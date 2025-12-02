Puma de Craiova a urcat pe locul 1 în noiembrie: Ford a vândut 221 de maşini electrice în România luna trecută, echivalentul a 21% cotă de piaţă
Ziarul Financiar, 3 decembrie 2025 00:45
Ford a devenit în noiembrie de lider de piaţă în vânzările de automobile electrice din România, după ce în luna noiembrie a reuşit livrarea a 221 de unităţi, conform cifrelor furnizate de Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări (DRPCIV).
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
00:45
Puma de Craiova a urcat pe locul 1 în noiembrie: Ford a vândut 221 de maşini electrice în România luna trecută, echivalentul a 21% cotă de piaţă # Ziarul Financiar
Ford a devenit în noiembrie de lider de piaţă în vânzările de automobile electrice din România, după ce în luna noiembrie a reuşit livrarea a 221 de unităţi, conform cifrelor furnizate de Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări (DRPCIV).
00:45
ZF Agropower. Familia Răşinar din Pâncota a făcut o afacere integrată din 600 de porci mangaliţa şi bazna: carmangerie, restaurant şi magazin în Arad, iar acum termină un abator nou # Ziarul Financiar
Ioan Răşinar s-a născut în Răchiţele, un sat mic din Munţii Apuseni, judeţul Cluj, unde a văzut pentru prima dată mangaliţa într-o fotografie veche cu mama sa, din 1965. Rasa autohtonă de porci părea că a dispărut din România. Dar, ani mai târziu, după ce s-a mutat din Cluj în judeţul Arad, la Pâncota, a redescoperit mangaliţa în gospodăria unui prieten şi a cumpărat trei scroafe şi un vier, primul nucleu al fermei sale.
00:45
Afaceri de la Zero. Teodora Sorescu, programator de profesie, a construit o comunitate a artiştilor prin platforma SelfPosters, care găzduieşte lucrări ale acestora. „Am ajuns la nouă artişti în platformă“ # Ziarul Financiar
SelfPosters, o platformă online care găzduieşte lucrări ale artiştilor români, a pornit anul trecut în luna august din dorinţa Teodorei Sorescu - absolventă de Calculatoare (Politehnica) şi programator de profesie - de a dezvolta ceva în domeniul creativ.
00:45
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Mihai Stănescu, managing partner RoCoach: Proprietatea unor active şi leadershipul sunt profund diferite. Progres fără fricţiune nu există la trecerea de la o generaţie la alta # Ziarul Financiar
Predarea afacerii către urmaşi este cel mai dificil test pentru prima generaţie de antreprenori din România, cei cu care a început practic povestea de capitalism locală. „Cernoziomul de cadavre este uriaş“, spune Mihai Stănescu, managing partner, RoCoach, într-un nou episod al CEC Bank pentru afaceri româneşti, făcând referire la multiplele afaceri locale care au cedat odată cu ieşirea din peisaj a fondatorilor lor. Ce garantează succesul tranziţiei? Experienţa de a creşte pe lângă firmă, o construcţie de tip schelă care să valideze luarea deciziilor, dar şi fricţiunile dintre generaţii pot duce un business, cu succes, de la fondatorii săi la o nouă generaţie.
00:45
Aurelian Marin, un antreprenor care a pariat pe litoralul românesc, unde operează şase hoteluri: Am investit până acum 12 mil. euro şi continui. Vreau ca în cinci ani să ajung la 15-20 de unităţi # Ziarul Financiar
Litoralul românesc este mult mai bun decât ştiu oamenii în general, mai ales cei care nu au ajuns aici de multă vreme, afirmă Aurelian Marin, un antreprenor care a pariat pe această zonă, unde operează şase hoteluri.
00:45
ZF Supliment IMM. Leasingul, o soluţie pentru dezvoltare. Vlad Vitcu, BCR Leasing: „Antreprenorii români nu văd leasingul doar ca pe o soluţie de finanţare, ci ca un instrument strategic pentru eficienţă şi dezvoltare sustenabilă” # Ziarul Financiar
Pentru micile businessuri, uneori e dificilă accesarea unei linii de credit pentru susţinerea activităţii sau pentru dezvoltare. Cu toate că mediul de business local a crescut foarte mult, reuşind chiar să se tripleze în ultimele trei decenii, bancabilitatea rămâne o problemă de fundal. Totuşi, micii antreprenori pot găsi soluţii care să îi ajute în dezvoltarea businessului, iar leasingul ar putea fi una dintre acestea.
Acum o oră
00:30
ZF Supliment IMM. Forţa de muncă şi costurile, cele mai mari provocări ale micilor antreprenori, în timp ce accesul la finanţare a devenit cea mai puţin presantă problemă. Cât de greu este antreprenoriatul în România faţă de alte ţări din UE? # Ziarul Financiar
Într-un mediu economic tot mai incert, determinat de creşterea costurilor şi a taxelor, antreprenorii sunt primii loviţi de orice schimbare apare în piaţa locală. Cu lecţia rezilienţei învaţă în ultimii ani, businessurile locale reuşesc să facă faţă provocărilor, însă unele se simt mult mai acut decât altele. Forţa de munca, mai exact găsirea oamenilor potriviţi, cât şi costurile salariale, administrative şi de producţie reprezintă cele mai mari provocări ale antreprenorilor în această perioadă, potrivit unui raport despre IMM-uri al Comisiei Europene.
00:30
Putea fi oprită drama din Prahova a 100.000 de oameni care au rămas fără apă? „Trebuie investiţii periodice în retehnologizare“ # Ziarul Financiar
Criza apei care a afectat o parte din localităţile din Prahova, dar şi din Dâmboviţa vine cu o serie de întrebări legate de expertiza oamenilor care conduc ministere şi companii-cheie din România.
00:30
Reportaj de pe mapamond. România, văzută de pe coridoarele CEE Property Forum Viena: mult potenţial, puţine proiecte mari # Ziarul Financiar
„Vechea ordine mondială dispare, iar noile reguli nu sunt încă scrise. Avem AI, schimbări climatice, reaşezarea lanţurilor de aprovizionare – iar CEE seamănă tot mai mult cu Singapore ca poziţie: un nod între lumi, nu doar un teritoriu periferic”, a spus James Dearsley, CEO EMEA, Verv în deschiderea CEE Property Forum. James Dearsley este un jucător important în industria PropTech şi un avocat pentru transformarea digitală a industriei imobiliare.
00:30
00:15
ZF Supliment IMM. Cât de antreprenorială este România? Cu doar 49 de IMM la 1.000 de locuitori, România se plasează pe ultimele locuri în Europa # Ziarul Financiar
Numărul companiilor, în special al IMM-urilor, a crescut în ultimii ani, cu mici excepţii, ceea ce arată un trend pozitiv al economiei văzute pe termen mediu. Însă buna evoluţie nu este suficientă pentru a plasa România pe primele locuri în clasamentul antreprenorial.
00:15
ZF Supliment IMM. Tabloul economiei locale. Numărul de microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii a scăzut, dar veniturile sunt în creştere, în pofida provocărilor economice, câştigând o pondere mai mare în faţa marilor companii # Ziarul Financiar
Microîntreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii, pe scurt denumite segmentul de IMM-uri, reprezintă nucleul economiei locale, fiind reprezentante nu doar de cele mai multe companii din economie, dar sunt şi cele care numără cei mai mulţi angajaţi, potrivit datelor Registrului Comerţului.
00:15
Curaj, rezilienţă şi flexibilitate sunt termenii care îi definesc pe micii antreprenori locali, care au dovedit în multe momente dificile că o criză nu e despre a pune stop, ci despre reinventare şi chiar creştere. Microîntreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă baza economiei locale, care nu doar că angajează cei mai mulţi oameni din economie şi reuşesc să fie cele mai profitabile businessuri, dar câştigă şi o pondere mai mare din totalul veniturilor în faţa marilor companii.
00:15
ZF Live. Steffen Heringhaus, fondator, Five Elements Digital: Inteligenţa artificială nu va schimba nevoia de conţinut original. Conţinutul scris artificial se bazează pe conţinut care există deja, nu conţine nimic nou # Ziarul Financiar
Inteligenţa artificială nu va putea înlocui oamenii de content, cei care construiesc şi sintetizează informaţiile. Chiar dacă tot mai multe companii experimentează cu soluţii de generare automată a textelor, diferenţa reală este făcută de creativitate - idei proaspete, perspective neexplorate, context local şi interpretare - elemente care nu pot fi „sintetizate“ din datele existente.
00:15
Alarmă! De ce a ajuns rata de neperformanţă la 9% la creditele cu garanţie de stat, dublă faţă de rata NPL la cele negarantate. Cine e de vină? # Ziarul Financiar
Rata creditelor neperformante (NPL- non-performing loans) pentru finanţările garantate de stat are o creştere semnificativă, în septembrie ajungând la 9%, după ce până acum a primit finanţare „cine a vrut şi cine n-a vrut“, după cum a avertizat Florian Neagu, directorul direcţiei stabilitate financiară din BNR, adăugând că rata NPL la creditele fără garanţie de stat este la jumătate.
00:15
Globalworth revine la dezvoltări noi după aproape cinci ani: lansează clădirea Green Court D în Barbu Văcărescu # Ziarul Financiar
Globalworth reia investiţiile în birouri şi demarează construcţia Green Court D, a patra clădire a complexului din zona Aurel Vlaicu–Floreasca. Este primul proiect început de companie după Globalworth Square (2019–2021), într-un moment în care piaţa se confruntă cu cea mai redusă ofertă nouă din ultimii 20 de ani şi cu o presiune tot mai mare pe spaţiile moderne din zonele centrale.
00:15
Putea fi oprită drama a 100.000 de oameni care au rămas fără apă? „Trebuie investiţii periodice în retehnologizare“ # Ziarul Financiar
Criza apei care a afectat o parte din localităţile din Prahova, dar şi din Dâmboviţa vine cu o serie de întrebări legate de expertiza oamenilor care conduc ministere şi companii-cheie din România.
00:15
Bursă. Finanţe personale. Ce îi trebuie unui tânăr pentru a intra în industria de 10 mld. euro a fondurilor mutuale: Curiozitate, disciplină, răbdare şi încă ceva. „Un pic de noroc“. # Ziarul Financiar
Cum arată, de fapt, drumul către o carieră în administrarea fondurilor? Tinerii economişti, cei la început de drum într-ale investiţiilor, văd adesea această industrie din exterior, ca pe un univers închis în care câţiva analişti certificaţi internaţional, precum deţinătorii de CFA, apasă câteva butoane şi mută milioane de euro în numele a peste un milion de clienţi.
00:15
Staţiile de metrou ale corporatiştilor Aurel Vlaicu şi Pipera sunt la 70% faţă de vârful din 2019 # Ziarul Financiar
Traficul de metrou la Aurel Vlaicu şi Pipera, „staţiile corporatiştilor“ din polul de nord al Capitalei, a fost luna trecută la 72% faţă de nivelul din octombrie 2019, vârful de dinaintea pandemiei, când angajaţii mergeau la birou, potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor transmise de Metrorex.
00:15
Producătorii europeni îşi cresc investiţiile în fabrici chinezeşti în ciuda îngrijorărilor în creştere resimţite de liderii politici ai continentului cu privire la dependenţa industrială de superputerea exportatoare a lumii, scrie Financial Times.
00:15
Reportaj de pe mapamond. In România, văzută de pe coridoarele CEE Property Forum Viena: mult potenţial, puţine proiecte mari # Ziarul Financiar
„Vechea ordine mondială dispare, iar noile reguli nu sunt încă scrise. Avem AI, schimbări climatice, reaşezarea lanţurilor de aprovizionare – iar CEE seamănă tot mai mult cu Singapore ca poziţie: un nod între lumi, nu doar un teritoriu periferic”, a spus James Dearsley, CEO EMEA, Verv în deschiderea CEE Property Forum. James Dearsley este un jucător important în industria PropTech şi un avocat pentru transformarea digitală a industriei imobiliare.
00:15
Alarmă! De ce a ajuns rata de neperformanţă la 9% la creditele cu garanţie de stat, dublă faţă de finanţările negarantate? Cine a închis ochii când s-au dat aceste credite: băncile prin departamentele de risc şi/sau Fondul de Garantare? # Ziarul Financiar
Rata creditelor neperformante (NPL- non-performing loans) pentru finanţările garantate de stat are o creştere semnificativă, în septembrie ajungând la 9%, după ce până acum a primit finanţare „cine a vrut şi cine n-a vrut“, avertiza recent Florian Neagu, directorul direcţiei stabilitate financiară din BNR, adăugând că rata de neperformanţă la creditele fără garanţie de stat este la jumătate.
00:15
Harta recrutării la 9 luni din 2025: Creşteri punctuale în judeţele mici, stagnare în marile centre: scăderea pieţei muncii începe să se vadă în cifrele din judeţe. România a pierdut în ultimul an peste 13.600 de salariaţi # Ziarul Financiar
Statisticile INS arată că piaţa muncii intră într-o zonă de încetinire, chiar dacă la nivelul unor judeţe există încă evoluţii pozitive. Per total, România înregistrează o scădere anuală de 0,3% a numărului de salariaţi, echivalentul a peste 13.600 de joburi pierdute.
00:15
Ce arată cifrele despre revenirea la birou a corporatiştilor din nordul Capitalei? Un milion de validări în octombrie la staţiile de metrou Aurel Vlaicu şi Pipera, la 72% faţă 2019, vârful de dinaintea pandemiei # Ziarul Financiar
Traficul de metrou la Aurel Vlaicu şi Pipera, „staţiile corporatiştilor“ din polul de nord al Capitalei, a fost luna trecută la 72% faţă de nivelul din octombrie 2019, vârful de dinaintea pandemiei, când angajaţii mergeau la birou, potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor transmise de Metrorex.
00:15
Din culisele discuţiilor privind vânzarea Carrefour în România. Francezii nu vor să vândă cu orice preţ operaţiunile locale. Tranzacţia este estimată la 750-900 mil. euro. Cine este astăzi la masă? # Ziarul Financiar
Grupul francez Carrefour, unul dintre cei mai mari retaileri alimentari din lume, poartă în continuare discuţii cu investitorii interesaţi de operaţiunile din România – circa 460 de magazine sub diferite formate, cu vâzări de aproximativ 3 mld. euro anul trecut, potrivit datelor publice.
00:15
Bursă. Ce îi trebuie unui tânăr pentru a intra în industria de 10 mld. euro a fondurilor mutuale în care doar câteva persoane mişcă, prin câteva clickuri, banii a peste un milion de investitori? Curiozitate, disciplină, răbdare, şi încă ceva. „Un pic de noroc“ # Ziarul Financiar
Cum arată, de fapt, drumul către o carieră în administrarea fondurilor? Tinerii economişti, cei la început de drum într-ale investiţiilor văd adesea această industrie din exterior, ca pe un univers închis în care câţiva analişti certificaţi internaţional, precum deţinătorii de CFA, apasă câteva butoane şi mută milioane de euro în numele a peste un milion de clienţi.
00:15
Radiografia economiei locale. Microîntreprinderile şi companiile mici şi mijlocii angajează 65% din forţa de muncă locală, deşi generează sub jumătate din cifra de afaceri din economie # Ziarul Financiar
Microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii sunt companiile care angajează cea mai multă forţă de muncă de pe plan local, cu toate că generează mai puţin de jumătate din cifra de afaceri totală din economie, potrivit unei analize ZF făcute pe baza datelor Registrului Comerţului.
00:15
Şah la Lidl: Ahold Delhaize îşi adună operaţiunile din România sub aceeaşi umbrelă şi creează un gigant cu afaceri de 5 mld. euro. Ce impact ar putea avea asupra pieţei şi a furnizorilor? # Ziarul Financiar
Grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize a decis să aducă sub aceeaşi entitate juridică operaţiunile pe care le deţine în România, e vorba de Profi şi Mega Image, două reţele care adună circa 2.700 de magazine cu afaceri totale de 25 mld. lei anul trecut.
00:15
Ce se mai întâmplă cu vânzarea Carrefour în România. Discuţiile se poartă, dar francezii nu vor să vândă cu orice preţ. Operaţiunile din România sunt evaluate momentan la 750-900 de milioane de euro # Ziarul Financiar
Grupul francez Carrefour, unul dintre cei mai mari retaileri alimentari din lume, poartă în continuare discuţii cu investitorii interesaţi de operaţiunile din România, spun sursele ZF din piaţă.
Acum 4 ore
22:00
Sony vine după cinci ani cu un nou chip care are AI integrat, disponibil iniţial în noua cameră Alpha 7V # Ziarul Financiar
Gigantul japonez Sony a anunţat marţi o nouă generaţie de chipuri pentru camerele sale foto, BIONZ XR2 - care integrează pentru prima dată şi o unitate de procesare AI, şi care este integrată în noua camera foto mirrorless full-frame Alpha 7V, a anunţat compania. Generaţia anterioară de chip-uri a fost lansată în 2020, odată cu camera A7SIII.
21:15
Ce nu se spune în drama celor 100.000 de prahoveni care stau fără apă de cel puţin nouă zile: poţi să aduci ministru al mediului un avocat specializat în protecţia datelor? Nu ar trebui să conducă Mediul un inginer silvic, un inginer hidrotehnic sau un inginer de mediu? # Ziarul Financiar
Criza apei care a afectat o parte din localităţile din Prahova, dar şi din Dâmboviţa, care depind de capacitatea barajului Paltinu, vine cu o serie de întrebări legate de expertiza oamenilor care conduc ministere şi companii-cheie din România.
Acum 6 ore
20:30
20:30
20:30
Care sunt cele mai frecvente greşeli pe care le fac managerii fără să-şi dea seama că pot avea consecinţe penale? În ce situaţii pot răspunde penal membrii Consiliului de Administraţie? Urmăriţi ZF Live miercuri, 3 decembrie, ora 12.20, o discuţie cu Stelian Garofil, managing partner al casei de avocatură Dragne & Asociaţii # Ziarul Financiar
20:30
20:15
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, explică filmul opririi alimentării cu apă în Prahova şi Dâmboviţa # Ziarul Financiar
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat filmul complet al opririi alimentării cu apă în Prahova şi Dâmboviţa. Ministerul explică faptul că întreruperea nu a fost o decizie a Ministerului, ci consecinţa neglijenţelor şi a lipsei de intervenţie a operatorului ESZ Prahova.
20:15
20:15
20:15
20:00
Ministerul Energiei, în cazul opririi centralei OMV Petrom de la Brazi: România are 19.800 MW, iar siguranţa în alimentare nu este afectată în niciun moment. Ce uită să spună Ministerul Energiei? Capacitatea de 19.800 MW este pe hârtie, acum funcţionează doar 6.450 MW, România importă 1.463 MW, adică 20% din necesar. Preţurile sar pe bursa de energie # Ziarul Financiar
19:45
19:15
Acum 8 ore
18:45
18:45
18:30
17:30
17:30
17:30
17:15
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.