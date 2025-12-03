LaLiga: Autor al unei duble şi al unei pase decisive, Kylian Mbappé a adus victoria echipei Real Madrid pe terenul formaţiei Athletic Bilbao
News.ro, 3 decembrie 2025 22:50
Autor al unei duble şi al unei pase decisive, Kylian Mbappé a adus victoria echipei Real Madrid miercuri, pe terenul formaţiei Athletic Bilbao, scor 3-0, punând capăt unei serii de trei meciuri fără victorie.
Formaţia FCSB a fost învinsă, miercuri, în deplasare, cu scorul de 3-0, de echipa UTA Arad, într-un meci din etapa a doua a fazei grupelor Cupei României Betano, ediţia 2025-2026.
Ministrul Educaţiei, despre controversele privind programa la limba română, considerată anacronică: Nu este un scandal, este o perioadă de consultare. Nu sunt poziţii diferite faţă de Minister # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, vorbeşte despre controversele legate de propunerile pentru programa la limba română pentru liceu, considerată anacronică în condiţiile în care include cronicari consideraţi a nu fi avut un aport deosebit la literatura naţională şi care nu ar prezenta interes pentru tinerele generaţii. ”Nu este un scandal, este o perioadă de consultare”, spune Daniel David, care consideră că aceia care se declară împotriva propunerilor nu au ”poziţii diferite faţă de Minister”, pentru că nu ministerul de resort, ci specialiştii au propus acele opere.
Daniel David: La clasele a doua, a patra şi a şasea aş vrea să văd o testare a unor competenţe diverse şi cel puţin două tipuri de itemi: itemi care merg direct pe conţinut şi itemi în logica PISA, adică cum foloseşti competenţele la viaţa de zi cu zi # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, anunţă că pentru anul şcolar viitor a solicitat ca evaluările care se fac pentru elevii din clasele a doua, a patra şi şasea să testeze ”competenţe diverse” şi să includă itemi care ţin şi de testele PISA. El subliniază că nu a solicitat acelaşi lucru şi pentru examenele finale de clasele a opta şi a douăsprezecea, deoarece structura acestora nu poate fi modificată de la un an la altul.
Aleşi democraţi publică zece fotografii şi patru înregistrări video de pe Little St. James, una dintre cele două insule ale lui Jeffrey Epstein în Insulele Virgine. Ei anunţă că au primit documente de la J.P. Morgan şi Deutsche Bank pe care urmează să le # News.ro
Aleşi democraţi din Congresul american au făcut miercuri publice fotografii şi înregistrări video de pe insula care-i aparţine infractorului sexual Jeffrey Epstein şi ale reşedinţei aflate în centrul unor acuzaţii de exploatare formulate împotriva acestuia, relatează AFP.
Dr. Odette Popovici: Încep să fie detectate virusuri polio sălbatice în ape reziduale în Germania, Polonia/ Unde rata de vaccinare e scăzută, există riscuri # News.ro
Medicul Odette Popovici, de la Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP), atrage atenţia că în ţări din Europa încep să fie detectate virusuri polio sălbatice, iar poliomielita ar putea reveni. Ea vorbeşte şi despre cum poate fi recâştigată încrederea populaţiei în vaccinare.
Dr. Odette Popovici: E posibil ca vârful sezonului gripal să fie, anul acesta, în luna ianuarie # News.ro
Medicul epidemiolog Odette Popovici de la Institutul Naţional de Sănătăte Publică (INSP) afirmă că vârful sezonului gripal, care în alţi ani era în luna februarie, este posibil să se înregistreze, în acest sezon, mai devreme, în luna ianuarie.
LPF a anunţat, miercuri, programul etapei a 22-a a Superligii, prima din 2026. Meciurile se vor disputa în perioada 16-19 ianuarie.
Iaşi: Fostul avocat acuzat că şi-a omorât iubita, după ce a aruncat-o de la etajul şase, a fost prins de poliţişti şi dus în Penitenciar. Magistraţii Înaltei Curţi i-au menţinut condamnarea la 23 de ani de închisoare # News.ro
Fostul avocat Sebastian Felecanu a fost prins de poliţiştii ieşeni şi dus în Penitenciarul Iaşi, după ce nu a fost găsit acasă pentru a fi pus în aplicare mandatul de executare a pedepsei de 23 de ani de închisoare, pentru omor. El a fost condamnat după ce şi-a ucis iubita, aruncând-o de la etajul al şaselea.
O fostă avocată personală a lui Trump, Alina Habba, descalificată de către justiţie să ocupe postul de procuroare generală a statului New Jersey # News.ro
O Curte de Apel federală a anulat nominalizarea unei foste avocate a lui Donald Trump în postul de procuroare federală a statului New Jersey, un post-cheie în cadrul Departamentului Justiţiei, relatează AFP.
Cum se alege vaccinul antigripal pentru copii? Dr. Odette Popovici: Pentru anumite categorii nu este recomandat vaccinul intranazal # News.ro
Vaccinul antigripal administrat copiilor trebuie să ţină cont de afecţiunile preexistente în cazul acestora, atrage atenţia medicul epidemiolog Odette Popovici din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP). Medicul explică şi ce tip de vaccin este contraindicat atunci când se fac anumite tratamente.
Bucureşti: Adolescent de 14 ani, rănit grav după ce a fost lovit de un autoturism, pe Şoseaua Bucureşti-Târgovişte/ Traficul este restricţionat pe sensul de intrare în Capitală # News.ro
Un adolescent de 14 ani a fost rănit grav, miercuri seară, după ce a fost lovit de un autoturism, pe Şoseaua Bucureşti-Târgovişte, el fiind transportat la spital. Traficul este restricţionat pe sensul de intrare în Capitală.
Egiptul dezminte orice acord cu Israelul privind o deschidere a punctului de trecerea frontierei Rafah # News.ro
Egiptul dezminte miercuri, într-un comunicat, orice acord cu Israelul cu privire la deschiderea postului de frontieră de la Rafah - numai în vederea ieşirii din Fâşia Gaza - şi cere un tranzit în ambele sensuri, după ce Israelul a anunţat că locuitorii enclavei pot părăsi teritoriul palestinian către cel egiptean ”în următoarele zile”, în urma aplicării unei prevederi a planului cu privire la Fâşia Gaza al lui Donald Trump, relatează AFP.
Cupa Mondială din 2026: Iranul s-a răzgândit şi va avea reprezentanţi la tragerea la sorţi de la Washington # News.ro
Iranul a anunţat miercuri că va avea reprezentanţi în cele din urmă la tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026, vineri, la Washington, după ce iniţial comunicase că va boicota ceremonia pentru a protesta faţă de refuzul Statelor Unite de a acorda vize mai multor membri ai delegaţiei sale, relatează AFP.
Dr. Odette Popovici: Ideal este să ne vaccinăm împotriva gripei în perioada octombrie-noiembrie, dar nu e târziu să ne vaccinăm acum # News.ro
Dr. Odette Popovici, medic primar epidemiolog în cadrul Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) - Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, afirmă că perioada ideală pentru administrarea vaccinului antigripal este luna octombrie - începutul lunii noiembrie. Medicul precizează că nu este târziu ca persoanele care nu s-au vaccinat până în prezent să se imunizeze în această perioadă.
Dr. Odette Popovici: Este foarte probabil că acest sezon să fie dominat de virusul gripal AH3. Este o subclasă, K, nouă, care nu a circulat până acum/ S-a constatat doar transmisibilitate mai mare, dar nu şi severitate mai mare # News.ro
Medicul epidemiolog Odette Popovici de la Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) afirmă că virusul gripal predominant în acest sezon este diferit faţă de cel din sezoanele reci trecute, însă vestea bună este că, deşi s-a constatat transmisibilitate mai mare a acestui virus, el nu provoacă forme mai severe de boală. Datele INSP arată că numărul de cazuri în prima perioadă a sezonului gripal creşte mai repede decât în alţi ani.
Christine Lagarde avertizează că folosirea activelor ruseşti îngheţate pentru împrumuturi către Ucraina este ”forţată” juridic şi financiar # News.ro
Preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a declarat miercuri că propunerea Comisiei Europene de a utiliza activele îngheţate ale băncii centrale a Rusiei pentru a finanţa împrumuturi destinate Ucrainei ridică semne de întrebare serioase din punct de vedere legal şi financiar, transmite Reuters.
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, de formaţia Aalborg Handbold, scor 30-27 (16-13), în etapa a X-a din grupa A a Ligii Campionilor. Competiţia se întrerupe până în februarie 2026.
Baschet masculin: CSO Voluntari, prima înfrângere în European North Basketball League, cu Valmiera # News.ro
Echipa CSO Voluntari a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia letonă Valmiera Glass Via, scor 81-77 (41-31), în etapa a V-a a ENBL, competiţie pe care a câştigat-o în stagiunea trecută.
Liderul PKK Abdullah Öcalan, încarcerat de 26 de ani, îşi reafirmă susţinerea faţă de procesul de pace cu Ankara # News.ro
Liderul gherilei kurde Abdullah Öcalan, încarcerat de 26 de ani, şi-a reiterat ”susţinerea puternică” a unui proces de pace angajat de un an cu Turcia, anunţă o delegaţie parlamentară cu care s-a întâlnit, relatează AFP.
UPDATE - Incendiu la un mall de pe Calea Floreasca din Bucureşti/ Au fost degajări de fum de la un transformator/ Circa 1.100 de persoane au ieşit sau au fost evacuate/ Incendiul, stins - FOTO, VIDEO # News.ro
Pompierii au intervenit, miercuri seară, pentru a stinge un incendiu izbucnit la un centrul comercial Promenada Mall de pe Calea Floreasca din Bucureşti, care se manifesta fără flacără, dar cu degajări de fum, de la un transformator. Circa 1.100 de persoane aflate în mall au ieşit singure sau au fost evacuate. Incendiul a fost stins, fără a se înregistra victime.
Volei masculin: Corona Braşov învinge campioana Dinamo Bucureşti şi câştigă în premieră SuperCupa României # News.ro
Deţinătoarea Cupei României, Corona Braşov, a câştigat, miercuri, şi SuperCupa, după ce a învins campioana Dinamo Bucureşti, scor 3-0.
Ministrul Mediului: Toate autorităţile au menţionat că urmează să crească nivelul turbidităţii apei, dar nici ABA de la nivel local şi nici operatorul ESZ nu au venit să spună: echipamentele pe care le avem noi nu vor face faţă # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, îşi menţine poziţia conform căreia Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa şi Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova sunt instituţiile care, deşi ştiau că există riscul creşterii turbidităţii apei din lacul de acumulare Paltinu, nu au făcut demersuri pentru a preveni situaţia în care se află, în prezent, peste 107.000 de oameni care nu primesc apă potabilă.
Formaţia Farul Constanţa a remizat, miercuri, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Dinamo, într-un meci din etapa a doua a fazei grupelor Cupei României Betano.
UPDATE - Incendiu la un mall de pe Calea Floreasca din Bucureşti/ Sunt degajări de fum de la un transformator/ Circa 1.100 de persoane au ieşit sau au fost evacuate - FOTO, VIDEO # News.ro
Pompierii intervin, miercuri seară, pentru a stinge un incendiu izbucnit la un centrul comercial Promenada Mall de pe Calea Floreasca din Bucureşti, care se manifestă fără flacără, dar cu degajări de fum, de la un transformator. Circa 1.100 de persoane aflate în mall au ieşit singure sau au fost evacuate.
Dâmboviţa: Locuitorii municipiului Moreni primesc apă menajeră pentru igiena toaletelor/ A fost emis mesaj RO-Alert prin care oamenii sunt avertizaţi că apa nu este bună de băut, spălat sau gătit # News.ro
Locuitorii municipiului Moreni din judeţul Dâmboviţa, afectaţi de criza apei potabile generată de situaţia de la barajul Paltinu din judeţul Prahova, primesc, de miercuri seară, apă menajeră care poate fi folosită doar pentru curăţarea toaletelor. Autorităţile din judeţ au emis mesaj Ro-Alert prin care anunţă populaţia că apa furnizată este interzisă pentru băut, igienă individuală, spălarea alimentelor sau a vaselor pentru gătit şi nu poate fi folosită pentru prepararea hranei.
Handbal feminin: România, învinsă de Ungaria în drumul spre sferturile Campionatului Mondial # News.ro
Naţionala României a fost învinsă miercuri, la Rotterdam, de reprezentativa Ungariei, scor 34-29 (18-16), în primul meci din grupa principală I, la Campionatul Mondial. Este al doilea eşec pentru tricolore, care au ratat mult prea multe ocazii în faţa unei adversare de valoare relativ egală.
Vlad Cristache nu mai conduce Teatrul Excelsior. Primarul general interimar nu i-a prelungit mandatul/ Revoltă pe reţelele de socializare: „Este îngrozitor de trist cum politica a ajuns să omoare şi picul care mai reuşea cu greu să ne bucure” # News.ro
Regizorul Vlad Cristache a anunţat că de la 1 decembrie nu mai este manager al Teatrului Excelsior, pe care l-a condus timp de 3 ani şi jumătate. Ultima premieră sub conducerea sa a fost „Metamorfoza” de Franz Kafka, în regia lui Yuri Kordonsky. Ciprian Ciucu spune că mandatul trebuia prelungit şi promite că dacă va câştiga alegerile de duminică va demara concursuri la teatrele din subirdine.
Sportivul Denis-Laurean Popescu s-a clasat, miercuri, pe locul 7 în proba de 50 m fluture din cadrul Campionatului European de înot în bazin scurt (25 m) de la Lublin.
Primarul din Iaşi, Mihai Chirica, afirmă că Sala Polivalentă, Spitalul Regional şi noul sediu al Operei din Iaşi vor primi finanţare anul viitor # News.ro
Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, susţine că două proiecte mari - Sala Polivalentă şi Spitalul Regional - vor primi finanţare în anul 2026, în timp ce noul sediu al Operei din Iaşi are, de asemenea, finanţare asigurată.
Guvernul Starmer nu a efectuat presiuni în favoarea Chinei într-un scandal de spionaj, stabileşte Comisia însărcinată cu Strategia Securităţii Naţionale într-un raport # News.ro
Abandonarea unor proceduri penale, în Regatul Unit, împotriva a doi bărbaţi acuzaţi de spionaj în favoarea Chinei, a fost cauzată de ”deficienţe sistemice” şi nu de ”presiuni” ale Guvernului britanic, stabileşte un raport parlamentar publicat miercuri, în care sunt denunţate insuficienţe grave de coordonare şi de comunicare între administraţie şi parchet, relatează AFP.
Incendiu la un centru comercial de pe Calea Floreasca din Bucureşti/ Sunt degajări de fum de la un transformator/ Persoanele din interior sunt evacuate # News.ro
Pompierii intervin, miercuri seară, pentru a stinge un incendiu izbucnit la un centru comercial de pe Calea Floreasca din Bucureşti, care se manifestă fără flacără, dar cu degajări de fum, de la un transformator. Persoanele din interior sunt evacuate.
Ilie Bolojan, la Viena: Pentru România, Austria este unul dintre cei mai importanţi parteneri din Europa, atât datorită investiţiilor companiilor austriece în România, a locurilor de muncă create, dar şi a relaţiilor de colaborare şi de respect # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, la sediul Ambasadei României la Viena, la recepţiei oferită cu ocazia Zilei Naţionale a României, că, pentru România, Austria este unul dintre cei mai importanţi parteneri din Europa, atât datorită investiţiilor companiilor austriece în România, a locurilor de muncă create, dar şi a relaţiilor de colaborare şi de respect pe termen lung.
Cupa Italiei: Echipa lui Şucu şi Stanciu, eliminată în optimi de Atalanta. Genoa se opreşte, formaţia din Bergamo va înfrunta Juventus # News.ro
Echipa Genoa, patronată de Dan Şucu şi la care evoluează Nicolae Stanciu, a fost eliminată, miercuri, de Atalanta Bergamo în optimile de finală ale Cupei Italiei, scor 4-0.
Hamasul şi Jihadul Islamic anunţă că trimit Israelului un eşantion prelevat din rămăşiţe care pot fi ale unui ”deţinut” israelian # News.ro
Un nou eşantion prelevat de la un cadavru exhumat în Fâşia Gaza urma să fi trimis miercuri Israelului prin intermediul Crucii Roşii, anunţă surse din cadrul mişcărilor palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic, după ce rămăşiţe predate anterior nu era ale unor ostatici, relatează AFP.
Bilanţul victimelor incendiului de la Hong Kong creşte la 159 de morţi. !40 de morţi au fost identificaţi, 49 de bărbaţi şi 91 de femei, cu vârste cuprinse între unul şi 97 de ani. 15 suspecţi arestaţi, dar şi persoane care cer răspunsuri şi să se facă dr # News.ro
Bilanţul victimelor celui mai sângeros incendiu din ultimele decenii la Hong Kong a crescut la 159 de morţi, după inspectarea tuturor imobilelor cuprinse de sinistru, anunţă miercuri poliţia, relatează AFP.
Ministrul Sănătăţii, după vizite în spitalele din Prahova afectare de lipsa apei potabile: În momentul de faţă, situaţia, din datele pe care le avem, este şi pare sub control/ Nu am transferat niciun pacient în momentul de faţă din judeţ către Bucureşti # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, în urma unor vizite pe care le-a făcut, miercuri, în spitalele din judeţul Prahova afectate de lipsa apei curente, că situaţia ”pare sub control” şi că nu a fost nevoie de transferul niciunui pacient de la aceste spitale la unităţi sanitare din Bucureşti, existând transferuri către Spitalul Judeţean de Urgenţă din Ploieşti. El anunţă că internările în cele cinci spitale rămân sistate până la reluarea furnizării de apă potabilă.
Anchetă a mai multor instituţii, după ce Inspectoratul Şcolar Timiş a fost sesizat că ar exista o relaţie între o elevă minoră şi un cadru didactic din aceeaşi şcoală/ Profesorul a demisionat # News.ro
Mai multe instituţii desfăşoară o anchetă după ce Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a fost sesizat că ar exista o relaţie inadecvată între o elevă minoră şi un profesor din aceeaşi şcoală. Fata a fost audiată în condiţii de protecţie, iar profesorul a demisionat din funcţie.
Formaţia FC Botoşani a fost învinsă, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a doua a fazei grupelor Cupei României Betano, în care a condus cu 1-0.
Ştefăniţă Avrămescu, candidatul AUR la şefia CJ Buzău, despre şansele moţiunii de cenzură: Are şanse reale, doar în momentul în care parlamentarii de la PSD, PNL şi USR vor fi oneşti în ceea ce spun # News.ro
Deputatul AUR Ştefăniţă Avrămescu, candidatul AUR la şefia CJ Buzău, a declarat, miercuri, despre şansele ca moţiunea de cenzură anunţată de Opoziţie să treacă în Parlament, că şanse reale, doar în momentul în care parlamentarii de la PSD, PNL şi USR vor fi oneşti în ceea ce spun, arătând că nu poţi la televizor să critici non-stop guvernul din care faci parte, iar în momentul în care ajungi în Parlament, ajungi şi ai posibilitatea să votezi, stai în bancă.
FC Barcelona: Dani Olmo va lipsi de pe teren timp de o lună. El a suferit o luxaţie la umăr # News.ro
Mijlocaşul echipei FC Barcelona, Dani Olmo, a suferit o luxaţie la umăr în meciul cu Atlético Madrid, marţi seară. Accidentarea îl va ţine pe tuşă aproximativ o lună.
Activişti cer Curţii Supreme japoneze să recunoască căsătoria între persoane de acelaşi fel # News.ro
Activişti în favoarea egalităţii drepturilor au cerut miercuri celei mai înalte jurisdicţii japoneze să declare ”neconstituţional” refuzul Japoniei de a recunoaşte uniunile între persoane de acelaşi sex, în urma unei înfrângeri la o Curte de Apel la Tokyo, relatează AFP.
Criza apei potabile din Prahova - Ministrul Mediului Diana Buzoianu: Este posibil inclusiv să fie luată în considerare desfiinţarea companiei Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A # News.ro
Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat pentru Cotidianul, în contextul crizei apei potabile din judeţul Prahova, care afectează peste 100.000 de oameni că este posibil inclusiv să fie luată în considerare desfiinţarea companiei Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A (ESZ). Conform site-ului propriu, ESZ are drept obiect principal de activitate captarea, tratarea, transportul, înmagazinarea şi distributia apei.
Guvernul prezintă măsurile pentru sprijinirea populaţiei din localităţile afectate de problemele de furnizare a apei şi pentru remedierea situaţiei şi arată că premierul Ilie Bolojan a coordonat acţiunile de intervenţie # News.ro
Guvernul prezintă, miercuri, măsurile pentru sprijinirea populaţiei din localităţile afectate de problemele de furnizare a apei şi pentru remedierea situaţiei, arătând că de la declanşarea acestei situaţii, premierul Ilie Bolojan a coordonat acţiunile de intervenţie şi a menţinut permanent legătura cu ministerele şi instituţiile guvernamentale pentru a veni în ajutorul persoanelor care se confruntă cu lipsa apei şi pentru a preveni eventuale alte probleme în ceea ce priveşte alimentarea cu energie sau de natură să afecteze funcţionarea unor unităţi sanitare din Prahova
Netanyahu trimite un emisar la Beirut, în urma unei vizite a trimisei americane Morgan Ortagus la Ierusalim. Oficiali libanezi civili şi israelieni se întâlnesc pentru prima oară la o reuniune a Mecanismului de Supraveghere a Armistiţiului, în sudul Liban # News.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu anunţă miercuri că trimite un reprezentant la o întâlnire cu reprezentanţi ai conducerii economice şi politice a Libanului, într-o ”primă încercare de a stabili o bază a unor relaţii de cooperare economică între Israel şi Liban”, relatează AFP.
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban: Discuţie pragmatică despre cum trebuie să lucrăm împreună pentru a consolida interconexiunile electrice între România şi Ungaria # News.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, la Budapesta, cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, el arătând că au avut o discuţie pragmatică despre cum trebuie să lucreze împreună pentru a consolida interconexiunile electrice între România şi Ungaria.
Comisia de Disciplină: FC Rapid şi Universitatea Cluj, penalităţi sportive de peste 25.000 de lei ca urmare a incidentelor de la meciurile din ultima perioadă # News.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a hotărât sancţiuni pentru FC Rapid, Universitatea Cluj şi Petrolul ca urmare a incidentelor de la partidele din ultima perioadă.
Nicuşor Dan, despre situaţia dezastruoasă de la Paltinu: Arată cât de grave pot deveni consecinţele lipsei de anticipare. Atenţia trebuie îndreptată spre găsirea de soluţii, luptele politice nu ajută la nimic / Toţi cei vinovaţi trebuie să plătească # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, miercuri, despre situaţia dezastruoasă de la Paltinu, că aată cât de grave pot deveni consecinţele lipsei de anticipare corectă şi de comunicare dintre instituţiile statului iar această vulnerabilitate trebuie remediată în viitor. Şeful statului consideră că atenţia trebuie îndreptată spre găsirea de soluţii, el precizând că lluptele politice nu ajută la nimic De asemenea, preşedintele spune că toţi cei vinovaţi trebuie să plătească.
Performance Mircea Cantor în cadrul expoziţiei „RomânIA. Reprezentarea portului popular în artă” # News.ro
Artistul Mircea Cantor va susţine un performance în conexiune cu instalaţia „Anthroposynaptic” din cadrul expoziţiei „RomânIA. Reprezentarea portului popular în artă", vineri, de la ora 17.00. Cântece tradiţionale, ritualice, care însoţesc naşterea şi moartea oamenilor din sat, vor fi transformate în cântece dedicate iei.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Am stabilizat rapid Sistemul Energetic Naţional şi am eliminat orice risc pentru oameni şi industrie! / Am stabilit repunerea în producţie a Grupului 6 Rovinari. Conectarea la SEN va avea loc astăzi # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, după şedinţa Comandamentului Energetic Naţional, că a stabilizat rapid Sistemul Energetic Naţional şi a eliminat orice risc pentru oameni şi industrie! Ministrul spune că centrala electrică Brazi va fi repornită imediat ce debitul de apă, necesar răcirii, revine în parametrii de siguranţă, adăugând că a stabilit repunerea în producţie a Grupului 6 Rovinari. Conectarea la SEN va avea loc astăzi.
