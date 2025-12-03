Cândva mândria țării, platforma Electroputere Craiova a fost scoasă la vânzare. Terenul are 37 de hectare
Teren de 37 de hectare pe fosta platformă Electroputere Craiova, scos la vânzare. Cushman & Wakefield Echinox, mandatată să găsească investitorul. Fostele platforme industriale au devenit în ultimii ani tot mai atractive pentru dezvoltatorii imobiliari din țară. Un teren de circa 37 de hectare rămas din fosta platformă industrială Electroputere din Craiova a fost scos
Cu cât ar putea crește factura de gaze în 2026, din primăvară, când expiră plafonarea prețurilor # PSNews.ro
Expirarea schemei de plafonare și compensare a prețurilor la gaze naturale va duce la creșterea prețului din facturile consumatorilor finali, conform calculelor Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER). Prețurile la gaze naturale urmează să fie liberalizate din 1 aprilie, după ce acestea au fost plafonate pe fondul crizei energiei, venită după pandemia de COVID-19
Datele agregate de platforma Newsvibe pentru informat.ro arată clar care sunt principalele nume și instituții ce au generat interesul online în perioada analizată. Atât analiza „Sentiment Drivers" – care scoate în evidență cuvintele-cheie dominante – cât și clasamentul miniștrilor după volumul de mențiuni online conturează un peisaj media în care câteva figuri politice se detașează
Deputații au adoptat, miercuri, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.147/2024 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor, a centrelor de sănătate mintală și pentru prevenirea adicțiilor, precum și pentru modificarea unor acte normative. Proiectul de lege are ca obiect de
Încep lucrările la Centrul pentru Optică din Măgurele. Attila: România deține cel mai puternic sistem laser din lume # PSNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a inaugurat miercuri, alături de ambasadorul Japoniei la Bucureşti, Katae Takashi, lucrările de construcţie a Centrului pentru Optică de Mare Putere din Măgurele, judeţul Ilfov. Proiectul, care beneficiază de o finanţare guvernamentală de peste 190 milioane de lei, va sprijini funcţionarea infrastructurii Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP), consolidând astfel
Forţele Navale Române au doborât o dronă navală ucraineană Sea Baby aproape de Constanţa # PSNews.ro
Scafandrii militari EOD, specializaţi în lupta împotriva dispozitivelor explozive, din cadrul Forţelor Navale Române, au distrus o dronă navală ucraineană de tip Sea Baby, la solicitarea Gărzii de Coastă, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm. Drona a fost depistată la 36 de mile marine, adică circa 67 kilometri, est de Constanţa. „Militarii Centrului 39
Prima ninsoare majoră din acest sezon a dat peste cap traficul rutier şi aerian din mai multe state americane # PSNews.ro
Trafic aerian dat peste cap de prima furtună de zăpadă din această iarnă. Peste 1.500 de zboruri au fost anulate în SUA, din cauza vremii severe. Meteorologii au emis avertizări în Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Maine, Connecticut și New York. Valul de aer rece a cuprins nord-estul Statelor Unite la scurt timp după sărbătoarea de
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre prezentarea raportulului privind anularea alegerilor prezidenţiale de anul trecut, că ar putea avea loc poate sfârşit de ianuarie. Şeful statului a mai afirmat că au apărut suficiente informaţii care să explice acea decizie. „Ce este cert că s-a schimbat este conştientizarea noastră asupra acestei campanii de dezinformare, manipulare
Cum explică Nicușor Dan că a apărut într-un clip electoral al lui Cătălin Drulă, deși ar trebui să nu ia partea nimănui # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști, miercuri, cum explică faptul că o înregistrare video în care el apare alături de candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a fost publicată în plină campanie electorală. Este vorba despre un videoclip publicat pe Facebook de europarlamentarul Vlad Voiculescu, filmat în Palatul Cotroceni, în care se afirmă că
VIDEO Remus Pricopie: „Blocajul comunicării și instabilitatea politică subminează funcționarea Guvernului” # PSNews.ro
Rectorul SNSPA Remus Pricopie, a comentat, în Studioul „Puterea Știrilor", evoluția recentă a politicului românesc, cu accent pe asumarea răspunderii Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan pentru legea pensiilor magistraților și pe tensiunile din coaliție. Pricopie a remarcat că, în ciuda celor 42 de amendamente depuse de parlamentari, Guvernul nu a aprobat niciunul dintre acestea,
O avarie la instalația de producere a energiei termice din CET Palas lasă municipiul Constanța fără apă caldă și căldură începând de la miezul nopții. Termocentrale Constanța anunță că reluarea furnizării agentului termic este estimată pentru vineri dimineață. Termocentrale Constanța a anunțat miercuri că avaria apărută la instalația de producere a energiei termice din CET
Nicușor Dan: Serviciile știau cine e Călin Georgescu, dar nu au detectat rețeaua care l-a dus la 22% în alegeri # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri într-un interviu la Epoch Times că este "evident" că serviciile secrete știau cine e Călin Georgescu și care sunt afinitățile lui, dar că nu au reușit să detecteze infrastructura de comunicare care l-a dus la 22% în alegerile prezidențiale din 2024. "Evident că serviciile știau cine e Călin Georgescu,
Uniunea Europeană renunță definitiv la gazul rusesc și reduce treptat importurile de petrol din Rusia # PSNews.ro
Uniunea Europeană va opri în mod efectiv și permanent importul de gaz rusesc și va avansa spre eliminarea treptată a petrolului rusesc, în urma acordului politic provizoriu încheiat astăzi între Parlamentul European și Consiliu, se arată pe site-ul Comisiei Europene. „Această decizie istorică va pune capăt dependenței UE de un furnizor nesigur, care a destabilizat în
Proteste în Grecia: Fermierii blochează frontiera cu Bulgaria, din cauza neplății subvențiilor UE # PSNews.ro
Fermierii greci aflați în protest și-au intensificat dramatic acțiunile miercuri, îndreptându-se către punctul de trecere a frontierei Promachonas dintre Grecia și Bulgaria pentru a organiza un blocaj major. Această acțiune vine în ciuda apelului direct al prim-ministrului Kyriakos Mitsotakis împotriva „acțiunilor extreme", potrivit Greek Reporter. Protestele se concentrează pe întârzierea plăților subvențiilor din partea Uniunii
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, miercuri, că lupta electorală se duce cu "candidatul extremist şi cu candidatul PSD-ist". El a precizat că Daniel Băluţă, candidatul PSD, are în spate multe interese care nu sunt vizibile în acest moment, iar Anca Alexandrescu, susţinută de AUR, nu are experienţă în zona administraţiei publice
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a afirmat, miercuri, că România se bizuie pe Ministerul Afacerilor Interne, instituţie care este "unul din stâlpii de rezistenţă ai acestei ţări". Ministrul aprciază că şi în ultimul an, în ciuda unui context extrem de dificil, MAI şi-a făcut treaba. "Datoria noastră este să ne pregătim întotdeauna pentru orice, astfel
FOTO Comoara din Gorj: Mai multe brățări din aur, vechi de trei milenii, au fost descoperite într-o pădure # PSNews.ro
Patru brățări din aur, cu o vechime de aproximativ 3.300 de ani, au fost descoperite, zilele trecute, într-o pădure din județul Gorj de un detectorist pasionat, piesele fiind predate Muzeului Județean "Alexandru Ștefulescu" din Târgu Jiu. George Ștefan Andreescu, cel care a descoperit piesele, are 42 de ani și din 2018 și-a descoperit o nouă
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi, la Budapesta, cu omologul din Ungaria, Viktor Orban. După întâlnirea de la Budapesta, premierul Ilie Bolojan va pleca spre Viena, unde la ora 18:00 (ora locală) va participa la recepţia oferită cu ocazia Zilei Naţionale a României, la sediul Ambasadei ţării noastre la Viena. La eveniment vor lua parte
Beretta discută în România pentru credite UE. Ce planuri are cel mai vechi fabricant de arme din lume # PSNews.ro
Beretta, cel mai vechi producător de arme din lume, confirmă Guvernului României disponibilitatea unui transfer complet de tehnologie: arme fabricate integral în țară pentru programul SAFE ce asigură 16,7 miliarde euro. Guvernul României a aprobat recent o ordonanță de urgență privind implementarea reglementărilor europene din programul SAFE, stabilind proceduri prin care potențialii furnizori de tehnică
Președintele Nicușor Dan a dezvăluit cu cine are discuții frecvente din conducerea partidelor. Președintele a recunoscut că nu are discuții la fel de dese cu Varujan Pambuccian și cu Kelemen Hunor. Declarațiile vin în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare. Dan a fost întrebat, miercuri, despre relația PSD cu USR și despre acuzele tot mai
Președintele României, Nicușor Dan, a desemnat în mod clar instituția responsabilă pentru criza apei din Prahova, declanșată la Barajul Paltinu, incident care a lăsat fără apă potabilă peste 12 localități și a afectat funcționarea uneia dintre cele mai importante centrale electrice din țară. Întrebat dacă sunt necesare demisii în Guvern, Nicușor Dan a evitat să
Grindeanu: Dacă aș fi în locul ministrei Mediului, m-aș duce la Prahova să încerc să rezolv ce am încurcat # PSNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre situaţia apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa, că el, dacă ar fi în locul ministrului Mediului, Diana Buzoianu, s-ar duce acolo, să încerce să rezolve ce a încurcat, arătând că a văzut asigurările primite din partea domniei sale în urmă cu aproximativ o săptămână, cum că totul
VIDEO Marea necunoscută de la alegerile pentru Capitală. Pricopie: Distanţa dintre primii 3 candidaţi e mult mai mare # PSNews.ro
În emisiunea Puterea Știrilor de marți, profesorul universitar Remus Pricopie, rector SNSPA, a analizat ultimele zile de campanie pentru Primăria Capitalei, explicând de ce sondajele sunt greu de interpretat, ce rol are procentul uriaș al nehotărâților și de ce candidații evită dezbaterile electorale. Sondajele digitale: utile, dar departe de o radiografie exactă „Văd că iar
Explozie de nehotărâți în cursa pentru Primăria Capitalei. Sociolog: Confruntarea va fi decisă pe ultima sută de metri # PSNews.ro
Numărul bucureștenilor care nu știu încă pe cine vor vota la alegerile pentru Primăria Capitalei a crescut spectaculos în ultimele două săptămâni, arată o analiză publicată de sociologul Remus Ștefureac, director INSCOP. Potrivit acestuia, ponderea nehotărâților a urcat de la 10% la aproape 18% – un salt semnificativ într-o competiție deja tensionată și extrem de
Alegeri Primăria Capitalei. Cine sunt candidații care s-au retras din cursa electorală până acum # PSNews.ro
Cu doar câteva zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei, ce vor avea loc în data de 7 decembrie 2025, jocurile din scena politică se intensifică. Cu scopul de a direcționa voturile alegătorilor către un singur candidat, o serie de retrageri din cursa electorală a avut loc în rândul candidaților cotați cu scoruri mai mici
Scandal între USR și PNL. Drulă, clip electoral la Cotroceni contra lui Ciucu: „Nicușor Dan și-a dat acordul? Rușine” # PSNews.ro
Cu doar câteva zile înaintea alegerilor locale,
Austeritate la Oradea, dar nu pentru Antenă: Primăria lui Bolojan pompează peste 1 milion de lei în trustul Intact! # PSNews.ro
Oradea lui Ilie Bolojan continuă tradiția investițiilor masive în imagine, chiar și în plină austeritate. Primăria a aprobat, pe final de an, o nouă alocare consistentă pentru trustul Intact: peste 1 milion de lei pentru campania „Orașul faptelor bune”, proiect al Radio ZU. Gândul a arătat recent că, în ultimii șase ani, municipalitatea a plătit […] Articolul Austeritate la Oradea, dar nu pentru Antenă: Primăria lui Bolojan pompează peste 1 milion de lei în trustul Intact! apare prima dată în PS News.
O avarie majoră lasă Termocentrala Rovinari cu cărbune pentru doar câteva zile. Anunțul ministerului Energiei # PSNews.ro
Un incident tehnic major produs duminică, 30 noiembrie, în Cariera Tismana 2 a scos din funcțiune utilaje esențiale pentru alimentarea Termocentralei Rovinari și pune presiune pe întregul sistem energetic local. În timp ce rezervele de cărbune ale centralei mai ajung pentru doar câteva zile, Ministerul Energiei susține că situația este gestionabilă. Secretarul de stat Pavel […] Articolul O avarie majoră lasă Termocentrala Rovinari cu cărbune pentru doar câteva zile. Anunțul ministerului Energiei apare prima dată în PS News.
Răsturnări spectaculoase de situație în negocierile de pace privitoare la războiul din Ucraina. Kremlinul susține că nu a respins propunerea SUA, iar ucrainenii se întâlnesc de urgență cu emisarii lui Trump. Președintele ucrainean a avut și el o primă reacție publică după negocierile de la Kremlin. Kremlinul a transmis miercuri, prin vocea purtătorului de cuvânt […] Articolul Răsturnare de situație: Kremlinul anunță că nu a respins propunerea de pace a SUA apare prima dată în PS News.
Descoperă cum elimină sistemul modern de E-Ticketing al STB stresul banilor mărunți și al cozilor, oferind timp câștigat și control asupra bugetului. În peisajul urban aglomerat al Bucureștiului, fiecare secundă și fiecare mic detaliu contează. Pentru publicul activ (22-55 ani), care caută eficiență și soluții moderne, transportul public trebuie să fie la fel de fluid […] Articolul Călătoria fără portofel: Cum scapi de stresul zilnic datorită E-Ticketing-ului apare prima dată în PS News.
Guvernele europene fac presiuni pentru o simplificare radicală a instituțiilor UE, argumentând că administrația de la Bruxelles ar trebui să fie supusă acelorași eforturi de raționalizare impuse în alte domenii politice, potrivit unui proiect de poziție privind bugetul pentru următorii șapte ani, consultat de Euractiv. Textul – care prezintă poziția comună a capitalelor în cadrul Consiliului […] Articolul Statele membre presează pentru reducerea birocrației UE în viitorul buget multianual apare prima dată în PS News.
Drumul Expres Satu Mare – Baia Mare este cu un pas mai aproape de realizare, anunţă Consiliul Judeţean Satu Mare, după ce Consiliul Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice din cadrul Ministerului Dezvoltării a emis aviz favorabil pentru studiul de fezabilitate al investiţiei. ”Consiliul Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice din cadrul Ministerului Dezvoltării a […] Articolul Drumul Expres Satu Mare – Baia Mare este cu un pas mai aproape de realizare apare prima dată în PS News.
Oameni ai legii, prinși că băgau droguri în celule: DIICOT a descoperit o amplă rețea după percheziții în 3 județe # PSNews.ro
DIICOT a reținut patru persoane, inclusiv doi agenți de penitenciar, într-un dosar de trafic de droguri de mare risc în Penitenciarul Jilava. Alți doi inculpați sunt plasați sub control judiciar, anchetatorii documentând o rețea care ar fi introdus droguri și telefoane mobile în spațiul de detenție între iulie și octombrie 2025. Procurorii DIICOT – Structura Centrală au stabilit […] Articolul Oameni ai legii, prinși că băgau droguri în celule: DIICOT a descoperit o amplă rețea după percheziții în 3 județe apare prima dată în PS News.
Opoziția strâns semnăturile pentru moțiunea de cenzură. Sorin Grindeanu anunță ce vor face parlamentarii PSD # PSNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat ce vor face parlamentarii social-democrați la moțiunea de cenzură a opoziției. Nu s-a schimbat nimic, a spus liderul PSD, citat de Mediafax. Declarația a fost făcută miercuri. Grindeanu a reiterat faptul că decizia privind intrarea PSD la guvernare a fost luată de aproape 5.000 de membri de partid. „Am […] Articolul Opoziția strâns semnăturile pentru moțiunea de cenzură. Sorin Grindeanu anunță ce vor face parlamentarii PSD apare prima dată în PS News.
Deputații din coaliția de dreapta a Giorgiei Meloni fac presiuni pentru ca rezervele de aur ale Italiei să fie declarate proprietatea poporului italian — o măsură care, potrivit criticilor, ar putea deschide calea către vânzarea metalului prețios de către guvern, precizează Financial Times. Italia deține a treia cea mai mare rezervă de aur din lume, […] Articolul Dezbatere în Italia: Cine deține de fapt rezervele de aur ale țării? apare prima dată în PS News.
Băluţă anunţă că joi va fi semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru magistrala M4 de metrou # PSNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, anunţă că joi va fi semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru magistrala M4 de metrou, Gara de Nord – Gara Progresul. Precizările au fost făcute în contextul unei vizite de lucru efectuate pe şantierul pasajului Apărătorii Patriei, proiect de infrastructură ce face parte din […] Articolul Băluţă anunţă că joi va fi semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru magistrala M4 de metrou apare prima dată în PS News.
Franța: Cheltuielile publice ar putea depăși 60% din PIB în următorii ani din cauza îmbătrânirii populației # PSNews.ro
Îmbătrânirea populației Franței va determina creșterea cheltuielilor publice la niveluri record în următoarele decenii, asemănătoare celor din pandemie, și va eroda veniturile fiscale, a avertizat marți Curtea de Conturi, scrie Reuters. Până în 2070, aproape unul din trei cetățeni francezi va avea peste 65 de ani, în timp ce populația activă va scădea cu peste 3 […] Articolul Franța: Cheltuielile publice ar putea depăși 60% din PIB în următorii ani din cauza îmbătrânirii populației apare prima dată în PS News.
Protest în Guvern: salariații amenință cu blocarea ședințelor și îl acuză pe Bolojan de „sindromul broaștei fierte” # PSNews.ro
Angajații Guvernului au anunțat miercuri că sunt pregătiți să blocheze sau să boicoteze ședințele Executivului și au adresat o scrisoare deschisă premierului. Aceștia susțin că Ilie Bolojan aplică așa-numitul „sindrom al broaștei fierte”. Liderul sindicatului angajaților din Guvern, Noni Iordache, a declarat la Antena 3 CNN că îi invită pe toți bugetarii să semneze scrisoarea. […] Articolul Protest în Guvern: salariații amenință cu blocarea ședințelor și îl acuză pe Bolojan de „sindromul broaștei fierte” apare prima dată în PS News.
Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au dus la criza apei și criza energetică # PSNews.ro
Criza de la Barajul Paltinu – care a lăsat fără apă potabilă 12 localități din Prahova și a dus la oprirea parțială a uneia dintre cele mai importante centrale electrice din România – nu a fost un accident inevitabil, ci rezultatul unui lanț de erori umane, decizii întârziate și lipsă de coordonare instituțională, arată o […] Articolul Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au dus la criza apei și criza energetică apare prima dată în PS News.
Înalta Curte vrea să atace la CCR legea lui Bolojan privind pensiile magistraților. Când va fi luată decizia # PSNews.ro
Instanța supremă, condusă de Lia Savonea, își va convoca judecătorii pentru a decide dacă va sesiza Curtea Constituțională în legătură cu noua lege a pensiilor magistraților, lege asupra căreia Cabinetul Bolojan și-a angajat pentru a doua oară răspunderea în Parlament, marți. Înalta Curte de Casație și Justiție contestase actul normativ la CCR și după prima […] Articolul Înalta Curte vrea să atace la CCR legea lui Bolojan privind pensiile magistraților. Când va fi luată decizia apare prima dată în PS News.
Centrala de la Brazi va fi repornită săptămâna viitoare, după ce va fi refăcută cantitatea de apă tehnologică necesară răcirii turbinelor, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Odată asigurată alimentarea cu apă, unitatea are nevoie de 48 de ore de teste tehnice înainte de a reintra în producția de energie electrică. Centrala electrică de la […] Articolul Centrala de la Brazi, repornită săptămâna viitoare. Anunțul lui Bogdan Ivan apare prima dată în PS News.
Buzoianu: ESZ Prahova știa de riscul de creștere a turbidității din apa furnizată. Am cerut demisia directorilor # PSNews.ro
Buzoianu: ESZ Prahova știa de riscul de creștere a turbidității din apa furnizată. Am cerut demisia directorilor ABA Buzău – Ialomița. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, miercuri, la Digi24, că operatorul de apă ESZ Prahova știa că există riscul de creștere de turbiditate în apa furnizată din Lacul Paltinu și dă vina inclusiv pe […] Articolul Buzoianu: ESZ Prahova știa de riscul de creștere a turbidității din apa furnizată. Am cerut demisia directorilor apare prima dată în PS News.
Eugen Teodorovici se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei și anunță că îl susține pe Daniel Băluță # PSNews.ro
Eugen Teodorovici a anunțat miercuri că se retrage din cursa pentru Primăria Municipiului București și i-a îndemnat pe bucureștenii care urmau să îl voteze să își îndrepte votul către candidatul PSD, Daniel Băluță. El a făcut acest anunț, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă comune, susținute alături de Daniel Băluță. Teodorovici a afirmat că […] Articolul Eugen Teodorovici se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei și anunță că îl susține pe Daniel Băluță apare prima dată în PS News.
Consiliul European a anunţat miercuri că a ajuns la un acord cu Parlamentul European pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până în 2027, ca parte a eforturilor de a pune capăt dependenţei de energia rusă. Acordul va include o interdicţie treptată şi obligatorie din punct de vedere legal în ceea ce […] Articolul Europa, acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze ruseşti până în 2027 apare prima dată în PS News.
Criza apei închide o centrală și provoacă import de energie: 1.500 MW cumpărați de la vecinii noștri # PSNews.ro
Deciziile politice pun în pericol securitatea energetică a României, iar crizele sunt plătite de români în facturile tot mai mari. România ar trebui să fie un lider în producția de energie electrică în regiune, însă producția țării este în scădere, fiind afectată de deciziile politice. Fără apă, fără energie Locuitorii din județele Argeș, Prahova și […] Articolul Criza apei închide o centrală și provoacă import de energie: 1.500 MW cumpărați de la vecinii noștri apare prima dată în PS News.
Amenzi de până la 20.000 de lei pentru comportament agresiv în instituțiile publice. Proiectul a fost adoptat tacit # PSNews.ro
Senatul României a adoptat tacit, marți, 2 decembrie, un proiect de lege ce prevede amenzi între 5.000 și 20.000 de lei pentru persoanele care manifestă un comportament lipsit de respect, provocator, intimidant, agresiv sau recalcitrant în relația cu instituțiile publice și angajații acestora. Adoptarea tacită a proiectului de lege ce prevede amenzi de până la […] Articolul Amenzi de până la 20.000 de lei pentru comportament agresiv în instituțiile publice. Proiectul a fost adoptat tacit apare prima dată în PS News.
Budăi vrea transparență pentru ajutoarele acordate de România Ucrainei: „Aveți o datorie față de români” # PSNews.ro
Deputatul PSD Marius Budăi cere transparență totală privind valoarea ajutoarelor pe care România le-a acordat Ucrainei. Budăi, fost ministru al Muncii, critică lipsa de transparență a autorităților române. El consideră că acest lucru face mult rău și lasă impresia fie că suma ar fi mai mare decât este în realitate, fie că s-au comis nereguli […] Articolul Budăi vrea transparență pentru ajutoarele acordate de România Ucrainei: „Aveți o datorie față de români” apare prima dată în PS News.
Decizie de urgență în criza apei din Prahova şi Dâmboviţa: Va fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat # PSNews.ro
Peste 100.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa nu primesc de vineri apă în sistem centralizat, după ce apa din barajul Paltinu a crescut cu aproximativ 12 metri, iar apa încă nu poate fi tratată corespunzător pentru a deveni potabilă. Pentru genstionarea situaţiei, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat o nouă decizie. „Comitetul Naţional […] Articolul Decizie de urgență în criza apei din Prahova şi Dâmboviţa: Va fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat apare prima dată în PS News.
Trump ca simptom al crizei democrației: „We the People… Discursurile istorice ale lui Donald Trump” | Cartea Politică # PSNews.ro
Astăzi, 3 decembrie, la ora 14.00, în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus, ROMEXPO, Pavilion B2, spațiu de evenimente Ion Creangă, are loc lansarea cărții „We the People…” – discursurile istorice ale lui Donald Trump – selecție, note și studiu introductiv de Dan Dungaciu, carte apărută la Editura Creator. Volumul coordonat de Dan Dungaciu nu este […] Articolul Trump ca simptom al crizei democrației: „We the People… Discursurile istorice ale lui Donald Trump” | Cartea Politică apare prima dată în PS News.
Analistul politic Mihnea Predeţeanu vine miercuri la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube # PSNews.ro
Mihnea Predeţeanu, analist politic, specialist în comunicare, este invitat, miercuri, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Analistul politic Mihnea Predeţeanu vine miercuri la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube apare prima dată în PS News.
