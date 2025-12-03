VIDEO. „Fetele nu voiau, dar o făceau pentru bani". Luana Iguana despre sex work-ul din cluburile românești
PressOne.ro, 3 decembrie 2025 23:50
<img src="https://img.pressone.ro/2tmjK1HCX_Q_8clbim0GxjNt6Go=/845x634/smart/https%3A%2F%2Fimages.pressone.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F12%2F03234529%2FWhatsApp-Image-2025-11-26-at-14.58.49.jpeg"><p>Luana Iguana, dansatoare și antreprenoare, povestește pentru Project F cum sportul a ajutat-o să vindece traume din copilărie, diferența dintre pole dance și striptease, prejudecăți, sexualizare și despre cele șase luni în care a trăit realitatea din interiorul strip cluburilor din Capitală.</p>
• • •
Alte ştiri de PressOne.ro
Acum 30 minute
23:50
VIDEO. „Fetele nu voiau, dar o făceau pentru bani". Luana Iguana despre sex work-ul din cluburile românești # PressOne.ro
Luana Iguana, dansatoare și antreprenoare, povestește pentru Project F cum sportul a ajutat-o să vindece traume din copilărie, diferența dintre pole dance și striptease, prejudecăți, sexualizare și despre cele șase luni în care a trăit realitatea din interiorul strip cluburilor din Capitală.
Acum 12 ore
15:50
Cum a schimbat o rețea de carte clandestină destinul Europei de Est: Povestea spionului român care a inundat blocul comunist cu idei interzise # PressOne.ro
Timp de 35 de ani, un spion de origine română a condus o operațiune secretă a CIA prin care au fost trimise peste 10 milioane de publicații interzise în țările din Estul Europei.
Ieri
21:00
Indiferent cum ar sta lucrurile, aș vrea un singur lucru. Să văd că, pe 7 decembrie, bucureștenii înșiși vor arăta că sunt obsedați de binele acestui oraș, că nu mai acceptă corupția și că vor să-și negocieze foarte dur și activ interesele cu oricine vine la Primărie, pe termen lung.
14:30
Înainte de alegerile locale de pe 7 decembrie din București, PressOne a vorbit cu mai mulți bucureșteni despre problemele pe care și le-ar dori imediat rezolvate de către viitorul primar.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Pelerinaj suveranist de Ziua Națională. Susținătorii lui Călin Georgescu și AUR au ocupat Catedrala din Alba Iulia: „Nu vedeți că oamenii îl protejează?” # PressOne.ro
De 1 decembrie, Călin Georgescu, aflat sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară, a fost prezent la Alba Iulia, unde a fost întâmpinat de susținătorii săi.
29 noiembrie 2025
21:00
Culisele Marii Uniri: cum s-a realizat, de fapt, România Mare, când cu doar câteva luni înainte România risca să dispară # PressOne.ro
Pentru România Mare, poporul a plătit un preț absolut colosal, nota de plată fiind încărcată masiv de incompetența și corupția elitelor. Regatul României a suferit, raportat la populație, al doilea cel mai mare procent de pierderi după Serbia, deși țara nostră a luptat efectiv doar un an.
28 noiembrie 2025
12:40
Țeapă, Țeapă, Țeapă este un serial audio produs de Alex Lungu și găzduit de PressOne, în care veți afla adevărul din spatele uneia dintre cele mai frecvente scamatorii, care atrage românii în capcană prin oferte tentante de muncă.
12:30
Noua programă școlară pentru Limba și literatura română de clasa a IX-a: dispar scriitorii contemporani și nu sunt incluse autoare # PressOne.ro
În noua propunere de programă școlară pentru Limba și literatura română la clasa a IX-a, cultura „relevantă” este produsă doar de autori din secolele XVI–XIX, exclusiv bărbați.
11:20
Mănăstirile închinate: cum au reușit românii să scape de năpasta călugărilor de la Muntele Athos # PressOne.ro
Vreme de aproape două ore, profesorul Tudor Dinu ne trece prin istoria de trei secole a acestui fenomen unic în lume. Mănăstirile de la Muntele Athos, de la Muntele Sinai, de la Ierusalim și din alte părți au primit sau au obținut, pe diverse căi, posesiuni în Țara Românească și Moldova.
27 noiembrie 2025
17:30
Când mersul la sală devine obsesie. Viața unui adolescent între algoritmi, băieți cu mușchi și steroizi # PressOne.ro
Mersul la sală promite disciplină și control. Dar, dincolo de un stil de viață sănătos, tot mai mulți adolescenți ajung să-și trateze corpul ca pe un proiect ce trebuie perfecționat.
17:30
Münchau este optimist cu privire la perspectivele lor, dar nu și la ale noastre – INTERVIU # PressOne.ro
Wolfgang Münchau este un celebru jurnalist economic cu anvergură globală, autorul volumului “Kaput: Sfârșitul Miracolului German” și cofondator al platformei de analize economice Eurointelligence.
14:50
Cazată la băieți pentru că așa scrie în buletin. Experiența unei studente trans în căminele Universității București # PressOne.ro
În legislația românească nu există noțiunea de identitate de gen, aspect care produce consecințe și asupra modului în care sunt cazați studenții în cămine, unde nu există proceduri diferite pentru persoanele care au o altă identitate decât cea din buletin.
26 noiembrie 2025
15:30
Familia și cunoștințele unuia dintre cei mai bogați parlamentari români vor împăduri, pe bani europeni, în județul Brăila. Deputat PNL: „Soția a accesat acum câteva luni, cred” # PressOne.ro
PressOne vă prezintă un nou caz de împădurire pe bani europeni făcută de cunoștințe și rude ale unor oameni politici. Protagonist: deputatul Alexandru Popa, șeful PNL Brăila.
25 noiembrie 2025
18:30
Limitarea avioanelor F-16. Motivul pentru care dronele rusești care intră în spațiul aerian al României nu sunt doborâte, deși există o lege în acest sens # PressOne.ro
O dronă rusească a pătruns în dimineața zilei de 25 noiembrie în România și a traversat patru județe, Tulcea, Galați, Vrancea și Vaslui, marcând astfel prima incursiune atât de adâncă pe teritoriul românesc de la începutul invaziei din Ucraina. De ce nu sunt doborâte dronele rusești care intră în spațiul aerian al României?
24 noiembrie 2025
11:30
Spotmedia.ro: Autostrada A0, aproape să închidă inelul Bucureștiului. Cât mai avem de așteptat și pe ce loturi se lucrează acum (Video) # PressOne.ro
Am putea circula curând un pic mai ușor pe șoselele din Capitală – inclusiv pe Drumul Național de Centură al Bucureștiului (DNCB) – dacă se inaugurează toate loturile din A0 – autostrada de aproape 1 miliard de lei, care va înconjura orașul.Iată pe ce porțiuni se circulă deja și care sunt loturile care mai pot întârzia închiderea completă a inelului.
23 noiembrie 2025
17:30
Țeapă, Țeapă, Țeapă este un serial audio produs de Alex Lungu și găzduit de PressOne, în care veți afla adevărul din spatele uneia dintre cele mai frecvente scamatorii, care atrage românii în capcană prin oferte tentante de muncă.
21 noiembrie 2025
16:10
INTERVIU. Povestea Anei Pauker prin ochii ficțiunii. Romanul care redeschide dosarul unei vieți spectaculoase a femeii-politician apărute pe coperta revistei Time # PressOne.ro
Ana Pauker a făcut parte dintr-o generație sedusă de comunism, ale cărui principii n-a putut să le abandoneze nici după ce a devenit clar că se sprijinea pe crimă. A plătit personal și familial prețul radicalizării, rămânând până la capăt captivă în propria iluzie. Ana Pauker este personajul romanului Frica scris de Daniela Rațiu
20 noiembrie 2025
14:30
Istoricul și scriitorul Stejărel Olaru explică, într-un interviu pentru PressOne, de ce Sergiu Celibidache a fost cu totul ieșit din tipare: un artist care a transformat muzica într-o formă de meditație și a refuzat să o „înghețe” în înregistrări.
19 noiembrie 2025
18:10
Exclusiv. Colegiul Medicilor, reacție la ancheta PressOne care îl vizează pe dr. Cristian Andrei: are aviz de liberă practică pentru neuropsihiatrie infantilă abia din 2008 # PressOne.ro
Specializat în neuropsihiatrie pentru copii, Cristian Andrei are patalama de la Colegiul Medicilor abia din 2008.
17:30
Exclusiv. Colegiul Medicilor, reacție la ancheta PressOne care îl vizează pe dr. Cristian Andrei: cel puțin 15 ani de carieră FĂRĂ AVIZ de liberă practică # PressOne.ro
Specializat în neuropsihiatrie pentru copii, Cristian Andrei are patalama de la Colegiul Medicilor abia din 2008.
18 noiembrie 2025
17:10
„Mare cadou în link-ul din BIO”. Cum sunt promovate de către influenceri jocurile de noroc pe social media, cu toate că legea interzice asta # PressOne.ro
Influencerii din România fac în continuare reclamă la jocuri de noroc pe internet, deși Consiliul Național al Audiovizualului a interzis asocierea persoanelor cu notorietate cu păcănelele.
17 noiembrie 2025
22:10
O viață permanent instabilă. Provocările femeilor care merg să lucreze în Țările de Jos: „Când locuința devine nesigură, munca este afectată” # PressOne.ro
Când vine vorba de soluțiile de integrare a femeilor migrante, schimbarea trebuie să fie una sistemică: separarea locuinței de contractul de muncă, programe pentru învățarea limbii și pentru îngrijirea copiilor și mecanisme reale de protecție.
15:30
Spotmedia. ro: De ce jumătate din București încă n-are repartitoare. Și ce urmează, până la finalul anului # PressOne.ro
Deși montarea repartitoarelor de costuri pe calorifere este obligatorie încă din anul 2007, astăzi le au doar jumătate dintre bucureștenii ale căror locuințe sunt racordate la Termoenergetica.
15 noiembrie 2025
09:40
INTERVIU. Stejărel Olaru: „Celibidache era un om împotriva curentului, un non-conformist fără îndoială” # PressOne.ro
Istoricul și scriitorul Stejărel Olaru explică, într-un interviu pentru PressOne, de ce Sergiu Celibidache a fost cu totul ieșit din tipare: un artist care a transformat muzica într-o formă de meditație și a refuzat să o „înghețe” în înregistrări.
14 noiembrie 2025
14:40
O fereastră deschisă ritualic spre patrimoniul imaterial al satului românesc, însă care este infuzată pe de-o parte de modernitate și pe de alta, de o lume apusă, plină de antichități și obiecte de cult din vechime.
13 noiembrie 2025
15:30
La 34 de ani, în timpul unui interviu de angajare, m-am trezit în fața întrebării: „vă doriți copii în următoarea perioadă?”
12 noiembrie 2025
22:40
O carieră de abuz. Alte 7 femei îl acuză pe medicul Cristian Andrei de abuzuri sexuale. Relatările se întind pe o perioadă de peste 20 de ani # PressOne.ro
După ancheta PressOne care a dezvăluit că doctorul Cristian Andrei, unul dintre cei mai mediatizați psihoterapeuți din România, a practicat timp de peste 20 de ani fără atestat și a hărțuit sexual două paciente, alte șapte posibile victime au contactat redacția. Cristian Andrei este acuzat de abuzuri similare, întinse pe o perioadă de mai bine de 20 de ani.
11 noiembrie 2025
18:40
Cum a fost posibil? Colegiul Psihologilor confirmă ancheta PressOne: dr. Cristian Andrei nu are atestat de liberă practică în psihoterapie # PressOne.ro
Colegiul Psihologilor din România confirmă oficial că medicul psihiatru Cristian Andrei Ion nu deține atestat de liberă practică pentru a practica psihoterapia, așa cum a dezvăluit PressOne despre unul dintre cei mai mediatizați psihoterapeuți din România
16:40
Trecutul României, închis în depozit. De 23 de ani, Muzeul Național de Istorie este un șantier continuu # PressOne.ro
De 23 de ani, Muzeul Național de Istorie funcționează parțial, cu doar trei săli deschise permanent și o restaurare estimată la peste 100 de milioane de euro, dar fără o dată clară pentru redeschiderea integrală.
16:30
Trecut României, închis în depozit. De 23 de ani, Muzeul Național de Istorie este un șantier continuu # PressOne.ro
De 23 de ani, Muzeul Național de Istorie funcționează parțial, cu doar trei săli deschise permanent și o restaurare estimată la peste 100 de milioane de euro, dar fără o dată clară pentru redeschiderea integrală.
9 noiembrie 2025
00:40
Exclusiv. Peste 20 de ani de impostură: Doctorul Cristian Andrei, cel mai mediatizat psihoterapeut al României, practică fără atestat. Acuzații de hărțuire sexuală în cabinet # PressOne.ro
De peste 20 de ani, doctorul Cristian Andrei, mediatizat drept unul dintre cei mai buni psihoterapeuți din România, primește bani pentru ședințe de psihoterapie, cu toate că nu deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor. Între timp, mai multe cliente îl acuză de hărțuire sexuală.
7 noiembrie 2025
16:50
INTERVIU. Desființarea Institutului Național al Patrimoniului poate arunca România înapoi în epoca distrugerilor masive. În spatele deciziei stă dorința de control politic în domeniu # PressOne.ro
Ministerul Culturii și-a anunțat oficial intenția de a desființa Institutul Național al Patrimoniului. Experții consultați de PressOne atrag atenția că în spatele deciziei stă o dorință de control politic asupra patrimoniului.
16:40
INTERVIU. Desființarea Institutului Național al Patrimoniul poate arunca România înapoi în epoca distrugerilor masive. În spatele deciziei stă dorința de control politic în domeniu # PressOne.ro
Ministerul Culturii și-a anunțat oficial intenția de a desființa Institutul Național al Patrimoniului. Experții consultați de PressOne atrag atenția că în spatele deciziei stă o dorința de control politic asupra patrimoniului.
16:40
Primul proiect Holcim de captare și stocare a dioxidului de carbon (CCS) la scară industrială, on shore, din Europa de Est, primește sprijin din partea Uniunii Europene (P) # PressOne.ro
ondul de Inovare al Uniunii Europene a selectat pentru finanțare proiectul CCS Holcim România – Carbon Hub CPT01, marcând un moment major în procesul de decarbonizare a sectorului construcțiilor din Europa de Est. Proiectul va capta CO₂ din producția de ciment și var de la Câmpulung și îl va stoca permanent în subteran, contribuind semnificativ la reducerea emisiilor
15:10
Pe 15 noiembrie, la Aula Politehnicii din București, va avea loc cea de-a șasea ediție a spectacolului de povești despre curaj, implicare și dreptate numit „Oamenii Dreptății”.
15:10
Influența Securității comuniste în istoria României și după 1989 - Andrei Ursu la Colecționarul de Istorie # PressOne.ro
A dispărut Securitatea ceaușistă odată cu căderea regimului comunist? Sau această structură criminală a supraviețuit revoluției, preluând începând cu 1990 controlul asupra statului român?
6 noiembrie 2025
17:20
O Românie a binelui și a sustenabilității punct cu punct: patru povești despre comunități transformate de parteneriate puternice (P) # PressOne.ro
Patru proiecte naționale, dezvoltate prin #DupăNoi, platforma de impact social și sustenabilitate a sistemului Coca-Cola în România — Harta Reciclării, Ziua Bună pe Via Transilvanica, Campusul Preuniversitar Profesional Dual BookLand, La TINEri este Puterea —, contribuie la o Românie despre care nu suntem obișnuiți să citim: mai unită și mai sustenabilă, un loc unde oamenii au grijă de natură și drag de comunitățile lor.
15:10
Smart Diesel Reloaded. Clujul folosește autobuze vechi de 30 de ani, deși transportul public trebuia să devină complet electric din 2026 # PressOne.ro
Compania de Transport Public Cluj-Napoca continuă să deservească unele din cele mai lungi rute metropolitane cu autobuze Renault R312, printre cele mai vechi și mai poluante din flota sa.
5 noiembrie 2025
15:50
Am testat cât de eficiente sunt câteva dintre aplicațiile menite să ofere siguranță femeilor. În ce măsură te pot ajuta cu adevărat în cazul unei urgențe?
13:40
România cu cip. De ce digitalizarea instituțiilor rămâne o provocare uriașă pentru un stat obsedat de ștampile. „Între ministere ar trebui să alerge baze de date, nu oameni cu dosare” # PressOne.ro
Până acum, au fost emise peste 780.000 de noi cărți de identitate. Doar că niciunul dintre acestea nu pot fi folosite pe teritoriul României, după mai bine de 7 luni de la inițierea proiectului.
4 noiembrie 2025
15:20
O firmă controlată pe rând de familia, prietenii și colaboratorii unui secretar de stat din Ministerul Mediului primește aproape 11 milioane de lei, bani europeni, pentru a împăduri un teren primit în concesiune tot de la statul român # PressOne.ro
O firmă înființată de socrii secretarului de stat Alexandru Avram a primit aproape 11 milioane de lei prin PNRR pentru a împăduri un teren concesionat de la stat. Ulterior, firma a ajuns pe mâinile mamei, prietenilor, respectiv colaboratorilor din mediul academic.
13:30
Drama socială din spatele tragediei de la Roma: de ce muncesc românii când ar fi trebuit să iasă deja la pensie # PressOne.ro
Pe scurt, o combinație letală de scădere demografică, automatizare, robotizare și digitalizare duce la scăderea populației active care poate fi taxată ca să fie plătite toate beneficiile sociale pe care le-am luat de la sine înțeles în ultimii 60 de ani. Iar panta se va înclina tot mai mult după 2040 încolo.
3 noiembrie 2025
21:40
„Direcția Morții” de la Codlea: Mii de câini eutanasiați pe bani publici sub comanda unui veterinar sancționat pentru cruzime # PressOne.ro
19 primării din județul Brașov plătesc anual peste două milioane de lei din bugetul local unui adăpost privat de câini din Codlea care umflă cheltuielile, în vreme ce mii de animale sunt eutanasiate sau mor de foame. Clinica veterinară care se ocupă de câinii din adăpost este a președintelui asociației, un medic veterinar sancționat în trecut pentru numărul mare de animale ucise și pentru substanțele periculoase folosite.
16:50
Spotmedia.ro. Proiectul care a deraiat pe Pârtia Nouă din Sinaia: de ce nu s-a mai inaugurat sania de vară # PressOne.ro
Sania de vară pe care Transport Urban Sinaia (TUS) a promis că o va deschide în sezonul cald 2025 n-a fost inaugurată nici până astăzi. Și nici nu e foarte clar când se va întâmpla asta.
15:30
PressOne a împlinit un deceniu de existență. Ca să putem face jurnalism independent și peste 10 ani, avem nevoie de 10.000 de oameni care cred în el. Iată ce promitem fiecăruia dintre cei care ne vor sprijini.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.