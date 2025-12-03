Accidentare horror în UTA – FCSB 3-0! Diagnostic teribil: ruptură de ligamente

14:20

David Gerard, antrenorul echipei de rugby a României, a declarat miercuri, după tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială, că grupa "stejarilor" este poate cea mai difiiclă, "o provocare imensă". "Să joci cu campioana mondială este un tur de forţă, este o grupă dificilă, poate cea mai dificilă de la Cupa Mondială, este o provocare imensă […]