De ce să pui o ghirlandă de brad cu fundă roșie la ușa casei. Atrage abundență și sănătate de sărbători
Newsweek.ro, 3 decembrie 2025 19:20
O ghirlandă de brad împodobită cu o fundă roșie nu este doar un simbol al sărbătorilor, ci și un ade...
• • •
Acum 30 minute
19:20
19:10
O pană de curent generală ar costa Polonia 19.000.000.000 euro. În România, pagubele ar fi la jumătate # Newsweek.ro
Un ipotetic atac cibernetic asupra infrastructurii energetice a Poloniei, care ar duce la o pană de ...
19:10
Mii de concedieri, în Ungaria, după ce producătorii germani de mașini au avut probleme # Newsweek.ro
Mii de concedieri au avut loc în Ungaria, după ce giganţii germani producători de mașini au avut pro...
Acum o oră
18:50
Nicuşor Dan cere membrilor Coaliţiei să nu mai facă declaraţii cu miză electorală, pe tema crizei apei # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan cere membrilor coaliţiei de guvernare să nu mai facă declaraţii cu miză ele...
Acum 2 ore
18:30
Ilie Bolojan a discutat cu Viktor Orban despre interconectarea electrică a României şi Ungariei # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a discutat cu omologul său maghiar, Viktor Orban, despre interconectarea...
18:30
Viața la pensie. De ce pensionarii care mănâncă singuri pierd mai mult în greutate. Vezi ce spun experții # Newsweek.ro
Pensionarii care mănâncă singuri pot pierde mai mult în greutate. Experții explică motivele și oferă...
18:20
Bătălia pentru Odesa. Putin vrea porturile de la Marea Neagră, aproape de România, ca să taie accesul Ucrainei # Newsweek.ro
SUA a prezentat mai multe variante de planuri de pace, adesea nefavorabile Ucrainei, fără să țină co...
18:00
Cum s-au transformat gemenele de la INDIGGO. Arestate în SUA pentru tâlhărie și furt. O vârstnică agresată # Newsweek.ro
Acum 25 de ani, gemenele Cristina și Mihaela Modorcea, lansau formația Indiggo și debutau cu melodia...
18:00
Norvegia angajează 100 de români în fermele de somon: salariu de 3.000 € pe lună și oferă beneficii atractive # Newsweek.ro
O ţară din Europa, cu una dintre cele mai stabile economii de pe continent, îşi deschide porţile în ...
18:00
Horoscop de weekend decembrie. Săgetător - emoții, Vărsător - schimbare, Taur - neliniște, Gemeni - câștigi # Newsweek.ro
Este momentul să îmbrățișați practica de a trăi o viață care vă face să vă simțiți bine, în loc să a...
17:50
AEP lansează un proiect-pilot pentru facilitarea votului persoanelor cu dizabilități de vedere la alegeri # Newsweek.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunţă implementarea unui proiect-pilot pentru facilitarea e...
17:40
Nou sondaj pentru Primăria București: Băluță - 26%, Ciucu - 23%, Drulă - 22%, Alexandrescu - 17% # Newsweek.ro
Un nou sondaj referitor la alegerile pentru Primăria București îl arată pe candidatul PSD Daniel Băl...
Acum 4 ore
17:30
FOTO O mașină electrică chinezească Nio EC6 s-a rupt, pur și simplu, în urma unui accident pe autostradă # Newsweek.ro
Imagini cu o mașină electrică chinezească Nio EC6, care s-a rupt, pur și simplu, în urma unui accide...
17:20
Premieră în România: medici din Cluj implantează un defibrilator fără fire, cu toate funcțiile clasice # Newsweek.ro
Pentru prima dată în România, medici din Cluj-Napoca au implantat unui pacient un nou tip de defibri...
17:10
UE intenționează să elimine treptat gazul rusesc începând cu sfârșitul anului 2027. Care sunt primele țări? # Newsweek.ro
UE dorește să oprească complet importurile de gaze naturale rusești până cel târziu la sfârșitul anu...
17:10
Înaintea unui vot decisiv pentru viitorul Bucureștiului, tot mai multe voci credibile din zona de dr...
17:00
IULIUS, prima refinanțare unitară din România acordată unui portofoliu de clădiri cu funcțiuni variate # Newsweek.ro
IULIUS accesează prima refinanțare unitară din România acordată unui portofoliu de clădiri cu funcți...
16:50
Zeci de piloți de linie declară pentru Reuters că sunt reticenți în a dezvălui problemele de sănătat...
16:50
Bilanțul victimelor incendiului din Hong Kong a crescut la 159. Șase arestați pentru dezactivarea alarmelor # Newsweek.ro
Bilanțul victimelor incendiului din Hong Kong a crescut la 159; cea mai tânără avea 1 an, cea mai bă...
16:40
Cătălin Predoiu: Angajații MAI decorați sunt „stâlpi de rezistență” și modele pentru colegi # Newsweek.ro
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, i-a felicitat pe angajații MAI decorați de Ziua Națio...
16:30
În ciuda creșterii cu 15% a accizei la băuturile spirtoase, încasările la buget sunt cu 4% mai mici ca în 2024 # Newsweek.ro
Acciza la băuturile spirtoase a crescut cu aproape 15% în 2025, dar încasările la buget sunt, după p...
16:30
Nicușor Dan, anunț despre bugetul din 2026 și creșteri de taxe: „Va fi discuție complicată în Coaliție” # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a dat câteva explicații privind bugetul pe 2026 și a spus că niciunul din p...
16:20
Incendiu la Târgul de Crăciun din București. O căsuță din lemn a luat foc. A fost la un pas de dezastru # Newsweek.ro
O căsuță de lemn de la Târgul de Crăciun din București a luat foc. Jandarmii care asigurau ordinea p...
16:20
Cseke Attila: România demarează construcția Centrului pentru Optică de Mare Putere de la Măgurele # Newsweek.ro
România începe construcția Centrului pentru Optică de Mare Putere de la Măgurele. Proiectul va găzdu...
16:00
Oligarhul Ilan Șor, exclus la alegerile din Moldova, i-a făcut lui Putin un sistem financiar imun la sancțiuni # Newsweek.ro
Rusia a lansat stablecoin-ul A7A5 și o reţea cripto-financiară, menite să eludeze sancţiunile occide...
16:00
Belgia respinge planul UE de a folosi active rusești pentru Ucraina: „Suntem singuri în fața riscurilor” # Newsweek.ro
Belgia critică ferm propunerea UE de a utiliza activele rusești pentru finanțarea reconstrucției Ucr...
15:50
Nicușor Dan spune când vom afla de ce au fost anulate alegerile din 2024: „Au apărut suficiente informații” # Newsweek.ro
Nicuşor Dan a dat un termen despre prezentarea raportulului privind anularea alegerilor prezidenţial...
15:40
MApN a semnat contractul pentru achiziționarea din Turcia a convetei de 223.000.000 euro # Newsweek.ro
Miercuri s-a semnat la sediul Ministerului Apărării Naționale contractul interguvernamental de achiz...
Acum 6 ore
15:30
Anunț de la Casa de Pensii pentru pensionarii care nu au primit ajutorul de 400 lei. Ce trebuie să facă? # Newsweek.ro
Pensionarii care nu primesc banii la pensie de la stat trebuie să parcurgă anumiți pași. Ce anunț au...
15:20
George Simion, „dragoste cu forța”: Călin Georgescu e parte din polul suveranist. Replica: Nu mă intersează # Newsweek.ro
George Simion continuă să îl țină captiv pe Călin Georgescu despre care spune că e parte din polul s...
15:20
Panică, printre bogătașii din Rusia. Nu le mai pornesc mașinile Porsche noi, conectate prin satelit # Newsweek.ro
Bogătașii din Rusia care și-au luat mașini Porsche noi, conectate și monitorizate prin satelit, se p...
15:00
Un oraș din România rămâne fără căldură și apă caldă de la miezul nopții. Avarie majoră # Newsweek.ro
O avarie la instalația de producere a energiei termice din CET Palas lasă municipiul Constanța fără ...
14:50
Veste bună pentru toți copiii părinților separați din Germania: Pensia alimentară va crește începând...
14:40
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, miercuri, că lupta electorală se duc...
14:30
Nicușor Dan, despre interimatul de la Ministerul Apărării: Nu este niciun pericol. Aștept să mă consulte USR # Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat despre interimatul de la Ministerul Apărării. Nu...
14:20
A ieșit la pensie abia la 88 ani după ce și-a pierdut casa și soția. Cine i-a donat 1.000.000 euro? # Newsweek.ro
Un veteran al armatei americane în vârstă de 88 de ani va avea în sfârșit șansa să se pensioneze dup...
13:50
Tensiuni în Coaliție. Grindeanu spune că evaluarea de către premier a miniştrilor trebuie făcută zilnic # Newsweek.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după ce un parlamentar PSD a criticat-o pe D...
13:50
Nicușor Dan, despre criza apei din Prahova și Dâmbovița: „După părerea mea, vina e la Apele Române” # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a spus, miercuri, că, după păreea sa, vina în criza apei de la Prahova și D...
Acum 8 ore
13:30
Raport TUV 2026: Cele mai bune și cele mai proaste mașini electrice de 2-3 ani. Tesla Model Y, șefă la defecte # Newsweek.ro
Anual, pe baza datelor obținute de la inspecțiile tehnice ale automobilelor din Germania, TUV realiz...
13:10
SURSE Înalta Curte va ataca tăierea pensiilor speciale la CCR. De ce sunt șanse mari ca legea să fie respinsă? # Newsweek.ro
Este aproape sigur că Înalta Curte va ataca la CCR proiectul guvernului Bolojan de tăiere a pensiilo...
13:00
Ţările NATO promit peste 1 miliard de dolari sub formă de ajutor militar pentru Ucraina # Newsweek.ro
Mai multe ţări din NATO au anunţat miercuri peste 1 miliard de dolari sub formă de ajutor militar su...
12:50
Un britanic a fost arestat la Kiev sub suspiciunea de spionaj în folosul Rusiei, informează miercuri...
12:30
Merită să migrezi în Spania unde 1.000.000 oameni nu au loc de muncă? Ce e „șomajul ascuns” care bântuie țara? # Newsweek.ro
Mai merită să migrezi în Spania? Este o întrebare care cuprinde multe variabile. Unul este șomajul d...
12:30
Bulgaria a renunțat să cumpere blindate românești Piranha V de 823.000.000$. Își ia Stryker din SUA # Newsweek.ro
Bulgaria a vrut să achiziționeze printr-un contract G2G blindate Piranha V produse în România, dar a...
12:20
România a aflat adversarele din Grupa B de la Cupa Mondială de Rugby 2027. Stejarii se vor bate cu campionii # Newsweek.ro
Naționala de rugby a României și-a aflat adversarele din Grupa B de la Cupa Mondială 2027 din Austra...
11:50
Se încinge cursa pentru Primăria București. Eugen Teodorovici se retrage în favoarea lui Daniel Băluţă # Newsweek.ro
Cursa pentru Primăria București se încinge. După ce ieri independentul Vlad Gheorghe s-a retras în f...
11:40
VIDEO Nou record de „viteză”, în Premier League: 100 de goluri, în 111 meciuri. Cine e noul fotbalist–vedetă? # Newsweek.ro
Un fotbalist de 25 de ani e noua vedetă din Premier League. A reușit un record de „viteză”, marcând ...
Acum 12 ore
11:30
Vești rele la pensie. Ce se întâmplă cu ajutorul la înmormântare în 2026? E pentru prima oară în ultimii 5 ani # Newsweek.ro
O veste mai puțin bună la pensie. În anul 2026, vom asista la o înghețare a beneficiilor la pensie. ...
11:20
Atenție, părinți! Smartphone-ul crește cu 40% riscul de obezitate la copii și cu 62% problemele cu somnul # Newsweek.ro
Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Pennsylvania trage un semnal de alarmă pen...
11:10
Polițist arestat pentru luare de mită. Prins în flagrant când lua 25.000 de lei. Ce nu a făcut de acei bani? # Newsweek.ro
Un poliţist din Constanţa a fost arestat pentru luare de mită. Ar fi făcut un control pe linie de m...
