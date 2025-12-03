LaLiga: Autor al unei duble şi al unei pase decisive, Kylian Mbappé a adus victoria echipei Real Madrid pe terenul formaţiei Athletic Bilbao

23:10

Ministrul Educaţiei, Daniel David, vorbeşte despre controversele legate de propunerile pentru programa la limba română pentru liceu, considerată anacronică în condiţiile în care include cronicari consideraţi a nu fi avut un aport deosebit la literatura naţională şi care nu ar prezenta interes pentru tinerele generaţii. ”Nu este un scandal, este o perioadă de consultare”, spune Daniel David, care consideră că aceia care se declară împotriva propunerilor nu au ”poziţii diferite faţă de Minister”, pentru că nu ministerul de resort, ci specialiştii au propus acele opere.