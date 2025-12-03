Calculele lui Simion pentru a da jos Guvernul Bolojan: „Cade doar dacă iese Anca Alexandrescu”
Adevarul.ro, 3 decembrie 2025 22:45
După ce senatorul AUR Ninel Peia, din grupul Pace - Întâi România, a anunțat că Opoziția va depune vineri, 5 decembrie, la ora 12.00, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, liderul Alianței pentru Unirea Românilor a explicat cum arată calculele politice pentru a da jos Executivul.
Acum 10 minute
23:00
Orașul european care îți dă mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la muzee dacă faci o faptă bună # Adevarul.ro
Un important oraș european oferă turiștilor mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la muzee în schimbul unor gesturi care sprijină comunitatea locală — iar alte destinații ar putea urma același model, scrie Daily Mail.
Acum 30 minute
22:45
Acum o oră
22:30
FestEVE – Revelionul-festival și primul eveniment dintr-o serie nouă de experiențe nocturne # Adevarul.ro
SYN, noul concept dedicat experiențelor de nightlife curate, cinematice și imersive, lansează FestEVE, un Revelion transformat în festival și, totodată, primul eveniment dintr-o serie nouă de experiențe nocturne ce își propune să rescrie viața de noapte a Bucureștiului.
22:30
Aventura extremă a unui motociclist în Capitală: circulă pe linia de tramvai, în timp ce garnitura se apropie din spatele lui # Adevarul.ro
Imagini incredibile filmate miercuri, 3 decembrie, pe o stradă din Capitală. Un motociclist, blocat în trafic, urcă pe linia de tramvai și avansează în salturi printre șine, în timp ce o garnitură vine din spatele lui.
22:15
Fostul proprietar al Pornhub este interesat să cumpere activele Lukoil: „Ar fi o investiție excelentă” # Adevarul.ro
Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair, fostul proprietar al site-ului pentru adulți Pornhub, a contactat Trezoreria SUA pentru a cumpăra activele internaționale ale Lukoil (LKOH.MM), companie petrolieră rusă supusă sancțiunilor SUA.
22:15
Sumele uriașe pe care le încasează șefii care au lăsat 100.000 de oameni fără apă. Una dintre angajate i-a însoțit pe Ciolacu și Grindeanu în zborurile private Nordis # Adevarul.ro
Peste 107.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița trăiesc ca în evul mediu de câteva zile, în vreme ce responsabilii acestei crize încasează sume uriașe.
Acum 2 ore
22:00
Imagini spectaculoase de la detonarea controlată a unei stânci care risca să se prăbuşească pe DN15 # Adevarul.ro
O stâncă uriașă de circa 250 de tone, care amenința traficul de pe DN15 în zona Lunca Bradului, județul Mureș, a fost detonată miercuri de autorități, în cadrul unui amplu proiect de consolidare a versanților de pe Valea Mureșului.
22:00
Anca Alexandrescu mizează pe votanții lui Georgescu: „Au înțeles ce a spus el și mă votează” / „Bucureștiul arată ca locuința lui Nicușor Dan” # Adevarul.ro
Cu patru zile înainte de alegerile cruciale pentru Primăria Capitalei, candidata independentă Anca Alexandrescu, susținută de AUR, a comparat Bucureștiul cu locuința lui Nicușor Dan a oferit detalii despre natura relației sale cu familia Georgescu.
21:45
În Regatul Unit și în întreaga Europă, mașinile devin din ce în ce mai lungi, mai late și mai grele.
21:30
Deutsche Welle și Radio France International au semnat la București un memorandum de cooperare, punând bazele unui ”scut informațional” și unor proiecte jurnalistice comune pentru România și Republica Moldova.
21:15
Un medic a diagnosticat greșit 34 de paciente cu cancer mamar. Femeile au ajuns degeaba la chimioterapie # Adevarul.ro
Zeci de paciente au fost greșit diagnosticate cu cancer de sân, in Bremen, Germania, iar ca urmare, au fost tratate incorect. Femeile au primit terapie cu anticorpi și, în unele cazuri, chimioterapie, care nu au fost necesare, potrivit Deutsches Ärzteblatt.
Acum 4 ore
21:00
A fost ales succesorul Laurei Codruța Kövesi la Parchetul European. Cine este Andrés Ritter # Adevarul.ro
Comisia LIBE din Parlamentul European a votat miercuri seară candidatul pe care îl va susține pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European (EPPO), în contextul în care mandatul Laurei Codruța Kövesi expiră în 2026.
20:45
Cât câștigă un agent de curățenie de la Parlamentul României. Angajații amenință cu greva generală # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat marți în Parlament, când a venit să asiste la procedura de asumare a răspunderii privind Proiectul de Lege al pensiilor de serviciu, de sindicaliști care au lansat amenințări cu greva și au reclamat salariile mici.
20:45
Alimentarea cu apă se reia la Moreni, de miercuri seara: poate fi folosită doar pentru igiena toaletei # Adevarul.ro
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Dâmbovița a anunțat miercuri seara reluarea alimentării cu apă în Moreni, oraș afectat de criza apei. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitori prin care atrag atenția că apa nu este de băut, gătit sau pentru igiena individuală.
20:45
Nicuşor Dan cere depolitizarea pozițiilor de conducere din instituţiile esenţiale, după criza apei. „Eficientizarea este obligatorie” # Adevarul.ro
Criza apei din Prahova și Dâmbovița readuce în discuție problema competenței în instituțiile statului. Președintele Nicușor Dan afirmă că funcțiile de conducere din structurile publice trebuie depolitizate şi ocupate exclusiv pe criterii profesionale.
20:30
A murit Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției din Guvernul Năstase. Avea 86 de ani # Adevarul.ro
Fostul ministru a Justiției în guvernul Adrian Năstase (2000-2004), Rodica Stănoiu, a murit miercuri, 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani.
20:30
Planurile familiei Trump pentru România – turnuri, cartiere noi și miliarde de dolari. Marile investiții vin la Cluj și București # Adevarul.ro
Familia Trump pregătește o serie de investiții importante în București și Cluj, iar sumele investite ajung în total la câteva miliarde de dolari. Oamenii care reprezintă familia președintelui american în România au dat câteva detalii despre investiții.
20:15
Fermierii pot răsufla ușurați: serele și solariile nu vor fi impozitate. „Pentru a impune o taxă, o clădire trebuie să aibă pereți și acoperiș” # Adevarul.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, dă asigurări că serele și solariile nu vor fi impozitate, precizând că prevederea controversată din pachetul legislativ aflat la Curtea Constituțională va fi eliminată.
20:15
Incendiu la un centru comercial din Sectorul 2 al Capitalei. Persoanele aflate în interior au fost evacuate. Sunt degajări de fum # Adevarul.ro
Pompierii bucureșteni intervin miercuri seara pentru stingerea unui incendiu produs la un centru comercial, din Sectorul 2 al Capitalei, pe Calea Floreasca.
20:00
Anchete la un liceu din Timișoara, unde un profesor e acuzat că ar fi întreținut relații intime cu o elevă de 14 ani # Adevarul.ro
Polițiștii, procurorii, angajații serviciilor sociale, dar și Inspectoratul Școlar Județean Timiș desfășoară anchete la Liceul Tehnologic de Vest din Timișoara, după ce un profesor ar fi avut o relație intimă cu o elevă de clasa a IX-a, în vârstă de 14 ani
19:15
Mașinile electrice nu vor mai fi atât de silențioase. UE impune un dispozitiv care produce așa-numitul „zgomot roz” # Adevarul.ro
Mașinile electrice ar putea fi dotate cu un dispozitiv care face zgomot. Cercetătorii propun un dispozitiv care produce așa numitul „zgomot roz”. Soluția ar putea salva vieți.
19:15
Ministrul Diana Buzoianu ia în calcul desființarea companiei care a provocat criza apei în Prahova: „Nu mai există nicăieri această struţo-cămilă” # Adevarul.ro
Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat, în contextul crizei apei potabile din judeţul Prahova, care afectează peste 100.000 de oameni că este posibil inclusiv să fie luată în considerare desfiinţarea companiei Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A (ESZ).
Acum 6 ore
19:00
Ipostaza neobișnuită în care a fost surprinsă o femeie care înota într-o piscină: „Cel mai distopic lucru pe care l-am văzut” # Adevarul.ro
Un videoclip filmat la celebra piscină Bondi Icebergs din Sydney a devenit viral după ce o înotătoare a fost surprinsă într-o ipostază neașteptată, care i-a contrariat pe mulţi.
19:00
Ai probleme cu vederea? Iată cum poți beneficia gratuit de servicii medicale în Sectorul 2 # Adevarul.ro
Primăria Sectorului 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, lansează două programe pilot complementare, destinate îmbunătățirii sănătății vizuale și facilitării accesului la servicii medicale esențiale pentru persoanele vulnerabile.
18:45
Avocatul care și-a aruncat iubita însărcinată de la etajul 6, condamnat definitiv la 23 de ani de închisoare # Adevarul.ro
Avocatul Sebastian Felecanu, cel care şi-a aruncat iubita însărcinată de la etajul 6 al unui bloc, a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru omor calificat asupra unui membru de familie. Decizia este definitivă.
18:45
Caz bizar în Republica Moldova: o dronă găsită pe câmp, dezmembrată și adusă de oameni în localitate # Adevarul.ro
O dronă de tip Gerbera a fost găsită sâmbătă, 29 noiembrie, pe un câmp dintr-un sat din nordul țării de către localnici, care au dezmembrat-o. Astăzi, 3 decembrie, aceștia au decis să o aducă acasă, însă au fost observați de alți săteni, care au alertat autoritățile, conform poliției.
18:45
Sentințele primite de cei doi iubiți care au ucis un bărbat și i-au ascuns trupul într-un geamantan, în Vaslui # Adevarul.ro
Bărbatul și femeia care, anul trecut, au ucis un bărbat 36 de ani și-au primit sentințele după judecarea dosarului în primă instanță.
18:30
Top of the Top Hervis Sport 2025/2026: Oferte iarnă, produse Top Seller și reduceri 20% de neratat # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune oferte Hervis Sport pentru iarna 2025/2026! Produse Top Seller, reduceri de 20% și articole must-have pentru întreaga familie. Cumpără rapid online prin linkurile noastre afiliate!
18:30
Șeful NATO răspunde amenințărilor lui Putin: „Nu plecăm nicăieri. Facem tot ce e necesar pentru a ne proteja cetățenii” # Adevarul.ro
Mai multe ţări din NATO au anunţat miercuri peste 1 miliard de dolari sub formă de ajutor militar suplimentar pentru Ucraina şi au cerut Moscovei să înceteze cu ameninţările şi să înceapă negocieri serioase cu Kievul, informează AFP. Inclusiv șeful Alianței Nord Atlantice i-a răspuns lui Putin.
18:30
Google înlocuiește titlurile știrilor cu expresii bazate pe inteligență artificială. Jurnaliștii critică experimentul # Adevarul.ro
Google experimentează înlocuirea titlurilor de știri din fluxul său personalizat Discover cu fraze scurte generate de inteligența artificială.
18:15
Doi români au fost arestați în Spania când se pregăteau să jefuiască un bancomat prin metoda „bucla libaneză” # Adevarul.ro
Doi români au pus în aplicare „bucla libaneză”, o nouă tehnică folosită de hoți. Ei au fost prinși în timpul jafului, în Spania.
18:00
Victor Ponta a anunțat pe cine susține la Primăria Capitalei și face apel la alegători să nu mai voteze cu „ficatul” # Adevarul.ro
Fostul premier Victor Ponta a anunțat pe cine susține în cursa pentru Primăria Capitalei.
18:00
La Genoa, Stanciu mai prinde loc de titular doar la echipa secundă. Trupa lui Șucu, umilită în Cupa Italiei # Adevarul.ro
Fostul căpitan al naționalei Românei, mijlocașul Nicolae Stanciu (32 de ani), a fost astăzi titular în meciul Atalanta - Genoa 4-0, din „optimile” Cupei Italiei la fotbal.
18:00
Sistemul Energetic Național, stabilizat. Ministrul Energiei: „Petrobrazi funcționează, centrala Brazi repornește” # Adevarul.ro
„Toate instalațiile rafinăriei Petrobrazi funcționează în regim normal”, iar „centrala Brazi va fi repornită programat”, a spus miercuri seară ministrul Energiei Bogdan Ivan, precizând că Sistemul Energetic Național a fost restabilit și a fost eliminat orice risc.
17:45
Lucrările la Pasajul Apărătorii Patriei din Sectorul 4 au avansat considerabil. Daniel Băluță: „Avem pregătită și cealaltă componentă a acestui inel median” # Adevarul.ro
Daniel Băluță, primarul sectorului 4, spune că „Bucureștiul” poate avea rapid rezultate vizibile dacă este „tratat ca urgență”.
17:45
Criza apei potabile. Prefectul de Prahova îi acuză pe cei de la Apele Române că l-au indus în eroare: „Dânşii sunt specialiştii, dânşii decid. Eu ce puteam să le spun?” # Adevarul.ro
Prefectul judeţului Prahova, Daniel Nicodim, susţine că reprezentanţii Apelor Române nu l-au informat despre riscul ca localităţile alimentate din Barajul Paltinu să rămână fără apă în cazul în care se reduce nivelul lacului pentru a face lucrările necesare eliberării gurilor de scurgere.
17:45
Incendiu la Târgul de Crăciun din Sectorul 4. O căsuță de lemn a fost cuprinsă de flăcări # Adevarul.ro
O căsuță de lemn din Târgul de Crăciun amenajat în Parcul Lumea Copiilor, din Sectorul 4, a fost cuprinsă de flăcări, însă intervenția rapidă a jandarmilor aflați în zonă a împiedicat extinderea incendiului.
17:30
Cel mai puternic laser din lume, aflat la Măgurele, va avea suport tehnic local. Încep lucrările la Centrul pentru Optică de Mare Putere. Anunțul ministrului Dezvoltării # Adevarul.ro
Pentru a susține funcționarea celui mai puternic laser din lume, România construiește la Măgurele un centru dedicat opticii de mare putere, un proiect în valoare de 190 de milioane de lei.
17:30
O erupție solară de amploare ar putea oferi un spectacol de aurore boreale în Europa. Când va putea fi vizibil fenomenul # Adevarul.ro
Erupția solară care a avut loc în acest weekend ar putea duce la un risc de furtună geomagnetică de clasa G3 și la posibilitatea de a observa aurore boreale în emisfera nordică.
17:15
În cadrul conferinței sale de presă zilnice, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că ar fi greșită presupunerea că Vladimir Putin a respins planul propus de SUA, discutat cu delegația americană marți la Moscova.
17:15
Secții de vot cu cabine pentru alegătorii cu dizabilități la scrutinul din 7 decembrie din Capitală. AEP implementează un proiect-pilot în 24 de secții din București # Adevarul.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță implementarea unui proiect-pilot pentru facilitarea exercitării dreptului de vot de către alegătorii cu dizabilități de vedere la alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025.
17:15
Raton beat găsit leșinat în toaleta unui magazin, după ce a devastat rafturile cu băutură. Imagini virale cu „spărgătorul” # Adevarul.ro
Angajații unui magazin de băuturi din Ashland, Virginia, au făcut o descoperire surprinzătoare la început de săptămână. Au găsit un raton prăbușit în baia magazinului ABC, după ce în prealabil a vandalizat rafturile cu băuturi, consumând mai multe tipuri de alcool.
Acum 8 ore
17:00
Trei adolescente, reținute de poliție după ce au bătut cu sălbăticie o elevă în Teleorman. Au scos-o cu forța din sala de clasă și i-au luat telefonul # Adevarul.ro
O elevă a fost smulsă din sala de clasă, împotriva voinței ei, dusă pe o stradă din apropiere și lovită cu brutalitate de un grup de fete.
17:00
Premierul Ilie Bolojan s-a întânit cu șeful guvernului ungar, Viktor Orban: „Am avut astăzi o discuție pragmatică” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan desfășoară, începând de miercuri, 3 decembrie, o vizită oficială la Viena, după ce s-a întâlnit, în Ungaria, la Budapesta, cu omologul său, Viktor Orban, pentru discuții privind dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice.
16:45
Bărbatul care i-a strigat „Marş la Moscova” lui Călin Georgescu: „Nu sunt PSD-ist sau USR-ist. Sunt Unionist”. De ce îl acuză pe George Simion # Adevarul.ro
Adrian Băzăvan, bărbatul care l-a confruntat public pe Călin Georgescu la Alba Iulia, de Ziua Națională, mărturisește că este „unionist” și îi acuză pe liderul AUR, George Simion, și pe alți membri AUR că „au înșelat zeci de mii de tineri de pe ambele maluri ale Prutului”.
16:45
Președintele Partidei Romilor Pro-Europa a anunțat pe cine susține la Primăria Capitalei # Adevarul.ro
Deputatul Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro-Europa, a anunțat miercuri că îl susține pe Daniel Băluță pentru funcția de primar general al Capitalei.
16:30
Sondaj CURS: Daniel Băluță conduce în cursa pentru Primăria Capitalei. Ciucu și Drulă, aproape la egalitate # Adevarul.ro
Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR) sunt umăr la umăr în cursa pentru funcția de primar general al Capitalei, cu un ușor avans în fața Ancăi Alexandrescu, potrivit unui sondaj realizat de CURS.
16:30
Salariul minim, în funcție de vechime și studii. Cum ar putea crește veniturile angajaților români. BNS a avizat favorabil propunerea # Adevarul.ro
Un proiect de act normativ depus recent la Senat prevede majorarea salariului minim în funcție de vechime și de studii, prin introducerea a 5 gradații și 11 coeficienți de salarizare, proopunere agreată de Blocul Național Sindical.
16:30
Factura la gaze ar putea creşte, de la 1 aprilie 2026, după expirarea schemei de plafonare-compensare, cu aproximativ 5%, potrivit preşedintelui Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România (AFEER), Laurenţiu Urluescu.
16:30
Ambulanță cuprinsă de flăcări pe A1, în Timiş, după ce a căzut de pe platforma pe care era transportată # Adevarul.ro
Incident mai puţin obişnuit pe autostrada A1, în județul Timiș, unde o ambulanță destinată transportului pacienților la dializă a luat foc după ce s-a răsturnat de pe platforma pe care era transportată.
