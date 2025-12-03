Peste 540.000 de litri de apă au fost distribuiți deja în Prahova și Dâmbovița

19:00

În prag de iarnă, sute de oameni din nouă asociații de proprietari din București au rămas fără utilități, după ce contabila și rudele ei au furat 400 de mii de lei. Oamenii s-au plâns poliției și au fost nevoiți să mai plătească încă o dată facturile până când prejudiciul va fi recuperat de la […] Articolul O contabilă a furat 400.000 de lei de la 9 asociații de proprietari. Sute de oameni au rămas fără utilități apare prima dată în PS News.