VIDEO. „Fetele nu voiau, dar o făceau pentru bani". Luana Iguana despre sex work-ul din cluburile românești

19 primării din județul Brașov plătesc anual peste două milioane de lei din bugetul local unui adăpost privat de câini din Codlea care umflă cheltuielile, în vreme ce mii de animale sunt eutanasiate sau mor de foame. Clinica veterinară care se ocupă de câinii din adăpost este a președintelui asociației, un medic veterinar sancționat în trecut pentru numărul mare de animale ucise și pentru substanțele periculoase folosite.