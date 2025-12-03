Președintele inventează un „centru de comandă” care să monitorizeze informațiile, Moșteanu cerea „închiderea de conturi și televiziuni”

14:20

Președintele României, Nicușor Dan, dă vina pe Apele Române pentru tragedia din Prahova și din Dâmbovița, unde peste 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă. Spune că a vorbit mai des cu ministrul Energiei, decât cu premierul, despre această problemă, iar Transelectrica se ocupă de partea pe energie. „Să nu uităm că suntem în […]