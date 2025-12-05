Povestea Lay’s pe care nu o știai: de la brazdele din Covasna la gustul care a cucerit 17 țări (P)

11:30

Am putea circula curând un pic mai ușor pe șoselele din Capitală – inclusiv pe Drumul Național de Centură al Bucureștiului (DNCB) – dacă se inaugurează toate loturile din A0 – autostrada de aproape 1 miliard de lei, care va înconjura orașul.Iată pe ce porțiuni se circulă deja și care sunt loturile care mai pot întârzia închiderea completă a inelului.