Cel mai mare mister din istoria aviației. Malaezia reia căutările avionului MH370, dispărut în urmă cu 11 ani. Câți pasageri avea la bord și cum vor fi căutați

15:50

Pentru tot mai mulți dintre bătrânii noștri, sărbătorile nu înseamnă bucurie și cadouri sub brad, ci calcule amare și împrumuturi pe care nu și le-au dorit, dar pe care sunt nevoiți să le facă, asta ca să nu lase masa goală în cea mai frumoasă perioadă din an. Unii chiar ajung să se împrumute la […]