reia investiţiile în birouri şi demarează construcţia Green Court D, a patra clădire a complexului din zona Aurel Vlaicu–Floreasca. Este primul proiect început de companie după Globalworth Square (2019–2021), într-un moment în care piaţa se confruntă cu cea mai redusă ofertă nouă din ultimii 20 de ani şi cu o presiune tot mai mare pe spaţiile moderne din zonele centrale.
