FCSB, transfer cu scandal Fostul club al lui Andre Duarte a transmis un mesaj furios: „Acțiuni ilegale! Solicităm despăgubiri”
Golazo.ro, 3 decembrie 2025 19:20
Ujpest a emis un comunicat oficial cu privire la situația lui Andre Duarte (28 de ani), fundașul central prezentat luni de FCSB.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
19:40
Drăgușin, din nou pe teren! E tot mai aproape de revenirea în Premier League. A bifat un nou meci la Tottenham » Mesajul transmis de român # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul celor de la Tottenham, a jucat din nou pentru formația londoneză într-un meci amical.
Acum 30 minute
19:20
FCSB, transfer cu scandal Fostul club al lui Andre Duarte a transmis un mesaj furios: „Acțiuni ilegale! Solicităm despăgubiri” # Golazo.ro
Ujpest a emis un comunicat oficial cu privire la situația lui Andre Duarte (28 de ani), fundașul central prezentat luni de FCSB.
Acum 2 ore
18:40
„Tadici a terminat-o psihic” Noi acuzații grave la adresa antrenorului de la HC Zalău: „Era nervos că nu i-au ieșit pariurile” » Cum se apără tehnicianul # Golazo.ro
Continuă scandalul imens din handbalul românesc, cel în care Gheorghe Tadici (73 de ani), fostul selecționer al României, a fost acuzat că ar fi recurs la un tratament dur față de propriile sale jucătoare.
18:20
Sancțiuni drastice FRF a nu a avut milă după incidentele din Liga 1. Trei echipe au primit amenzi consistente # Golazo.ro
Comisia de Disciplină a FRF a venit cu sancțiuni după incidentele din cadrul etapelor #17, respectiv #18 din Liga 1.
Acum 4 ore
17:10
„Am contactat FRF și UEFA” Fosta președintă de la Olimpia Satu Mare acuză: „Știm că sunt implicați în lucruri necurate” # Golazo.ro
Cecilia Lihv, fosta investitoare și președinte a clubului Olimpia Satu Mare a vorbit despre motivele ce au convins-o să părăsească conducerea clubului.
17:10
„Sporting face valuri în România” FOTO. Marius Niculae s-a întâlnit cu două legende de la Sporting înaintea derby-ului cu Benfica # Golazo.ro
Marius Niculae (44 de ani), fostul atacant al lui Sporting, s-a întâlnit cu două legende ale lusitanilor, la Iași.
17:00
Noi investitori alături de Șucu? Directorul general de la Genoa a vorbit despre intențiile conducerii clubului # Golazo.ro
Andres Blazquez, directorul general al clubului Genoa, a vorbit despre intențiile clubului patronat de Dan Șucu.
17:00
FIFA tace la premiul pentru Trump Organizația care protejează drepturile omului pune la îndoială Premiul FIFA pentru Pace # Golazo.ro
Human Rights Watch (HRW) i-a trimis lui Gianni Infantino mai multe întrebări legate de Premiul FIFA pentru Pace, dar forul mondial a refuzat să răspundă
17:00
Florin Cernat și-a explicat rolul la FCSB Noul director sportiv al campioanei României, laude pentru Mihai Stoica: „Poate cel mai bun conducător” # Golazo.ro
Florin Cernat (45 de ani), numit recent în funcția de director sportiv la FCSB, a vorbit despre rolul său în cadrul clubului roș-albastru.
16:50
„Sportul ca terapie” Shevchenko, despre importanța sportului în viața copiilor afectați de războiul din Ucraina # Golazo.ro
Andriy Shevchenko (49 de ani), președintele Federației Ucrainene de Fotbal, crede că sportul îi poate ajuta pe copii să depășească mai ușor conflictul armat din țară.
16:30
S-a săturat de Arabia Saudită Darwin Nunez și-ar dori să plece de la Al Hilal după doar 4 luni » Echipa care ar vrea să-l transfere # Golazo.ro
Darwin Nunez ar dori să plece de la Al Hilal după aproximativ 4 luni de când a fost transferat de la Liverpool.
16:20
Sfat înainte de Ungaria - România Luminița Huțupan le ține pumnii tricolorelor: „Nu este un joc al rivalității. Să aibă tupeu!” # Golazo.ro
Luminița Huțupan-Dinu (54 de ani), fosta mare handbalistă, a transmis un mesaj pentru elevele lui Ovidiu Mihăilă. Naționala feminină de handbal debutează astăzi în Grupa Principală a Campionatului Mondial, într-un meci cu Ungaria. Partida va fi transmisă live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.
16:10
„Nu știu de ce n-a luat Balonul de Aur” Diego Simeone laudă un fotbalist al unei mari rivale: „Mă încântă!” # Golazo.ro
Barcelona - Atletico Madrid 3-1. Diego Simeone, antrenorul oaspeților, a declarat că Raphinha ar fi trebuit să câștige Balonul de Aur.
16:00
„Un impact psihologic” Serena Williams, afectată de comentariile negative: „Oamenii spuneau că suntem bărbați” # Golazo.ro
Serena Williams (44 de ani), fostul lider în clasamentul WTA, a rememorat complexele trăite din cauza fizicului diferit față de alte jucătoare.
16:00
Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie # Golazo.ro
Radu Drăgușin a rămas în vară fără antrenorul care l-a transferat la Tottenham, Ange Postecoglou, deși acesta cucerise primul trofeu al londonezilor în 17 ani
Acum 6 ore
15:40
Ederson, gest superb FOTO : Cum a reacționat portarul lui Fenerbahce când s-a întâlnit cu o fetiță cu deficiențe de auz în derby-ul cu Galatasaray # Golazo.ro
Fenerbahce - Galatasaray 1-1. Înainte de startul meciului, Ederson, portarul gazdelor, a avut un moment demn de apreciat alături de o fetiță cu deficiențe de auz.
15:30
„Aici fotbalul e mai tactic și mai fizic” După 4 luni în Portugalia, Ianis Stoica mărturisește: „Primele săptămâni au fost grele” # Golazo.ro
Ianis Stoica (22 de ani), fostul jucător al celor de la FCSB, a vorbit despre modul în care s-a adaptat la Estrela Amadora și despre diferențele față de Superliga.
15:00
„Ești în vârf, apoi vine căderea” Raphael Varane s-a luptat cu depresia de mai multe ori în carieră: „Credeam că trebuie să trec prin asta” # Golazo.ro
Raphael Varane (32 de ani), fostul internațional francez, a rememorat cele mai dificile momente din cariera sa.
14:40
Le-au ascuns totul! Ce au făcut UEFA și FIFA a scandalizat un continent întreg înaintea turneului final # Golazo.ro
UEFA și FIFA au colaborat în secret cu cluburile europene împotriva naționalelor pentru a întârzia eliberarea jucătorilor la Cupa Africii pe Națiuni
14:20
An încheiat pentru Dani Olmo Mijlocașul și-a dislocat umărul în derby-ul Barcelona - Atletico Madrid 3-1 » Când ar putea reveni # Golazo.ro
Barcelona - Atletico 3-1. Dani Olmo (27 de ani), mijlocașul gazdelor, s-a accidentat și va lipsi în toate meciurile rămase de disputat în acest an.
14:10
Emma Răducanu a trecut peste șoc Jucătoarea de tenis își liniștește fanii: „Sunt bine” + Ce măsuri de siguranță și-a luat # Golazo.ro
În luna februarie a acestui an, la turneul WTA de la Dubai, Emma Răducanu a izbucnit în lacrimi pe teren după ce un bărbat a strigat în mod obsesiv către ea.
14:10
Un jucător de-ai lui Lucescu s-a înrolat! Ce vrea să facă internaționalul ucrainean în război. De luni e în unitate # Golazo.ro
Denis Garmash, atacant care a jucat trei sezoane alături de Mircea Lucescu la Dinamo Kiev, a întrerupt contractul cu ultimul club pentru a intra în armată
13:50
Rapid, Barcelona, handbal sau Craiova? Surprize mari în duelul audiențelor ultimelor două zile. România - Danemarca a întrecut așteptările # Golazo.ro
Luni și marți s-au jucat meciuri în Liga 1, Cupa României, la Mondialul de handbal, cărora li s-a adăugat derby-ul Barcelona - Atletico Madrid.
Acum 8 ore
13:10
Pe urmele lui Cîrjan Musi vrea să fie căpitan la Dinamo: „De ce nu?” + vrea titlul în alb-roșu: „Putem atinge obiectivul ăsta” # Golazo.ro
Alexandru Musi, jucătorul lui Dinamo, a vorbit despre parcursul asemănător din carieră cu cel al lui Cătălin Cîrjan, căpitanul „câinilor”.
13:10
România, într-o grupă infernală! Naționala de rugby va înfrunta, la Mondialul din 2027, campioana en titre și un alt adversar foarte puternic # Golazo.ro
România și-a aflat adversarii de la Campionatul Mondial de Ruby din 2027. Tragerea la sorți s-a desfășurat la Sydney, iar „stejarii” au fost incluși în grupa B, alături de actuala campioană mondială.
12:50
Revine Serena Williams pe teren? Americanca a oferit prima reacție, după dezvăluirile că ar fi la un pas să joace din nou # Golazo.ro
Serena Williams (44 de ani), fostul lider al clasamentului WTA, neagă că ar putea să se întoarcă în tenis.
12:50
Ungaria - România LIVE de la 19:00. Primul test al „tricolorelor” în grupa principală de la Campionatul Mondial de handbal feminin # Golazo.ro
România va juca astăzi cu Ungaria, de la ora 19:00, pe „Ahoy Arena” din Rotterdam, în cadrul grupei principale de la Campionatul Mondial.
12:50
Cupa României, etapa #2 LIVE de la 14:00. Farul - Dinamo și UTA Arad - FCSB sunt capetele de afiș ale zilei # Golazo.ro
Sănătatea Cluj și Gloria Bistrița se întâlnesc de la ora 14:00, în primul meci al zilei. Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai interesante pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
12:40
Guardiola-show Interacțiunea cu jurnaliștii a stârnit hohote de râs: „Scrieți asta, după aruncați la gunoi” + Ce spune despre Haaland # Golazo.ro
Fulham - Manchester City 4-5. Pep Guardiola, antrenorul „cetățenilor”, a stârnit râsete la conferința de presă de după meci atunci când a vorbit despre duelul nebun de marți.
12:30
Undă verde pentru JO de iarnă 2026 Interdicție ridicată pentru schiorii din Rusia și Belarus » Ce condiții le-au fost impuse # Golazo.ro
Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anulat interdicția totală a sportivilor din Rusia și Belarus pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026.
12:30
Show stil Hollywood la tragerea CM Cine sunt starurile care întrețin atmosfera când naționala își află traseul la Mondial # Golazo.ro
Vedete ale lumii filmului și muzicii vor prezenta tragerea la sorți de vineri seară (19:00, ora României) la centrul John F. Kennedy din capitala americană Washington DC
12:10
„Disciplina tactică ne lipsește” Sonia Seraficeanu, despre lecțiile învățate după înfrângerea cu Danemarca + Prefațează meciul cu Ungaria # Golazo.ro
Sonia Seraficeanu (28 de ani), extrema dreaptă a naționalei României de handbal feminin, a vorbit lucrurile la care mai au de lucrat „tricolorele” la Campionatul Mondial.
Acum 12 ore
11:40
„3,1 mil. de €, investiție, nu mită” MOTIVARE: Judecătoarea care l-a achitat pe Dumitru Dragomir în „Dosarul RCS & RDS” l-a „mitraliat” pe procuror # Golazo.ro
GOLAZO.ro prezintă motivarea judecătoarei care l-a achitat pe Dumitru Dragomir în dosarul DNA privind presupusa mită de 3,1 milioane de euro de la RCS & RDS.
11:30
„Știu că m-ați înjurat” Alexandru Musi, despre cum s-a schimbat percepția fanilor și experimentul pe care l-a făcut # Golazo.ro
Alexandru Musi (21 de ani), atacantul celor de la Dinamo, a vorbit despre modul în care percepția fanilor s-a schimbat după ce a lăsat FCSB pentru echipa alb-roșie.
11:10
„Am contactat FRF și UEFA” Fosta președintă de la Olimpia Satu Mare acuză: „Știm că sunt implicați în lucruri necurate” # Golazo.ro
Cecilia Lihv, fosta investitoare și președinte a clubului Olimpia Satu Mare a vorbit despre motivele ce au convins-o să părăsească conducerea clubului.
10:30
Mai joacă Musi anul acesta? Explicații înainte de meciul cu FCSB + Ce spune despre polemica iscată la națională: „Trebuie să fii nebun” # Golazo.ro
Alexandru Musi, jucătorul lui Dinamo, a explicat care sunt șansele să joace în derby-ul cu FCSB, dar și în celelalte partide din Liga 1 de anul acesta.
10:00
Surpriză în Superliga FC Argeș a anunțat transferul unui fost jucător de la Rapid, la câteva ore după victoria în fața giuleștenilor # Golazo.ro
Xian Emmers (26 de ani), fost mijlocaș la Rapid, a fost prezentat oficial la FC Argeș.
09:40
A leșinat în timp ce era live la TV FOTO. Unei jurnaliste i s-a făcut rău! Colegii au prins-o, iar cameramanul a mutat imediat imaginea # Golazo.ro
Anglia - Ghana 1-0. Laura Woods (38 de ani), reporter la televiziunea britanică ITV, a leșinat în timp ce prefața meciul.
09:10
„Avem viitor!” Una dintre cele mai bune handbaliste din istorie crede că România poate bate Ungaria : „Le trebuie două lucruri” # Golazo.ro
Amariei a oferit un interviu pentru GOLAZO.ro în care a comentat plusurile și minusurile pe care România le-a arătat în partida pierdută cu Danemarca, referindu-se și la jucătoarele care au impresionat-o, dar și la partida pe care tricolorele o vor disputa împotriva Ungaria.
Acum 24 ore
00:10
Monstrul Haaland Vedeta lui Manchester City a ajuns la 100 de goluri în Premier League! A spulberat recordul istoric al lui Shearer # Golazo.ro
Fulham - Manchester City. Erling Haaland (25 de ani) a bifat o nouă bornă incredibilă în carieră.
00:10
Cine transmite la TV România - Ungaria Unde se vede primul meci al „tricolorelor” din grupele principale de la CM 2025 # Golazo.ro
România și Ungaria se vor întâlni miercuri, de la ora 19:00, în grupele principale ale Campionatului Mondial 2025.
2 decembrie 2025
23:10
Boicot cu FCSB Motivul pentru care UTA nu va avea galerie la duelul din Cupă: „Nu putem ignora asta!” # Golazo.ro
UTA Arad - FCSB. Galeria gazdelor a anunțat astăzi, prin intermediul unui comunicat, că nu va fi prezentă la meci.
23:00
Moldoveanu, în extaz MVP-ul lui FC Argeș, entuziasmat după „dubla” cu Rapid: „Am arătat ca o echipă mare” # Golazo.ro
FC Argeș - Rapid 2-1. Robert Moldoveanu (26 de ani) a oferit primele reacții după succesul în fața liderului din Liga 1.
22:40
Ajutor pentru copii Craiova a lăsat intrarea liberă la meciul cu CFR Cluj » Ce le-au spus fanilor să aducă la stadion: „E tot ce cerem” # Golazo.ro
Universitatea Craiova pregătește o campanie caritabilă pentru partida din următoarea etapă a Ligii 1.
22:40
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul # Golazo.ro
FIFA și International Board vor să ofere asistentului video posibilitatea de a avertiza arbitrul și în cazul cornerelor
22:30
„Prea multe greșeli” Costel Gâlcă supărat pe jucători după eșecul cu FC Argeș: „Știam că e meci important! Nu mi-a plăcut ce-au făcut” # Golazo.ro
FC Argeș - Rapid 2-1. Costel Gâlcă (53 de ani) a făcut o scurtă analiză după eșecul din Cupa României.
22:30
Înlocuitorul lui Lucescu? Cine e antrenorul tentat să preia echipa națională a României: „O provocare extraordinară” # Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), fostul antrenor al celor de la U Cluj, țintește să devină selecționerul naționalei României.
22:20
Serena s-ar putea întoarce pe teren! Care sunt primii pași pe care i-a făcut pentru a juca din nou # Golazo.ro
Serena Williams (44 de ani) a depus documentele necesare către ITIA pentru a reveni în circuitul tenisului profesionist.
21:20
Barcelona și Atletico Madrid se întâlnesc astăzi, în derby-ul programat pentru etapa #19 din La Liga, de la 22:00
21:10
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 79. Despre sportul în care investește Cristiano Ronaldo și platforma de streaming care vrea să intre în cursa pentru drepturile tv ale meciurilor din Premier League.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.