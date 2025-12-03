Căpitanul de la Arad al FCSB-ului, concluzii după eșecul dureros cu UTA: „Trebuie să punem capul în pământ”
Antena Sport, 3 decembrie 2025 23:50
UTA a produs surpriza zilei în Cupa României și a „demolat-o” pe FCSB, într-un meci încheiat cu scorul de 3-0 în favoarea echipei antrenate de Adrian Mihalcea. Arădenii au fost mai reținuți în a sărbători victoria, asta după ce Alex Matei a suferit o accidentare teribilă în finalul partidei. Acesta a fost scos pe targă […] The post Căpitanul de la Arad al FCSB-ului, concluzii după eșecul dureros cu UTA: „Trebuie să punem capul în pământ” appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
00:10
Elias Charalambous a făcut praf arbitrajul, după 0-3 cu UTA: „Poate dacă îi rupea dinții se dădea fault” # Antena Sport
FCSB a pierdut fără drept de apel partida cu UTA, din etapa a doua a grupelor Cupei României. Campioana din Liga 1 a jucat cu un prim 11 experimental, iar lucrul acesta s-a văzut în evoluția echipei. Gruparea roș-albastră a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, după ce debutantul Robert Necșulescu a […] The post Elias Charalambous a făcut praf arbitrajul, după 0-3 cu UTA: „Poate dacă îi rupea dinții se dădea fault” appeared first on Antena Sport.
00:10
UTA a produs una dintre cele mai mari surprize din etapa a doua a grupelor Cupei României, reușind să o învingă pe FCSB pe teren propriu cu scorul de 3-0. Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea a făcut un joc perfect, însă tehnicianul arădenilor a amânat sărbătoarea, după ce Alex Matei a suferit o accidentare cumplită […] The post Adrian Mihalcea, afectat deși a învins în premieră FCSB: „M-a dat peste cap” appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
00:00
“3 puncte” Gigi Becali nu s-a dezminţit înainte de derby-ul cu Dinamo! Patronul FCSB a luat o decizie radicală # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) nu a ţinut cont că echipa lui a fost umilită de UTA şi a anunţat că nu acceptă altceva decât 3 puncte în derby-ul cu Dinamo. FCSB – Dinamo se dispută sâmbătă, de la ora 20:30, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. […] The post “3 puncte” Gigi Becali nu s-a dezminţit înainte de derby-ul cu Dinamo! Patronul FCSB a luat o decizie radicală appeared first on Antena Sport.
3 decembrie 2025
23:50
Căpitanul de la Arad al FCSB-ului, concluzii după eșecul dureros cu UTA: „Trebuie să punem capul în pământ” # Antena Sport
UTA a produs surpriza zilei în Cupa României și a „demolat-o” pe FCSB, într-un meci încheiat cu scorul de 3-0 în favoarea echipei antrenate de Adrian Mihalcea. Arădenii au fost mai reținuți în a sărbători victoria, asta după ce Alex Matei a suferit o accidentare teribilă în finalul partidei. Acesta a fost scos pe targă […] The post Căpitanul de la Arad al FCSB-ului, concluzii după eșecul dureros cu UTA: „Trebuie să punem capul în pământ” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
23:40
FCSB a suferit o înfrângere rușinoasă la Arad, în etapa a doua a grupelor Cupei României. Campioana din Liga 1 a fost surclasată de echipa antrenată de Adrian Mihalcea și tremură pentru calificarea în sferturi. Jocul s-a dezechilibrat în minutul 33, când Robert Necșulescu a văzut direct cartonașul roșu, după un fault imprudent asupra lui […] The post Accidentare horror în UTA – FCSB 3-0! Diagnostic teribil: ruptură de ligamente appeared first on Antena Sport.
23:40
Uluitor! Ce putea să facă jucătoarea lăsată acasă de Ovidiu Mihăilă, în timp ce România juca “finala” cu Ungaria # Antena Sport
Bianca Bazaliu (28 de ani), jucătoarea lăsată acasă de selecţionerul Ovidiu Mihăilă (52 de ani), nu s-a uitat la meciul decisiv al României cu Ungaria. Jucătoarea a postat pe InstaStory o imagine în care arăta că se uita la meciul Brazilia – Coreea de Sud în timp ce România juca cu Ungaria. Bianca Bazaliu nu […] The post Uluitor! Ce putea să facă jucătoarea lăsată acasă de Ovidiu Mihăilă, în timp ce România juca “finala” cu Ungaria appeared first on Antena Sport.
23:20
“Nu îi duce bibilica” Gigi Becali, derapaj după ce FCSB a fost umilită în Cupă: “Îşi bat joc” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a avut o reacţie dură după ce FCSB a fost umilită în Cupa României de către UTA Arad. FCSB a făcut deplasarea la Arad cu o echipă improvizată, cu mulţi tineri, pentru a-i odihni pe titulari în vederea derby-ului cu Dinamo. Becali a lansat un alt atac dur la adresa […] The post “Nu îi duce bibilica” Gigi Becali, derapaj după ce FCSB a fost umilită în Cupă: “Îşi bat joc” appeared first on Antena Sport.
23:20
Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat # Antena Sport
FCSB a suferit un eșec usturător în etapa a doua a grupelor Cupei României. Gruparea antrenată de Elias Charalambous a fost învinsă cu scorul de 3-0 de UTA, la capătul unui meci dominat de formația gazdă. Cu un prim 11 experimental, campioana României a suferit la Arad și a jucat mai bine de o repriză […] The post Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
23:10
România, oficial OUT din lupta pentru sferturi la Mondial! Tricolorele nu pot prinde unul din primele 8 locuri # Antena Sport
România a pierdut “finala” pentru sferturi cu Ungaria, maghiarele câştigând cu 34-29. Meciul care a consfinţit ratarea matematică a unuia dintre primele 8 locuri de către tricolore a fost victoria Danemarcei cu Senegal, 40-26. Era, desigur, o formalitate pentru naţionala care a învins România cu 39-31. Danemarca şi Ungaria ocupă primele 2 locuri în grupa […] The post România, oficial OUT din lupta pentru sferturi la Mondial! Tricolorele nu pot prinde unul din primele 8 locuri appeared first on Antena Sport.
23:00
UTA – FCSB 3-0, în Cupa României. Campioana României, surclasată de echipa lui Adrian Mihalcea la Arad # Antena Sport
Cupa României a continuat miercuri cu noi meciuri din etapa cu numărul 2. După ce în prima zi a acestei runde FC Argeș a produs surpriza zilei, reușind să o învingă pe Rapid, acum a venit rândul celor de la UTA să arunce bomba. Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea s-a impus clar în fața campioanei […] The post UTA – FCSB 3-0, în Cupa României. Campioana României, surclasată de echipa lui Adrian Mihalcea la Arad appeared first on Antena Sport.
22:40
Mbappe, “dublă” şi assist în Athletic Bilbao – Real Madrid 0-3! Starul a ajuns la o bornă ireală în acest sezon! # Antena Sport
Kylian Mbappe (26 de ani) a reuşit o “dublă” şi a dat un assist în meciul Athletic Bilbao – Real Madrid 0-3, din LaLiga. Cu această victorie, Real Madrid s-a apropiat la un singur punct de liderul Barcelona. Mbappe a fost, evident, MVP-ul partidei. Site-ul de specialitate flashscore.ro l-a notat cu 9.5 pentru prestaţia lui […] The post Mbappe, “dublă” şi assist în Athletic Bilbao – Real Madrid 0-3! Starul a ajuns la o bornă ireală în acest sezon! appeared first on Antena Sport.
22:30
Cupa României continuă cu noi meciuri din etapa cu numărul 2, iar duelurile de astăzi se anunță interesante. Cele mai importante sunt ultimele două, respectiv cel de la Ovidiu dintre Farul și Dinamo, respectiv cel de la Arad dintre UTA și FCSB. Prima zi a meciurilor de cupă a fost marcată de victoria lui FC […] The post UTA – FCSB 2-0, în Cupa României. Campioana este în genunchi la Arad appeared first on Antena Sport.
22:20
Programul primei etape a Ligii 1 din 2026! Când se joacă Argeş – FCSB şi Dinamo – U Cluj # Antena Sport
LPF a anunţat, miercuri, programul etapei a 22-a a Ligii 1, prima din 2026. Meciurile se vor disputa în perioada 16-19 ianuarie. FC Argeş – FCSB se va disputa sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 20:30, în timp ce Dinamo o va întâlni pe U Cluj duminică, 18 ianuarie, tot de la 20:30. Programul primei […] The post Programul primei etape a Ligii 1 din 2026! Când se joacă Argeş – FCSB şi Dinamo – U Cluj appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
22:10
Selecţionerul Ungariei a tras concluziile după ce maghiarele le-au învins pe tricolore! Unde s-a decis meciul # Antena Sport
Selecţionerul Ungariei, Vladimir Golovin, a pus victoria echipei sale din meciul cu România pe defensiva foarte bună a maghiarelor. Golovin a punctat că echipa lui a început bine, apoi a urmat o cădere. “A trebuit să luptăm de două ori pentru a câştiga un meci”, a remarcat Golovin, care a subliniat că în startul reprizei […] The post Selecţionerul Ungariei a tras concluziile după ce maghiarele le-au învins pe tricolore! Unde s-a decis meciul appeared first on Antena Sport.
22:10
Debut de coșmar pentru Robert Necșulescu la FCSB! Puștiul a rezistat 33 de minute pe teren la Arad # Antena Sport
UTA Arad – FCSB este meciul care închide ziua de miercuri în grupele Cupei României, iar pentru acest joc, Elias Charalambous a ales să introducă în primul 11 mai mulți jucători tineri. Pentru Robert Necșulescu, este partida de debut la echipa de seniori a roș-albaștrilor. Din păcate, acesta a rezistat doar 33 de minute pe […] The post Debut de coșmar pentru Robert Necșulescu la FCSB! Puștiul a rezistat 33 de minute pe teren la Arad appeared first on Antena Sport.
21:50
Jurnal Antena Sport | Ungurii de la Ujpest o reclamă pe FCSB la FIFA în cazul transferului lui Duarte # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Ungurii de la Ujpest o reclamă pe FCSB la FIFA în cazul transferului lui Duarte appeared first on Antena Sport.
21:50
Va fi “balamuc” mare la Circ peste două săptămâni! Luptătorul poreclit aşa îşi va face debutul în cuşca de lupte, la o vârstă la care ceilalţi sunt pensionaţi de mult. The post Jurnal Antena Sport | Se anunţă “balamuc” mare la Circ! appeared first on Antena Sport.
21:40
“Sunt supărat, n-am avut maturitate” Reacţia selecţionerului României după înfrângerea cu Ungaria! # Antena Sport
Selecţionerul României, Ovidiu Mihăilă (52 de ani), a explicat de ce naţionala a pierdut “finala” pentru sferturi, cu Ungaria, de la Mondialul de handbal feminin. Mihăilă a transmis că va încerca să le motiveze pe tricolore pentru a câştiga ultimele două meciuri, chiar dacă România nu mai luptă decât pentru o clasare între locurile 9-12 […] The post “Sunt supărat, n-am avut maturitate” Reacţia selecţionerului României după înfrângerea cu Ungaria! appeared first on Antena Sport.
21:40
Dinamo București a suferit un eșec în Liga Campionilor la handbal masculin, „dulăii” fiind învinși pe teren propriu de danezii de la Aalborg, scor 27-30. Parcursul echipei din România este unul catastrofal în această competiție, acesta fiind al nouălea eșec suferit în cadrul grupei A. Dinamo, a 9-a înfrângere în Liga Campionilor Principalii marcatori ai […] The post Dinamo – Aalborg 27-30. Eșec pentru „dulăi” în Liga Campionilor appeared first on Antena Sport.
21:30
Debut ratat pentru Cosmin Olăroiu la FIFA Arab Cup. Naţionala Emiratelor Arabe Unite, învinsă de Iordania # Antena Sport
După ce a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026, Cosmin Olăroiu (56 de ani) a suferit o nouă înfrângere pe banca Emiratelor Arabe Unite. Naţionala pregătită de Olăroiu a pierdut cu 2-1 cu Iordania. În minutul 18, Ibrahim Khaled a fost eliminat, lăsând Emiratele Arabe Unite în 10 oameni. Olwan a deschis scorul pentru […] The post Debut ratat pentru Cosmin Olăroiu la FIFA Arab Cup. Naţionala Emiratelor Arabe Unite, învinsă de Iordania appeared first on Antena Sport.
21:20
Presa maghiară a reacționat imediat, după victoria Ungariei în fața României: „Un pas mare” # Antena Sport
Naționala de handbal feminin a României a pierdut cel de-al doilea meci consecutiv la Campionatul Mondial, acesta fiind primul meci din grupa principală a competiției. Tricolorele au ratat șansa de a juca în faza sferturilor și se vor lupta pentru o clasare pe locurile 9-12. Presa maghiară a reacționat imediat după înfrângerea româncelor de la […] The post Presa maghiară a reacționat imediat, după victoria Ungariei în fața României: „Un pas mare” appeared first on Antena Sport.
21:00
Solicitarea importantă a lui Zeljko Kopic, după ce a fost întrebat despre înlocuirea lui Lucescu la naţională! # Antena Sport
Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani) a fost întrebat din nou despre posibilitatea de a deveni selecţionerul României, în locul lui Mircea Lucescu (80 de ani). Kopic a cerut ca acest subiect să fie lăsat deoparte, “din respect pentru Mircea Lucescu”. Antrenorul “câinilor” a subliniat că acest subiect, cel al selecţionerului […] The post Solicitarea importantă a lui Zeljko Kopic, după ce a fost întrebat despre înlocuirea lui Lucescu la naţională! appeared first on Antena Sport.
20:50
Reacţia lui Adrian Mazilu după ce a jucat împotriva fostei sale echipe! Ce a spus de derby-ul cu FCSB # Antena Sport
Adrian Mazilu (20 de ani) a jucat în Cupa României împotriva fostei sale echipe, Farul. S-a terminat 0-0. Mazilu a recunoscut după meci că şi-ar fi dorit mult să marcheze împotriva fostei sale echipe. Mazilu anticipează că va fi în formă maximă după cantonamentul de iarnă. Adrian Mazilu: “M-ar fi motivat mult să dau un […] The post Reacţia lui Adrian Mazilu după ce a jucat împotriva fostei sale echipe! Ce a spus de derby-ul cu FCSB appeared first on Antena Sport.
20:30
Farul – Dinamo 0-0, în Cupa României. Remiză la Ovidiu. Echipele de start la UTA – FCSB (21:00) # Antena Sport
Cupa României continuă cu noi meciuri din etapa cu numărul 2, iar duelurile de astăzi se anunță interesante. Cele mai importante sunt ultimele două, respectiv cel de la Ovidiu dintre Farul și Dinamo, respectiv cel de la Arad dintre UTA și FCSB. Prima zi a meciurilor de cupă a fost marcată de victoria lui FC […] The post Farul – Dinamo 0-0, în Cupa României. Remiză la Ovidiu. Echipele de start la UTA – FCSB (21:00) appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
20:00
Cupa României continuă cu noi meciuri din etapa cu numărul 2, iar duelurile de astăzi se anunță interesante. Cele mai importante sunt ultimele două, respectiv cel de la Ovidiu dintre Farul și Dinamo, respectiv cel de la Arad dintre UTA și FCSB. Prima zi a meciurilor de cupă a fost marcată de victoria lui FC […] The post Farul – Dinamo 0-0, în Cupa României. Echipele de start la UTA – FCSB appeared first on Antena Sport.
19:50
Retras din fotbal în vara anului 2023, Florin Gardoș rămâne aproape de fotbalul românesc, fiind un susținător declarat al campioanei FCSB. Fostul fundaș al roș-albaștrilor a vorbit recent despre Daniel Bîrligea. Concret, Gardoș este de părere că FCSB are în curtea sa cel mai bun produs de export pe care fotbalul românesc îl poate propune […] The post Florin Gardoș a numit „cel mai bun produs de export din fotbalul românesc” appeared first on Antena Sport.
19:20
Hermannstadt a produs surpriza Cupei României! A revenit de la 0-1 şi a învins-o cu 3-1 pe Botoşani # Antena Sport
Formaţia FC Botoşani a fost învinsă, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a doua a fazei grupelor Cupei României, în care a condus cu 1-0. FC Botoşani a deschis scorul prin Lopez, în minutul 10. Pentru Hermannstadt au marcat Oroian ’24, Gjorgjievski ’52 şi Buş ’78. […] The post Hermannstadt a produs surpriza Cupei României! A revenit de la 0-1 şi a învins-o cu 3-1 pe Botoşani appeared first on Antena Sport.
19:10
FC Argeș a învins marți seară Rapid și a făcut un pas important către calificarea în sferturile de finală ale Cupei României. Echipa antrenată de Bogdan Andone este implicată și în lupta pentru play-off, fiind pe locul cinci după 18 etape. Dani Coman a vorbit despre parcursul entuziasmant al echipei piteștene din acest sezon și […] The post Dani Coman a anunțat obiectivul îndrăzneț al FC Argeș: „Să țineți minte” appeared first on Antena Sport.
19:00
Afacerea în care Adrian Mutu a pierdut 3 milioane de euro! Decizia “Briliantului” după dezastrul financiar # Antena Sport
Adrian Mutu (46 de ani) mărturisea că a pierdut 3 milioane de euro într-o afacere cu care a dat faliment. Este vorba despre fabrica de biodiesel pe care a avut-o în Oradea cu controversatul om de afaceri Adrian Marţian. Adrian Mutu a pierdut 3 milioane de euro cu o fabrică de biodiesel care a dat […] The post Afacerea în care Adrian Mutu a pierdut 3 milioane de euro! Decizia “Briliantului” după dezastrul financiar appeared first on Antena Sport.
18:40
O nouă pierdere importantă pentru Dinamo! Un titular s-a accidentat la încălzirea meciului cu Farul # Antena Sport
Afectată deja de accidentările lui Musi, Danny Armstrong, Licsandu şi, cel mai recent, de cele ale lui Ikoko şi Borduşanu, Dinamo a mai primit o veste proastă. Un alt titular al formaţiei antrenate de Zeljko Kopic (48 de ani), Mamoudou Karamoko (26 de ani) s-a accidentat la încălzirea meciului de Cupă cu Farul. Karamoko s-a […] The post O nouă pierdere importantă pentru Dinamo! Un titular s-a accidentat la încălzirea meciului cu Farul appeared first on Antena Sport.
18:40
Fotbalistul transferat de FCSB cu 1,3 milioane de euro, inexistent de la plecarea din România # Antena Sport
Plecat în vară de la FCSB pentru doar 300.000 de euro, Marius Ștefănescu s-a remarcat tot mai puțin în Turcia, acolo unde îmbracă tricoul celor de la Konyaspor. Fotbalistul care era cumpărat de campioana României pentru 1,3 milioane de euro a fost lăsat pe bancă și la ultimul meci jucat de Konyaspor, contra unei formații […] The post Fotbalistul transferat de FCSB cu 1,3 milioane de euro, inexistent de la plecarea din România appeared first on Antena Sport.
18:30
„Risc ridicat!” Barcelona, în alertă maximă: echipa care invada Camp Nou cu 30.000 de fani se întoarce # Antena Sport
Barcelona se pregătește de un meci cu un adversar care va lua cu asalt Catalonia. Pe 9 decembrie, de la orele 21, trupa „blaugrana” va juca împotriva lui Eintracht Frankfurt, în a șasea rundă din UEFA Champions League. Meciul a fost declarat cu „risc ridicat” de către Comisia împotriva Violenței, Rasismului, Xenofobiei și Intoleranței în […] The post „Risc ridicat!” Barcelona, în alertă maximă: echipa care invada Camp Nou cu 30.000 de fani se întoarce appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
18:10
Genoa, umilită de Atalanta în Cupa Italiei! Ce notă a primit Nicolae Stanciu, care a evoluat 71 de minute # Antena Sport
Formaţia patronată de Dan Şucu (62 de ani), Genoa, a fost umilită de Atalanta în Cupa Italiei. Atalanta s-a impus cu 4-0, Genoa evoluând în 10 oameni din minutul 36, atunci când a fost eliminat Seydou Fini. Nicolae Stanciu a evoluat 71 de minute în meciul disputat de Genoa cu Atalanta. El a fost înlocuit […] The post Genoa, umilită de Atalanta în Cupa Italiei! Ce notă a primit Nicolae Stanciu, care a evoluat 71 de minute appeared first on Antena Sport.
18:00
Gheorghe Tadici, reacţie dură după ce a fost acuzat că pariază! Antrenorul, implicat într-un scandal uriaş # Antena Sport
Antrenorul lui HC Zalău, Gheorghe Tadici (73 de ani), a avut o reacţie extrem de dură după ce a fost acuzat că pariază. Tadici e implicat într-un scandal uriaş, tatăl Francescăi Bălan, Marian Bălan, acuzându-l de abuz asupra fiicei sale. Gheorghe Tadici: “E o campanie de denigrare a mea” „Nu pot să stau acum să […] The post Gheorghe Tadici, reacţie dură după ce a fost acuzat că pariază! Antrenorul, implicat într-un scandal uriaş appeared first on Antena Sport.
17:50
“Ar fi bine pentru Mutu să meargă la Hermannstadt” Sfatul unui preşedinte din Liga 1 pentru “Briliant” # Antena Sport
Dani Coman (46 de ani) e de părere că Adrian Mutu (46 de ani) ar lua o decizie bună dacă ar merge la Hermannstadt, în ciuda faptului că formaţia sibiană e în acest moment pe locul 15 în Liga 1, poziţie ce duce direct în Liga a 2-a. Hermannstadt s-a despărţit de Marius Măldărăşanu din […] The post “Ar fi bine pentru Mutu să meargă la Hermannstadt” Sfatul unui preşedinte din Liga 1 pentru “Briliant” appeared first on Antena Sport.
17:40
Farul – Dinamo și UTA – FCSB, în Cupa României. Echipele de start pentru meciul de la Ovidiu # Antena Sport
Cupa României continuă cu noi meciuri din etapa cu numărul 2, iar duelurile de astăzi se anunță interesante. Cele mai importante sunt ultimele două, respectiv cel de la Ovidiu dintre Farul și Dinamo, respectiv cel de la Arad dintre UTA și FCSB. Prima zi a meciurilor de cupă a fost marcată de victoria lui FC […] The post Farul – Dinamo și UTA – FCSB, în Cupa României. Echipele de start pentru meciul de la Ovidiu appeared first on Antena Sport.
17:20
Tragerea la sorți pentru World Cup 2026. Ce artiști vor întreține atmosfera în Washington # Antena Sport
Pe 5 decembrie va avea loc tragerea la sorți pentru grupele Campionatului Mondial din 2026, turneu care se vede exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca şi World Cup 2030. Ceremonia grandioasă va avea loc la istoricul John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC, iar mai mulți artiști de […] The post Tragerea la sorți pentru World Cup 2026. Ce artiști vor întreține atmosfera în Washington appeared first on Antena Sport.
17:20
“Ar bine pentru Mutu să meargă la Hermannstadt” Sfatul unui preşedinte din Liga 1 pentru “Briliant” # Antena Sport
Dani Coman (46 de ani) e de părere că Adrian Mutu (46 de ani) ar lua o decizie bună dacă ar merge la Hermannstadt, în ciuda faptului că formaţia sibiană e în acest moment pe locul 15 în Liga 1, poziţie ce duce direct în Liga a 2-a. Hermannstadt s-a despărţit de Marius Măldărăşanu din […] The post “Ar bine pentru Mutu să meargă la Hermannstadt” Sfatul unui preşedinte din Liga 1 pentru “Briliant” appeared first on Antena Sport.
16:50
Barcelona s-a impus marți seară contra celor de la Atletico Madrid și s-a distanțat la patru puncte de rivala Real Madrid. Dani Olmo a fost eroul campioanei Spaniei, el fiind cel care a înscris golul victoriei pentru echipa lui Hansi Flick. Imediat după ce a punctat, fotbalistul în vârstă de 27 de ani a fost […] The post Eroul Barcelonei din meciul cu Atletico Madrid s-a accidentat! Cât va lipsi appeared first on Antena Sport.
16:50
Cum l-a descris Florin Cernat pe Mihai Stoica, după ce oficialul l-a adus alături de el în conducerea FCSB-ului # Antena Sport
Florin Cernat (45 de ani) a vorbit despre Mihai Stoica (60 de ani), preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului. Florin Cernat a devenit director sportiv la FCSB, la cererea lui Mihai Stoica. Gigi Becali a aprobat mutarea. Anterior, Florin Cernat a fost director sportiv la Voluntari. Ca jucător, Cernat a evoluat, printre altele, la Oţelul […] The post Cum l-a descris Florin Cernat pe Mihai Stoica, după ce oficialul l-a adus alături de el în conducerea FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
16:30
Luis Enrique are în componența lotului de la Paris Saint Germain mai mulți jucători de calibru, iar printre cei mai atractivi pentru cluburile din afară este francezul Desire Doue. La doar 20 de ani, puștiul-minune de pe Parc des Princes este urmărit de cluburi de top din fotbalul european. Manchester City urmărește situația jucătorului cotat […] The post Manchester City s-a pregătit! Peste 100 de milioane de euro pentru starul de la PSG appeared first on Antena Sport.
16:20
Inter – Venezia LIVE SCORE (22:00). Echipa lui Cristi Chivu joacă pentru calificarea în sferturile Cupei # Antena Sport
Inter joacă pe teren propriu contra celor de la Venezia, pentru calificarea în sferturile de finală ale Cupei Italiei. Partida de pe ”Giuseppe Meazza” este transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Adversara echipei antrenate de Cristi Chivu vine după o serie de trei victorii consecutive. De asemenea, formația din […] The post Inter – Venezia LIVE SCORE (22:00). Echipa lui Cristi Chivu joacă pentru calificarea în sferturile Cupei appeared first on Antena Sport.
16:20
Ianis Stoica a vorbit despre transferul în Portugalia! Ce a spus despre şansele României la barajul cu Turcia # Antena Sport
Ianis Stoica (22 de ani) a vorbit despre decizia de a se transfera în Portugalia, la Estrela Amadora. Ianis Stoica şi Estrela Amadora pot fi urmăriţi în Liga Portugal, competiţie transmisă în România în AntenaPLAY. Ianis Stoica a marcat două goluri pentru Estrela Amadora în cele 11 meciuri în care a evoluat în Liga Portugal. […] The post Ianis Stoica a vorbit despre transferul în Portugalia! Ce a spus despre şansele României la barajul cu Turcia appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
15:50
Variantă surpriză pentru Denis Alibec. Transferat de Rapid? Ce spune Victor Angelescu # Antena Sport
Gigi Becali şi-a pierdut încrederea în Denis Alibec, iar desele accidentări l-au scos din forma cu care ne-a învăţat la Farul Constanţa. Adus în vară la campioana României, atacantul de 34 de ani a dezamăgit până acum în tricoul roş-albastru, reuşind să înscrie un singur gol pentru FCSB. Reuşita a venit în Cupa României, la […] The post Variantă surpriză pentru Denis Alibec. Transferat de Rapid? Ce spune Victor Angelescu appeared first on Antena Sport.
15:30
Drama din Ucraina a schimbat destinul a sute de mii de familii. Aşa s-a întâmplat şi cu Denis Garmash (35 de ani), atacant care a jucat trei sezoane alături de Mircea Lucescu la Dinamo Kiev. Cu o bogata carieră ca fotbalist, participând la două turnee finale de Euro cu naționala Ucrainei, Denis Garmash a întrerupt […] The post Jucător antrenat de Mircea Lucescu, înrolat în războiul din Ucraina appeared first on Antena Sport.
15:00
Lovitură pentru Oscar Piastri la Marele Premiu din Abu Dhabi. Gafa de strategie comisă de McLaren # Antena Sport
Pilotul australian Oscar Piastri (McLaren) nu va participa la prima sesiune de antrenamente libere dinaintea Marelui Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi, ultimul al sezonului, în ciuda faptului că este în luptă pentru titlul de campion mondial, transmite DPA. Pato O’Ward va conduce monopostul lui Piastri în prima sesiune de antrenamente libere, astfel […] The post Lovitură pentru Oscar Piastri la Marele Premiu din Abu Dhabi. Gafa de strategie comisă de McLaren appeared first on Antena Sport.
14:50
FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali # Antena Sport
Transferul lui Andre Duarte, de la Ujpest, a fost deja rezolvat, chiar dacă FCSB va fi dat în judecată de Ujpest, clubul care a activat ultima dată fotbalistul. Acum, latifundiarul pregăteşte o nouă mutare. Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, gruparea bucureşteană este foarte aproape să obţină semnătura fundașului stânga, Konstantinos Balogiannis, care evoluează în Bulgaria, la […] The post FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
14:20
Antrenorul echipei României de rugby după tragerea la sorţi pentru CM: “Este poate cea mai dificilă grupă” # Antena Sport
David Gerard, antrenorul echipei de rugby a României, a declarat miercuri, după tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială, că grupa “stejarilor” este poate cea mai difiiclă, “o provocare imensă”. “Să joci cu campioana mondială este un tur de forţă, este o grupă dificilă, poate cea mai dificilă de la Cupa Mondială, este o provocare imensă […] The post Antrenorul echipei României de rugby după tragerea la sorţi pentru CM: “Este poate cea mai dificilă grupă” appeared first on Antena Sport.
14:20
Grand Prix, ediția 36: Cătălin Ghigea a analizat Marele Premiu din Qatar și lupta la titlu # Antena Sport
The post Grand Prix, ediția 36: Cătălin Ghigea a analizat Marele Premiu din Qatar și lupta la titlu appeared first on Antena Sport.
14:10
Duminică va avea loc Marele Premiu din Abu Dhabi, unde se va decide campionul mondial din 2025. Lando Norris e lider în clasamentul piloților, având 408 puncte. Max Verstappen e pe locul secund, cu 396 de puncte, iar Oscar Piastri pe trei, cu 392 de puncte. Toți cei trei piloți au câte șapte victorii în […] The post McLaren sau Red Bull? Cine e avantajat la Abu Dhabi? Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.