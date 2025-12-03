Deea Maxer, judecată pentru intervențiile estetice. Cum a răspuns, după ce i s-a spus că a exagerat cu botoxul
SpyNews, 3 decembrie 2025 19:20
Deea Maxer a reacționat, după ce a fost criticată pe motiv că ar fi exagerat cu intervențiile estetice. O urmăritoare i-a lăsat un comentariu în care i-a recomandat să nu-și mai facă nimic la nivelul feței.
Acum 30 minute
19:20
Rugăciunea puternică adresată Sfântului Nicolae. Dacă o rostești astăzi este de mare ajutor # SpyNews
O rugăciune puternică adresată Sfântului Nicolae poate aduce protecție și liniște sufletească, mai ales dacă este rostită astăzi. Credincioșii spun că această rugăciune este de mare ajutor în momentele dificile și că aduce bucurie, pace și binecuvântări în viața celor care o rostesc.
19:20
Acum o oră
18:50
Avocatul care și-a ucis iubita însărcinată, condamnat la închisoare. Ce pedeapsă a primit, după ce a susținut că ea a recurs la un gest extrem # SpyNews
Avocatul din Iași care și-a ucis iubita însărcinată a fost condamnat definitiv la închisoare. Tragedia a avut loc în urmă cu patru ani, atunci când Monica a fost aruncată de la balcon de iubitul ei.
Acum 2 ore
18:30
Ce au descoperit anchetatorii în telefonul lui Emil Gânj. Anda ar fi trecut prin momente de coșmar înainte de a fi ucisă # SpyNews
Emil Gânj este în continuare căutat, la cinci luni de când a ucis-o pe Anda. Tânăra ar fi trecut prin momente de coșmar cu mult timp înainte de crimă. Anchetatorii au descoperit imagini care arată că Anda ar fi fost terorizată.
18:20
Gheorghe Cojoc susține că un bărbat și-a ales mașină pe banii lui. Bărbatul spune că a fost păgubit și vrea să îi fie făcută dreptate # SpyNews
Cazul aparent minor al lui Nea Gheorghe Cojoc capătă proporții după ce Liviu, bărbatul acuzat că i-ar fi furat mașina revine cu explicații surprinzătoare. Bărbatul păgubit însă pornește o amplă căutare la nivel național, suspectând că nu ar fi singura victimă. Ancheta continuă, iar detaliile devin tot mai tensionate.
17:50
Fiica unei avocate celebre din România, pe coperțile revistelor de modă din Spania. Și-a făcut mama mândră # SpyNews
O avocată celebră de la noi are motive să fie mândră, căci fiica ei a apărut pe coperta unei reviste de modă din Spania. Tânăra se împarte între viața în Milano și Londra și are o carieră de succes ca model.
Acum 4 ore
17:20
Ce cadou și-a făcut logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul de la Survivor, de ziua ei de naștere # SpyNews
Adi Vasile și partenera lui sunt împreună de câțiva ani, iar din 2024, sunt logodiți. Delia Tudose arată impecabil, dar vrea să arate și mai bine. De ziua ei de naștere, și-a făcut un cadou care să o aducă și mai aproape de cea mai bună versiune a ei.
17:10
Motivul pentru care Mirela Vaida a împodobit patru brazi în casă! Prezentatoarea Acces Direct a explicat totul # SpyNews
Mirela Vaida și-a luat fanii prin surprindere după ce a dezvăluit că anul acesta, de Crăciun, a împodobit nu unul, ci patru brazi în propria locuință. Prezentatoarea Acces Direct a explicat de ce a luat o astfel de decizie.
16:50
Când va fi înmormântat Adrian Pleșca. Va avea loc un concert în memoria lui pe 17 decembrie # SpyNews
Adrian Pleșca a murit pe 2 decembrie 2025, la 64 de ani. S-a stins din viață pe patul de spital și ar fi murit în urma unui AVC. Familia și apropiații se pregătesc acum să îl conducă pe ultimul drum, iar pe 17 decembrie va avea loc un concert în memoria lui.
16:50
Războiul Rusia-Ucraina, tot mai aproape de litoral! E alertă la Marea Neagră. O dronă a fost detonată de Forțele Navale Române # SpyNews
Tensiunile generate de războiul Rusia–Ucraina se resimt tot mai puternic în apropierea litoralului românesc. În zona Mării Negre a fost instituită din nou stare de alertă, după ce Forțele Navale Române au intervenit pentru neutralizarea unei drone.
16:50
O balerină din România cucerește scena internațională: Sara Mocanu, finalistă la „Planet of ART – 2025”, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # SpyNews
România are o nouă stea în lumea baletului. Sara Mocanu, elevă la Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” din București, a reprezentat țara noastră în finala Festivalului Internațional de Artă pentru Tineret „Planet of ART - 2025”, desfășurat în Kazahstan, un eveniment considerat ca fiind cel mai prestigios concurs internațional dedicat tinerilor artiști, sub egida Federation of Clubs of UNESCO.
16:10
Reporteriță, atacată de un pescăruș în timpul unei filmări! Tânăra s-a ales cu răni grave la ochi # SpyNews
Incident șocant! O reporteriță a fost atacată de un pescăruș, în timp ce realiza o filmare pentru un reportaj. Aceasta s-a trezit cu ochiul plin de sânge și s-a ales cu răni grave. Iată ce a declarat după incident!
16:10
Fasole cu pui în stil mexican, după rețeta lui Horia Manea. Ingrediente și mod de preparare # SpyNews
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, cremă de măsline verzi cu nucșoară, un fel principal, mâncărică de fasole cu pui în stil mexican şi un desert, aluat foitaj cu cremă de brânză și afine.
16:00
Nicolae Guță și soția își doresc să înfieze un copil! Vor să aibă fetiță: "Ne-am pus de acord" # SpyNews
Nicolae Guță a făcut un anunț exclusiv în cadrul emisiunii Viața fără filtru! Cântărețul și soția sa își mai doresc încă un copil, așadar, au de gând să înfieze. Nicolae Guță și Cristina vor o fetiță!
Acum 6 ore
15:20
Nicolae Guță a împlinit 58 de ani! A sărbătorit în direct! Ce dezvăluiri a făcut, alături de soție # SpyNews
Nicolae Guță își sărbătorește ziua de naștere. Regele manelelor a împlinit 58 de ani și a fost prezent în platoul emisiunii Viața fără filtru, acolo unde a făcut mai multe mărturisiri, împreună cu Cristina, soția să.
15:10
Cine este cea mai tânără femeie miliardar din lume. La 30 de ani a depășit-o pe Taylor Swift # SpyNews
Cea mai tânără miliardară din lume are 30 de ani! Aceasta a depășit-o chiar și pe celebra cântăreață Taylor Swift. Aceasta activează într-un domeniu într-o continuă dezvoltare, iar numele ei a apărut și în Forbes. Iată cine este și cu ce se ocupă!
14:40
Andra Volos și Robert Lele vor fi nași de botez! În ce mod inedit au fost ceruți ca părinți spirituali # SpyNews
Andra Volos și Robert Lele au fost ceruți să fie nașii unei fetițe care urmează să se nască. Soția lui Robert Lele a făcut anunțul și a arătat întregul moment de-a dreptul emoționant. Iată cum au fost ceruți de nași!
14:30
Adrian Corduneanu s-a predat singur la poliție, săptămâna trecută. Zile la rând, liderul interlopilor a fost căutat de poliție, după ce a fost acuzat că a bătut crunt un bărbat. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
14:00
Iubirea învinge tot, iar Emily și Liviu au demonstrat acest fapt. Cei doi sunt extrem de fericiți, în ciuda controverselor din casa Mireasa, iar acum au trecut la următorul pas. Liviu și-a cerut iubita în căsătorie!
13:50
Copil de 2 ani, găsit lângă părinții morți încercând să se joace cu ei! Credea că mama și tatăl lui dorm # SpyNews
Caz șocant în Statele Unite ale Americii! Un copil a fost găsit lângă părinții lui morți, încercând să se joace cu ei. Acesta credea că mama și tatăl lui dorm, dar de fapt au fost împușcați.
Acum 8 ore
13:20
Cum a slăbit cumnata Andrei Măruță 30 de kilograme! Aurora se pregătește pentru o nouă transformare # SpyNews
Cumnata Andrei Măruță a slăbit 30 de kilograme și se mândrește cu o siluetă de invidiat! Aurora Mihai a dezvăluit la Știrile Antena Stars că nu vrea să se oprească aici, ci pregătește o transformare
13:20
Chef Orlando Zaharia a câștigat ieri ultima bombă a sezonului. Bootcamp cu surprize, diseară, la Chefi la cuțite. Jurații își formează echipele! # SpyNews
Cea din urmă bombă a sezonului, pusă în joc de Irina Fodor în ediția de ieri Chefi la cuțite, a fost câștigată de Chef Orlando Zaharia, după jurizarea fetelor de la Cosânzenele gătesc. Ultima întrecere a Chefilor pe tărâmul amuletelor a definitivat clasamentul în funcție de care se formează în această seară echipele. Astfel, în ediția Chefi la cuțite de la 20:30, jurații dau startul bootcamp-ului, ultimul prag al competitorilor înainte de battle-urile încărcate de adrenalină.
13:10
Tony One și soția au stabilit deja când va fi botezul! Cei doi vor deveni părinți de băiat # SpyNews
Tony One și soția au anunțat de curând că urmează să devină părinți de băiat, printr-o petrecere spectaculoasă. Ei bine, deși mai durează până când micuțul va veni pe lume, mama și tatăl acestuia au stabilit deja data botezului.
12:30
Cum se menține Cătălin Botezatu tânăr, la 59 de ani! Nu a apelat la operații estetice: ”Sunt cele care mă țin fresh” # SpyNews
Cătălin Botezatu își sărbătorește ziua de naștere! Designerul a împlinit 59 de ani, iar în ciuda trecerii anilor, reușește să se mențină tot tânăr. Cătălin Botezatu a dezvăluit la Știrile Antena Stars care sunt secretele la care apelează.
12:20
Noul trend al momentului pe TikTok: bradul de crăciun, spălat în cadă. Cât este de benefic # SpyNews
Un nou trend face înconjurul Internetului! Utilizatorii platformelor de social media obișnuiesc, mai nou, să își spele bradul de Crăciun în cadă. Iată dacă este sau nu benefic!
11:50
Ce a spus mama lui Elon Musk despre târgul de Crăciun din Craiova. Maye a fost impresionată de ce a văzut # SpyNews
După ce a cucerit zeci de mii de turiști, chiar și din străinătate, târgul de Crăciun din Craiova a ajuns în atenția mamei lui Elon Musk! Maye Musk a fost impresionată de ce a văzut și a făcut o declarație surprinzătoare!
11:40
Ce cadou a primit Dana Roba la scurt timp după ce a scris un mesaj despre fostul iubit. Lasă loc de interpretări # SpyNews
Dana Roba a făcut o postare misterioasă pe rețelele sociale, la scurt timp după ce a scris un mesaj legat de fostul iubit. Make-up artista a lăsat loc de interpretări în privința unei posibile împăcări. Iată ce cadou a primit!
Acum 12 ore
11:00
Înainte de aventura lor, la Power Couple, Dilinca și Mădălin Șerban oferă detalii despre povestea lor: ”Am învățat că trebuie să ai curaj să încerci chestii noi” # SpyNews
O emisiune care îți arată că zona de confort este făcută pentru a fi depășită, în special atunci când alegi să treci peste provocări, în timp ce te ții de mână cu sufletul tău pereche. O șansă de a te descoperi mai bine intrinsec, dar și de a-ți înțelege mai bine partenerul de viață. Formatul în care nouă cupluri cunoscute de către telespectatori se iau la trântă cu fricile lor este tot mai aproape de revenire! Până la lansarea sezonului trei din Power Couple, cei de acasă îi pot cunoaște mai bine pe participanți în fiecare luni și marți, de la miezul nopții, la Antena 1 sau oricând pe AntenaPLAY.
11:00
Câte kilograme a slăbit Andra. Cum a reușit artista să piardă în greutate și ce sport practică pentru a se menține # SpyNews
Andra a pierdut câteva kilograme bune în ultima perioadă, iar acum a mărturisit și cum a reușit să slăbească. Cu toate că este extrem de pofticioasă, Andra își găsește puterea de a renunța la alimentele care nu îi fac bine. Iată cât a slăbit!
10:50
Răsturnare de situație după moartea Ștefaniei Szabo. Au fost făcute publice rezultatele autopsiei medicului din Buzău, iar acestea indică faptul că nu a făcut accident vascular cerebral (AVC), așa cum se știa! Iată care a fost cauza morții.
10:20
Oana Roman, confesiuni dureroase. Ce lecții a învățat vedeta de-a lungul vieții: "E greu..." # SpyNews
Oana Roman a făcut câteva confesiuni dureroase despre lecțiile pe care le-a învățat de-a lungul anilor. Vedeta este o mamă singură, iar Isa, fiica ei, este unica ei alinare. Iată ce a transmis!
10:10
Loredana Chivu s-a despărțit de fostul iubit, Sorin Nicolescu: ”Este alegerea mea să fiu singură” # SpyNews
Loredana Chivu a detonat bomba! Vedeta s-a despărțit de fostul ei iubit, Sorin Nicolescu, și a confirmat în exclusivitate la Un Show Păcătos că este o femeie singură! Iată de ce a luat sfârșit relația cu bărbatul cu care urma să ajungă în fața altarului!
09:50
Andra Volos, imagini rare cu femeia care i-a dat viață. Mama vedetei își sărbătorește ziua de naștere # SpyNews
Andra Volos își sărbătorește mama. Soția lui Robert Lele a marcat acest eveniment important printr-un mesaj lung și emoționant, însoțit de fotografii în care apare alături de femeia care i-a dat viață.
09:40
Prima reacție a familiei Roxanei Moise, după moartea ei. Sportiva a lăsat în urmă trei copii # SpyNews
Familia Roxanei Moise a transmis un mesaj dureros, după moartea fulgerătoare a acesteia. Fosta sportivă a lăsat în urmă trei copii și o familie îndurerată, care trece cu greu prin această încercare a vieții.
09:10
Câți bani a primit Dan Diaconescu de la un invitat ca să îl primească în emisiune! Suma e fabuloasă # SpyNews
Dan Diaconescu a făcut mărturisiri neașteptate legate de suma pe care a perceput-o de la un invitat pentru a-l primi în emisiunea sa. Prezentatorul a cerut foarte mulți bani pentru o apariție în platou.
09:00
Cum arată casa în care Marilu Dobrescu și iubitul ei stau în Australia. Cei doi urmează să se mute în propria locuință # SpyNews
Marilu Dobrescu a făcut turul casei din Australia în care locuiește în acest moment cu iubitul ei. Cei doi locuiesc într-o casă de lângă Sydney, de unde se vor muta curând, pentru că și-au cumpărat o proprietate.
08:40
Un student în vârstă de 18 ani din Anglia a fost declarat dispărut în urmă cu aproximativ o săptămâna, în Munții Bucegi. Autoritățile l-au căutat zilnic, însă este în continuare de negăsit.
Acum 24 ore
00:10
Imaginile postate de un sportiv celebru i-au îngrijorat pe fani! Acesta s-a postat direct de pe patul de spital, în timp ce trecea prin momente cumplite. Reacțiile nu au întârziat să apară, mai ales că este vorba de o celebritate la nivel internațional.
00:10
Kim Kardashian și-a transformat casa într-o pădure de brazi de Crăciun. Cum arată locuința divei # SpyNews
Kim Kardashian a dat startul sărbătorilor de iarnă în stil mare, așa cum ne-a obișnuit! Vedeta și-a transformat casa într-o adevărată pădure de brazi de Crăciun. Fanii sunt fascinați de detaliile spectaculoase și de felul în care diva a ales să își decoreze locuința anul acesta.
2 decembrie 2025
23:30
Chefi la cuțite, 2 decembrie 2025. Coralia Florescu a fost la un pas de moarte. Povestea de viață a concurentei i-a impresionat pe jurați: „Doamne! Nu cred!” # SpyNews
În ediția din această seară, 2 decembrie 2025, a emisiunii „Chefi la cuțite”, Coralia Florescu a fost concurenta care a reușit să emoționeze profund jurații cu povestea ei de viață. Tânăra a povestit că a fost la un pas de moarte.
23:30
Cătălin Botezatu împlinește mâine 59 de ani. Motivul pentru care în acest an nu își dorește să mai organizeze o petrecere # SpyNews
Cătălin Botezatu va împlini 59 de ani pe 3 decembrie. Dacă în alți ani a sărbătorit cu mare fast, în acest an, designerul spune că nu își dorește o petrecere, căci nu a avut timp să se ocupe în detaliu așa cum făcea în trecut.
23:10
Inna este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară, însă puțini știu care este, de fapt, numele său real. Cântăreața se bucură de un succes colosal, inclusiv la nivel internațional. Din Turcia și până în America, Inna și-a creat o mare de fani care vin la concertele ei și care îi cântă piesele vers cu vers.
23:00
Miley Cyrus s-a logodit! Cine e bărbatul care a cerut-o de soție și cum arată inelul pe care i l-a pus pe deget # SpyNews
Miley Cyrus a fost cerută de soție! Artista s-a logodit cu iubitul ei. Cine e bărbatul care i-a pus inelul pe deget și cum arată bijuteria.
22:50
Au depus actele de divorț, dar s-au răzgândit? Un milionar român și soția Miss pare că s-au împăcat # SpyNews
Un milionar român și soția lui fotomodel s-ar fi împăcat, după ce în urmă cu câteva săptămâni s-a aflat că au depus actele de divorț. Cei doi ar fi împreună în vacanță, alături de fiul lor, pe care l-au sărbătorit astăzi.
22:50
Oana Ungureanu, interviu exclusiv! De ce nu a divorțat de soț, deși suspecta că este înșelată cu Valentina Aldea # SpyNews
Oana Ungureanu a făcut declarații exclusive, despre situația în care a fost implicată și care a făcut înconjurul mediului online. Aceasta a explicat cum a descoperit că soțul o înșeală cu Valentina Aldea, senatoare POT, dar și motivul pentru care nu a divorțat de acesta.
22:30
Alexandru de la Mireasa s-a decis. A ales între Iolanda și Nicoleta. Cui i-a declarat dragostea concurentul # SpyNews
După multe momente controversate, Alexandru de la Mireasa și-a făcut alegerea. Concurentul a decis între Iolanda și Nicoleta și, fără să stea prea mult pe gânduri, și-a mărturisit sentimentele. Dacă până acum alegerea lui părea incertă, iată că în cele din urmă a spus clar ce simte și cu cine și-ar dori să aibă o relație.
22:20
Vedeta care a apărut gravidă, pe covorul roșu, într-o rochie transparentă și cu totul la vedere # SpyNews
O vedetă a apărut într-o rochie transparentă și cu totul la vedere pe covorul roșu. Actrița a anunțat că este însărcinată pentru a treia oară, după ce acum doi ani a mai avut o apariție îndrăzneață.
22:20
Românca Alexandra, care l-a cucerit pe președintele Ecuadorului, în fața judecătorilor | „Prințesa drogurilor” luptă pentru avere # SpyNews
Alexandra Rupa, românca închisă șapte ani în Quito, Ecuador, pentru trafic de droguri, care a reușit să îl impresioneze pe președintele de la momentul respectiv, Rafael Correa, are din nou probleme cu legea.
22:10
Chefi la cuțite, 2 decembrie 2025. Care e povestea Iulianei Munteanu. Concurenta i-a convins pe jurați că merită patru cuțite # SpyNews
În ediția cu numărul 10 a sezonului 16 Chefi la cuțite a fost prezentă Iuliana Munteanu, fermier din satul Tarcău, Neamț. Concurenta a reușit să îi impresioneze pe jurați cu povestea ei emoționantă.
22:10
Ce a făcut Crina Abrudan în secret timp de doi ani? Nici măcar Gabi Popescu, soțul ei, nu știa: ”Nu voiam să-i zic” | VIDEO # SpyNews
Au o relație de 17 ani și se înțeleg de minune, însă Crina Abrudan a ascuns mult timp un lucru față de soțul ei, Gabi Popescu. În exclusivitate pentru Spynews.ro, vedeta ne-a dezvăluit secretul pe care l-a ținut timp de doi ani în timpul mariajului cu fostul fotbalist.
