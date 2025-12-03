Cum explică Nicușor Dan că a apărut într-un clip electoral al lui Cătălin Drulă, deși ar trebui să nu ia partea nimănui

10:10

Peste 100.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa nu primesc de vineri apă în sistem centralizat, după ce apa din barajul Paltinu a crescut cu aproximativ 12 metri, iar apa încă nu poate fi tratată corespunzător pentru a deveni potabilă. Pentru genstionarea situaţiei, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat o nouă decizie. „Comitetul Naţional […] Articolul Decizie de urgență în criza apei din Prahova şi Dâmboviţa: Va fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat apare prima dată în PS News.