„Președintele nu are voie să facă asta! Scrie clar în Constituție. Se poate ajunge la suspendare”. Judecători CCR și juriști marcanți îl pun la zid pe Nicușor Dan pentru clipul în care joacă pentru Cătălin Drulă în Palatul Cotroceni. „Clipul este ilegal conform legislației electorale”
Gândul, 3 decembrie 2025 16:20
Instituția Președintelui României din nou este în centrul unui scandal, după ce președintele nou ales Nicușor Dan a jucat într-un clip cu caracter electoral, alături de Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei și Vlad Voiculescu, președintele USR București. Scena a fost filmată chiar de Ziua Națională, în interiorul sediului Administrației Prezidențiale, în condițiile în […]
Acum 5 minute
17:00
Miracol de Crăciun la Zoo. Cum arată cei doi pui de leu extrem de rari care abia s-au născut # Gândul
Un miracol de Crăciun a avut loc la o grădină zoologică, doi pui de leu extrem de rari s-au născut, spre încântarea experților. O grădină zoologică din Venezuela a fost martora unui miracol de Crăciun. Acolo s-au născut doi pui de leu extrem de rari. Puii Timbavati s-au născut pe 26 noiembrie la Maracay Delicias […]
17:00
Nicușor Dan, mașinăria de bâlbe. Mintea i-a jucat feste președintelui României, chiar în timpul unui interviu: „Permisibi, permisivi, permeabilitate” # Gândul
Președintele Nicușor Dan s-a lăudat în cadrul interviului pentru Epoch Times că a fost printre primii politicieni care a avut Facebook. Apoi, liderul de la Cotroceni s-a fâstâcit și a dat o bâlbă de toată frumusețea. Liderul de la Cotroceni a demonstrat, din nou, că dicția nu este punctul său forte și nici capacitatea de […]
17:00
Mircea Dinescu spune că responsabilii pentru criza apei sunt „domnii care conduc” acum România: „Scot apa din lacurile de acumulare și le deversează în propagandă pentru Georgescu” # Gândul
Pe fondul crizei apei din județele Prahova și Dâmbovița, poetul și publicistul Mircea Dinescu spune în cadrul unei emisiuni transmise de Realitatea TV, că după 30 de ani de capitalism, România a ajuns să se plângă de lipsa de apă din cauza liderilor care conduc țara. El crede că diversele crize din țară sunt generate […]
17:00
Zodiile care primesc vești neașteptate înainte de finalul anului. Surprize de proporții pentru anumiți nativi # Gândul
Pe măsură ce anul se apropie de final, energiile astrale se intensifică, iar ultimele săptămâni aduc schimbări bruște, clarificări și surprize de proporții pentru anumiți nativi. Mercur, Venus și Marte își schimbă ritmul, iar un aspect tensionat cu Uranus poate pune în încurcătură câteva semne zodiacale, pregătind terenul pentru întâmplări cu impact major în viața […]
17:00
Toți știau. Din octombrie. Gândul publică documentele care aruncă în aer minciunile Dianei Buzoianu în Criza Apei de la Barajul Paltinu. Pe 22 octombrie, Ministerul Mediului, Apele Române, Hidroelectrica s-au întâlnit la Paltinu să discute urgența # Gândul
Criza apei din Prahova și Dâmbovița a lăsat peste 100.000 de oameni fără apă potabilă. În tot acest timp, situația unor oameni nevinovați a devenit un adevărat ping-ping între autoritățile statului, responsabile fiecare în parte cu situația extremă din aceste zone. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a pasat responsabilitatea în „ograda” ESZ Prahova – despre care […]
Acum 30 minute
16:40
Cum se înțelege Anna Lesko cu fiul ei. ”Are nevoie să aibă încredere să se apropie de tine” # Gândul
Cântăreața Anna Lesko, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre fiul său, Adam, și despre relația pe care o are cu acesta. Anna Lesko este una dintre cele mai senzuale apariții de pe scena muzicală din România. În anul 2000, a debutat cu piesa ”Cu tine eu” la Festivalul de la Mamaia. […]
16:40
Ce a pățit un afacerist italian care produce pantofi la Brașov după ce a vrut să-și concedieze angajații de pe o zi pe alta # Gândul
Un afacerist italian, care produce de pantofi la Brașov, de câțiva ani, a primit o amendă uriașă de la AJOFM, după ce a vrut să–și dea afară angajații de pe o zi pe alta. Afaceristul italian a fost amendat de AJOFM, după ce a vrut să–și concedieze angajații, pe motiv că închide unitatea de producție […]
16:40
Unde va fi înmormântat Adrian Pleşca ‘Artan’. Va avea loc un concert-tribut la Bucureşti, pe 17 decembrie # Gândul
Adrian Pleșca ”Artan” a murit miercuri, la vârsta de 64 de ani. Solistul și cofondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan va fi înmormântat vineri în cimitirul Panteliomon 2, potrivit News.ro. Pleșca a suferit un AVC și s-a stins din viață miercuri, la Spitalul Pantelimon. Priveghiul solistului va avea loc joi, 4 decembrie, începând cu ora […]
16:30
Gândul publică în exclusivitate moțiunea împotriva Guvernului Bolojan: „România nu este de vânzare – Fără progresiști la guvernare” # Gândul
Gândul a obținut în exclusivitate moțiunea de cenzură inițiată de Ninel Peia împotriva Guvernului Bolojan. Grupul parlamentar. Opoziția avea nevoie de 116 semnături, iar în total au fost strânse 119. Un semnal important îl reprezintă susținerea fostului premier Victor Ponta, care a confirmat pentru Gândul că a fost unul dintre semnatari. Textul poartă titlul „România […]
16:30
Noua metodă de fraudă care face ravagii pe internet. Escrocii se folosesc de ChatGPT ca să ia bani grei pe iluzii # Gândul
Au apus vremurile acelea în care bunicile citeau în cafea sau ghiceau în bob și ghioc. Tehnologia de astăzi a „furat” până și practicile vrăjitorești și a lăsat la îndemâna oricui, cu sau fără „har”, puterea de a „prezice viitorul”! Mai nou, ghicitul în cafea s-a digitalizat și ghicitorii pot să „citească” în zaț, dar […]
16:30
Un bucureştean a comandat, de 1 Decembrie, mici şi cartofi prăjiţi de 1.900 lei. Un sibian a cumpărat aproape 400 de porţii de papanaşi, într-un an # Gândul
În ultimele 12 luni, românii au rămas fideli preparatelor tradiționale, comenzile de mici și ciorbe fiind în topul preferințelor de 1 Mai și 1 Decembrie. București, Constanța, Brașov, Iași și Cluj-Napoca conduc la numărul de comenzi, iar valoarea acelora care include preparate tradiționale ajunge la mii de lei, reiese dintr-o analiză realizată de o firmă […]
Acum o oră
16:20
Președintele inventează un „centru de comandă” care să monitorizeze informațiile, Moșteanu cerea „închiderea de conturi și televiziuni” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a anunțat că, pentru a combate informațiile de tip „fake news”, va organiza „un centru de comandă”, în acest sens. Liderul de la Cotroceni a subliniat că rolul președintelui în această situație este „foarte important”. Nicușor Dan a precizat că un sistem pentru gestionarea informațiilor false ar putea fi finalizat până în […]
16:20
Grupă IMPOSIBILĂ pentru România la Cupa Mondială din 2027! Vom juca împotriva liderului mondial din World Rugby # Gândul
Orașul australian Sydney a găzduit tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale de Rugby ce va avea loc în 2027, în Australia. „Stejarii” au fost repartizați în Grupa B, acolo unde vor întâlni campioana mondială en-titre, Africa de Sud, Georgia şi Italia. Grupă imposibilă pentru România la Cupa Mondială din 2027! Vom juca împotriva liderului […]
16:20
De Ziua Națională a României, un bărbat a doborât orice record în materie de mâncare online. Bucureșteanul a sărbărorit 1 Decembrie cu preparate tradiționale în valoare de 1.900 de lei. Iată ce a comandat de acești bani. Pentru cei mai mulți români, ziua de 1 Decembrie a fost un prilej numai bun pentru a se […]
16:20
Avertismentul lui Alexandru Rogobete: Riscul este să avem cea mai mare criză epidemiologică pe care a avut-o vreodată România # Gândul
Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a oferit detalii de ultimă oră despre măsurile luate de la nivelul ministerului pe care îl conduce pentru a se evita riscul major al unei crize epidemiologice în județele afectate de criza apei. Așa cum a scris în exclusivitate Gândul […]
16:20
16:20
Cel mai mare mister din istoria aviației. Malaezia reia căutările avionului MH370, dispărut în urmă cu 11 ani. Câți pasageri avea la bord și cum vor fi căutați # Gândul
Căutările avionului MH370 al companiei Malaysia Airlines, dispărut în Oceanul Indian, în urmă cu peste 11 ani vor fi reluate la sfârșitul acestei luni, relatează The Guardian. Într-un comunicat emis miercuri, Ministerul Transporturilor din Malaezia a confirmat că firma de robotică marină Ocean Infinity, cu sedii în Marea Britanie și SUA, va relua căutările pe […]
16:10
Facturile la gaze ar putea crește cu 5% de la 1 aprilie 2026, atunci când este așteptată liberalizarea pieței, spune Laurențiu Urlusescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), conform economedia.ro. În acest moment, prețul de piață al gazelor naturale este mai mare decât prețul plafonat cu care vând producătorii gazele pentru clienții casnici. […]
Acum 2 ore
16:00
Bolojan a discutat cu Viktor Orban despre dezvoltarea sectorului energetic între România și Ungaria # Gândul
În drum spre Viena, premierul Ilie Bolojan a făcut o oprire și la Budapesta, unde s-a văzut cu omologul său ungar, Viktor Orban. La întâlnire a participat și Kelemen Hunor, președintele UDMR. A fost discutată cooperarea între România, Ungaria şi Austria pentru dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice. „O discuție pragmatică cu prim-ministrul Ungariei, despre […]
16:00
Vladimir Putin participă la campania „Bradul Dorințelor”. Ce i-au cerut copiii liderului de la Kremlin # Gândul
Președintele Rusiei Vladimir Putin participă la campania „Bradul Dorințelor”. În cadrul evenimentului, liderul de la Kremlin a promis că va îndeplini visele a trei copii. Putin a ales trei globuri-cărți poștale cu dorințele de Anul Nou ale unor copii aflați în situații dificile de viață: Timur Riasnoi, în vârstă de 5 ani, din Hantî-Mansi – […]
16:00
Un sondaj CURS, publicat cu doar câteva zile înainte de alegerile locale pentru Primăria Capitalei, arată că e o cursă strânsă între primii candidați. Daniel Băluță conduce, urmat de Ciprian Ciucu și Cătătlin Drulă, diferența dintre ultimi doi candidați fiind de doar un procent. Conform ultimului sondaj CURS, candidatul PSD la Primăria București, Daniel Băluță, […]
16:00
Cum va fi vremea mâine, 4 decembrie. Temperaturile vor depăși media, iar maximele vor atinge și 15 grade # Gândul
Pentru ziua de 4 decembrie, temperaturile vor fi mai mari decât normalul perioadei, se vor înregistra și ploi slabe și burniță, iar maximele zilei se vor încadra între 7 și 15 grade, iar cele minime între 0 și 12 grade. La noapte, în regiunile extracarpatice înnorările vor fi persistente, iar pe arii restrânse vor fi […]
16:00
Dacă mâine ar avea loc alegeri la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă(PSD) ar câştiga scrutinul cu câteva procente în faţa principalilor săi contracandidaţi. Potrivit celui mai nou sondaj CURS, ar urma să aibă loc o cursă foarte strânsă între Daniel Băluţă(PSD), Ciprian Ciucu(PNL) şi Cătălin Drulă(USR). La alegerile locale, din data de 7 decembrie, pentru Primăria […]
15:50
Nicușor Dan: „Evident că serviciile de informații știau cine e Georgescu, dar nu au detectat infrastructura din spate care l-a dus la 22%” # Gândul
La un an distanță de la anularea alegerilor prezidențiale, Nicușor Dan oferă o explicație surprinzătoare despre rolul serviciilor de informații în ascensiunea fulgerătoare a lui Călin Georgescu. Într-un interviu pentru Epoch Times, șeful statului spune că instituțiile știau foarte bine cine este candidatul suveranist, dar nu au anticipat rețeaua de comunicare care l-a propulsat la […]
15:50
Ștefan Popescu: Ucraina e sacrificată de interesele americane/Nu se negociază Ucraina, ci rutele # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, analistul de politică externă Ștefan Popescu a explicat ce ascund negocierile de pace de la Moscova dintre reprezentanții administrației Trump și echipa președintelui Putin, pe tema planului de pace în 28 de puncte propus de liderul de la Casa Albă. Vladimir Putin refuză orice plan de pace […]
15:50
Apele Române, anunț în plin scandal cu criza apei din Prahova: „Am găsit soluții alternative pentru reluarea alimentării” # Gândul
Administrația Națională „Apele Române” a anunțat că tratarea apei în stația VOILA a început. Reamintimtim că în ultimele zile criza apei din Prahova a stârnit adevărate acuzații și controverse, atât în spațiul public, cât și între instituțiile statului implicate în acest scandal. În acest context, Diana Buzoianu, ministrul Mediului, spune că ESZ Prahova știa despre […]
15:50
Ce înțelege Nicușor Dan prin instituții anticorupție: „Protecția Consumatorului, Gărzi de Mediu”. Președintele pus în dificultate de o temă banală # Gândul
Președintele Nicușor Dan a declarat la Epoch Times că, printre instituțiile care luptă împotriva corupției, se află Protecția Consumatorului, Garda de Mediu, dar și „instituțiile civile”, cu „experți”. Nicușor Dan a fost vizibil pus în dificultate de subiectul instituțiilor anticorupție. Liderul de la Cotroceni a dat ca exemplu „Garda de Mediu” sau „Protecția Consumatorului”, apoi, […]
15:50
Pensionarii au început să se împrumute de bani la CAR pentru cadouri și sărbători. Bătrânii nu au fonduri pentru alimentele de bază # Gândul
Pentru tot mai mulți dintre bătrânii noștri, sărbătorile nu înseamnă bucurie și cadouri sub brad, ci calcule amare și împrumuturi pe care nu și le-au dorit, dar pe care sunt nevoiți să le facă, asta ca să nu lase masa goală în cea mai frumoasă perioadă din an. Unii chiar ajung să se împrumute la […]
15:40
Chef Florin Dumitrescu a dezvăluit cât a fost primul său salariu, dar și ce anume și-a cumpărat din primii bani câștigați. Chef Florin Dumitrescu a fost jurat la ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1, iar în prezent este jurat la ”MasterChef”, emisiune difuzată de postul de televiziune Pro TV. În ceea ce privește […]
15:40
Târgul de Crăciun din Iași s-a deschis pe 1 decembrie, odată cu iluminatul festiv, prețurile la produsele alimentare nu diferă prea mult față de cele din București. Centrul orașului din Iași s-a transformat într-un tărâm de poveste, cu mii de luminițe și decoruri spectaculoase. Doi brazi uriași de peste 12 metri înălțime predomină pietonalul Ștefan […]
15:40
Scafandrii militari au neutralizat o dronă, în Marea Neagră. MApN: „Era un vehicul de tip dronă maritimă, Sea Baby” # Gândul
Scafandrii militari EOD, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive, din cadrul Forțelor Navale Române, au executat miercuri, 3 decembrie, o misiune de neutralizare a unui obiect care punea în pericol navigația în Marea Neagră, la solicitarea Gărzii de Coastă. Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim estimat la 36 de mile marine Est […]
15:30
Statul român a cumpărat o corvetă HISAR de 223 milioane de euro. Contractul a fost semnat la Ministerul Apărării Naţionale # Gândul
Miercuri, a fost semnat contractul dintre România şi Turcia cu privire la achiziţionarea de către ţara noastră a unei corvete uşoare de tip HISAR. Evenimentul a avut loc la Bucureşti, la sediul Ministerului Apărării Naţionale. Contractul a fost semnat de generalul de brigadă dr. ing. Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției Generale pentru Armamente din MApN, și […]
15:20
Ursula von der Leyen vrea să aloce Ucrainei 165 miliarde de euro din activele rusești. Comisia Europeană prezintă astăzi temeiul legal # Gândul
Din tot acest plan, Belgia este singura țară care se teme de această inițiativă deoarece cea mai mare parte a activelor Kremlinului se află în băncile sale. Prin urmare, Comisia Europeană propune o soluție juridică pentru a atenua temerile guvernului belgian cu privire la un scenariu de coșmar în care Rusia ar putea putea cere […]
15:20
Nicușor Dan își dorește o nouă campanie anticorupție: „Când medicul îți spune că suferi de o boală lungă, să fii sigur că tratamentul va dura” # Gândul
Președintele Nicușor Dan anunță că își dorește o campanie anticorupție. Atrage însă atenția că, atunci când ai o boală grea pe care ai neglijat-o ani de zile, medicul îți spune să te aștepți ca tratamentul va dura, lucru care semnalează că România are de parcurs un drum lung până de a aduce corupția la un […]
15:20
Nicușor Dan sfidează logica. Susține că informațiile ce validează anularea alegerilor au apărut abia după an # Gândul
Președintele Nicușor Dan a declarat, în fața jurnaliștilor, că raportul despre anularea alegerilor din noiembrie 2024 va fi prezentat la sfârșitul lunii ianuarie 2026. Actualul lider de la Cotroceni a precizat, la un an de la invalidarea turului de scrutin din noiembrie 2024, că de atunci „au apărut informații” care să explice decizia CCR. „De […]
15:10
Fă ceva ce îți place și care te face cu adevărat fericit. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 4 decembrie 2025. Berbec Spune-ți clar părerea. Ceilalți nu sunt cititori de gânduri ca tine. Dacă aștepți ca cineva să-și dea seama ce gândești, va dura mult timp până când adevărul va ieși la […]
15:10
Nicușor Dan îl apără pe Moșteanu în scandalul diplomelor: „Sute de milioane de euro e mai corupt decât o diplomă” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, îl apără pe ministrul demisionar, Ionuț Moșteanu, în scandalul diplomelor. Nicușor recunoaște că a vorbit cu Moșteanu înainte ca acesta să plece din funcție, și i-ar fi spus că decizia se află la el. Totuși, președintele spune că „spațiul public” exagerează atunci vând vine vorba de a blama anumiți miniștri pentru […]
Acum 4 ore
15:00
Gigi Becali a dat 700.000 de euro pentru o chilie de la Muntele Athos, dar a luat foc când a aflat ce se întâmpla acolo, de fapt, în lipsa sa # Gândul
Gigi Becali a dezvăluit cum i-a plătit părintelui Pimen de la Muntele Athos suma de 700.000 de euro pentru a ridica o chilie. Ulterior, finanțatorul FCSB ar fi fost informat de cineva că acolo au loc lucruri care nu îi vor fi pe plac. Mai exact, chilia din Athos ar fi fost folosită pentru podcast-uri […]
15:00
Doi polițiști de la Penitenciarul Jilava au fost reținuți după ce ar fi vândut droguri deținuților # Gândul
Doi polițiști de la Penitenciarul Jilava au fost reținuți pentru 30 de zile după ce ar fi vândut droguri deținuților. Totodată, aceștia le-ar fi adus ilegal telefoane mobile. Oamenii legii fac parte dintr-o rețea de traficanți de droguri, formată din șase persoane, potrivit unui comunicat DIICOT. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată […]
15:00
Pacientă bolnavă de cancer, lăsată singură în ultimele zile de viață pentru că soțului i s-a refuzat accesul în spital. Ce au decis judecătorii # Gândul
O pacientă bolnavă de cancer a fost lăsat singură în ultimele zile din viața sa pentru că soțului i s-a refuzat accesul în spital. S-a întâmplat la Turda, în județul Cluj, iar cazul a ajuns în instanță. Tribunalul Cluj a stabilit că unitatea medicală și medicul de gardă sunt responsabili și trebuie să plătească despăgubiri […]
15:00
Justiția este în doliu. O judecătoare de la Curtea de Apel Cluj a murit la doar două zile după pensionare, la doar 49 de ani # Gândul
Comunitatea juridică din România este în doliu. Judecătoarea Ramona Mornăilă, magistrat respectat și admirat al Curții de Apel Cluj, s-a stins din viață la doar 49 de ani, după o luptă grea cu o boală incurabilă. De menționat că președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de pensionare cu doar 48 de ore înainte ca […]
14:50
Top 100 de orașe din Italia, în privința calității vieții, de la Milano la Siracuza. Diferențe enorme între Nord și Sud # Gândul
Trento, în nordul Italiei, ocupă prima poziție în clasamentul „Calitatea vieții 2025”, în timp ce Reggio Calabria închide lista, pe ultimul loc pentru al doilea an consecutiv. Datele, publicate de ziarul Il Sole 24 Ore, arată un avantaj clar al regiunilor cu statut special și al provinciilor autonome, în timp ce sudul țării ocupă toate […]
14:40
Alexandra Ungureanu, în vârstă de 43 de ani, își dorește să țină tot postul Crăicunului. Artista a explicat ce alimentație are în această perioadă. Postul Crăciunului a început anul acesta în data de 14 noiembrie și se va termina în data de 24 decembrie. Alexandra Ungureanu și-a propus să țină toată perioada de post. Ce […]
14:40
Nicușor Dan sfidează România și ne transmite că nu e adevărat ce vedem când ne uităm la clipul electoral în care joacă alături de Drulă. USR folosește ostentativ imaginea președintelui și angajează campanii online plătite cu acesta # Gândul
Nicușor Dan nu face diferența între un clip electoral și o poză făcută cu telefonul. Președintele insinuează că nu ar fi știut că este filmat alături de Cătălin Drulă în scop electoral. Despre clipul în care joacă alături de Drulă susține că este doar o secvență din multe altele de la recepția de Ziua Națională. […]
14:40
Criza Apei. Ministerul Energiei: „Problema vine de la Ministerul Mediului, e o lipsă de colaborare cu noi” # Gândul
Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Pavel Casian Nițulescu,a declarat, la Digi24, că ministerul a aflat duminică că vor fi probleme cu furnizarea și debitul apei în Prahova. Pavel Casian Nițulescu susține că problema vine de la Ministerul Mediului și acuză o lipsă de colaborare. De asemenea, acesta dă vina și pe”lipsă de comunicare”, care […]
14:30
Curtea Supremă atacă vineri la CCR proiectul de lege al lui Bolojan privind pensionarea magistraților # Gândul
Judecătorii Curții Supreme vor lua vineri decizia de a ataca la Curtea Constituțională proiectul de lege privind pensionarea magistraților pe care Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament. Noul proiect – care a primit aviz negativ de la CSM – prevede ca pensia unul magistrat să fie doar 70% din ultimul salariu net, iar perioada […]
14:30
Când se rezolvă criza PUG-lui Capitalei? Ciprian Ciucu explică cum ar putea rezolva Primăria criza locuințelor pentru tineri # Gândul
Candidatul PNL la alegerile locale din 7 decembrie, Ciprian Ciucu, a fost invitatul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul. Edilul sectorului 6 a abordat tranșant una dintre cele mai acute probleme ale Bucureștiului, lipsa unui PUG, ceea ce blochează de ani de zile dezvoltarea Capitalei și alimentează criza locuințelor pentru […]
14:20
Nicușor Dan a găsit vinovatul pentru Criza apei: „În opinia mea, vinovăția este la Apele Române” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, dă vina pe Apele Române pentru tragedia din Prahova și din Dâmbovița, unde peste 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă. Spune că a vorbit mai des cu ministrul Energiei, decât cu premierul, despre această problemă, iar Transelectrica se ocupă de partea pe energie. „Să nu uităm că suntem în […]
14:20
Soții Macron a fost tratați regește la sosirea în Beijing. Chinezii le-au întins covorul roșu și i-au oferit lui Brigitte un buchet uriaș de flori. Ce semnificație a avut ținuta primei doamne a Franței # Gândul
Brigitte Macron a fost tratată ca o adevărată regină la sosirea sa în China la brațul soțului ei, Emmanuel Macron. Potrivit Paris Match, culoarea hainei sale nu a fost aleasă la întâmplare. Îmbrăcată într-un palton roșu aprins, Brigitte Macron a onorat astfel drapelul chinezesc, încă de la coborârea din avion alături de soțul ei. Sursa […]
14:10
Brățări de aur vechi de trei milenii, descoperite într-o pădure din Gorj, de un detectorist pasionat # Gândul
Zilele trecute, au fost descoperite patru brățări de aur , cu o vechime de 3.300 de ani, într-o pădure din județul Gorj. Piesele au fost predate Mezeului Județean ”Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu. Într-o drumeție împreună cu colegii săi, autorizați și ei, George Ștefan Andreescu a colindat pădurile Gorjului și, când se aștepta mai puțin, […]
